Oroscopo di oggi 26 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 26 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dove vuoi andare? Come vuoi crescere? Le prossime due settimane sono tutte incentrate sull'avventurarsi oltre i tuoi confini e vedere cos'altro c'è là fuori. Un Sagittario mondano potrebbe essere la guida perfetta. Lascia che il centauro ti mostri la strada.

Amore / amicizia: trascorrere del tempo con qualcuno che proviene da una cultura o un background diversi può essere affascinante. Può arricchire la tua visione del mondo. Non c'è niente come interagire personalmente con qualcuno che può fornire un resoconto di prima mano di un diverso modo di vivere. Mantieni una mente aperta. Anche se non vedi gli occhi, puoi imparare qualcosa di prezioso.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova in Sagittario vivace scatena l'avventura e il desiderio di saggezza. Vuoi vedere quanto può arrivare l'acquisizione di conoscenze ed esperienze. Questa fase lunare è un momento eccellente per ampliare i tuoi orizzonti attraverso l'educazione e il viaggio. Il cartellino del prezzo allegato a queste attività può darti una scossa. Decidi se è un investimento utile. Potresti avere rimpianti se lasci che il denaro sia un ostacolo al perseguimento delle tue passioni.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova può rinnovare la tua fede nelle tue convinzioni esistenti o può inviarti in cerca di un significato più profondo. È un momento eccellente per dedicarti agli studi spirituali. Cerca un percorso, un insegnante o un modo di guardare il mondo che parla alla tua anima.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: le persone con cui interagisci da vicino ti influenzano in modo sorprendente. A volte, non sai quale energia è tua e quale è la loro. La tua relazione con uno Scorpione è più complicata di quanto pensi. Contribuisci alle complicazioni.

Amore / Amicizia: l'amore diventa globale quando Venere entra nel Capricorno e nella tua casa di luoghi lontani. Nelle prossime quattro settimane, un paio di scenari relativi alla distanza potrebbero svolgersi nella tua vita amorosa. Potresti essere coinvolto in una relazione amorosa a distanza, oppure potresti partire per una fuga romantica con il tuo partner. Se stai vicino a casa, potresti attirare qualcuno di diversa cultura o provenienza, o semplicemente diverso dal tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una mina nello spazio tra te e un collega. Ci vuole solo un passo falso per farlo esplodere mentre Marte ostile si oppone alla volatile Urano. Che ci crediate o no, potresti essere il jolly in questa equazione. Qualcosa di completamente inaspettato potrebbe spingere i pulsanti e provocare una reazione. Respirazione profonda, toro. Considera le conseguenze delle tue parole e azioni prima di diventare bullista.

Crescita personale / spiritualità: è strano e inquietante quando non ti senti come se stessi controllando te stesso. Ogni giorno, ti evolvi e cambi in modi sorprendenti. Lascia andare e vai con il flusso. Una mancanza di controllo potrebbe essere liberatrice. Mantiene la tua attenzione nel presente piuttosto che dimorare nel passato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: pensa a come vuoi che sia la tua relazione principale. È utile avere una visione di ciò che vuoi manifestare. Uno sguardo più approfondito ai tuoi desideri potrebbe rivelare un piano diverso. Un Toro può aiutarti a decomprimere desideri nascosti.

Amore / amicizia: sia che tu stia riavviando una relazione esistente o che inizi qualcosa di nuovo, la Luna Nuova in Sagittario è tutta una questione di stringere legami. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come vanno le tue relazioni nell'anno a venire. Se sei single, smetti di prestare attenzione a qualcuno che non è materiale partner. Se hai intenzione di fare un investimento, investi in qualcuno che è serio sull'amore.

Carriera / Finanza: non c'è momento migliore per entrare in una nuova partnership commerciale. Questa fase lunare supporta la collaborazione in tutte le sue forme. Ci possono essere vantaggi reciproci nel mettere in comune i tuoi talenti e risorse con un partner o un importante alleato aziendale. Le interazioni individuali possono fornire un feedback che evidenzia le tue abilità e ti rende consapevole delle cose che necessitano di lavoro. Cerca qualcuno che voglia collaborare con te.

