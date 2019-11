Oroscopo di oggi 28 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 28 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: può essere snervante quando finalmente ricevi l'attenzione che desideri. Trasforma la paura in sentimento eccitato e pronto. Questo adattamento mentale può metterti in uno stato d'animo più ricettivo. Sii aperto a un Capricorno che vuole saperne di più su di te.

Amore / Amicizia: supera te stesso e le tue insicurezze. La luna che si fonde con l'attrattore Venere nella parte superiore della tua mappa dice che qualcuno potrebbe averti osservato. È elettrizzante essere notato. Anche se non sei interessato, è bello ricordare che ci sono persone là fuori che ti ammirano e vogliono conoscere meglio.

Carriera / Finanza: l'eccitazione è nell'aria mentre l'attrattore Venere si allinea con Urano. Puoi sentirlo? Una fantastica opportunità potrebbe essere la tua strada. Le persone sono sensibili a ciò che è caldo. Puoi trarre profitto dall'introduzione di idee inventive in un vecchio modo di fare le cose. La tua passione farà molto per venderla alle persone giuste. Il tuo supervisore potrebbe essere pronto ad apportare modifiche. O, forse, dovresti controllare l'elenco dei contatti e connettersi con un innovatore?

Crescita personale / spiritualità: Mercurio, andando avanti, accende ancora una volta la tua intuizione mentre si riconnette con il mistico Nettuno. I tuoi sogni ti stanno parlando. Possiedi anche una visione straordinaria di ciò che la gente pensa e sente. Ascolta un messaggio che ti dice qualcosa che devi sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: va tutto bene nel tuo mondo quando rispondi alla chiamata per imparare e crescere. Non sei lo stesso toro vecchio e testardo di una volta. Sei pronto ad abbracciare il cambiamento. Se hai bisogno di una guida per uscire dalla scatola, chiedi a un Acquario pensieroso.

Amore / amicizia: il comunicatore Mercurio che si riconnette con il mistico Nettuno, evidenzia ancora una volta la relazione speciale tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. È allo stesso tempo strano e rassicurante scoprire che sei sulla stessa lunghezza d'onda e totalmente in sintonia con i pensieri degli altri. Ti sembra che ci sia qualcosa di significativo tra di voi. La tua atmosfera simpatico lo rende un momento eccellente per il brainstorming di un progetto o un piano.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Venere, contattando l'inventivo Urano nel tuo segno, applichi la tua passione e la tua tenacia tipiche del marchio a sostenere idee innovative. Hai il dito sul polso di ciò che è caldo e sei pronto a spargere la voce. Questa energia favorisce il livellamento di ciò che stai facendo in modo che possa raggiungere un pubblico più ampio. I social media potrebbero essere particolarmente utili per la tua impresa.

Crescita personale / spiritualità: la Luna in Capricorno che si fonde con Venere ti riconnette con il tuo scopo. Ciò rafforza la tua fiducia in te stesso e ciò che puoi fare. Un cenno dell'illuminante Urano nel tuo segno dice che nuovi doni sono in attesa di essere espressi attraverso di te. Fidati delle intuizioni che indicano dove e come dovresti crescere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: proprio quando pensi che non ci sia nulla di eccitante nella tua vita, improvvisamente prende ritmo e tutto sembra fresco e nuovo. Potrebbe essere dovuto all'influenza di qualcuno con cui senti una forte connessione. Forse un carismatico Capricorno?

Amore / Amicizia: è elettrizzante quando ti connetti con una persona che ti eccita. Non solo sessualmente. Potresti anche provare una carica emozionante ed emotiva con un amico che ti prende mentre l'attrattore Venere si allinea con Urano elettrico. Se c'è una scintilla, fai qualcosa per alimentare il fuoco. Non capita tutti i giorni di provare il tipo di passione che ti fa sentire veramente vivo. Se sei single, avvia la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo.

Carriera / Finanza: ancora una volta, l'intuizione sul tuo lavoro è perfetta. Puoi ringraziare Mercurio di riconnetterti con Nettuno intuitivo per averti informato. Leggere tra le righe può aiutarti a capire meglio un collega o un supervisore. Considerare le cose dal loro punto di vista getta nuova luce su ciò che sta accadendo. Può anche renderti più comprensivo di ciò con cui hanno a che fare.

Crescita personale / spiritualità: ignora tutti i sentimenti che dicono di non adattarti. Al lavoro e al gioco, le persone sono più attratte da te di quanto pensi. Il calore terra-terra che emetti mentre la luna e Venere si fondono nel costante Capricorno dice che sei qualcuno di cui ti puoi fidare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, passare il tempo con le persone preferite aumenta la tua felicità. Questo non è un giorno per andare da soli. Un Capricorno nel tuo campo può rivelarsi particolarmente favorevole. Non sottovalutare ciò che la capra leale può dare.

