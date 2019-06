Oroscopo di oggi 28 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 28 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Attenersi a ciò che sai può essere la tua migliore strategia per fare soldi e rimanere in linea con la tua carriera. Luna brillante in Toro che si sincronizza con Saturno e il Nodo Sud in conservativo Capricorno ti consiglia di fidarti del tuo sistema e fare le cose secondo i piani. Se stai rispondendo ai più alti in grado, è probabile che si aspettino che le cose vengano fatte nel solito modo. Andando avanti, sarà saggio diversificare ed esplorare nuovi modi per andare avanti, ma per ora trarrai maggior vantaggio da ciò che è provato e vero.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Tu sai chi sei e sei a tuo agio con l'autorità che hai nel tuo mondo. Puoi ringraziare un accomodante allineamento tra la luna nel tuo segno e Saturno e il Nodo Sud in Capricorno a terra per metterti su un piede sicuro. Non avrai problemi a stabilire la legge se ne hai bisogno. Rafforzerà la tua posizione per ora, anche se andando avanti, sarà nel tuo migliore interesse prendere in considerazione punti di vista alternativi e incorporare nuove informazioni in ciò che stai facendo. È bene mantenere una mente aperta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Se ritieni di essere in una posizione vulnerabile, cerca la protezione della persona che sta chiamando i colpi. Con la luna in Toro sensibile in sincronia con Saturno e il Nodo Sud nell'autorevole Capricorno, è intelligente allinearsi con qualcuno in grado di fornire la sicurezza di cui hai bisogno. C'è sempre un compromesso, quindi questo rende una strategia scadente a lungo termine. Lascia che serva i tuoi interessi per ora ma andando avanti dovresti trovare il modo di agire in modo più indipendente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Ci si sente al sicuro circondandosi di persone che aderiscono al programma. Con la luna in Toro affidabile, è la prevedibilità che vuoi. La luna allineata con Saturno e il Nodo Sud dice che la prenderai dalla persona che si presenta sempre e si comporta come un adulto. È facile accettare l’autorità di persone così. Funziona per ora ma andando avanti sarà nel tuo migliore interesse esercitare la tua autonomia e prendersi cura dei propri interessi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Nonostante la tua passione per essere drammatico, non sentirai il bisogno di fare una grande performance quando vedrai i benefici di fare le cose in modo sobrio e diretto, specialmente sul tuo posto di lavoro. Con la Luna in costante Toro sincronizzata con Saturno e il Nodo Sud nell'ambizioso Capricorno, sei totalmente sul pezzo e puoi fare proposte ai più alti in grado senza un sacco di fanfare. Andando avanti, dovrai essere più audace per impressionare, ma per ora, mantieniti sul semplice.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Anche un'abilità che pensi di aver perfezionato può trarre beneficio da un po' di pratica. Con la Luna del Toro nella tua zona di saggezza, sincronizzata con il duro Saturno e il Nodo Sud, è un ottimo momento per approfondire ciò che già sai. Hobby, abilità artistiche e altre vie di autoespressione riveleranno la tua maestria, quindi è un momento eccellente per mostrare i tuoi talenti. Quando ti senti così sicuro, è facile uscire dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Non importa cosa succede intorno a te, sei costante come una roccia. Con la sincera luna in Toro sincronizzata con Saturno stabilizzante e il Nodo Sud, non sarai influenzato dalle forze del cambiamento. Tu sai quello che vuoi, specialmente quando si tratta di casa e famiglia, e sei contento di mantenere la tua posizione finché la marea non si trasforma a tuo favore. In futuro, sarà utile abbandonare i tuoi modi abitudinari e essere più aperto alle influenze esterne, ma non è questo il corso che seguirai oggi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : C'è una routine consolidata con il modo in cui interagisci con il tuo partner o un intimo alleato per affari, quindi perché cambiare le cose? La placida luna in Toro nella tua zona di partnership sincronizzata con Saturno e il Nodo Sud mostra che le tue idee su questa alleanza sono piuttosto fisse e che sei cool con il modo in cui ti connetti. Se non è rotto, non aggiustarlo. Andando avanti comunque, dovrai dare a questa stanza della relazione di crescere. Altrimenti, il tuo flusso confortevole può diventare soffocante e noioso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei nella zona quando si tratta di lavoro e denaro. Con la luna in Toro allineata con Saturno e il Nodo Sud nella tua zona denaro, sai esattamente quali progetti contribuiranno ad aumentare la tua linea di fondo. Ti senti sicuro che otterrai i risultati desiderati quando ti attieni a ciò che è provato e vero. La tua strategia è solida per ora, anche se andando avanti pagherà per entrare in contatto con le persone che possono supportarti e accenderti in nuove opportunità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei totalmente sul pezzo mentre la luna in Toro, con i piedi per terra, si sincronizza con Saturno e il Nodo Sud nel tuo segno, ma non ti sembra noioso essere così abile in tutto ciò che fai? La tua auto-disciplina e il senso di responsabilità ti hanno portato molto al di là rispetto agli altri, anche se molto presto i tuoi successi da solista potrebbero farti sentire solo. È un buon momento per iniziare a collaborare con le persone e incorporare gli altri nei tuoi piani. Avete bisogno dello scambio di energia e idee che solo la collaborazione può portare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Sei la persona che gli altri cercheranno per avere stabilità. Con la luna in Toro realistico sincronizzato con Saturno e il Nodo Sud in costante Capricorno, avrai il controllo dalla tua zona di comfort e tieni tutto a posto. È il tipo di fermezza che calma la crisi, anche se non si presta a distendere i muscoli emotivi. Andando avanti, pagherà per essere un po' meno cauto e un po' più disposto a permettere un po' di caos nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Gli amici si affidano a te per essere l'adulto nella stanza. E con la luna in Toro terra-terra che si sincronizza con Saturno e il Nodo Sud nella tua zona di amicizia, dovrai recitare il ruolo che gli altri ti richiedono. Sta diventando un po' stancante, vero? Alcuni amici non impareranno mai come assumersi la responsabilità per se stessi se si è sempre a disposizione per ripulire i propri pasticci. Andando avanti, sarà nel tuo migliore interesse concentrarti sui tuoi bisogni e interessi piuttosto che perdere tempo con gli immaturi.

