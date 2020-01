Oroscopo di oggi 28 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 28 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è molto da fare sotto la superficie. Potresti aver bisogno di un po' di tempo fuori dalla tua frenetica giornata per elaborare le tue emozioni. La connessione tra te e un affascinante Pesci può darti spunti di riflessione. È difficile non farsi prendere dal loro fascino.

Amore / Amicizia: resterai o uscirai? È una chiamata difficile mentre il sole in Acquario, orientato alla comunità, è in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona d'origine. Se esci e socializzi, approfitta al massimo della serata. Ti meriti del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso o i tuoi amici. Se rimani dentro, perché non spegnere il telefono e raffreddare correttamente? Non importa quello che scegli, non dovresti farlo a metà strada.

Carriera / Finanza: potresti arrecare un danno finanziario se cedessi alla tentazione di concedervi il lusso. Sontuosa Venere in contrasto con Urano irregolare suggerisce che potresti non pensare in modo sensato quando si tratta di spendere. Concediti un giorno o due per contemplare se vale la pena sguazzare. A quel punto, potrebbe non sembrare così urgente, ma se decidi di farlo, puoi spendere sapendo che stai facendo la mossa giusta.

Crescita personale / spiritualità: la paura accende la difesa mentre il tuo sovrano, Marte, piazza illusoria Nettuno. Sarai pronto a mettere in fila qualcuno se colpisce un nervo. Prima di reagire, chiediti perché il loro comportamento ti fa sentire così insicuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: stai testando i limiti di quanto puoi andare avanti sul lavoro e nella tua vita sociale. È emozionante che stai imparando ad esprimerti in un modo più liberato. Un Pesci potrebbe non essere sicuro di poter gestire il nuovo disinibito.

Amore / Amicizia: potresti chiederti quanto puoi essere selvaggio con un amico o il tuo interesse amoroso mentre Venere affettuosa sfida l'eccentrico Urano nel tuo segno. In questi giorni, hai lasciato volare la tua strana bandiera; tuttavia, alcune persone nel tuo campo potrebbero non essere pronte per questo. Se ti senti a disagio per quello che stai per fare, è un segno che stai portando le cose troppo lontano.

Carriera / Finanza: le tue idee meritano di essere ascoltate. Concetti innovativi attirano l'attenzione con il Sole dell'Acquario in cima alla tua carta. Il problema è che potresti condividere più di quanto il tuo pubblico sia pronto o potresti dire così poco che le tue parole non riescono a fare schizzi. La buona notizia è che vuoi metterti là fuori. Prenditi del tempo per perfezionare il tuo tono. In questo modo, trarrai il massimo dal tuo momento.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito intraprendente ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine? Il futuro appare confuso mentre Marte quadra scoraggiando Nettuno. Potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che desideri e ciò che è possibile. Il tuo compito è trovarlo e modificare i tuoi piani di conseguenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: nel bene o nel male, attiri molta attenzione. Un Sagittario potrebbe essere geloso che tutti sembrano così innamorati di te. Non lasciare che il centauro ti metta sotto la pelle. Hanno avuto tante opportunità quanto te per fare una buona impressione.

Amore / Amicizia: quando si tratta di amore, non stai giocando. L'emozionante Luna dei Pesci che si sincronizza con i potenti battitori Saturno e Plutone afferma che i tuoi sentimenti sono forti e che non ti arrendi o ti arrendi facilmente. Questo potrebbe essere impressionante per qualcuno che è sulla recinzione di te, ma allarmante per una persona che sa che non sei tu. Non lasciare che la tua tenacia sia la tua rovina.

Carriera / Finanza: anche se non sono ancora pronti per la prima serata, vale la pena esplorare le tue idee inventive su come fare soldi. Il Nodo Nord nella tua casa delle attività ti incoraggia a prendere in carico le tue finanze e lavorare per stabilire una maggiore indipendenza finanziaria. Questo è il momento della ricerca, non dell'azione. Potresti essere un po' insicuro di te stesso e, quindi, potresti fare la mossa sbagliata. Tuttavia, sei sulla strada giusta. Continua così.

Crescita personale / spiritualità: mentre Marte con la testa quadrata squarcia il nebuloso Nettuno, fai attenzione che un'esibizione pubblica di rabbia non ti metta in una luce indesiderabile. Valuta il tuo ambiente prima di rispondere. Anche se pensi di essere al sicuro, non sai mai chi potrebbe prestare attenzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: vai avanti e osa sognare un grande sogno. La vita ha molte possibilità intriganti e sei desideroso di esplorarle. Non preoccuparti di inseguire una fantasia. Un capricorno sensibile non ti lascerà coinvolto in nulla che non sia in buona fede.