Amore / Amicizia: l'eccitazione è all'orizzonte mentre Venere si allinea con il jolly Urano. Oggi può portare il tipo di piacevole sorpresa che ti piace. Controllare un nuovo hot spot con i tuoi amici potrebbe portare a incontrare una persona unica e intrigante. Se hai una relazione, il tuo partner può esprimere il loro affetto per te in un modo insolito o inaspettato. Questa energia consiste nel provare amore e piacere in modi diversi da quelli a cui siete abituati.

Carriera / Finanza: collaborare a un progetto può essere un'esperienza positiva poiché la luna e Venere amichevoli si incontrano nel laborioso Capricorno. Con Urano innovativo nel mix, i tuoi sforzi combinati possono produrre idee rivoluzionarie. C'è calore, comprensione e dedizione reciproca nel fare cose che possono rendere una collaborazione di grande successo.

Crescita personale / spiritualità: La tua hotline intuitiva sta esplodendo di nuovo mentre il comunicatore Mercurio si riconnette con Nettuno intuitivo. Qualcuno a cui stai pensando può chiamare o inviare un messaggio. Potrebbe essere qualcuno che vive lontano. O forse c'è stata una disconnessione emotiva. Forse puoi colmare il divario tra te e gli altri?

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: chi dice che la tua giornata non può essere piacevole né produttiva? Preparati a mostrare al mondo come va fatto. Un Toro lungimirante potrebbe essere abbagliato dalle tue mosse. Forse c'è un modo in cui puoi unirti? Potrebbe essere un'alleanza davvero magica.

Amore / Amicizia: la tua giornata inizia in una nota brillante mentre la luna si collega con Giove soleggiato. Potresti svegliarti con idee su qualcosa di divertente da fare. Più tardi, quando la luna contatterà Venere nel Capricorno terra-terra, attività pratiche come colpire la palestra o occuparsi delle faccende potrebbero essere la tua priorità. Chiedere aiuto dal tuo interesse amoroso o da un amico sarà utile. Fai qualcosa di divertente dopo aver finito il lavoro.

Carriera / Finanza: sei il trascinatore in quanto Venere appassionata si sincronizza con l'innovativo Urano. Puoi attirare l'attenzione proponendo un'idea lungimirante. È un momento eccellente per utilizzare strategie non convenzionali per andare avanti. Può comportare il lavoro con i social media o la tecnologia avanzata. Le persone nella tua cerchia professionale rispondono alle novità e alle differenze. Cerca modi per dare una svolta a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio inquisitore che si riconnette con Nettuno psichico potrebbe portare una visione cruciale di un membro della famiglia o di un compagno di stanza. Ciò che raccogli può darti una migliore comprensione di ciò che questa persona sta attraversando. Una volta che la tua compassione è online, può essere più facile comunicare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: è uno di quei rari giorni in cui i pianeti cospirano per portare esperienze positive a modo tuo. Siediti e goditi l'atmosfera. O sii proattivo e cerca qualcosa di grosso mentre i pianeti ti sostengono. Guarda un Toro per suggerimenti.

Amore / amicizia: se hai un appuntamento per la sera o hai intenzione di fare qualcosa di divertente con un amico, dovresti rompere dalla solita routine e provare qualcosa di diverso. La Venere socievole che si allinea ad Urano non convenzionale dice che il divertimento sarà avvenuto quando ti avventurerai fuori dalla tua zona di comfort e sperimenterai qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di inaspettato potrebbe far nascere una relazione. Per i single, cambiare la tua routine potrebbe presentarti con nuove opzioni di incontri.

Carriera / Finanza: la tua intuizione sui tuoi colleghi più stretti e sui più importanti alleati aziendali viene messa a punto quando l'intelligente Mercurio si allinea con il sensitivo Nettuno. Potresti sapere esattamente cosa sta pensando qualcuno senza che lui dica una parola. La conversazione può rivelare connessioni e sincronicità ancora più profonde. Essere sulla stessa lunghezza d'onda come questa è raro. Questa bellissima connessione rende un giorno eccellente collaborare a un progetto o fare brainstorming su un'idea.

Crescita personale / spiritualità: c'è magia nell'aria. La Luna Capricorno che contatta Venere e Urano aiuta a introdurre innovazione nelle espressioni più tradizionali della creatività. Prova a uscire da come esprimi il tuo talento e divertiti a favore di qualcosa di più creativo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: il tuo cuore desidera ardentemente ciò che è sicuro, comodo e sicuro. Tuttavia, questo non significa che sei chiuso a nuove esperienze. In effetti, li abbraccerai. Trascorrere del tempo attorno a un Toro libero di pensare può fornire ispirazione di grande valore.

