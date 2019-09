Oroscopo di oggi 27 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 27 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: alla vigilia della Luna Nuova, è naturale sentirsi come se fossi al buio. Considera un'opportunità per affinare la tua intuizione e fare affidamento sul tuo istinto quando l'ambiente non riesce a fornire i segni di cui hai bisogno. Ma se non ti senti pronto, non lasciarti coinvolgere da un Sagittario entusiasta.

Amore / Amicizia: se stai girando un angolo in una relazione esistente o la tua relazione romantica è del tutto nuova, è spaventoso avventurarsi in un territorio sconosciuto. Venere in armonica Bilancia vuole renderlo un viaggio agevole, ma il suo aspetto verso la nebulosa Nettuno significa che non puoi fidarti di essere sulla strada giusta. Non puoi sempre aspettarti che i passaggi vengano tracciati, quindi soldato su Ariete coraggioso.

Carriera / Finanza: se hai finito i nuovi trucchi, prova a estrarre la tua storia per un modo di andare avanti. Un accorto allineamento Marte / Nodi suggerisce che le abilità tramandate dai tuoi antenati o i consigli di un membro della famiglia potrebbero colmare un vuoto critico nella tua vita lavorativa. Forse stai trascurando un regalo che è sempre stato lì? Invece di cercare risposte verso l'esterno, prova a cercare.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di peggio che sentirsi come se non sapessi cosa stai facendo. Prova a suddividere un'attività travolgente in passaggi gestibili. In questa fase, è meglio non diventare troppo ambiziosi. Impostare un livello troppo alto potrebbe compromettere i tuoi sforzi prima ancora di iniziare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: l'atmosfera è buia e silenziosa alla vigilia della Luna Nuova. Quindi, è difficile prevedere come andranno a finire certe cose. Dedica il tuo tempo per ora. Avrai maggiore chiarezza nei prossimi giorni. Per ora, osserva il Capricorno che tiene in mano tutte le carte. Stanno vincendo ora, ma non sarà il loro gioco per sempre.

Amore / Amicizia: sia con amici che con partner, è meglio domare le tue aspettative. L'allineamento di una luna disordinata / Giove / Nettuno avverte che potresti chiedere troppo. Sopravvalutare l'affetto di qualcuno o fare ipotesi su come si sentono potrebbe portare a una grande delusione. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile quando stabilisci i confini. Cerca di non far sentire qualcuno più imbarazzato di quanto già faccia.

Carriera / Finanza: "Se non è rotto, non aggiustarlo" è una buona regola pratica da applicare ai tuoi compiti. L'utile Vergine Luna che si allinea con uno stello nel conservatore Capricorno afferma che attenersi allo status quo potrebbe essere la strada da percorrere. L'innovazione potrebbe essere richiesta in futuro, ma per oggi potrebbe non essere un passo fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: sia che tu stia lavorando a un progetto creativo, giocando ai videogiochi o facendo qualcosa di atletico, dovrai mantenere le tue conoscenze e abilità al passo con la velocità se vuoi rimanere competitivo. Un netto allineamento Mars / Nodi potrebbe collegarti con qualcuno che ha le informazioni di cui hai bisogno

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: la vigilia della Luna Nuova è un buon momento per contemplare i tuoi bisogni più intimi. Potresti scoprire che i tuoi bisogni e desideri non sono la stessa cosa. Andando avanti, sarà utile capire la differenza. Tienilo a mente quando inizi a confrontare la tua realtà con un Pesci di tua conoscenza. Tu e Pesci nuotate in acque diverse.

Amore / amicizia: la tua relazione potrebbe soffrire se stai esercitando troppa pressione sul tuo partner per soddisfare i tuoi bisogni. Che si tratti di amore o denaro, l'allineamento della luna disordinata / Giove / Nettuno di oggi dice che potresti chiedere troppo. Anche se il tuo compagno è piuttosto generoso, potrebbe iniziare a sentirsi gravato dal tuo bisogno. Se sei single, ti stai prendendo in giro se pensi che una relazione risolva tutti i tuoi problemi. In entrambi i casi, non dovresti scartare la tua intraprendenza. Sei più capace di te stesso.

