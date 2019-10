Oroscopo di oggi 28 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 28 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è nel tuo interesse guardare e ascoltare ciò che accade intorno a te prima di completare l'agenda di oggi. Non tutti stanno dando il via libera alle tue mosse. Tuttavia, il tempo trascorso con un amato Cancro può fornire la spinta emotiva di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: un problema di partnership può rallentarti quando veloci Marte si scontrano con Saturno irremovibile. Nella tua relazione o nella vita, un partner può ostacolare l'altra persona a fare ciò che vuole fare. Questo tipo di scontro può essere stressante perché entrambi siete convinti che la vostra strada sia la strada giusta e ogni parte è intenzionata a ottenere ciò che vuole. È una lotta che nessuno può vincere. Anche una vittoria potrebbe rivelarsi una perdita. I single potrebbero sperimentare un conflitto tra carriera e ricerca di partnership. Non puoi sempre avere tutto.

Carriera / Finanza: con un sole dirompente / un'opposizione di Urano in gioco, l'utilizzo delle risorse a tua disposizione, come il credito e il denaro di altre persone, potrebbe non essere così semplice come dovrebbe essere. Ciò di cui hai bisogno potrebbe improvvisamente essere fuori portata. Ci sono conseguenze se ti sei comportato in modo irresponsabile con fondi che non ti appartengono. Forse non stai rispettando le regole concordate? Prima di contattare l'assistenza finanziaria, assicurati di non aver oltrepassato il limite.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo con la famiglia o apportare miglioramenti a casa può essere riparativo. È un comfort semplice che è troppo spesso trascurato.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: sei il toro nel proverbiale negozio di porcellane che crea scompiglio ovunque tu vada. Perché avere fretta, Toro? Rallenta e pensa a dove stai andando e cosa sei pronto a raggiungere. In effetti, un amico Pesci che ti conosce bene può offrire una guida illuminante sulla tua situazione attuale.

Amore / Amicizia: che tu lo realizzi o no, le tue buffonate anticonformiste stanno creando il caos nella tua relazione. Tendi a fare il ribelle quando il Sole Scorpione si oppone al disgregatore Urano nel tuo segno. Forse la responsabilità di mantenere una relazione è più di quanto tu possa sopportare? A meno che tu non stia mirando a una rottura, è meglio trovare un modo per andare d'accordo. I single sono troppo selvaggi per essere domati. Per ora, stai meglio giocando sul campo.

Carriera / Finanza: potresti essere in una giornata tesa mentre il guerriero Marte si scontra con la figura di autorità Saturno. Ciò significa che un tentativo di alimentare un progetto potrebbe essere incontrato dalla resistenza di qualcuno che ti chiede di rallentare e fare le cose dal libro. Questo può essere super frustrante, soprattutto se stai cercando di rispettare una scadenza. Non c'è modo di aggirare questo, quindi è meglio giocare secondo le regole.

Crescita personale / spiritualità: i messaggi di testo non offrono il comfort emotivo e il calore che brami. Chiama qualcuno a cui tieni. O, meglio ancora, optare per il face time di persona. È un semplice atto di connessione che aggiunge significato alla tua vita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: c'è molta energia folle là fuori e le tue azioni possono avere conseguenze indesiderate. Pensa a come muoverti, Gemelli, e cerca un esperto Pesci per la direzione se ne hai bisogno. Sapranno esattamente dove indicarti se le cose iniziano a andare in tilt.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sexy nel diventare invadenti con il tuo appuntamento o il tuo compagno. La prepotenza incontrerà resistenza mentre gli aggressivi Marte si scontrano con severo Saturno. Questo comportamento non è solo una svolta, ma è anche seriamente maleducato. Se sei sul lato ricevente, è meglio dire di no e stabilire confini fermi se questa è una richiesta a cui non vuoi dare seguito. Potrebbe essere difficile apportare una modifica in seguito se viene impostato un precedente errato.

Carriera / Finanza: Potresti trovarti ben al di fuori della tua timoniera mentre il Sole in Scorpione si oppone al turbante Urano in Toro. Potrebbe sembrare una forza invisibile che lancia una chiave inglese nelle opere e interrompe il processo finemente messo a punto. Improvvisamente ciò che era di routine e semplice diventa misteriosamente complesso. Le difficoltà tecniche potrebbero essere una parte del problema. Inutile dire che non è il momento di sperimentare nuovi modi di lavorare né di fare qualcosa che renda il tuo lavoro più complicato di quanto debba essere.

