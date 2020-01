Oroscopo di oggi 27 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 27 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI lunedì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera è romantica e creativa. Queste energie possono essere d'ispirazione se usate nel modo giusto, ma non lasciare che alimentino un sogno irrealizzabile. I Pesci possono essere molto allettanti, ma c'è di più nella loro storia di quanto sembri. Non farti accogliere.

Amore / Amicizia: sei in modalità fantasy a tutto campo. Mentre Venere si fonde con la fantasia di Nettuno, la realtà è più di quanto tu voglia affrontare. Quindi, potresti essere ossessionato da una storia d'amore che è più una finzione che un fatto. Oppure potresti innamorarti di qualcuno con un'ala rotta che ha bisogno di essere riparato. Non c'è niente di sbagliato nell'essere compassionevoli; tuttavia, una volta riparato il tuo uccellino, ci sono buone probabilità che faranno volare la gabbia, lasciandoti indietro. Non otterrai molto chilometraggio giocando il salvatore o il martire.

Carriera / Finanza: è allettante parlare della tua mente in uno scenario di gruppo o quando parli con il tuo capo. Lo scontro espressivo di Mercurio con Plutone coercitivo suggerisce che le tue parole potrebbero trovarsi più fortemente di quanto intendi. Guarda e ascolta per determinare il modo migliore per impegnarti. La tua osservazione potrebbe dirti tutto ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con un membro della famiglia o un amico d'infanzia può essere profondamente gratificante quando l'empatica Luna dei Pesci si allinea al Nodo Nord. Sei sempre impaziente. A volte, può essere vantaggioso guardare indietro e riconnettersi con la propria provenienza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, ti divertirai a connetterti con persone favolose che ti ispirano. Un Pesci che ti attraversa la strada può sedurti senza battere ciglio. È una fantasia divertente, ma la realtà potrebbe essere una delusione.

Amore / Amicizia: l' espressione artistica fluisce liberamente quando ti unisci agli amici per far accadere qualcosa. Con Venere che si sincronizza con l'immaginabile Nettuno, trarrai beneficio dalla collaborazione con creativi che la pensano allo stesso modo. Anche se non sei un tipo artistico, stare con persone creative può accendere il tuo fuoco artistico. In cerca di amore? Un amico artistico o di tendenza potrebbe essere attraente, ma ti stai semplicemente innamorando del loro stile accattivante? Avrai bisogno di qualcosa di più del glamour per farlo funzionare.

Carriera / Finanza: più sei informato, più a tuo agio parlerai dei tuoi piani e obiettivi di carriera. L'accurato Mercurio in linea con il potente Plutone è una chiamata per aumentare il tuo know-how su argomenti rilevanti per quello che fai. Prenditi il ​​tempo per fare i compiti prima di consultare qualcuno che speri di impressionare. Non vuoi saltare il tuo momento.

Crescita personale / spiritualità: quando parli con un amico, come ascolti bene? L'empatica Luna dei Pesci che contatta il Nodo Nord ti invita a dare al tuo amico tutta la tua completa attenzione. Questa piccola modifica può rafforzare la tua connessione in modi incommensurabili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: tutti gli occhi sono puntati su di te. Approfitta di questa rara opportunità di brillare. Accetta tutto, ma non regalare nulla. Una corsa al giudizio su un Pesci potrebbe essere un errore. Potrebbero essere più o, forse, meno favolosi di quanto pensi.

Amore / amicizia: Mercurio loquace in contrasto con Plutone compulsivo suggerisce che alcune cose sono meglio non dette. Soprattutto quando ti trovi a lottare per esprimere emozioni intense. Concedi il tempo di elaborare prima di condividere ciò che senti. Solo perché ti senti fortemente oggi, non significa che ti sentirai lo stesso domani. Potresti avere rimpianti se fai uscire il gatto dalla borsa.

Carriera / Finanza: è tempo di mettere in mostra il tuo volto migliore. Con l'attrattore Venere che si fonde con il glamour Nettuno, gli ammiratori saranno sicuramente stupiti dal tuo fascino. È tutto fumo e specchi? Può essere. Anche se a chi importa se ti aiuta a muoverti nei circoli giusti e incontrare le persone che devi incontrare. È un momento eccellente per socializzare con i colleghi e farsi strada con contatti importanti. Essere ben collegati è essenziale per arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: prendersi cura dei propri bisogni piuttosto che aspettare che qualcun altro ti aiuti sarà gratificante mentre la guarigione Pesci Luna entra in contatto con il Nodo Nord. Può aiutarti a recuperare il potere da qualcuno da cui sei diventato troppo dipendente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la compassionevole Luna dei Pesci che contatta il Nodo Nord nel tuo segno è una chiamata per fidarti di te stesso. Non è sempre necessario scegliere come default qualcuno (come un autorevole Capricorno) che ne sappia più di te. È tempo di esercitare la tua indipendenza.