Crescita personale / spiritualità: in una cultura "me first", è facile perdere di vista il valore di mettere i bisogni degli altri davanti ai propri. Oggi, non avrai difficoltà con questo perché sembra proprio la cosa giusta da fare. Non c'è bisogno di alcuna rima o ragione per servire gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: fare tutte le cose che devi fare richiederà di essere in perfetta forma. È il momento perfetto per modificare il tuo regime di benessere. Essere in forma il più possibile può ridurre lo stress. Chiedi un consiglio al Sagittario attento alla salute.

Amore / amicizia: socializzare può essere una distrazione se hai cose più importanti a cui occuparti. Anche un piccolo impegno potrebbe essere estremamente distruttivo con il sole e la luna in contrasto con il carattere jolly Urano. Effettuare un controllo della pioggia può garantire di rimanere in pista. Se sei in uno stato di flusso con quello che stai facendo, mantienilo.

Carriera / Finanza: se la tua vita lavorativa non vede l'ora di riavviare, ora è il momento! Lascia che la Luna Nuova nell'entusiasta Sagittario ti ispiri a fare i miglioramenti necessari. Questa energia non riguarda lo stato e i tuoi obiettivi generali. Riguarda la tua esperienza lavorativa quotidiana. Questa fase lunare è eccellente per organizzarsi e trovare modi per lavorare in modo più efficiente. È anche un ottimo momento per sviluppare nuove competenze. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare le tue condizioni di lavoro nell'anno a venire.

Crescita personale / spiritualità: il vangelo del duro lavoro è qualcosa in cui puoi credere. È gratificante impostare la tua mente su un compito e portare a termine il lavoro. Non c'è niente di simile alla realizzazione per rafforzare la tua fiducia in te stesso e ciò di cui sei capace.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: se non ti stai godendo la vita, devi rivedere le tue priorità. Il piacere è essenziale per il tuo benessere come cibo, acqua e aria. Uscire con un Sagittario spensierato può riaccendere la tua scintilla e ispirarti a trovare la tua felicità.

Amore / Amicizia: un riavvio di romanticismo e divertimento è in serbo per la Luna Nuova nell'esuberante Sagittario. La stagione delle feste inizia ufficialmente oggi. Contempla modi per rendere gli appuntamenti più eccitanti e ottenere più gioia dalla vita. Se accoppiato, il tuo partner apprezzerà i tuoi sforzi per aumentare di livello il piacere. Mettiti fuori, single. Mescolare e mescolare. Non sai mai chi potresti incontrare. I semi che pianti durante le prossime due settimane possono determinare come fiorisce la tua vita amorosa nell'anno a venire.

Carriera / Finanza: un'idea creativa è così inventiva da andare oltre la testa di tutti, o non la porti abbastanza lontano per avere un impatto. È il dilemma che affronti mentre il sole e la luna sfidano l'eclettico Urano. Il tuo pubblico potrebbe essere più ricettivo verso un'idea non convenzionale di quanto pensi. La domanda è se possiedi le abilità per portarlo.

Crescita personale / spiritualità: vai e fletti i tuoi muscoli creativi. È tempo di capire cosa puoi fare. Più ti senti a tuo agio nell'esprimerti, più facile sarà condividere i tuoi doni. Se all'inizio non ci riesci, prova, riprova.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: resisti all'impulso di rendere la tua giornata più complicata di quanto debba essere. Spegniti dall'essere super produttivo e concediti un momento per rilassarti e distendersi. È allettante provare a battere un Toro inventivo, ma perché preoccuparsi? Rilassati.

Amore / amicizia: se sei in vena di compagnia, lo farà solo il migliore. Sei in modalità di nidificazione e riposo, quindi chiunque esca con necessità deve accontentarsi di rilassarsi con te e godersi il comfort di casa. Se ti avventuri, fallo presto. Non vorrai separarti troppo a lungo dal divano, dal telecomando e dalla tua bevanda notturna preferita.

Carriera / Finanza: pausa di stampa su preoccupazioni professionali. Nel corso delle prossime due settimane, il tuo posto di lavoro tornerà indietro nella tua vita personale. La Luna Nuova in Sagittario entusiasta fa presagire un riavvio nella tua vita domestica e familiare. I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare come si svilupperanno le questioni domestiche nell'anno a venire. Come vuoi che sia la tua vita domestica? Pensaci e inizia a fare piani.