Amore / Amicizia: una cena improvvisata o un raduno a casa tua potrebbero essere super speciali come l'accoglienza con il jolly di contatti di Venere Urano. Se la serata offre l'opportunità di trascorrere del tempo di qualità con amici, famiglia o il tuo interesse amoroso, perché non cogliere l'attimo? Può essere molto divertente organizzare una celebrazione quando meno se l'aspettano tutti. Cosa c'è da festeggiare? Trascorrere del tempo con le persone che ami.

Carriera / Finanza: Mercurio, avanzando e riconnettendosi con l'immaginabile Nettuno, offre una seconda possibilità per beneficiare di un'abilità speciale. Potrebbe essere qualcosa che normalmente faresti gratuitamente o che fornisci come contributo di beneficenza. Monetizzare potrebbe non essere sul tuo radar, anche se potrebbe fornire i mezzi per essere in grado di dare ancora di più. Chissà quando l'occasione busserà di nuovo? Scopri di cosa si tratta.

Crescita personale / spiritualità: aprire la tua casa diventa un modo per aprire il tuo cuore mentre la leale Luna Capricorno si fonde con Venere affettuosa e nutre Cerere. Trascorri un po' di tempo sprecando il tuo spazio e rendendolo invitante. Anche se sei da solo, apprezzerai ritirarti a comodi scavi alla fine della giornata.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: mettere i soldi dove si trova la tua bocca dimostra che sei una persona integra. È quello che fai, non quello che dici che mostra chi sei veramente. Un Toro leale può essere così colpito da te che si sentono ispirati a sostenerti.

Amore / Amicizia: accendi la tua app di appuntamenti preferita, aggiorna il tuo profilo e vedi chi c'è. È un bel giorno per incontrare qualcuno di nuovo mentre l'attrattore Venere si allinea con il sovrano di Internet, Urano. Questa innovativa vibrazione d'amore incoraggia gli Scorpioni accoppiati ad essere più spontanei e aperti a modi non convenzionali di connessione. Le vecchie regole non si applicano più. Vai con qualsiasi accordo eccentrico che funzioni per te e il tuo partner. Essere flessibili fa spazio all'amore per crescere.

Carriera / Finanza: porti creatività creativa e idee visionarie a ciò che fai in quanto Mercurio informato nel tuo segno si allinea con l'immaginativo Nettuno. È evidente che sai di cosa stai parlando. Lo spin unico che metti sulle cose può catturare l'attenzione di tutti. Sono preferite le attività che coinvolgono la scrittura, il design, l'arte o la musica. Se non sei un artista, puoi comunque dare un tocco creativo a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: l'impulso di esprimere il tuo affetto è palpabile quando la terrena Luna Capricorno contatta Venere e nutre Cerere. Farà bene al tuo cuore esprimere gratitudine e affetto. Le tue parole possono fare miracoli per aumentare di livello una connessione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: con così tanta allegria, entusiasmo e generosità, non puoi sbagliare. Sei determinato a sfruttare al meglio la tua giornata. Un Ariete irritabile potrebbe provare a farti inciampare, ma nulla può fermare la tua gioia. Continua a sorridere, Sagittario. Hai questo!

Amore / Amicizia: una fusione di luna / Venere / Cerere nel Capricorno terrestre può ispirarti ad esprimere il tuo affetto in modo tangibile. È un momento ideale per trattare un amico a pranzo o per sorprendere il tuo interesse amoroso con un regalo. Portare gioia a qualcuno a cui tieni si sentirà bene. Se vuoi amore e riconoscimento, daglielo.

Carriera / Finanza: qual è lo sviluppo o la tecnologia più all'avanguardia in relazione a ciò che fai? Potresti trarre vantaggio dall'applicarlo al tuo lavoro come Venere ambiziosa in Capricorno contatta l'inventivo Urano. Vale la pena rimanere davanti alla curva. Potrebbe essere un'esperienza particolarmente gratificante se l'innovazione è qualcosa che ti appassiona.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio mistico che si riconnette con Nettuno intuitivo potrebbe portare un sogno o un'intuizione su una questione di casa o famiglia. Se questa è una spinta ricorrente da parte dello Spirito, faresti bene a fidarti del tuo istinto e ad ascoltare il messaggio che viene trasmesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la gioia viene dal sentirsi liberi di esprimere i tuoi desideri. È liberatorio non trattenere nulla. Quando sei a tuo agio con te stesso, il mondo risponde di conseguenza. Qualcuno (forse un Toro) potrebbe essere così affascinato da darti tutto ciò che chiedi.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa promette di essere elettrizzante mentre Venere nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale. Essere flessibili e mantenere una mente aperta sull'amore può portare un'esperienza piacevole a modo tuo. Se abbinato, un appuntamento spontaneo e insolito con il tuo interesse amoroso può fare molto per riaccendere la scintilla. I single possono essere fortunati con appuntamenti online. Prendi in considerazione di rilassare le tue regole e cogliere l'occasione per qualcuno di diverso.