Carriera / Finanza: il finanziamento creativo potrebbe risolvere un problema di denaro, ma dovrai agire rapidamente. Un accorto Marte / Nodi suggerisce che otterrai più soldi se usi le tue risorse invece di affidarti al credito o a una fonte esterna per chiedere aiuto. È incredibile quanto velocemente riesci a mettere insieme le cose quando la tua sicurezza è in pericolo.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con i tuoi anziani può riformulare la tua prospettiva e aiutarti a capire ciò che è più importante. È l'influenza costante che può mantenerti sano di mente in un mondo pazzo. Potresti davvero usare la loro saggezza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua energia è piuttosto ridotta alla vigilia della nuova Luna, quindi non sarai pronto per troppo dramma o eccitazione. È meglio conservare la tua energia e mantenere un profilo basso. Una volta che sei pronto ad affrontare il mondo, un Ariete può fornire un feedback che ti aiuta a vedere te stesso sotto una luce fresca.

Amore / Amicizia: una carreggiata relazionale potrebbe sembrare rassicurante quando la Vergine Luna terra terra si sincronizza con un ammasso planetario nel Capricorno "manteniamo lo status quo". Sotto questa influenza, noioso e prevedibile non si sono mai sentiti così bene. I tumori single possono trovare conforto con qualcuno che è più vecchio e più maturo. Potresti usare un'influenza costante, soprattutto se ti senti traballante. C'è sicurezza nell'essere con qualcuno che sa di cosa si tratta.

Carriera / Finanza: potresti non essere abbastanza preparato come pensi di essere, quindi non esagerare. Un disordinato allineamento lunare / Giove / Nettuno può aumentare il tuo entusiasmo mentre ti acceca a dettagli cruciali pertinenti a ciò che stai facendo. Quindi, sentirsi come se avessi questo potrebbe significare che assumi più di quello che puoi gestire. Se hai bisogno di rinforzo, contatta un collega anziano per chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: è bene mantenere un sano scetticismo sulla metafisica o sulla spiritualità. Le teorie astratte non significano nulla se non forniscono una guida pratica che funziona per la tua vita. Diffidare di idee a castello e insegnanti falsi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la vigilia della Luna Nuova porta a termine un ciclo. Quindi, è il momento peggiore possibile per iniziare a confondere le cose. Invece, adotta un labbro superiore rigido, almeno per ora, e lascia che un Capricorno ti insegni qualcosa sulla gravitas.

Amore / amicizia: è l'ottimismo o la follia che ti portano a fare ipotesi e correre rischi folli? Non pagherà con una luna sciatta / Giove / Allineamento di Nettuno in gioco. Dovrai fare uno sforzo reale per capire cosa vogliono qualcuno e come si sentono. Se ti interessa, ci metterai più lavoro. In caso contrario, dice all'altra persona tutto ciò che devono sapere. Se i ruoli sono invertiti, non essere così veloce ad accettare il pangrattato se quello che vuoi davvero è l'intera pagnotta.

Carriera / Finanza: spostati. Non c'è niente da vedere qui. La luna nella Vergine pratica allineata con un ammasso planetario nello status quo Il Capricorno fa procedere tutto secondo i piani. Potrebbe essere allettante cambiare le cose e fare qualcosa di rischioso, specialmente se sei annoiato dalla solita routine. Non farlo Leone. Perché gettare una chiave inglese nelle opere di una macchina ben oliata?

Crescita personale / spiritualità: ti piace scherzare, ma c'è un momento e un posto per essere divertenti. La giocosità inappropriata potrebbe essere il tuo modo di evitare emozioni che non sai come gestire. Fai attenzione a non renderlo imbarazzante per te stesso o per gli altri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: quali lezioni hai imparato durante la tua recente stagione dei compleanni? Pensaci mentre la luna è ancora scura. Domani la luna nuova segna l'inizio di un nuovo capitolo. Se il lavoro di squadra non era uno di questi, rivolgiti a un Cancro cooperativo. Ti possono insegnare molto.

Amore / Amicizia: il tuo gioco d'amore è comodo come la tua coppia preferita di pigiami. Se funziona per te, perché cambiare le cose? Un allineamento tra la luna nel tuo segno e un ammasso planetario nel Capricorno costante enfatizza il potere della routine. Se ti stai avvicinando a qualcuno di nuovo, segui quello che sai fino a quando non avrai una migliore percezione dei gusti e delle antipatie di questa persona. Potresti sentirti sotto pressione per fare una buona impressione, ma non funzionerà se non sei reale. Dovrai dimostrare una maggiore flessibilità in futuro, ma per ora, gioca sul sicuro

Carriera / Finanza: non sottovalutare il valore della collaborazione. L'allineamento odierno di Marte / Nodes suggerisce che potresti fare molto di più se usi i talenti forniti da colleghi o amici. In effetti, potrebbero rivelarsi la tua risorsa più preziosa. Potresti anche insegnare loro una cosa o due. Esplora i modi per renderlo vincente.

