Oroscopo di oggi 26 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 26 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai una visione straordinaria di come gestire i tuoi soldi e raggiungere i tuoi obiettivi di lavoro quotidiani. Rimanere concentrati su ciò che si può fare è meglio che farsi distrarre dalle politiche della gente che interrompono il flusso. Un Toro inventivo può aiutarti a fare le cose.

Amore / Amicizia: fai attenzione a ciò che chiedi, specialmente se una relazione seria è ciò che desideri. Con l’allineamento Sole-Bilancia di mentalità collaborativa al fianco di Chirone ferito nel tuo segno, avvicinarsi significa rivelare le tue vulnerabilità più profonde. Tutti sono imperfetti, quindi non far finta di essere perfetto. Non dovresti temere che verrai rifiutato quando qualcuno conoscerà il tuo vero io. Sei adorabile come sei. Sei già impegnato? Sia tu che il tuo partner dovete fare il duro con il liscio.

Carriera / Finanza: una discussione con il tuo supervisore o un importante contatto commerciale potrebbe diventare intensa mentre gli scontri espressivi di Mercurio con l'imponente Plutone. Una parte potrebbe minacciare l'altra o tentare di armarli con forza in qualcosa che non vogliono fare. Non puoi prevedere né controllare il comportamento degli altri, ma puoi controllare come rispondi. Non innamorarsi della manipolazione e rifiutarsi di impegnarsi in giochi mentali è un ottimo punto di partenza.

Crescita personale / spiritualità: sono le persone più vicine a te che sono più abili nel metterti sotto la pelle. Non puoi sempre proteggerti dal farti male. Anche se puoi rifiutarti di prendere a cuore piccoli scherzi. Vale la pena scegliere le tue battaglie.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: trascorrere del tempo con le tue persone preferite o perderti in un'attività che ami sarà il rimedio perfetto per una giornata stressante. Lo supererai se c'è qualcosa di divertente da guardare al futuro. E ricorda, un fastidioso Scorpione non è il tuo capo.

Amore / Amicizia: sei più spontaneo del solito quando la Vergine Luna si allinea con il cambiamonete Urano nel tuo segno. Sei super sexy quando sei così vivace, quindi probabilmente non passerai la serata da solo. Perché non cambiare la tua routine e prendere la tua data da qualche parte fuori dai sentieri battuti? Se sei con gli amici, ti godrai una nuova prospettiva.

Carriera / Finanza: anche se non sei sicuro di te stesso, sei ancora in grado di affrontare un compito importante. L’allineamento Sole-Bilancia che si oppone a Chirone ferito in Ariete può farti mettere in dubbio se sei all'altezza del lavoro. Invece di combattere la voce dentro che dice che non puoi, prova a mettere un piede di fronte all'altro e fare le cose un passo alla volta. È l'unico modo per scoprire cosa puoi fare. Il fallimento è garantito se non ne hai la possibilità.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio mentale che si scontra con l'imponente Plutone, puoi essere spietato con qualcuno che non segue le tue regole. Anche se hai ragione, non è bello essere crudeli. Se stai ricevendo parole scortesi o manipolazioni, rifiuta di giocare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sicuramente non sei più un bambino. I tuoi occhi saranno spalancati oggi e potresti non gradire tutto ciò che vedi. Consideralo parte della tua educazione. Tuttavia, se hai bisogno di conforto dopo il tuo calvario, passare del tempo con una Vergine rende tutto ok.

Amore / Amicizia: una conversazione piena di vapore potrebbe diventare troppo calda per essere gestita grazie all'amoroso Mercurio in Bilancia che si scontra con l'intenso Plutone nel Capricorno. Anche il sexting potrebbe essere inappropriato, quindi chiedi il permesso prima di inviare un messaggio audace. Potrebbe essere molto più intimo di quanto l'altra persona si senta a proprio agio. O forse non è solo la loro cosa? Se i progressi di qualcuno ti stanno spaventando, parla e fai sapere a questa persona che hanno superato un limite.

Carriera / Finanza: non pagherà essere coinvolti in affari rischiosi o prendere parte a affari loschi. Potresti trovarti contro qualcuno che gioca sporco. Fidati dei tuoi sensi su questo. Se non sembra legittimo, probabilmente non lo è.

Crescita personale / spiritualità: se hai problemi di connessione, può farti domande se sei abbastanza interessante da farti conoscere dalle persone. Con il socievole allineamento Bilancia-Sole che si oppone a Chirone ferito, non sorprende che tu ti senta insicuro. Sotto questa influenza, può essere difficile sentirsi come se appartenessi. Sii aperto all'accogliente gruppo di allegri disadattati piuttosto che inseguire l'equipaggio che è troppo bello per la scuola.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è la tentazione di andare alla grande con lavoro e denaro. Tuttavia, la fase lunare di oggi suggerisce che potrebbe essere saggio stendersi in basso e agire in modo conservativo fino a quando non si vede cosa ci aspetta. Conosci meglio la tua situazione. Usa il tuo giudizio ma rivolgiti a una Bilancia se ti senti giù. La loro gentilezza e calma chiarezza possono essere un tonico per un mondo tossico.