Crescita personale / spiritualità: non sentirti in colpa se non ti senti avventuroso. Non puoi passare tutto il tempo a cercare montagne da scalare o argomenti sofisticati da affrontare. Va bene rilassarsi e godere di comfort semplici. Le grandi esperienze sono più significative quando le si bilancia con momenti di basso profilo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: tieni a portata di mano un notebook o un tablet in modo da poter annotare le tue idee. Ti torneranno utili nei giorni e nelle settimane a venire. Una conversazione con un Toro ti presenterà anche idee che ti incuriosiranno, anche se sono sopra la tua testa.

Amore / Amicizia: i tuoi pensieri e sentimenti sulla tua vita amorosa sono spesso in contrasto, ma non ora. Oggi, il tuo cuore e la tua mente parlano la stessa lingua. Le tue intenzioni sono cristalline fino a quando qualcuno non fa o dice qualcosa di sorprendente. Le cose non vanno sempre come ti aspetti quando il sole e la luna si scontrano con Urano irregolare. Fai riferimento a ciò che avevi deciso e considera se i recenti sviluppi alterano la tua posizione.

Carriera / Finanza: il tuo mojo mentale ottiene un riavvio dalla Luna Nuova nell'intelligente Sagittario. Questa energia supporta l'apprendimento e la condivisione di informazioni e idee. Anche le attività che coinvolgono la scrittura e il parlare in pubblico sono preferite. È un momento eccellente per discutere dei progetti che desideri perseguire. I semi che pianti ora creeranno un ronzio attorno alle tue idee nei prossimi mesi.

Crescita personale / spiritualità: puoi essere sposato con il tuo partner o con la tua carriera. La Luna Nuova che contatta l'asteroide Giunone nel tuo segno indica una devozione per i tuoi interessi. Non è egoistico onorare un impegno con te stesso, è encomiabile. È molto importante che ti presenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei super ambizioso e sei anche un gran lavoratore. Non c'è dubbio che troverai un modo per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Resta con ciò che funziona per te. Non permettere a nessuno (come un eccentrico Toro) di dondolarti con uno schema sfrenato.

Amore / Amicizia: Incontri non è economico. Sia che ti stia impegnando per mangiare e cenare o per investire in preparazione pre-uscita (come capelli, trucco e guardaroba), rimanere in gioco costa un sacco di soldi. È super stressante quando non sei sicuro delle spese che dovrai sostenere. Prenditi un timeout se non puoi permetterti di fare un colpo. Nelle prossime settimane avrai un'idea migliore di ciò che puoi permetterti.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova nell'ampio Sagittario segnala un riavvio con questioni di denaro. Non c'è momento più opportuno per valutare dove stanno le cose e fare piani per il tuo futuro finanziario. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare ciò che porta frutto per te nell'anno a venire. Chiedere un aumento o perseguire nuove fonti di reddito potrebbe far parte del programma. Sradicare la consapevolezza della povertà e livellare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza è essenziale.

Crescita personale / spiritualità: è passato solo poco tempo dal tuo compleanno, ma si spera che ci sia ancora un sentimento di eccitazione per ciò che ci aspetta. Rifletti sulle intenzioni che hai impostato e determina se hai intrapreso azioni che le supportano.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il mondo ha bisogno di regali unici che solo tu puoi offrire. In questo momento, è super recettivo a ciò che devi dare. Un ammiratore della Bilancia può trovare i tuoi talenti molto impressionanti. Forse c'è un modo in cui puoi unirti e lavorare insieme?

Amore / Amicizia: possedere la tua autostima ti dà un vantaggio nella tua vita amorosa. Significa che non ti accontenterai di qualcuno che non ti tratta con l'amore e il rispetto che meriti. Se vuoi essere trattato in modo diverso, inizia a comportarti come una persona che conosce il loro valore. Sta a te stabilire il tono.

Carriera / Finanza: sei così intenzionato a fare le cose a modo tuo che potresti non essere sincronizzato con ciò che le tue attività richiedono. La Luna Nuova in contrasto con Urano suggerisce che potresti essere ostacolato da un incarico complicato. O si complica eccessivamente il processo o si sottovaluta il buon senso tecnico richiesto.