Crescita personale / spiritualità: il tuo auto-amore è piuttosto evidente. È fantastico che tu sia fiducioso e che tu sappia come metterti al primo posto. È tempo di iniziare a rafforzare i tuoi muscoli emotivi rendendoti più accessibile alle persone più vicine e più care a te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: l'oscurità della luna può essere abbastanza drenante. Vacci piano e fai cose che ti nutrono; corpo, mente e spirito, e coccole fino a un Capricorno per conforto. Non importa con cosa hai a che fare, un Capricorno risoluto ti farà passare.

Amore / amicizia: non sei dell'umore giusto per troppa fanfara. In effetti, ciò di cui probabilmente hai bisogno è riposo e svago. La Luna in Vergine che si sincronizza con un ammasso planetario nel prevedibile Capricorno suggerisce che una serata trascorsa godendosi le comodità di casa potrebbe essere la cosa giusta. Sembra noioso, ma se ciò significa che riavrai il tuo mojo per il weekend, provalo. La cena e un film a casa con il tuo fidanzato o un amico a bassa manutenzione potrebbero essere deliziosi.

Carriera / Finanza: in questo momento, il tuo potere di agire potrebbe essere limitato. Tuttavia, ciò non significa che qualcuno non possa difendere a tuo nome. Un allineamento creativo su Marte / Nodi ti incoraggia a stabilire nuovi contatti in grado di supportarti da dietro le quinte. Dovrai fare mosse invisibili per rimanere competitivo nel tuo ambiente attuale. Tutto potrebbe ridursi a chi si occupa degli interessi del Team Bilancia.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe sembrare che ci siano alcune cose importanti che non hai ancora capito. Non stressarti a cercare risposte. Ciò che devi sapere verrà rivelato a tempo debito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: L'ultima notte della luna oscura ti invita a esaminare dove sei stato e cosa hai realizzato dalla precedente Luna Nuova. Domani il ciclo ricomincia, quindi dovrai avere una direzione. Nel frattempo, non lasciare che un Sagittario alla deriva ti attiri a far saltare il tuo budget.

Amore / Amicizia: potresti non essere all'altezza di una data esagerata o di un evento di grande valore se ciò significa spendere molti soldi. Con la Vergine Luna che ama la routine che attiva un ammasso planetario nel Capricorno, puoi preferire attività che sai che ti piaceranno. Uscire con la tua squadra e fare qualcosa di casual potrebbe essere più di tuo gradimento. Domani puoi provare qualcosa di folle se hai bisogno di emozioni.

Carriera / Finanza: per rimanere competitivi è necessario aggiungere nuovi trucchi al tuo bagaglio di esperienze. Le persone stanno sparando per quello che hai, quindi devi essere all'avanguardia. Con un allineamento creativo Marte / Nodi in gioco, un'azione rapida può metterti sulla strada dell'acquisizione di conoscenze utili. Non puoi più permetterti di navigare.

Crescita personale / spiritualità: è bello essere ambiziosi e andare dietro ciò che vuoi. È anche bello sapere quando è abbastanza. È utile impostare obiettivi facili da identificare in modo da poter riconoscere quando li hai raggiunti. Altrimenti, diventa un inseguimento senza fine che ti lascia per sempre insoddisfatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la notte oscura prima della Luna Nuova ti invita a decomprimere. Ultimamente sei stato molto sotto pressione. Andando avanti, avrai più supporto. Un fidato Capricorno è in attesa, sia per parlare di senso in te, sia per offrire supporto se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: un creativo allineamento Marte / Nodi suggerisce che la tua vita sessuale potrebbe essere più soddisfacente se prendessi più iniziative in camera da letto. Si tratta di essere più sensibili ai bisogni del tuo amante e mostrargli che puoi fornire ciò che desiderano. Non puoi sempre sederti e aspettare il tuo appuntamento o il tuo compagno per fare una mossa. Se sei single, ponendo meno enfasi sulle finanze di una persona e più sulla chimica tra di te puoi migliorare le tue possibilità di fare una buona partita.

Carriera / Finanza: Attento, Sagittario. Con un allineamento lunare / Giove / Nettuno che ti evita, potresti vantarti delle tue capacità e quindi non riuscire a mantenere ciò che hai promesso. Che casino! Sembra che tu stia sopravvalutando la tua disponibilità ad avventurarti in nuovi territori. Per oggi, otterrai più chilometraggio grazie a ciò che è provato e vero.