Amore / Amicizia: che tu sia da solo o incasinato, i problemi di relazione potrebbero farti sentire che la tua foto di casa e famiglia non è del tutto completa. Con la delicata Venere in Bilancia che raddrizza il rifiuto di Saturno in Capricorno, i single possono temere di non trovare mai il partner che può realizzare i loro sogni domestici. Se sei accoppiato, potresti sentire che il tuo compagno non ti supporta o non provvede adeguatamente alla tua famiglia. Non esiste uno scenario perfetto. Cerca modi per sfruttare al meglio qualunque sia la tua situazione.

Carriera / Finanza: lavoro e denaro contano senza fatica mentre l'audace Leo Moon si sincronizza con il promettente Giove in Sagittario. Se sembra troppo facile, potrebbe esserci qualcosa che ti manca. Un'opportunità favolosa potrebbe essere a portata di mano. Tuttavia, il tuo entusiasmo potrebbe farti sorvolare i dettagli e ignorare la stampa fine. Non lasciare che la sciatteria rovini ciò che promette di essere una buona cosa.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione significativa con un compagno di stanza o un membro della famiglia potrebbe essere l'ancora che ti mantiene in un luogo emotivo positivo. Anche un check-in veloce può fornire la rassicurazione che ti mantiene stabile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: Parlare sembra metterti nei guai più di quanto valga la pena. Meglio tenere la testa bassa e stare fuori dalla linea di tiro. Un acquario intelligente potrebbe essere l'unica persona che è solidale con la tua causa, quindi se hai bisogno di sfogarti, segui.

Amore / Amicizia: se sei single, riposa la tua app di appuntamenti. Potresti incontrare diversi profili in cui le persone si travisano. È fastidioso pensare di aver trovato qualcuno interessante solo per scoprire che non sono quelli che si sono resi conto di essere. I Leoni accoppiati potrebbero avere problemi di comunicazione con il proprio partner. La irritabilità e il comportamento di controllo potrebbero scatenare un conflitto. Non pagherà tentare di avere l'ultima parola.

Carriera / Finanza: c'è un modo giusto e uno sbagliato per indurre le persone a fare un lavoro nel modo desiderato. Con il comunicatore Mercurio che squadrava il plutone Plutone, un tono prepotente poteva creare relazioni tese con un collega. Anche se è necessario fornire un feedback negativo, non è necessario essere mediocri. Se sei alla fine, cerca di non prendere a cuore l'egomania di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: tutti i discorsi nel mondo non possono compensare ciò che non conosci. Un sole tagliente / l'allineamento di Chirone nelle vostre aree informative potrebbe sfidare la vostra comprensione dei fatti. Forse sei così preso dai dettagli che non riesci a vedere come i pezzi si incastrano? Fai quello che devi fare per aggiornare le tue conoscenze.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: tutti i segnali indicano la necessità di rivalutare i tuoi valori e la tua relazione con il denaro. Se non hai ciò di cui hai bisogno, è perché c'è una disconnessione che devi affrontare. Ma tieni presente che uno scontro con uno Scorpione potrebbe diventare brutto. Non iniziare una battaglia se non sei preparato per la guerra.

Amore / Amicizia: l'atmosfera diventa davvero strana quando vengono usati soldi o regali per manipolare qualcuno a cui sei vicino. Con l'intelligente scontro di Mercurio con l'imponente Plutone, può essere così sottile che difficilmente ti rendi conto di controllare qualcuno o di essere controllato. Questo non è amore. È un accordo commerciale. Se continua così, non finirà bene. Taglialo sul nascere prima che diventi brutto.

Carriera / Finanza: con un allineamento teso del sole / Chirone che influisce sulle finanze, non puoi fare affidamento su fonti esterne per il supporto. Il tuo partner (innamorato o d'affari) potrebbe non essere disposto o in grado di aiutarti. Oppure potresti avere problemi con le carte di credito o i prestiti. Questo potrebbe essere un intoppo temporaneo o potrebbe indicare un problema più serio. È tempo di una strategia più sensata per fare soldi, risparmiare e spendere.