Crescita personale / spiritualità: prendere l'iniziativa con una questione finanziaria invece di lasciare che qualcun altro risolva il problema è una buona idea. Questo piccolo atto può aumentare la tua sicurezza e aiutarti a diventare più indipendente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sai cosa vuoi e intendi ottenerlo. Non lasciare che i tuoi desideri ti rendano cieco rispetto a interessanti opzioni e opportunità di cambiamento. In effetti, la guida illuminante di un Pesci può fornire una nuova prospettiva, quindi rivolgiti e chiedi loro.

Amore / Amicizia: siete tutti coinvolti in ciò che volete dalla vostra vita amorosa e dalle vostre amicizie. Il Sole Scorpione che si oppone ad Urano in Toro afferma che i tuoi amici e amanti potrebbero voler connettersi in un modo radicalmente diverso. Desiderate vicinanza e prevedibilità mentre desiderano l'eccitazione e la ricerca di nuovi e audaci interessi. Ciò potrebbe significare che i piani non andranno come previsto. Sii flessibile e mantieni la mente aperta.

Carriera / Finanza: è giunto il momento che hai iniziato a fidarti delle tue idee piuttosto che rimandare sempre ai colleghi, specialmente quelli che sono più anziani o più esperti. Non saresti nella tua posizione attuale se i superiori non pensassero di essere in grado di dare un contributo unico. Abbi fiducia nelle tue capacità. L'unico modo per scoprire cosa puoi fare è prendere l'iniziativa e mettere a frutto i tuoi talenti.

Crescita personale / spiritualità: lo scontro assertivo di Marte con la poppa di Saturno potrebbe innescare un confronto con un compagno di stanza, il tuo partner o un membro della famiglia. Una parte vuole andare avanti con una questione urgente, mentre l'altra è resistente al cambiamento. Il compromesso probabilmente non è un'opzione. Per ora potrebbe essere meglio presentare il problema.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: vuoi saltare e ricominciare da capo, ma potresti non essere pronto come pensi. Prestare attenzione ai segni che indicano che è necessaria una maggiore preparazione prima di procedere. Le condizioni sono cambiate ed è necessario aggiornarsi sugli sviluppi emergenti. Nel frattempo, sarebbe meglio evitare una guerra di parole con una Bilancia.

Amore / Amicizia: prenditi del tempo per fare il check-in con quella persona speciale che ti prende. Potrebbe essere il tuo partner, un membro della famiglia o un amico intimo. La Luna Scorpione che si sincronizza con l'empatico Nettuno suscita un desiderio per la comprensione e la compassionevole connessione che solo questa persona può fornire. Potrebbe darti la spinta emotiva di cui hai bisogno per gestire quella che potrebbe essere una giornata difficile.

Carriera / Finanza: ti piacerebbe prestare tutta la tua attenzione alla tua vita personale. Tuttavia, con lo Scorpione in Sole che si oppone al disgregatore Urano nel tuo settore professionale, le turbolenze nella tua carriera potrebbero essere una grande distrazione. Potrebbe esserci uno sviluppo inatteso che ribalta lo status quo. Andando avanti, questo tipo di sconvolgimento potrebbe essere la norma. Considera questa un'opportunità per imparare a cavalcare le ondate di cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: è super frustrante quando le circostanze ti impediscono di fare quello che vuoi fare. Invece di incolpare gli individui, considera che l'Universo potrebbe bloccare i tuoi progressi per una ragione. Essere pazientare. Presto vedrai la saggezza dietro il ritardo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: è un giorno per osservare cosa sta succedendo e per raccogliere informazioni. Non hai ancora tutte le tue anatre di fila, quindi non è il momento di agire. Essere organizzati è totalmente la tua passione, quindi non dare la colpa a un Capricorno se non riesci a trovare la tua strada. Prenditi il ​​tuo tempo per prepararti.

Amore / amicizia: non dovrai dire molto quando trascorri del tempo con qualcuno che ti prende. Un intuitivo allineamento luna / Nettuno ti sintonizza sui sentimenti e sui bisogni reciproci. È un sollievo non dover sempre lavorare per connettersi. Sia che ti rilassi a casa o esca in uno dei tuoi luoghi preferiti, la compagnia sarà emotivamente soddisfacente.

Carriera / Finanza: agire su una questione finanziaria potrebbe sembrare urgente. Se incontri resistenza, potrebbe essere un segno che non stai facendo la mossa giusta. Con Marte veloce nella tua zona di denaro che si scontra con il restrittivo Saturno, forzare il problema potrebbe creare problemi e stress inutili. Forse il tempismo è sbagliato? O forse ci sono informazioni cruciali che devi sapere prima di fare il passo successivo? Fermati, guarda e ascolta.