Amore / amicizia: l' attrattore Venere che si fonde con il trascendente Nettuno porta una dimensione spirituale all'amore. Potresti sentire che c'è di più nella tua connessione con il tuo interesse amoroso oltre alla semplice chimica. Forse, eri insieme in una vita passata? I single potrebbero trovare l'amore con qualcuno che condivide la loro prospettiva spirituale o visione del mondo, ma fai attenzione che questa persona non stia fingendo d'accordo di avvicinarti a te.

Carriera / Finanza: diventare intontiti con una figura influente può farti mettere in pausa mentre il chiacchierone Mercurio si scontrano con il potente Plutone. Sei saggio chiederti se c'è pericolo di avvicinarsi troppo. Questa persona non ha necessariamente ottenuto dove si trova giocando secondo le regole. Percorri attentamente.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto a entrare in qualche spiritualità seria? Con Venere che si sincronizza con il mistico Nettuno, sei sicuro di trovare la tua nicchia metafisica. Sii alla ricerca di insegnamenti, pratiche o una guida spirituale che possa metterti sulla strada giusta. Non è necessario seguire ciecamente. Prendi ciò che funziona per te e rendilo parte della tua pratica personale. Se sei più avanzato spiritualmente, potresti sentirti chiamato a condividere la tua saggezza attraverso la pubblicazione o l'insegnamento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: puoi goderti i piaceri che la vita ti porta sulla strada senza doverli dissezionare, aggrapparti a loro o tentare di trascinarli nel futuro. Alcune cose, come il tempo trascorso con un Pesci magico, sono pensate solo per essere godute per il momento.

Amore / Amicizia: con la dea dell'amore, Venere, fondendosi con il mistico Nettuno, potresti avere l'ultima serata fantasy con il tuo interesse amoroso. Premi pausa sui problemi e goditi questa atmosfera magica. Questa potrebbe essere una rara opportunità per stabilire una connessione amorevole sia spirituale che sessuale. Non vi è alcuna garanzia che questa atmosfera magica continui, ma non c'è motivo per non sfruttarla al massimo mentre è possibile. I single potrebbero innamorarsi di qualcuno che spunta tutte le loro scatole. Non dare il tuo cuore fino a quando non sai se è il vero affare.

Carriera / Finanza: le questioni monetarie possono essere oscure con la fusione di Venere / Nettuno di oggi nella tua casa di risorse condivise. Sotto questa influenza malvagia, nulla è esattamente come sembra. Si consiglia cautela quando si trattano questioni relative a prestiti, debiti e fondi condivisi con il coniuge o il partner commerciale. Non è tutto oro quello che luccica.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità fa cenno mentre la mistica Luna dei Pesci contatta il Nodo Nord. Fare un tuffo nel mistero attraverso la meditazione o un'altra pratica contemplativa può essere riparativo. Trova il tempo per la cura di sé emotiva.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI lunedì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: premi la pausa per padroneggiare attività divertenti per focalizzare la tua attenzione sul lavoro mentre la luna passa dal Capricorno all'Acquario. La soddisfazione che deriva dal portare a termine le cose sarà gratificante. Ho bisogno di aiuto? Chiedi a un acquario operoso.

Amore / amicizia: il fresco come un cetriolo che New Moon contatta il guaritore ferito Chirone lo rende un momento ideale per affrontare un problema che riguarda l'intimità emotiva o sessuale. Anche se è un problema delicato, puoi affrontarlo con il distacco necessario per prendere decisioni con la testa piuttosto che con il cuore. Guarire il passato o confrontarsi con il presente apre la strada a un futuro più felice.

Carriera / Finanza: la tua vita lavorativa viene ripristinata quando l'inventiva nuova luna in Acquario atterra nella tua zona di lavoro. È tempo di affinare le tue abilità e mirare a una maggiore efficienza con le tue attività quotidiane. Se sei nel mercato per una nuova posizione, considera che questo sarebbe molto probabilmente una mossa laterale che un balzo in avanti. I semi che pianterai nelle prossime due settimane possono determinare ciò che porta frutto nella tua vita lavorativa quotidiana nell'anno a venire, quindi agisci pensando al futuro.