Crescita personale / spiritualità: sei attratto dal collegamento con lo Spirito in modi nuovi e insoliti. Ciò potrebbe significare indagare su una pratica spirituale innovativa. Se non sei il tipo spirituale, potresti trovare uno scopo attraverso studi scientifici o in comunione con la natura. Non importa come ricaricare, trarrai beneficio dal collegamento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: non essere troppo distratto da ciò che sta accadendo in superficie. Dovrai esaminare un po' più a fondo le questioni per valutare cosa sta realmente succedendo. C'è di più rispetto a ciò che incontra l'occhio. Un confidente Toro può fornire la prospettiva illuminante di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: una relazione potrebbe non riuscire a soddisfare le tue aspettative con il sole nel tuo segno contro Chirone ferito in Ariete. Il tuo partner potrebbe avere problemi personali che ti rendono difficile la connessione. Oppure potresti sentire che la tua relazione compromette la tua indipendenza o non onora chi sei. Se sei single, potresti vedere la mancanza di partnership come causa delle tue preoccupazioni. In entrambi i casi, è tempo di realizzarti sulle opere per te in una relazione e cosa no.

Carriera / Finanza: è una buona giornata per la ricerca e lavorare in silenzio dietro le quinte. Un allineamento positivo della luna / Urano può ispirare idee inventive che meritano ulteriori esplorazioni. Cerca un collega innovatore per il supporto.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto loquace quando Mercurio loquace è nel tuo segno. Tuttavia, poiché si scontra con il sondaggio di Plutone nella tua quarta casa privata, dovresti stare attento a non rivelare i segreti di famiglia. Allo stesso modo, una discussione su casa o famiglia potrebbe diventare intensa, specialmente se qualcuno sente di essere manipolato o sotto pressione. Non raggiungerai un accordo, quindi rinvia una discussione seria fino a quando l'atmosfera non sarà meno accesa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: una rivalutazione dei tuoi obiettivi e delle tue relazioni fornirà informazioni su ciò di cui hai bisogno. Sei in continua evoluzione, quindi a volte le tue esigenze cambiano. Presta attenzione ai piccoli segni che indicano che è tempo di cambiare. Inoltre, non ascoltare una Bilancia potrebbe essere a tuo danno.

Amore / amicizia: i tuoi legami affettivi più forti sono con le persone che rispettano la tua individualità e ti danno spazio per crescere. C'è abbastanza pressione nella tua vita senza avere a che fare con persone che sono super esigenti. Con una luna potenziante / l'allineamento di Urano in gioco, sarà bello passare del tempo di qualità con qualcuno che ti permetta di essere te stesso.

Carriera / Finanza: ora sei un po' timido, quindi potresti non sentirti sicuro di eseguire un'attività che non ti è familiare. Con l’allineamento Sole-Bilancia che si oppone all'insicuro Chirone in Ariete, è difficile non prenderlo sul personale se qualcuno critica ciò che fai. Le tue abilità potrebbero non essere al 100%, e va bene. Ma non puoi nasconderti nel buio per sempre. Prima o poi, dovrai sviluppare abilità al di fuori della tua zona di comfort. Perché non iniziare oggi?

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri sono intensi ma non lasciarli impazzire. Lo scontro di Mercurio mentale con Plutone potente crea un'atmosfera ossessiva. Come un ago bloccato in una scanalatura, ti ripeti lo stesso scenario ancora e ancora e ancora e ancora. Ciò che è fatto è fatto, quindi lascialo andare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: non è sempre facile bilanciare i tuoi desideri con le esigenze di tutti. Tuttavia, se apprezzi le tue relazioni, troverai un modo per farlo funzionare. Ecco un suggerimento: un Ariete sensibile dovrebbe essere trattato con i guanti. Ricordalo e avvicinati con cautela.

Amore / amicizia: una vita sociale impegnata potrebbe toglierti il ​​tempo che passi con il tuo interesse romantico. Il socievole Bilancia Sole che si oppone al ferito Chirone in Ariete afferma che i sentimenti di qualcuno potrebbero essere feriti di conseguenza. Se sei la parte offesa, considera di tagliare i legami con qualcuno che ti tratta come un'opzione piuttosto che una priorità. Se sei l'ape indaffarata che non riesce a trovare il tempo per l'amore, probabilmente non dovresti avere una relazione seria. Non è giusto tenere qualcuno in attesa.

Carriera / Finanza: uno scontro su denaro o valori potrebbe guidare un cuneo tra te e un amico grazie a un disordinato allineamento Mercurio / Plutone. Fai attenzione a non fare ipotesi sullo stato finanziario del tuo amico e su ciò che lui o lei può permettersi. Se sei tu quello che dovrebbe aspettarsi qualcosa di costoso, sii onesto su quanto sei disposto o in grado di spendere. Poiché il potenziale di conflitto è così elevato, è meglio evitare di prestare o prendere in prestito denaro o beni preziosi.