Amore / Amicizia: ascolta quella vocina che ti dice che non dovresti seguire il folle schema di un amico. Mentre Venere affettuosa si scontra con l'erratico Urano, potresti mettere in dubbio il prezzo che paghi per l'amicizia. C'è un modo in cui puoi riavere il tuo amico senza sporcarti le mani? Hai già abbastanza dramma nella tua vita.

Carriera / Finanza: con Marte spinto da Nettuno, correre un incarico di lavoro è una cattiva idea. Nella fretta, potresti perdere la trama e deviare dalla rotta. Può essere frustrante rallentare il ritmo, in particolare se devi rispettare una scadenza. Ricorda solo che esiste un vero pericolo che ciò potrebbe andare di lato se ciechi ciecamente. Gli incidenti possono accadere quando hai fretta. Vacci piano con un compito fisicamente impegnativo.

Crescita personale / Spiritualità: il Sole in Acquario indipendente in contrasto con il Nodo Nord nel tuo segno dice che ci vogliono piccoli passi per recuperare il tuo potere da una persona o situazione ed essere più autonomi. Potrebbe non sembrare che tu stia andando da nessuna parte con la tua folle danza laterale ma continua.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: emozioni intense alimentano le scelte che fai. A volte, sei sul punto, a volte sei molto lontano dalla base. Se hai bisogno di assistenza, un Ariete di fiducia può dirti se stai facendo la mossa giusta. Parlare può indicare i tuoi punti ciechi.

Amore / Amicizia: la disperazione può spingerti a fare mosse discutibili, specialmente quando i quadrati di Marte assertivi ingannano Nettuno. Un tentativo di ottenere ciò che desideri potrebbe provocare delusione. Forse stai leggendo i segnali in modo sbagliato? O forse sei determinato ad avere le cose a modo tuo, indipendentemente dal costo? Se mai c'è stato un momento in cui dovevi fare un passo indietro, questo è tutto.

Carriera / Finanza: la tua intuizione su una questione di lavoro è perfetta. Con la Luna dei Pesci che si allinea con Saturno e Plutone nella tua zona di lavoro, ti sentirai sicuro di sapere cosa serve per fare un lavoro giusto. Una collega femmina può anche avere alcune intuizioni che saranno utili. Non fa male ricevere feedback da qualcuno di cui ti fidi.

Crescita personale / spiritualità: Venere in contrasto con il jolly Urano ricorda che non devi sempre agire secondo i tuoi desideri. Soprattutto se c'è il rischio che ti faccia sembrare una palla strana. Le persone si chiedono già se sei un po' eccentrico. Sei sicuro di voler confermare i loro sospetti? Quella sensazione di affondamento nello stomaco dice che non sei pronto per andare lì.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: c'è una dolce atmosfera tra te e le tue coorti più vicine. Sarà divertente unirsi per far accadere la magia nel tuo mondo. Tu e Pesci siete praticamente sincronizzati sulla maggior parte delle questioni, anche se potreste trovarlo un po' fastidioso.

Amore / Amicizia: nel bene o nel male, la tua educazione influenza le scelte relazionali che fai. Potresti venire a conoscenza di un'influenza indesiderata quando Marte assertivo piazza in modo sfuggente Nettuno nella tua zona di associazione. Nella tua ricerca della connessione, stai abbaiando sull'albero sbagliato? I segni dicono che potresti correre qualcuno che non ha determinato il loro livello di interesse. Se i ruoli sono invertiti, va bene per te frenare.

Carriera / Finanza: Trovare il punto debole tra essere abbastanza assertivi e non essere aggressivi è la chiave per coordinare i tuoi sforzi con una squadra. Può essere difficile capire cosa funziona quando l'irregolare Sole dell'Acquario si scontra con il Nodo Nord nella tua zona di lavoro di squadra. In futuro, la collaborazione svolgerà un ruolo significativo nella tua vita. Quindi, è fondamentale iniziare a trovare il modo di farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: arruolare un compagno di giochi abile e ugualmente geniale se vuoi dominare un hobby o un gioco stimolante. La visionaria Pesci Luna nella tua zona di collaborazione che contatta Saturno e il magistrale Plutone afferma che due menti determinate faranno il loro lavoro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: conferirai un tocco creativo anche alle attività più banali. È perché brami di vedere la bellezza nel tuo mondo. Spero che tu possa vedere il bene in un esuberante Sagittario che ti infastidisce. È nel tuo interesse andare d'accordo.