Crescita personale / spiritualità: il tuo senso di avventura prende il massimo mentre la Luna Nuova si scontra con Urano in Toro. Fai attenzione che la temerarietà non rovini il divertimento. Potrebbe essere saggio guardare prima di saltare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: hai un occhio per la bellezza. E oggi lo cercherai ovunque tu vada. Un Pesci che la pensa allo stesso modo può rivelarsi il tuo miglior alleato quando si tratta di un'attività che coinvolge creatività, moda o bellezza. La magia accade quando metti insieme i tuoi talenti.

Amore / amicizia: una serata rilassante a casa con il tuo tesoro potrebbe essere il modo perfetto per concludere la giornata. L'empatica Luna dei Pesci che contatta Giove di buon auspicio enfatizza le comodità di casa. Uscire con un amico può essere altrettanto delizioso. Perché non ordinare e gustare le tue bevande per adulti preferite?

Carriera / Finanza: il tuo incarico di lavoro può sembrare un sogno quando la deliziosa Venere si fonde con Nettuno. Soprattutto se si dispone della licenza per adottare un approccio creativo. Fidati del tuo intuito su questo. Trova un modo per far funzionare ciò che stai facendo a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. La tua atmosfera compassionevole potrebbe rendere più facile andare d'accordo con i colleghi.

Crescita personale / spiritualità: il modo in cui guardi all'esterno è collegato alla tua salute all'interno. Anche se stai mangiando bene e ti alleni regolarmente, può ancora richiedere tempo per ottenere risultati. Con Venere alla ricerca della bellezza che si sincronizza con il glamour Nettuno nella tua zona benessere, potresti essere ispirato ad esplorare le procedure cosmetiche e altre modifiche di bellezza. Adottare ulteriori misure per migliorare il tuo aspetto è una buona cosa se ti fa sentire meglio con te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: questa giornata è fatta per piacere. Sia a casa che sul lavoro, dovresti essere in grado di trovare un modo per rendere qualsiasi cosa tu stia facendo una relazione gioiosa. Un Pesci divertente può avere alcune idee interessanti su come sfruttare al meglio questo momento magico.

Amore / Amicizia: sei un amante, un artista o una musa ispiratrice? Potresti sentire di essere un mix di tutti e tre come un magico allineamento Venere / Nettuno che eccita il tuo regno di romanticismo, creatività ed espressione personale. Porterai la magia ovunque tu vada e le persone ti troveranno assolutamente affascinante. Cosa farai con un atteggiamento così potente? È la notte perfetta per un appuntamento romantico. Se sei single, potresti incontrare qualcuno intrigante in un evento legato all'arte.

Carriera / Finanza: Mercurio in contrasto con il potente Plutone suggerisce che devi capire le regole che le persone stanno giocando prima di poter diramare e innovare. Vale la pena dedicare del tempo a studiare le idee a cui i tuoi colleghi rispondono prima di tentare di abbagliarli con qualcosa che potrebbe essere sopra le loro teste. È tempo di fare i compiti.

Crescita personale / spiritualità: perché non provare a fare qualcosa di avventuroso invece di restare fedele alle solite cose che fai per divertimento? La creativa Luna dei Pesci allineata con il Nodo Nord dice che crescerai quando vai oltre la tua zona di comfort.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'allineamento planetario di oggi mette in evidenza la tua vita domestica e familiare. È dove accade tutta la magia. Se ti senti un po 'blah al riguardo, la guida di un Pesci può aiutarti a fare i necessari miglioramenti. È tempo di accogliere l'amore nella tua casa.

Amore / amicizia: sexy su quel boudoir, Sagittario! Con l'attrattore Venere che si sincronizza con l'immaginativo Nettuno nel tuo regno domestico, potresti sentirti ispirato a creare il tuo arredamento fantasy. Forse hai un appuntamento in arrivo? O forse vuoi riaccendere il romanticismo con il tuo partner? Pulisci il disordine, investi in lenzuola sontuose e opta per l'illuminazione soffusa. Impostare il tono giusto può fare molto per entrare nell'umore. Ancora single? La creazione di un santuario romantico avvisa l'Universo che sei pronto per un nuovo amore.

Carriera / Finanza: se parlare delle tue finanze ti fa sentire a disagio, non farlo. Loquace Mercurio in contrasto con Plutone segreto suggerisce che c'è valore nel tenere la bocca chiusa. Se hai bisogno di parlare di soldi, mantieni la discussione strettamente sulla necessità di conoscere. Non tutti devono essere a conoscenza delle tue informazioni finanziarie private.