Crescita personale / spiritualità: la tua mente è dappertutto mentre il sole si oppone all'eclettico Urano. Le idee ispiratrici sono nell'aria, anche se ci vorrà disciplina per metterle in azione. Prendi nota. Successivamente, puoi decidere quali idee vale la pena perseguire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sei motivato a superare i limiti, e questa è una buona cosa. Tuttavia, questi ostacoli non si sono presentati durante la notte. Quindi, ci vorrà del tempo per superarli. Essere pazientare. Agire in fretta può peggiorare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, non scherzare con un Toro e i loro soldi.

Amore / Amicizia: con Marte assertivo nel tuo segno, sei determinato ad avere le cose a modo tuo. Potresti incontrare resistenza mentre Marte si imbatte in un restrittivo Saturno. Potresti avere un disaccordo con un membro della famiglia che rifiuta di dare il via libera alla tua follia. Oppure potresti ribellarti contro un partner che svolge un ruolo genitoriale. Sei in vena di vedere fino a che punto puoi spingere la tua agenda. L'allineamento planetario di oggi suggerisce che riuscirai a malapena a uscire dal cancello.

Carriera / Finanza: usare i tuoi soldi piuttosto che fare affidamento sul credito o attingere ai fondi di altre persone è il modo migliore per assicurarti di avere il controllo mentre il sole si oppone al jolly Urano nelle tue zone di denaro. È un nuovo gioco con nuove regole mentre questa imprevedibile influenza è in gioco. Meno fai affidamento su fonti esterne, migliore sarà. Fai delle scelte che promuovono l'indipendenza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione all'immagine che progetti. Le persone vedranno ciò che vogliono vedere. Tuttavia, le tue azioni possono determinare se sei visto in una luce positiva o in modo negativo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: a volte, la mossa più intelligente che puoi fare è di non fare alcuna mossa. Non tutti i giorni richiedono azione e progresso. Prenditi un momento per goderti ciò che hai coltivato finora nella tua vita. E ricorda, litigare con un Capricorno può solo finire in frustrazione.

Amore / Amicizia: non puoi controllare ciò che gli altri dicono o fanno. È una lezione che ti verrà ricordata mentre il sole nel tuo segno si oppone al grande anticamente Urano. Potresti scoprire che l'agenda di un amico o del tuo partner è molto diversa dalla tua. Quindi, non dovresti aspettarti che questa persona segua il tuo programma. In effetti, potrebbero fare qualcosa che ti sorprende completamente. Forse dovresti aspettarti l'inaspettato?

Carriera / Finanza: se non è rotto, non aggiustarlo è la soluzione migliore quando si tratta di soldi. Se sei in un flusso finanziario positivo, perché rovinarlo? Non importa quanto o quanto poco hai, sii grato e onora la tua fortuna. Un atteggiamento di gratitudine aiuta ad attrarre di più quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che rabbia o frustrazione alimentino il dialogo interiore negativo. C'è abbastanza negatività per combattere senza farti del male con un dialogo interiore poco gentile. Parla con te stesso come se parlassi con qualcuno che ami.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: così tante battaglie da combattere e così poca energia per affrontarle. Cerca di non prenderlo sul personale se le cose non vanno per il verso giusto. Mantieni la concentrazione e il potere. Hai bisogno di conforto alla fine di questa giornata stressante? Chiedi coccole da un caldo e accogliente Pesci.

Amore / amicizia: Marte invadenti nella tua zona di amicizia che si scontrano con la figura di autorità Saturno potrebbe scatenare un disaccordo tra te e un amico. Sembra che uno di voi stia impedendo all'altro di fare quello che vogliono fare. Potrebbe essere o non essere preciso. Anche se lo è, ti conviene approfondire la situazione. Forse ti viene impedito di fare un terribile errore? Se sei tu ad adottare misure per salvaguardare il tuo amico, è meglio spiegare le tue azioni.

Carriera / Finanza: gli screzi sul posto di lavoro possono essere un enorme stress poiché il sole si oppone al disgregatore Urano nella tua zona di lavoro. Uno sviluppo inaspettato potrebbe interrompere la tua routine e buttarti fuori dal gioco. Non puoi controllare cosa succede intorno a te, ma puoi controllare come rispondi. Il cambiamento è inevitabile, quindi è sempre bene essere flessibili e fare del proprio meglio per seguire il flusso.