Crescita personale / spiritualità: il modo in cui vedi te stesso potrebbe non essere un riflesso accurato della realtà. Stai gonfiando o svalutando il tuo vero valore. Il feedback di qualcuno che ami può correggere la tua prospettiva.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: La vigilia della Luna Nuova è un momento eccellente per l'introspezione. Un nuovo ciclo sta per iniziare. Scopri se hai imparato ciò di cui avevi bisogno per apprenderti e preparati per ciò che ci aspetta. Un accorto Cancro potrebbe essere l'alleato di cui non sapevi di aver bisogno in questa futura impresa.

Amore / Amicizia: ci sono persone competenti intorno a te, quindi non devi sempre gestire tutto da solo. L'allineamento odierno di Marte / Nodi suggerisce che sei impegnato a familiarizzare con i talenti che le persone a cui sei più vicino portano sul tavolo. Onorare le loro abilità e dare loro spazio per fare le loro cose non solo migliora le tue relazioni, ma ti toglie anche la pressione. Non devi essere tutto per tutte le persone. È tempo di concederti una pausa.

Carriera / Finanza: con una comunicazione disordinata di allineamento lunare / Giove / Nettuno, potresti non avere accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Questo può significare che stai prendendo decisioni al buio. Non pagherà correre rischi e sperare per il meglio. È meglio attenersi a ciò che ha funzionato in passato fino a quando non si ha una comprensione più solida dei fatti.

Crescita personale / spiritualità: nessuno bussa alla tua conoscenza o esperienza. Tuttavia, non dovrebbe essere un ostacolo al riconoscimento delle capacità altrui o all'espansione delle proprie capacità. Sii aperto a una persona intelligente che indica i tuoi punti ciechi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: anche una mente come te può trarre beneficio da una pausa dalla ginnastica mentale. Non sovraccaricare un problema. Le risposte verranno da te quando ti trovi in ​​uno stato d'animo più tranquillo. Rilassarsi con un compagno Aquario può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: c'è un'emozionante sensazione di intimità emotiva (e forse sessuale) con qualcuno che arriva da dove vieni. Solo una mente altrettanto non convenzionale può comprendere il tuo genio e apprezzare le tue eccentricità. Trascorrere del tempo con questa persona sarà confortante. Se stai cercando l'amore online, potresti connetterti con qualcuno che spunta tutte le tue eccentriche scatole.

Carriera / Finanza: diramarsi in un nuovo territorio o portare un progetto a un pubblico più vasto potrebbe essere una sfida senza i dati giusti. Uno scontro tra Sole e Chirone che colpisce le tue aree informative potrebbe rivelare che qualcuno non ha effettuato ricerche o pianificazioni adeguate. Il diavolo è nei dettagli. Potrebbe essere necessario fare un passo indietro prima di poter andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: concediti il ​​tempo di digerire nuove informazioni. Quando il Mercurio mentale si scontra con Plutone ossessivo, un'analisi eccessiva può indurre una paralisi mentale. Quindi, è meglio prenderlo in bocconcini piuttosto che divorare l'intero pasto. I ricordi recuperati in terapia o nei sogni potrebbero essere intensi. Se stai studiando misticismo, immergerti troppo in profondità potrebbe metterti fuori dalla tua profondità. Fai attenzione ai tuoi confini mentali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la vicinanza emotiva che brami può sembrare sfuggente all'ombra della luna oscura. Senti i tuoi sentimenti, ma non prenderli a cuore. Sta per iniziare un nuovo ciclo con nuove opportunità di connessione. Connettiti con un Ariete come guida mentre aspetti; hanno un buon consiglio per te.

Amore / Amicizia: le speranze alte per una relazione potrebbero essere deluse se hai impostato la barra troppo alta. L'allineamento di Luna / Giove / Nettuno di oggi suggerisce che non sei reale sulle tue possibilità. Potrebbe essere il caso di volere troppo, troppo presto. Oppure potresti gonfiare l'interesse dell'altra persona e farne di più di quanto non ci sia davvero. Se hai una relazione seria, non sorvolare i problemi o desiderarli. Invece, intraprendi le azioni appropriate per risolverli.

Carriera / Finanza: prendi nota di un collega motivato che sostiene la tua creatività. Con uno stravagante allineamento Marte / Nodi in gioco, trarrai vantaggio dal portare più del tuo stile personale in un progetto su cui stai lavorando. Non puoi sempre guardare la mente dell'alveare come guida. A volte devi imprimere il tuo lavoro con il tuo talento creativo. È l'unico modo per distinguerti dal branco.

Crescita personale / spiritualità: chi è la persona che ti ispira di più? Trova un modo per entrare in contatto con quella persona e ricevi l'incoraggiamento di cui hai bisogno. Può stimolare la tua creatività e metterti in contatto con i tuoi talenti unici.