Crescita personale / spiritualità: stupirai quando sfoggerai nuovi talenti. La tua sicurezza aumenta quando dimostri cosa puoi fare. È un momento eccellente per esplorare un interesse fuori dagli schemi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trattare con estranei e conoscenti è facile. Sono le persone a te vicine che potrebbero darti problemi. Ecco la cosa su amici e parenti: devi fare il duro con il liscio. Se hai bisogno di una direzione, segui una Bilancia.

Amore / Amicizia: un appuntamento potrebbe non essere la migliore idea in quanto la sfacciata Luna in Leone si scontra con Urano. Questa vibrazione volatile significa che è difficile dire cosa farà piacere alla persona con cui ti trovi e cosa le farà spuntare. Anche se li conosci bene, potrebbe essere impossibile interpretare il loro umore e comprendere i loro desideri. Se non hai trascorso molto tempo per il tuo partner, potresti doverne prendere uno per il team e seguire comunque i tuoi piani.

Carriera / Finanza: mantieni la testa e mantieni la fiducia quando parli con i superiori o mentre lavori su un grande incarico. Con il supporto di un potenziamento dell'allineamento Mercurio / Giove, un atteggiamento positivo può fare la differenza e aiutare le cose a fare la tua strada. L'atmosfera che porti contribuirà a impostare il tono per le tue interazioni, quindi mantienilo entusiasta e ottimista. È un momento eccellente per attività che coinvolgono la scrittura, i media, l'istruzione, l'editoria o il marketing.

Crescita personale / spiritualità: devi solo aggiungere nuove abilità alla cintura degli attrezzi. Quindi, ti impegnerai in un corso di apprendimento che può aumentare le tue competenze. La tua dedizione assicurerà che i tuoi sforzi producano il risultato desiderato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: anche una mente come te può trarre beneficio da una pausa dalla ginnastica mentale. Non sovraccaricare un problema. Le risposte verranno da te quando ti trovi in ​​uno stato d'animo più tranquillo. Rilassarsi con un compagno Aquario può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: c'è un'emozionante sensazione di intimità emotiva (e forse sessuale) con qualcuno che arriva da dove vieni. Solo una mente altrettanto non convenzionale può comprendere il tuo genio e apprezzare le tue eccentricità. Trascorrere del tempo con questa persona sarà confortante. Se stai cercando l'amore online, potresti connetterti con qualcuno che spunta tutte le tue eccentriche scatole.

Carriera / Finanza: diramarsi in un nuovo territorio o portare un progetto a un pubblico più vasto potrebbe essere una sfida senza i dati giusti. Uno scontro tra Sole e Chirone che colpisce le tue aree informative potrebbe rivelare che qualcuno non ha effettuato ricerche o pianificazioni adeguate. Il diavolo è nei dettagli. Potrebbe essere necessario fare un passo indietro prima di poter andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: concediti il ​​tempo di digerire nuove informazioni. Quando il Mercurio mentale si scontra con Plutone ossessivo, un'analisi eccessiva può indurre una paralisi mentale. Quindi, è meglio prenderlo in bocconcini piuttosto che divorare l'intero pasto. I ricordi recuperati in terapia o nei sogni potrebbero essere intensi. Se stai studiando misticismo, immergerti troppo in profondità potrebbe metterti fuori dalla tua profondità. Fai attenzione ai tuoi confini mentali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei capace di essere, fare e avere molto di più. Non si tratta dell'avidità. Si tratta di riconoscere il tuo potenziale e rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra te e ciò che la vita vuole farti strada. Lascia che un Sagittario fiducioso e esperto ti mostri come è fatto.

Amore / amicizia: rovinerai il momento se lasci che le paure per il futuro ti distraggano da ciò che sta accadendo nel qui e ora. Con l'amorevole Venere in Bilancia che si scontra con il cauto Saturno in Capricorno, è tentato di trattenere l'affetto fino a quando non si hanno rassicurazioni su dove stanno andando le cose. Non c'è vergogna nel bisogno di sentirsi sicuri. Tuttavia, con questa vibrazione pesante in gioco, anche l'espressione più sentita di devozione non è in grado di soddisfarti. Per i single, è bene avere degli standard, ma non essere troppo esigente. Altrimenti, potresti essere sempre solo.

Carriera / Finanza: uno stato d'animo ottimista rende la giornata produttiva, a condizione che non imposti un livello troppo alto. Con la fiduciosa Luna in Leone in linea con l'entusiasta Giove in Sagittario, è facile sopravvalutare ciò che puoi realizzare. Siate contenti di lavorare bene con i colleghi e ottenere guadagni modesti. Ti terrà ispirato a rifarlo domani.

Crescita personale / spiritualità: è possibile che tu limiti ciò che ricevi per paura di perderlo? In tal caso, ti ritroverai sempre a desiderare qualcosa.