Carriera / Finanza: il Mercurio comunicativo che si riconnette con il mistico Nettuno è destinato a riaccendere una connessione speciale che hai con un collega o una squadra. Fidati del colpo intuitivo che ottieni. Potrebbe informarti su come coordinare al meglio il tuo lavoro con questa persona o gruppo, in particolare quando stai collaborando a un incarico. Potresti scoprire di parlare lo stesso linguaggio creativo e che le tue idee sono totalmente sincronizzate. La tua potenza mentale combinata può produrre concetti visionari.

Crescita personale / spiritualità: camminare su una corda tesa senza una rete di sicurezza non fa per te, ma c'è qualcosa di attraente nel correre un rischio divertente. Essere alla ricerca di un'opportunità per lasciarsi andare ed essere più presenti per la vita senza avere un piano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: hai molte informazioni su ciò che sta accadendo nel tuo mondo, quindi fidati del tuo istinto. Ciò che non sai può essere raccolto prestando attenzione a ciò che accade intorno a te. Una conversazione con un accorto Scorpione potrebbe essere particolarmente illuminante.

Amore / Amicizia: solo perché stai mantenendo la tua vita amorosa al ribasso, ciò non significa che non possa essere eccitante. In effetti, potrebbe accadere qualcosa di veramente elettrizzante quando Venere si allinea con il jolly Urano. Qualcuno su cui sei stato segretamente schiacciato potrebbe esprimere il loro interesse. Oppure potresti imbatterti in una soluzione insolita a un problema di relazione. La flessibilità e una mente aperta possono rivelare nuove opzioni in amore.

Carriera / Finanza: ascolta attentamente le chiacchiere sul posto di lavoro perché potrebbe fornire informazioni utili per una carriera o questioni finanziarie. Con l'intelligente Mercurio in Scorpione che si riconnette con l'intuitivo Nettuno in Pesci, questo è probabilmente qualcosa che hai sentito prima. Questo livello più profondo di informazioni può riempire i tuoi spazi vuoti e aiutarti a prendere una decisione cruciale. Se hai bisogno di conferma, discuti i tuoi pensieri con qualcuno che conosce.

Crescita personale / spiritualità: la meditazione, la preghiera e altre pratiche contemplative possono essere profondamente riparatrici poiché la luna radicale in Capricorno contatta Venere e nutre Cerere. Prendersi del tempo per nutrire la tua anima è l'ultima forma di cura di sé. Concediti un “me momento” consapevole.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: le persone possono cercare ispirazione, saggezza e guida. Sembra che la tua connessione con energie più elevate ti permetta di trasmettere informazioni di cui le persone hanno bisogno. Uno Scorpione potrebbe essere ansioso di ascoltare quello che hai da dire. Il loro feedback potrebbe anche essere utile.

Amore / Amicizia: una notte emozionante potrebbe essere in serbo quando Venere socievole si allinea con il jolly Urano. È il momento perfetto per avventurarsi con gli amici il cui gusto è un po' eclettico. Sarà divertente mescolarsi con una folla diversa e controllare i punti che sono fuori dai sentieri battuti. Non sai mai che tipo di personaggi emozionanti potresti incontrare. Se accoppiata, una conversazione prevista con il tuo partner potrebbe farti eccitare per il futuro. Sembra che ci sia qualcosa di buono in vista.

Carriera / Finanza: la tua visione visionaria e le idee fantasiose risalgono ancora una volta mentre Mercurio ben informato si riconnette con l'ispirato Nettuno. È la tua occasione per dare ai colleghi un altro assaggio dei tuoi talenti unici. Nelle ultime settimane, hai dimostrato di essere molto più avanti rispetto alla creatività. Apparentemente, un paio di persone non hanno ricevuto il promemoria. È un momento eccellente per ricordare loro che hai il gioco.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che leggi potrebbe essere di grande ispirazione. Potrebbe suscitare nuovi interessi e darti idee su come usare le tue abilità uniche. Annota alcune note. Possono essere utili nelle prossime settimane.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 28 novembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.