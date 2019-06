Oroscopo di oggi 27 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: I dolori crescenti che stai vivendo possono forzare un cambiamento nei tuoi valori. A volte, la tua schiena deve essere contro il muro prima di prendere in considerazione la possibilità di cambiare i tuoi modi. Con il Sole del Cancro che aspetterà Urano in Toro e il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, ti verrà chiesto di riconsiderare il tuo atteggiamento verso il denaro e ciò che ti fa sentire sicuro. Questo risveglio può renderti più consapevole delle potenziali opportunità. Hai delle opzioni, anche se sono probabilmente più anticonvenzionali di quanto sei abituato, quindi tieni la mente aperta.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Non sai quello che non sai, e questo può essere doloroso quando chiedi a gran voce la chiarezza. Con il sole che aspira il guaritore ferito Chirone e l'illuminante Urano, puoi attingere alla saggezza che non sapevi di avere. Abbi fiducia in quella scintilla improvvisa di ispirazione che ti fa pensare a te stesso in un modo nuovo. Potrebbe fornire la soluzione cosmica per qualcosa che percepisci come un problema. Guardando indietro, è probabile che tu veda questo ostacolo come una benedizione sotto mentite spoglie perché scatena la tua ingenuità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Non scoraggiarti se un obiettivo finanziario sembra essere fuori portata. Il cambiamento sta accadendo Il problema è che non puoi vedere dove sono le cose e non sei libero di spostare le cose in avanti nel solito modo. Con il sole nella tua zona di denaro in attesa del guaritore ferito Chirone e di Urano radicale, ti viene chiesto di credere che un ostacolo potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Presta attenzione ai tuoi sogni e alle intuizioni improvvise che hai sul denaro. Quello che intuisci potrebbe sembrare folle ma potrebbe anche essere un’opportunità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Se non riesci a brillare come individuo, diventa un giocatore di squadra e aiuta tutti ad alzarsi. Il sole nel tuo segno che aspira a Chirone e Urano è un invito a distogliere l'attenzione da ciò che non puoi realizzare da solo e incanalare la tua energia verso il servizio del bene collettivo. Questo cambiamento può essere particolarmente rilevante nella tua comunità o nella tua carriera. In effetti, collaborare può scatenare la tua ingenuità, trasformarti in idee innovative e nuove e metterti in contatto con i responsabili del cambiamento nel tuo mondo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : A volte devi guardare oltre le tradizionali vie di conoscenza per trovare risposte. Se la tua domanda è banale o mistica, le risposte che cerchi potrebbero trovarsi fuori dagli schemi. Il sole nella tua dodicesima casa esoterica che aspira a Chirone e Urano suggerisce che un cambiavalute nel tuo mondo può aiutarti a navigare in un territorio sconosciuto. Qualcuno che scuota le cose e sfida lo status quo può fornire risposte in cui insegnanti e mentori più tradizionali falliscono. È sempre utile ampliare la tua visione e considerare un approccio alternativo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Non solo ci vuole coraggio per affrontare la crisi e la perdita, ma ci vuole anche la saggezza per attraversarlo e arrivare sani e salvi dall'altra parte. Il sole nella tua undicesima casa comunale che aspira a Chirone e a Urano suggerisce di guardare ad un amico con un punto di vista illuminato per avere guida e supporto nel tuo viaggio. La sua guida potrebbe essere sopra di te, ma se risuona con il tuo cuore, seguilo. È in momenti come questo che devi farti trasportare dalla tua cerchia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La partnership è difficile, soprattutto quando hai superato la fase della luna di miele e hai bisogno di impegnarti per far funzionare la relazione. Il Cancro e il Sole che si connettono con il guaritore ferito Chirone e il risveglio Urano suggerisce che accettare le eccentricità del proprio partner piuttosto che aspettarsi che lui o lei faccia delle cose come le vogliamo noi è un buon modo per essere in armonia con ciò che è. L'atmosfera cambia totalmente quando si elimina la necessità di biasimare o di far provare vergogna. Lo stesso vale per un'importante alleanza commerciale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Proprio come sei pronto a scoprire quanto in alto puoi volare, un problema di lavoro minaccia di tagliare le ali. Il sole nella tua nona casa espansiva che aspira a Chirone e Urano suggerisce che entrare in sintonia con qualcuno che sta facendo le cose in modo creativo può aiutarti a far decollare le tue idee. Puoi imparare molto da una persona che è in controtendenza rispetto allo status quo e che fa le cose nel suo modo unico. Lascia che quello che impari ti ispiri a sfruttare il tuo ingegno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Se senti di avere qualcosa da perdere, non è il momento giusto per metterti lì fuori nella ricerca dell'amore. Il Sole del Cancro che aspira il guaritore ferito Chirone e il risveglio di Urano suggerisce che potrebbero esserci alcune importanti lezioni che devi imparare sull'amore. Prova ad avvicinare l'oggetto del tuo affetto in un modo nuovo e autentico invece di utilizzare un approccio stanco e attenendoti a regole romantiche obsolete. Se ti senti coraggioso, l'elemento sorpresa potrebbe funzionare a tuo favore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Se ti stai concentrando su una relazione di fine partita, significa che stai vivendo nel futuro invece di essere pienamente presente per ciò che sta accadendo in questo momento. Se la connessione è per lavoro o per piacere, tutto il bene che si puoi ottenere sta accadendo nel momento presente. Il sole nella tua zona di partnership che aspira all'illuminatore Urano suggerisce che attingere a uno spirito di spontaneità e divertimento è il modo migliore per costruire una connessione felice. Non perdere ciò che è disponibile ora pianificando troppo in anticipo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: È un ottimo momento per collaborare con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. Con Mercurio nel drammatico Leone e nella tua casa di collaborazione, farai il miglior brainstorming quando ti unisci a qualcuno che capisce il tuo modo di pensare. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si retrograda in Cancro), la tua potenza cerebrale condivisa produrrà idee interessanti che aiuteranno a portare avanti le cose su un progetto importante. Le discussioni con il tuo partner (in amore o in azienda) saranno illuminanti e possono aiutare a definire i tuoi obiettivi condivisi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : I problemi di soldi possono rovinare il tuo divertimento solo se li lasci fare. Non importa quanto tu sia teso, è probabile che tu trovi la colpa della tua situazione grazie al guaritore Chirone nella tua zona di denaro. Il sole che aspira all'intruso di Urano suggerisce che c'è sempre un lato positivo se sei disposto a cambiare la tua prospettiva e guardare le cose in un modo nuovo. Ciò che alimenta la tua energia e attenzione per crescere, quindi perché non accentuare il positivo? Conta le tue benedizioni invece di lamentarti di ciò che non hai.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 27 giugno 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.