Amore / Amicizia: non sei sicuro di quanto aperto dovresti essere sulla tua vita amorosa mentre il bizzarro Sole dell'Acquario si scontra con il Nodo Nord. Diventare pubblici con i tuoi sentimenti troppo presto potrebbe rimandare qualcuno mentre sei troppo riservato per far sì che il tuo interesse amoroso pensi di avere dei dubbi. I single potrebbero non essere sicuri di mettersi in mostra. Tuttavia, potrebbe essere l'unico modo per stabilire una connessione d'amore. Fidati del tuo istinto.

Carriera / Finanza: Parlare della tua mente può peggiorare una brutta situazione mentre le piazze infuocate di Marte schivano Nettuno nella tua zona di lavoro. Probabilmente sei frustrato perché le cose non vanno per il verso giusto; tuttavia, un atteggiamento negativo renderà più difficile trovare una soluzione. Non è il momento di giocare il gioco della colpa o della vergogna con i colleghi. Importa davvero chi è la colpa? Devi trovare un modo di lavorare insieme per sistemare le cose.

Crescita personale / spiritualità: un progetto di riparazione o casa potrebbe richiedere la tua attenzione. La luna che si sincronizza con il laborioso Saturno e Plutone dice che ti sentirai più sicuro una volta che se ne sarà preso cura. Se necessario, chiama un professionista per completare il lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei in vena di divertirti. Tieni presente che non è necessario spendere una folle quantità di denaro per realizzarlo. In effetti, sarai più soddisfatto dell'intrattenimento a basso costo. Un Pesci può avere qualche idea su cosa puoi fare.

Amore / Amicizia: mentre l'amore di Venere si allinea con l'eccentrico Urano, vuoi stare con qualcuno che accetta le tue eccentricità. Se sei accoppiato, potresti chiederti quanto liberamente puoi esprimerti con il tuo partner. I single potrebbero essere stanchi di giocare al gioco della perfezione e vogliono solo rilassarsi ed essere se stessi. In entrambi i casi, può essere spaventoso rivelare il vero te, ma farlo è l'unico modo per scoprire se qualcuno ti ama e ti apprezza come sei realmente.

Carriera / Finanza: se hai un po' di denaro extra, potrebbe bruciare un buco in tasca. Marte veloce che schiva Nettuno mette in guardia contro un acquisto affrettato o discutibile. È probabile che non otterrai il valore dei tuoi soldi e rimarrai con un sentimento di rimpianto. Sprecare appuntamenti, hobby e divertimenti potrebbe essere particolarmente deludente.

Crescita personale / spiritualità: il consiglio che darai sarà compassionevole e completamente sensato quando l'empatica Luna dei Pesci contatterà Plutone persuasivo e Saturno responsabile. Le tue parole suonano con la voce dell'autorità, facendo sentire il tuo ascoltatore che sei qualcuno di cui si possono fidare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: brami il comfort di casa e la vicinanza delle persone a cui tieni. Tuttavia, potresti comportarti in un modo che disturba la pace. Questo può rendere difficile andare d'accordo con un Pesci emotivo. Cerca di essere attento alle esigenze di tutti.

Amore / Amicizia: diventare prepotente con i propri cari può causare angoscia quando Marte invadente fa ingannare Nettuno. Può sembrare che non ti interessi a ferire i sentimenti di qualcuno finché ti fai strada. Questo tipo di capriccio può tornare all'infanzia. È adorabile per un bambino esuberante, ma per un adulto non è un bell'aspetto. Sii gentile con le persone a cui tieni.

Carriera / Finanza: richiedere supporto finanziario o altre risorse può essere complicato mentre il bizzarro sole in Acquario è in contrasto con il Nodo Nord. O sopravvaluti la quantità di assistenza disponibile o non chiedi abbastanza per soddisfare le tue esigenze. Sfruttare il supporto è una buona cosa. Non dovresti sentirti sotto pressione per gestire tutto da solo. Potrebbe volerci un minuto per capire come affrontarlo nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo per valutare se puoi vivere con uno stravagante schema decorativo. Venere in cerca di bellezza che si scontra con l'eccentrico Urano ti consiglia di premere pausa mentre ci pensi. Tutto sembra buono online o nei negozi. Se funziona a casa tua è una storia diversa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la luna in Pesci visionari, sei in uno stato d'animo creativo. La cosa davvero fantastica è che sei abbastanza sensibile da sapere quali idee meritano di essere perseguite e hai la disciplina necessaria per vederle. Chiedi un feedback a Pesci.