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Contrassegna un'ulteriore opportunità di riavvio. Contempla i tuoi obiettivi personali e stabilisci le tue intenzioni per l'anno a venire. Sii audace, ma non rendere i tuoi obiettivi eccessivamente complessi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: fare un passo indietro dal trambusto e dare un'occhiata lunga e dura alla tua vita può essere perspicace. La riflessione rivela dove è necessario cambiare la narrazione. La storia che racconti di un imprevedibile Toro potrebbe aver bisogno di essere riformulata.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è un po' un giro sulle montagne russe. Con la Luna Nuova in contrasto con Urano irregolare, potresti non voler affrontare tutti i colpi di scena. Stare con qualcuno che ti fa sempre indovinare può essere eccitante, anche se oggi potresti trovare il dramma estenuante. Va bene se è necessario premere pausa sul divertimento e sui giochi romantici e prendersi del tempo libero.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova nel Sagittario idealista è un appello a riflettere sullo stato della tua vita lavorativa e a valutare i tuoi trionfi e fallimenti dell'anno passato. Riflettere su dove sei stato e su come il tuo lavoro ti ha modellato finora sarà prezioso per pianificare il tuo corso. Questa fase lunare non è il momento di fare le mosse. È il momento di ricostituire la tua energia e riorganizzarti. È il passo indietro che ti preparerà a fare un passo avanti.

Crescita personale / spiritualità: abbraccia qualsiasi cosa folle ti faccia piacere. Divertirsi a proprio modo stravagante diventa un atto di cura di sé mentre coltivare Cerere contatta Urano non convenzionale. Potrebbe essere un'attività totalmente sciocca o bizzarra. Basta che funzioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: sei una persona, quindi sei un campeggiatore felice quando sei in compagnia di persone intelligenti e interessanti. Un vivace Sagittario potrebbe essere particolarmente attraente per te. Scopri di cosa si tratta e quale ruolo devono svolgere nella tua vita.

Amore / amicizia: la tua vita sociale si riavvia con la Luna Nuova nell'esuberante Sagittario e la tua casa di amicizia e gruppi. Trascorrere del tempo con la tua squadra sarà piacevole. Ti piacerà anche incontrare nuove persone. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali fioriranno nella tua vita sociale nell'anno a venire. Se vuoi ampliare la tua cerchia e coinvolgerti in attività entusiasmanti, ora è il momento!

Carriera / Finanza: con la Luna Nuova che attiva il tuo settore del lavoro di squadra, sei nella zona quando collabori su un progetto. Identifica i tuoi alleati più forti e escogita un modo per lavorare insieme. Unire i tuoi talenti, risorse ed esperienza può renderlo vincente. È un momento eccellente per unirti a un gruppo che condivide i tuoi interessi.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica non è esattamente riposante in questi giorni. Se non riesci a rilassarti al tuo posto, potresti anche uscire e fare qualcosa di divertente. Potresti pensare di dover stare a casa e gestire il dramma, ma perché preoccuparsi? Non c'è fine ai fuochi che devi spegnere. Puoi occupartene più tardi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: potresti non pensare molto alla tua immagine, ma è qualcosa a cui dovresti prestare attenzione di tanto in tanto. In particolare, quando figure influenti stanno guardando ciò che fai. Dire la cosa sbagliata potrebbe dare a qualcuno (forse un Toro) un'impressione sbagliata.

Amore / Amicizia: un'osservazione irriverente sicuramente infastidirà qualcuno. Con la Luna Nuova in contrasto con Urano, non si può dire cosa potrebbe venire fuori dalla tua bocca. È un errore? O è tua intenzione scuotere qualcuno? Solo tu sai. Va bene dire la tua mente. Non va bene ferire i sentimenti di qualcuno. Tratta le persone con la stessa gentilezza e rispetto con cui vuoi essere trattato.

Carriera / Finanza: La Nuova Luna nell'entusiasta Sagittario è un invito a riavviare la tua carriera. Esplora nuovi ed eccitanti modi per usare i tuoi talenti e lasciare il segno nel mondo. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali fioriranno nella tua carriera nell'anno a venire. Usa questo tempo per scoprire nuove opportunità e per metterti in contatto con persone che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: esprimere i tuoi pensieri più sfrenati può sembrare piuttosto pressante. Se hai intenzione di rivelare qualcosa di folle, è meglio condividerlo con un amico fidato. Ti sentirai al sicuro quando ti accorgerai che il tuo ascoltatore non ti giudicherà né ti terrà contro di te.

