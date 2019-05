Oroscopo di oggi 28 maggio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 28 maggio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 maggio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Parlare dei tuoi problemi è molto meglio che imbottigliare i sentimenti e far finta che nulla sia sbagliato. L'espressivo Gemelli-Sole che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può portare sollievo quando condividi ciò che ti turba con qualcuno di cui ti fidi. Il problema potrebbe avere qualcosa a che fare con la sensazione di non essere all'altezza della situazione. In questi giorni, sei più consapevole delle carenze, quindi potresti essere un po' troppo vigile quando si tratta di identificare cose che sono sbagliate.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei un toro irritabile quando non riesci a soddisfare i tuoi bisogni. Che si tratti di intimità o di denaro che cerchi, lo prendi personalmente quando il tuo partner o qualcuno vicino a te non fornisce ciò che credi di meritare. Con il Sole controcorrente rispetto a Cerere, un capriccio epico potrebbe manifestarsi quando sentirai la parola "no". È il genere di cosa che evoca i ricordi di una figura materna che non ti lascia la strada. Ciò che è diverso è che ora sei adulto e puoi gestire la delusione in modo maturo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Gli amici spesso ti guardano per essere il mediatore, colui che mantiene le cose al fresco quando si tratta di rapporti di squadra. Con il Sole nel segno che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia, potresti essere chiamato a giocare ancora come pacificatore. È possibile individuare un problema e proporre la soluzione senza essere coinvolti in tutto il dramma. Se c'è uno screzio tra te e un amico, parlarne può lenire i sentimenti feriti e riportare la tua amicizia in carreggiata

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Potresti non pensare di essere in grado di risolvere un problema sul posto di lavoro, ma hai sicuramente quello che serve. Con l'intelligente Mercurio che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale, puoi fidarti del tuo intuito quando ti indirizza verso una possibile soluzione. Quello che fai sarà di grande impatto, anche se è solo una parte di un processo che richiederà molto tempo per essere completato, quindi non sottolineare che non stai facendo abbastanza. I rialzi potrebbero essere sbagliati, quindi puoi solo fare ciò che puoi fare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Vuoi essere super social, uscire con la tua truppa e fare tante belle cose insieme. Allo stesso tempo, vuoi anche rilassarti, o forse, passare più tempo con i tuoi figli. Nonostante quello che potresti aver sentito, non puoi avere tutto. E con il volubile Gemini-Sole nel tuo settore sociale che si oppone al coltivatore Cerere, dovrai decidere quale delle tue esigenze si colloca al primo posto nella tua lista. Ecco un indizio: ci saranno molte opportunità per socializzare nelle prossime settimane.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La tensione tra l'adempiere ai propri doveri professionali e la cura delle questioni sul fronte interno può essere esasperante. Non dovrebbe essere così, ma con il Sole che si oppone al coltivatore Cerere nel tuo regno domestico, tu (o un membro della famiglia) potresti sentire che il tuo lavoro sta interferendo con la tua vita personale. Probabilmente non è un problema in corso, ma per oggi è necessario decidere dove si trovano le tue priorità. Non puoi essere in due posti contemporaneamente, quindi vai dove il tuo cuore ti guida.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Porta il tuo migliore atteggiamento da paciere e il tuo know-how spirituale per risolvere un problema relazionale. Che tu sia single, in coppia o in una situazione complicata, probabilmente hai qualche difficoltà di partnership con cui hai a che fare. L'esperto Gemelli Sole che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di partnership impegnata suggerisce che ora è il momento di applicare tutta la saggezza che hai accumulato che riguarda l'amore. Potrebbe non risolvere i tuoi problemi, ma può aiutare a mettere le cose in una prospettiva più positiva.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei in possesso di informazioni privilegiate che possono aiutare a risolvere un problema? Una piccola spia come te è sempre nella fiducia di qualcuno, quindi c'è una buona possibilità che tu sappia cosa succede. Con l'intelligente Gemelli-Sole in sincronia con Chirone nella tua sesta casa produttiva, il suo caso si chiude quando porti ciò che sai al tavolo. Questo può essere particolarmente utile quando si tratta di affrontare una situazione difficile sul lavoro. Guadagnerai punti con i colleghi e manterrai viva la leggenda sul tuo essere saggio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : L'unità è totalmente cool fino a quando non interferisce con la tua capacità di prendersi cura di te stesso. Un'opposizione tra il Sole nella tua casa di parenti e allevatori Cerere nel tuo segno suggerisce che il tuo partner o un'altra persona importante potrebbe chiamarti se la tua relazione prende un posto indietro per occuparsi del numero uno. Non c'è "noi" sotto questa influenza disordinata, quindi dovrai decidere se è "tu" o "loro". Cosa è più importante per te adesso? Sta a te decidere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Tutto il lavoro e il tempo libero speso per la cura di sé rendono chiunque esausto e super stressato. L'odierna opposizione tra il Sole nella tua zona di lavoro e benessere e l'assistenza nutrizionale Cerere evidenzia come essere più produttivi equivale a prendersi meno tempo per te stesso. È ora di ribaltare lo script su questo programma. Contrariamente a ciò che potresti credere, essere riposati e soddisfare i tuoi bisogni emotivi significa che avrai l'energia e la concentrazione necessarie per dare il meglio in quello che fai. Cambierete la routine una volta compresi i vantaggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Non essere timido. Avrai bisogno di mettere la tua insicurezza sullo scaffale se vuoi avvicinarti a qualcuno su cui ti stai incaponendo. Il tuo gioco non ha bisogno di essere perfetto. Devi solo dare all'altra persona un senso preciso di chi sei. L'amichevole Gemelli Sole che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione suggerisce che essere reale sarà molto più divertente di qualsiasi ruolo tu possa giocare per impressionare qualcuno di speciale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Hai molto da dare alla tua carriera e ti senti appagato quando i dirigenti rispondono positivamente ai tuoi contributi, quindi è naturale che tu voglia fare il tuo lavoro al meglio. Tuttavia, potresti sentirti in conflitto se ti allontana dalle responsabilità familiari. Il Sole opposto Cerere nella tua zona di carriera suggerisce che potresti sentirti strappato se non puoi essere tutto per tutte le persone, specialmente se ci sono individui da entrambe le parti che hanno bisogno della tua attenzione.