Crescita personale / spiritualità: una serata tranquilla trascorsa a rilassarti a casa sarà la cura per ciò che ti affligge mentre la luna si allinea con la guarigione di Nettuno. Optare per il riposo e la ricreazione. È il rifornimento di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: non è facile per te rilassarti e rallentare le cose se ti senti stressato o ansioso. Tuttavia, è esattamente quello che devi fare. Fare un passo indietro ora ti preparerà a fare un salto in avanti quando sarà il momento di agire. E cerca un Cancro per parlare di ciò di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: andare d'accordo con ciò che la tua squadra vuole fare potrebbe creare un turbamento nella tua vita amorosa. O uno sviluppo inaspettato in una storia d'amore potrebbe interferire con i piani che hai con i tuoi amici. Puoi ringraziare un sole caotico / l'opposizione di Urano per aver rovinato la tua vita sociale. Alla base di questo turbamento c'è il desiderio di libertà e il desiderio di liberarsi dalla routine. Non ha senso resistere alla necessità di un cambiamento.

Carriera / Finanza: sei forte, determinato e in grado di gestire un carico pesante, ma non sei invincibile. Lo scontro ambizioso di Marte con Saturno operoso nel tuo segno può portare un doloroso promemoria dei tuoi limiti. Questo non è il momento di spingerti a conquistare un compito impegnativo. Fare uno sforzo extra non farà che aumentare lo stress. Sapere quando riposare.

Crescita personale / spiritualità: leggere il tuo libro di ispirazione preferito o entrare in contatto con qualcuno che si trova sulla tua lunghezza d'onda emotiva può essere confortante. A volte hai bisogno di parole di guida per dare un senso a ciò che sta accadendo nella tua vita, quindi prenditi un momento per l'auto-cura spirituale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la semplicità non è il tuo punto di forza, anche se è qualcosa che dovresti mirare oggi. Le formazioni planetarie caotiche avvertono che alcuni problemi potrebbero essere al di fuori del tuo controllo. Quindi, non pagherà per rendere la tua vita più complicata di quanto debba essere. In effetti, dovresti fare il check-in con un Cancro di fiducia per consigli ragionevoli.

Amore / Amicizia: non puoi fare a meno di sentirti frustrato mentre gli scontri spinti su Marte con Saturno restrittivo. Qualcosa o qualcuno ti sta impedendo di fare quello che vuoi fare. Probabilmente non è il tuo interesse amoroso o i tuoi amici, quindi fai attenzione a non lasciarti andare alla frustrazione. Forse hai bisogno di un po' di tempo per me? Sarai un compagno molto più piacevole una volta che avrai avuto un momento di decompressione.

Carriera / Finanza: Concentrarsi sulla tua carriera può essere una sfida quando devi anche affrontare un'interruzione della tua vita personale. Il sole che si oppone al turbante Urano suggerisce che potrebbe esserci instabilità sul fronte interno. Potrebbe coinvolgere la tua famiglia o un problema con la tua situazione di vita. Un cambiamento a casa o al lavoro che consenta una maggiore flessibilità potrebbe essere utile, non solo per oggi ma anche a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: se le tue vecchie routine non funzionano più per te, eliminale. La luna che si allinea al Nodo Nord ti avvisa che otterrai più chilometraggio provando qualcosa di nuovo. Ciò è particolarmente vero per le questioni relative al lavoro e al benessere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: rimanere centrati nel mezzo di energie caotiche può aiutarti a navigare in qualunque cosa il giorno porti. Sii reattivo, non reattivo e cerca modi di lavorare per il bene di tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, probabilmente puoi aspettarti un no da un Capricorno testardo.

Amore / Amicizia: sei tu, il tuo partner o un amico che sta cercando di forzare la sua agenda? Incontrerà resistenza quando aggressivi Marte si scontreranno con Saturno irremovibile. Quando qualcuno è determinato a ottenere ciò che desidera, può essere difficile fargli vedere la ragione. Se sei il partito testardo, fai attenzione a non spingere troppo le cose. Se i ruoli sono invertiti, dovrai valutare rapidamente se è nel tuo interesse mantenere la tua posizione o piegarti.

Carriera / Finanza: con un sole caotico / l'opposizione di Urano che influenza la comunicazione e lo scambio di informazioni, scoprirai presto che il diavolo è nei dettagli. Essere alla ricerca di un'idea o di un compito che diventa eccessivamente complesso o che improvvisamente si spegne. È utile essere aperti a informazioni nuove e innovative, ma è meglio sapere quando non è pertinente a ciò su cui stai lavorando.

Crescita personale / spiritualità: esercitare la tua creatività, perderti in un hobby o dedicare tempo a una pratica spirituale può essere il rimedio perfetto per una giornata folle. È soddisfacente trovare piacere in un'attività che non richiede la partecipazione di altre persone.