Crescita personale / spiritualità: il legame con un membro della famiglia può essere molto gratificante poiché l'empatica Luna dei Pesci si allinea al Nodo Nord nella cura del Cancro. Andare oltre le chiacchiere superficiali fa loro sapere che hai un interesse genuino nella loro vita. Questo può essere uno scambio reciprocamente gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: se hai potere, usalo per fare del bene. Se non lo fai, fai attenzione che la tua fame non ti faccia fare la cosa sbagliata. Una chat con un Cancro può aiutarti a vedere che c'è di più per te rispetto ai tratti stereotipati associati al tuo segno.

Amore / Amicizia: sei adorabile quando sei affettuoso. Con l'affascinante Venere che si sincronizza con il compassionevole Nettuno nella tua zona di comunicazione, vuoi condividere l'amore. Potresti sentirti ispirato a inviare messaggi ed effettuare chiamate per esprimere la tua gratitudine agli amici e alla famiglia che ami. Se sei stato in giro con qualcuno, potresti essere ispirato a riparare la spaccatura. A volte, devi concentrarti sul positivo.

Carriera / Finanza: è allettante gettare il tuo peso in giro per ottenere una leva finanziaria in una situazione finanziaria. Anche se la ponderata Mercurio sincronizzata con Plutone coercitivo suggerisce che è qualcosa di cui non ti sentirai bene. Può richiedere molto tempo passare attraverso i canali appropriati. Tuttavia, saltare la linea può lanciarti in una luce indesiderata. Perché dare alle persone un motivo per parlare male di te?

Crescita personale / spiritualità: lasciare che le persone ti aiutino non viene facilmente per te. L'empatica Luna dei Pesci che si allinea al Nodo Nord suggerisce che puoi trarre beneficio dall'essere un po 'meno autosufficiente. E, inoltre, probabilmente c'è qualcuno nel tuo campo che deve essere necessario in questo momento.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: è bello sognare cosa puoi fare con i tuoi soldi. È ancora più bello avere la possibilità di spenderlo per qualcosa che desideri. A un invidioso Sagittario potrebbe non piacere la decisione che prendi. Tuttavia, se sono i tuoi soldi, è la tua scelta.

Amore / amicizia: non importa quanto tu sia vicino a qualcuno, non li vuoi indiscreti nei tuoi affari privati. Lo scontro di mercurio chiacchierone con Plutone coercitivo è un avvertimento per non rivelare informazioni che sei riluttante a rivelare. Tutti hanno diritto ai loro segreti, e questo include te.

Carriera / Finanza: tutti meritano di lasciarsi andare ogni tanto. Un fantasioso allineamento di Venere / Nettuno può ispirarti ad acquistare qualcosa che è stato nella tua lista dei desideri da qualche tempo. Saranno opere d'arte, gioielli o forse un bel vestito? Conserva le tue ricevute nel caso in cui il tuo bene prezioso perda la sua lucentezza. A volte basta darti il ​​permesso di acquistare qualcosa che hai sempre sognato è abbastanza per farti sentire soddisfatto.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di sbagliato nel duro lavoro. Man mano che la Luna dei Pesci si collega al Nodo Nord, trarrai beneficio dal rimboccarti le maniche e sporcarti le mani. Le abilità sviluppate torneranno presto utili.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: questo potrebbe essere il giorno più magico che hai avuto negli anni. C'è qualcosa di speciale in te che fa desiderare alle persone di crogiolarsi nel tuo splendore. Perfino una Vergine super critica potrebbe trovare impossibile trovare difetti in te. Goditi il ​​tuo momento!

Amore / Amicizia: non stupirti se sorprendi qualcuno a rubare un'occhiata. Sei più affascinante che mai grazie all'attuale allineamento Venere / Nettuno. Se accoppiato, potrebbe rendere geloso il tuo partner. È bene che sappiano che hai sempre opzioni. Per i single, c'è una magia che le persone vedono in te che potresti non riconoscere in te stesso. Esci e lavoraci!

Carriera / Finanza: puoi comunque avere un impatto su un progetto di squadra senza rivelare tutte le tue conoscenze segrete. Lo scontroso mercurio che si scontra con il persuasivo Plutone dice che dovresti fidarti di quella voce interiore che ti dice di trattenerti. Hai già contribuito più che abbastanza.

Crescita personale / spiritualità: contemplare un cambio di bellezza? Ora è il momento! Con l'attrattore Venere che si sincronizza con il magico Nettuno nel tuo segno, trarrai beneficio dai miglioramenti della bellezza. Tagliati i capelli o rinfrescati il ​​colore. Aggiorna il tuo guardaroba con elementi di base eleganti. Assicurati solo che l'aspetto che stai cercando rifletta il tuo vero io, e non una fantasia impossibile da raggiungere. Identifica i tuoi beni naturali e fai delle scelte che li migliorano. Ho bisogno di aiuto? Consulta un amico esperto di stile.