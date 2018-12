Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 28 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, fare qualunque cosa tu faccia con entusiasmo trasformerà le sorti della giornata a tuo favore. Potrebbero esserci alcune delusioni, ma non lasciarti scoraggiare e portare avanti i tuoi obiettivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, potrebbero esserci importanti cambiamenti in questo giorno e ciò potrebbe farti sentire un po’ preoccupato. In amore le tendenze egoistiche creeranno disarmonia nella relazione. Sarà consigliabile evitare tali sentimenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, sarai in grado di raggiungere i tuoi compiti con facilità. Ci sarà anche più flessibilità nel tuo approccio. Amore: questo promette di essere un giorno romantico per la tua relazione sentimentale. Trascorre del tempo insieme condividendo le cose che vi piacciono aumenterà l'affetto tra di voi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, i tuoi impegni e le responsabilità sul lavoro, come in famiglia, saranno maggiori. Quindi, cerca di soddisfarli ma senza perdere il controllo. Fai affidamento sul tuo buonsenso nella scelta delle priorità. In amore è necessario mantenere un controllo sulla comunicazione mentre ci si confronta con il proprio partner. Ciò contribuirà a mantenere l'armonia nella relazione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, gestione di ulteriori responsabilità potrebbe farti sentire stressato. Potresti anche essere sopraffatto da sentimenti di insicurezza. Sarebbe saggio evitare di prendere decisioni importanti. In amore potrebbe essere utile potresti trovare conveniente esprimere le tue emozioni e sentimenti al tuo partner. Devi stare attento ed evitare pensieri negativi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, è necessario avere solo pensieri positivi. Sarà saggio fare una gita che ti aiuterà a rilassarti. In amore ci sono possibilità che si verifichino delle accese discussioni con il tuo partner. Sarà saggio prendere le cose con un approccio razionale senza farsi prendere dall’agitazione per mantenere l'armonia nella relazione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, sarai in uno stato d'animo sicuro e rilassato. Sentirai un senso di soddisfazione compiendo attività per te importanti che rimandavi da tempo. Sari in sintonia col tuo partner, condividere dei passatempi all’aria aperta – una passeggiata, dello sport – aiuterà a scrollarvi di dosso un po’ di stanchezza accumulata dandovi nuova carica per affrontare il vostro percorso di coppia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, sarai in grado di ottenere progressi con il tuo approccio facile e pianificato in questo giorno. Determinazione e coraggio ti porteranno in cima. Amore: un approccio amichevole ti consentirà di ottenere una migliore comprensione con il tuo partner. Ciò rafforzerà il vostro legame.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, un coinvolgimento in un’attività spirituale – che sia una seduta di yoga o un evento di beneficienza - sarà per te vantaggioso. Partecipando a eventi sociali potrai fare nuovi amici. In amore disturbi emotivi possono influenzare il livello di comprensione con il tuo partner. È necessario evitare queste tendenze per mantenere una relazione più sana.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, potresti dover affrontare alcuni ostacoli in questo giorno. Tuttavia, un approccio pianificato e sistematico ti consentirà di invertire la tendenza a tuo favore. In amore il comportamento del tuo partner può irritarti. Sarà consigliabile rimanere rilassati in modo da poter gestire questi problemi in modo ragionevole.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, è probabile che tu possa partecipare a occasioni propizie. Nuovi amici e collaboratori troveranno spazio nel tuo elenco contatti. Amore: ci sarà un livello generale di felicità prevalente nella relazione con il tuo partner. Dovresti conversare liberamente con la persona amata per migliorare il rapporto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, saranno necessarie azioni rapide per ottenere un successo più grande, che è quello che poi in realtà desideri. Sarai in grado di portare avanti i tuoi compiti con facilità. Il giorno è anche buono per prendere decisioni importanti. Amore: è probabile che tu raggiunga un livello migliore di rapporto con il tuo partner. Questo produrrà soddisfazione per entrambi.

