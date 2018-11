Oroscopo di oggi 28 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 28 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata un impegno imprevisto ti renderà nervoso ed intrattabile nell'ambiente lavorativo, attento comunque a non esagerare negli sfoghi! In ambito affettivo approfitta di questo momento particolarmente favorevole, incontri interessanti e molto erotici ti attendono.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, in questa giornata sarai favorito soprattutto se lavori nei settori tecnico-scientifici, un tuo progetto potrebbe divenire realtà. In ambito affettivo, dovrai impegnarti per riacquistare la fiducia della tua partner. Un consiglio: fai ciò che è meglio per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, in questa giornata gli Astri ti consigliano di fare attenzione a non sopravvalutare la pazienza altrui... rischi una discussione! In ambito lavorativo riuscirai a fronteggiare facilmente le problematiche della giornata. In amore, potresti ricevere una sorpresa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, la precisione con la quale svolgi i tuoi compiti lavorativi ti farà guadagnare più di un elogio in questa fase. In ambito affettivo, riceverai una grande dimostrazione di affetto dalla tua partner che ti darà il suo aiuto su una questione che ti preoccupa in ambito familiare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, in questa giornata potrai mirare in alto nel lavoro, grazie alla tua mentalità vincente e ad una buona propaganda. In ambito affettivo, avrai manifestazioni di tenerezza da parte di chi ti ama. Un consiglio: sii audace.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, il tuo cielo si schiarisce e si delinea un arcobaleno di successo e vincita nel lavoro e nei guadagni. In ambito affettivo, gli influssi planetari ti faranno vivere esperienze che lasceranno il segno. Un consiglio: scrivi in un diario e ogni tanto spulcialo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una rivincita, e in ambito affettivo, perché ci sarà un consolidamento del rapporto; la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, alle volte la vita riserva degli eventi improvvisi che possono dettare dolore ma non preoccuparti, perché è solo una fase momentanea causata da una falsa amicizia nel lavoro. In ambito affettivo sono minacciati gli amori clandestini, fai attenzione soprattutto ai luoghi frequentati!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, in questa giornata dovrai agire con cautela per evitare che si creino tensioni nel tuo ambito professionale. In ambito affettivo, saprai gestire bene il tuo rapporto e conquisterai le attenzioni della partner. Un consiglio: stai in guardia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, in questa giornata, in ambito lavorativo sarai un po' confuso su come comportarti con una persona che ti sembra ostile. In ambito affettivo, ti si presenterà una nuova occasione che ti farà battere forte il cuore. Un consiglio: cerca di mantenerti calmo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata ti sentirai particolarmente attratto dalle nuove conoscenze e farai di tutto per incontrare gente: la tua sete di conquista sarà saziata! In ambito lavorativo, l'assenza di novità contribuirà al tuo rilassamento. Un consiglio: non essere precipitoso.PESCI

OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, in questa giornata gli influssi planetari ti favoriscono nei nuovi contratti e nel proporti in nuovi percorsi lavorativi. In amore, lei ti dirà che sei unico e soprattutto quanto intenso è il suo amore. Un consiglio: ricambiala e non te ne pentirai.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 28 novembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani