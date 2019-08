Oroscopo di oggi 28 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 28 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La tua vita domestica è nella tua mente all'inizio della giornata mentre la luna viaggia attraverso il tuo regno domestico. Fare cose in giro per casa o passare del tempo con la tua famiglia è probabilmente la tua prima scelta, ma potrebbe non essere un'opzione se prendersi cura degli affari è anche un invito. Non preoccuparti, oggi non sarà tutto incentrato sul lavoro. Più tardi questo pomeriggio e per tutta la serata, ti libererai il tempo per una fuga romantica o un appuntamento con un amico con cui puoi ridere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei pronto a ravvivare la tua vita amorosa. Marte sexy nel tuo regno romantico legato all'elettrificante Urano può farti uscire da una routine di relazioni. Esplorare una nuova attività con il tuo tesoro o adottare un approccio diverso per incontrare nuove persone sarebbe un passo nella giusta direzione. Ottenere una nuova prospettiva sui bisogni del tuo cuore farà parte del processo. Inoltre, oggi la luna che balla con Giove gioviale ti incoraggia a condividere la tua casa con qualcuno che ami. Un appuntamento intimo (o almeno divertente) presso la tua dimora sarebbe il risultato ideale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Sei irrequieto per un cambiamento che coinvolge la tua vita domestica. Mentre Marte nel tuo regno domestico si sincronizza con il rinnegato Urano, l'impulso di lanciare un progetto di miglioramento domestico o avviare una nuova attività con la tua famiglia alimenterà le tue intenzioni. Sebbene tu sia motivato ad agire, assicurati che le altre persone coinvolte si trovino sulla stessa lunghezza d’onda. Un aspetto edificante luna-Giove, che sta accadendo anche oggi, è tutto basato sul collegamento con il tuo partner o il tuo amico più caro per l'ispirazione. Forse la conversazione ti chiederà di andare avanti su qualcosa che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Aspettati una svolta che coinvolga la tua vita sociale. Mentre Marte nel tuo regno mentale si sincronizza con Urano rinnegato nella tua zona di amicizia, sarai motivato a uscire dalla tua zona di comfort e connettersi con nuove persone o esplorare una nuova attività con i tuoi amici attuali. Se stai cercando di incontrare persone sulla tua lunghezza d'onda, partecipare a un gruppo incentrato sulla crescita personale, i viaggi o l'apprendimento sarebbe un passo nella giusta direzione. Un ampio aspetto luna-Giove sta aumentando anche la tua positività finanziaria oggi, rendendolo un momento ideale per immaginare il flusso di denaro nella tua vita, che amplifica il tuo potere manifestante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Aspettati una svolta nel tuo potere di guadagno. Mentre Marte nella tua zona monetaria si sincronizza con Urano, un'intuizione improvvisa può innescare un cambiamento di prospettiva che coinvolge il tuo futuro finanziario. Il superamento di una limitazione interiore in termini di prosperità può far parte del quadro. Questo è anche un momento eccellente per cercare una strada per fare soldi che non avevi mai considerato prima o sviluppare un'abilità sottoutilizzata. Pensare fuori dagli schemi ti porterà nella giusta direzione. La luna nel tuo segno che danza con Giove gioviale sta risvegliando il tuo ottimismo anche per il futuro di oggi, coinvolgendo soprattutto la tua vita amorosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Un passaggio favorevole è diretto a modo tuo. Marte nel tuo segno legato all'intuizione di Urano riguarda l'immaginazione del tuo futuro da una prospettiva più ampia, che può scatenare una fitta di insoddisfazione per una certa area della tua vita. Come tale, ora potrebbe essere il momento di superare la tua zona di comfort e intraprendere un nuovo viaggio. Ampliare le tue conoscenze, incontrare nuove persone o esplorare una cultura straniera sarebbe un passo nella giusta direzione. Anche oggi, un aspetto lunare-Giove sta risvegliando i tuoi poteri di percezione che coinvolgono il tuo passato, specialmente quando si tratta della tua famiglia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Aspettati un periodo di irrequietezza mentre Marte nel tuo regno inconscio si sincronizza con il rinnegato Urano. È probabile che una limitazione autoimposta abbia attirato la tua attenzione e ora sei pronto a potenziarlo. Cosa ti impedisce di andare avanti? Impegnarsi in un'attività che combina movimento e meditazione attiverà la tua guida interiore sulla questione. Su una nota più leggera, l'aspetto luna-Giove che accompagna favorisce la connessione con un amico o un familiare per una conversazione significativa, che può includere consigli che suonano veri per te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Uno dei tuoi amici potrebbe svolgere un ruolo in una partnership. Mentre il motivatore Marte si sincronizza con il ribelle Urano nei tuoi regni sociali, l'intuizione di un amico può indurre un cambiamento nel tuo approccio all'incontro con le persone o una nuova prospettiva sul matrimonio e l'impegno. O forse ti unirai a un progetto a sostegno di una causa per cui ti senti fortemente. Anche oggi, un aspetto edificante luna-Giove aumenterà la tua sicurezza con un obiettivo su cui ti concentri, rendendolo un momento eccellente per promuovere il tuo lavoro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei motivato a provare nuove tecniche per ottimizzare il tuo successo. Mentre Marte si sincronizza con il rinnegato Urano nelle tue zone di lavoro, concentrarti sull'innovazione e /o sulla tecnologia ti aiuterà a raggiungere il risultato ideale per un progetto su cui ti concentri. Questo è anche il momento ideale per promuovere il tuo lavoro a persone di diverse culture o fasce di età. Oppure, se sei pronto per un cambiamento nella tua vita professionale. Anche oggi, un aspetto edificante di Luna-Giove risveglierà il tuo dono di percepire indizi sul tuo futuro - se ti apri alla tua guida interiore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai cambiando il tuo approccio alla realizzazione dei tuoi sogni. Marte nel tuo regno di coscienza superiore collegato a Urano ti sta rendendo consapevole dei principi spirituali della manifestazione. Ciò significa che farai affidamento tanto sulla tua guida interiore quanto sulla solita autosufficienza per illuminare il tuo percorso. La guida su una relazione sarà particolarmente forte oggi. Inoltre, un edificante aspetto lunare-Giove può ispirare una visione che ti libera dal passato, quindi presta attenzione al tuo intuito. Anche una vaga idea di una vita precedente può avere un ruolo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La passione ti sta guidando oggi. Mentre Marte assertivo si sincronizza con il tuo sovrano di Urano, utilizzerai tutte le tue risorse per manifestare ciò che desideri. Il potere della tua intenzione ti consentirà di fare un salto in avanti per ottenerlo, a meno che non sia coinvolta una relazione. Quindi dovrai accedere al tuo intuito per determinare il momento giusto (se ce n'è uno) per andare avanti. Se sei felicemente accoppiato, una situazione sexy elettrizzerà la connessione. Anche oggi, un aspetto edificante luna-Giove ispirerà armonia e buona volontà nelle relazioni più strette.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Sei propenso a scuotere le cose in una relazione stretta. Mentre Marte si sincronizza con il rinnegato Urano, il tuo desiderio di far uscire la tua relazione da una routine o portarla al livello successivo potrebbe sorprendere (scioccare?) Il tuo partner. Puoi essere riservato, ma adottare un approccio diretto quando esprimi i tuoi desideri e le tue intenzioni ti aiuterà a portare te e il tuo partner sulla stessa pagina. Anche oggi, un aspetto edificante Luna-Giove semplificherà i tuoi compiti in modo da avere un sacco di tempo per attività più divertenti.