Amore / Amicizia: a poco a poco, ti senti più a tuo agio con l'essere spontaneo. Sebbene, mentre l'affettuoso Venere si scontra con l'impulsivo Urano, potresti censurare la tua libertà di espressione personale a favore di dire qualcosa di sicuro. Non condividere nulla con cui non ti senti a tuo agio. Puoi far conoscere i tuoi sentimenti senza renderti vulnerabile. Hai abbastanza da affrontare senza chiederti se hai detto la cosa sbagliata.

Carriera / Finanza: la frustrazione e il risentimento sepolto possono emergere mentre le piazze infuocate su Marte schivano Nettuno. Potresti non capire quanto ti senti arrabbiato o insoddisfatto di una situazione lavorativa fino a quando non esprimi improvvisamente i tuoi pensieri su ciò che sta accadendo. Fai attenzione a non giocare al gioco della vergogna o della colpa. Ciò potrebbe rendere più difficile risolvere una relazione tesa con un collega. Attenersi ai fatti e lasciare i propri sentimenti personali fuori dalla conversazione.

Crescita personale / spiritualità: stai ancora trovando la tua strada quando si tratta di fidarsi degli altri. Il sole in contrasto con il nodo nord rende difficile determinare quanto o quanto poco supporto ci si può aspettare. Affidarsi agli altri è nuovo per te. Concediti il ​​tempo di risolverlo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: è probabile che il denaro e ciò che ti fa sentire sicuro determinino le scelte che fai oggi. La tua immagine di come dovrebbero essere le cose potrebbe essere molto diversa da come un Sagittario vede le cose. Non lasciare che sia una fonte di conflitto tra di voi.

Amore / amicizia: amici e finanze possono essere un mix volatile. Soprattutto quando Marte infuocato nella tua zona di amicizia fa quadrare sfuggente Nettuno. Il conflitto sorge quando qualcuno non paga la sua giusta quota. Oppure potresti litigare per denaro o beni in prestito. È meglio indicare limiti e termini prima di qualsiasi tipo di transazione.

Carriera / Finanza: è importante rafforzare la tua abilità in compiti pratici. Devi portare più sul tavolo che idee innovative. Potresti non essere sicuro di dove immergerti con il sole in contrasto con il Nodo Nord. Forse hai paura di rivelare che ti mancano alcune abilità di base? Potrebbe essere una danza di un passo avanti, due passi indietro, ma se rimani con esso, troverai il tuo ritmo.

Crescita personale / spiritualità: puoi vivere con un acquisto discutibile che stai pensando di fare per la tua casa? Il buon gusto Venere che si scontra con l'eccentrico Urano ti consiglia di fidarti della vocina che dice: "Forse no".

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nel tuo segno. La tua creatività, compassione e visione visionaria informeranno tutto ciò che fai. Stai alla larga da un Sagittario che sembra minacciato dalla tua vibrazione positiva. Potrebbero guastarsi per una rissa.

Amore / Amicizia: è fantastico che tu sia pronto per iniziare a prendere l'iniziativa con questioni romantiche. Tuttavia, il sole nella tua dodicesima casa solitaria in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di vita sentimentale suggerisce che potresti non essere ancora pienamente all'altezza del compito. Potresti superare il segno o non fare abbastanza per fare un'impressione. Guarda e ascolta per un po'. Può aiutarti a determinare la mossa migliore da fare.

Carriera / Finanza: l'aggressività sul posto di lavoro potrebbe farti scoraggiare quando il bullo Marte piazza Nettuno sensibile nel tuo segno. Potresti chiederti se c'è stato qualcosa che hai fatto che ha provocato questo. Alcune persone sono super competitive e non si preoccupano di chi calpestano nella loro ricerca per arrivare in cima. Non importa se è personale o meno. Ciò che conta è che non ti incolpi per il cattivo comportamento di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: la tua vibrazione spirituale e compassionevole è l'equilibrio perfetto per qualcuno che è guidato dai fatti e alla terra. Non è necessario modificare le opinioni reciproche. Solo trascorrendo del tempo insieme, ognuno di voi ottiene la prospettiva di cui ha molto bisogno.

