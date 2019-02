Oroscopo di oggi 28 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 28 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Prenditi cura dei tuoi affari finanziari, ma fallo da dietro le porte chiuse. Il Sole nella tua dodicesima casa nascosta che aspira il rapido Marte nella tua zona di denaro suggerisce che un'azione veloce e furtiva è il modo migliore per concludere un accordo. Fidati del tuo intuito su questo. Un sogno, un lampo di intuizione o un momento di sincronicità possono dirti qualcosa che devi sapere. Puoi agire con sicurezza una volta confermata la tua impressione.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Un amico che ti prende totalmente può darti la spinta di cui hai bisogno per agire su una questione personale importante. Con il Sole in Pesci e la tua zona di amicizia che aspira a Marte nel tuo segno, il giusto incoraggiamento può spronarti a non agire. Puoi anche guardare ad un gruppo di cui fai parte per ulteriore supporto. Tuttavia, una volta che sei in movimento, non ti fermerai finché non avrai realizzato ciò che avevi deciso di fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Anche se sei posizionato davanti e al centro, sarai molto più efficace quando agirai da dietro le quinte. In altre parole, puoi essere il volto delle operazioni, ma non dovresti permettere a tutti di fare come fai le cose che fai. Con il Sole nella tua decima casa pubblica che aspira il possente Marte nel tuo regno dietro le quinte, il tuo potere di agire risiede nella tua capacità di mantenerlo riservato. Non riceverai crediti o riconoscimenti ora, quindi lavora tranquillamente finché non è il momento giusto per una grande rivelazione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Se stai pianificando per il futuro, perché non prendere in considerazione il tuo più grande sogno? Con il Sole in Pesci che aspira a prendere il Marte nella tua casa degli obiettivi, potresti sentirti ispirato a fare un passo nella direzione in cui vuoi crescere. Solo il tempo dirà se sei disposto ad andare lontano. Tuttavia, l'unico modo per scoprire se sei pronto per questo viaggio è fare il primo passo. Chiedi un amico molto motivato per darti il via.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Desideri ardentemente vicinanza, attenzione e affetto. Non c'è vergogna nel bisogno di connessione umana. Anche se con il Sole nella tua intima ottava casa si scontrano con il coltivatore Cerere, potresti sentire che la tua chiamata è inascoltata, specialmente dal tuo interesse amoroso o dai bambini. Se sei single, la mancanza di compagnia e di cura di qualità potrebbe improvvisamente diventare un problema. In entrambi i casi, non prenderlo sul personale. Invece, concediti le coccole che desideri. Fare qualcosa che ti piace è un buon modo per distogliere la mente dalla tua solitudine.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Ti sentirai più motivato quando il tuo partner o una fidata compagnia ti incoraggia a intraprendere una grande avventura. Con il Sole in Pesci empatici e la tua zona di associazione che aspira a Marte nella tua casa di esplorazione, ti sentirai ispirato a fare qualcosa di grande quando qualcuno che ti fa totalmente muro. Forse hai sempre sognato di viaggiare in un posto lontano o forse hai pensato di intraprendere un percorso ma non hai mai avuto il coraggio di farlo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Fare le cose può significare arrivare a fondo di un problema e trovare la giusta soluzione. Con il Sole in Pesci e la tua zona di lavoro che aspira alla guida di Marte, sarai bravissimo a sintonizzarti su ciò che sta succedendo e ad elaborare la giusta linea d'azione. Avrai bisogno di guardare oltre la superficie per scoprire esattamente cosa c’è sotto, quindi non aver paura di porre domande approfondite. Potresti arruffare qualche piuma, ma non è personale. Il tuo unico obiettivo è quello di portare a termine il lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Nella ricerca dell'amore, sei super motivato. Con una energica connessione Sole/Marte che eccita le tue zone di romanticismo e relazioni, sei ispirato a seguire ciò che desideri. Se sei single, questo potrebbe significare fare una mossa verso qualcuno che ti attrae particolarmente, se invece hai un partner puoi intensificare il gioco di relazione ed impegnarti di più. L'amore non è uno sport da spettatore. Indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi, hai ciò che serve per dimostrare che ci sei dentro per vincere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Sei amorevole e capace di prendersi cura degli altri, quindi perché le persone non si fidano che tu possa soddisfare i loro bisogni? Con il Sole in Pesci sensibili che si scontrano con il coltivatore Cerere nel tuo segno, potresti sentirti offeso quando qualcuno mette in dubbio le tue abilità come supporto morale. Forse sei un po' attaccato a questo ruolo? Se è così, ti irriterai al minimo accenno al fatto che stai facendo qualcosa di sbagliato. In alternativa, potresti risentirti di doverti prendere cura dei tuoi figli, dei tuoi genitori o anche di te stesso. Fortunatamente, è solo uno stato d'animo passeggero.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Una conversazione potrebbe farti chiedere se stai facendo abbastanza per aiutare chi è nel bisogno. Con il compassionevole Sole in Pesci che si scontrerà con il coltivatore Cerere, potresti sentirti chiamato ad aumentare i tuoi sforzi. Forse c'è un amico o una persona amata a cui potrebbe essere utile un piccolo supporto extra? O forse ti senti chiamato a offrire il tuo tempo o denaro a un'organizzazione caritatevole? Anche un piccolo atto di gentilezza può fare un'enorme differenza per qualcuno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Sei una persona premurosa quindi non ti dispiace aiutare un amico o sostenere uno sforzo di gruppo. Con il Sole nella tua zona di denaro che si scontrano con il coltivatore Cerere nella tua undicesima casa in comune, mostrare quanto ti interessi potrebbe richiedere un contributo tangibile. Il denaro può aiutare a migliorare la situazione ma è solo la tua amorevole attenzione che salverà la giornata. Un amico con un problema per lo più ha bisogno di sapere che a qualcuno importa, quindi offri un po' di denaro se necessario e dai molto amore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Il tuo desiderio di essere considerato attento e reattivo potrebbe essere un po' esagerato. Con il Sole nel tuo segno che si scontra con il coltivatore Cerere nella tua decima casa pubblica, potresti essere considerato troppo difficile da accontentare. Rendersi indispensabile è un modo per andare avanti, anche se per gli spettatori può sembrare più come se stessi cercando di metterti su un piedistallo. Non lasciare che l'insicurezza ti spinga a compiere azioni disperate. Abbi fiducia del valore di quello che fai.

