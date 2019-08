Oroscopo di oggi 29 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 29 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Migliorare il tuo benessere è il tuo obiettivo ora. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine frenerà un po' la tua considerevole energia mentale e ti farà pensare a come le tue attività quotidiane influenzano il tuo benessere. Ad esempio, potresti essere motivato a ridurre lo stress migliorando le tue abitudini di lavoro per sfruttare meglio il tuo tempo. Inoltre, analizzare il tuo regime di fitness e le attività relative al servizio può rivelare come prenderti più cura di te stesso, tenendo conto delle esigenze degli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Lasciarti guidare dal cuore è la tua missione adesso. Da oggi fino al 13 settembre, l'amore sarà in primo piano nella tua mente mentre Mercurio viaggia attraverso la Vergine. Principalmente, sarai ispirato ad aprire ed esprimere ciò che è nel tuo cuore attraverso le tue parole, azioni e creatività. Se il romanticismo è nella tua agenda, comunicare i tuoi desideri al tuo tesoro renderà più piccante il rapporto. Se sei da solo, le parole o i viaggi avranno un ruolo nell'incontrare un nuovo amante, quindi cerca il romanticismo tramite una fonte, un'introduzione, una lezione o un viaggio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: La tua vita domestica sarà la priorità soprattutto nelle prossime settimane. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno domestico darà energia alle tue idee e comunicazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Forse ti ricollegherai con un parente di cui sei affezionato, organizzerai una riunione di famiglia o studierai i tuoi antenati per far luce sui tuoi rapporti e schemi familiari. Oppure, forse la pianificazione di una ristrutturazione è in cima all'elenco delle priorità. Assicurati solo che il tuo cuore sia a bordo anche durante le tue conversazioni e decisioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Il tuo cervello interiore sta prendendo il centro della scena. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nella tua zona mentale riguarda lo sviluppo del tuo intelletto e l'espressione di ciò che hai in mente. Questo è il momento ideale per acquisire conoscenze attraverso un programma di apprendimento o condividere idee ed esperienze tramite un gruppo di discussione. Come segno d'acqua, le tue emozioni sono di solito al centro e al centro, ma ora avrai un approccio più obiettivo alle tue conversazioni e decisioni. L'uso di una combinazione di mente e cuore ti condurrà nella giusta direzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Sii alla ricerca di idee redditizie nelle prossime settimane. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nella tua zona finanziaria accenderà la tua ingegnosità quando si tratta di fare soldi. Forse una conversazione, informazioni scritte o persino un sogno scateneranno un'idea che puoi usare per aumentare il tuo potere di guadagno. Assicurati solo che le informazioni che incontri siano accurate. Inoltre, con il sole come sovrano, accedere alla tua creatività accelererà il flusso di denaro che entra nella tua vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Aspettatevi una spinta alla vostra (già considerevole) potenza cerebrale nelle prossime settimane. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso il tuo segno acuirà la tua spinta mentale. Ora è il momento di usare le tue conoscenze e poteri di persuasione per stabilire nuovi contatti, promuovere il tuo progetto o esprimere le tue opinioni in un forum pubblico. Il networking può accelerare il successo di qualunque cosa tu ti concentri. Tutto sommato, farai affidamento sul tuo intelletto ancora più del solito, ma non dimenticare di prestare attenzione anche al tuo cuore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Il tuo mondo interiore è ora una fonte di orientamento e creatività. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno inconscio offre una chiave per la tua psiche per migliorare l'intuizione e l'immaginazione. Avrai accesso a intuizioni e ispirazione che sembrano provenire dal nulla, specialmente se prendi tempo per la meditazione quotidiana, la preghiera o un altro tipo di viaggio interiore. Anche il tuo intestino e il tuo sogno ad occhi aperti possono guidarti. Inoltre, analizzare il tuo passato rivelerà tutti i sentimenti irrisolti che hai bisogno di essere esaminati.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La socializzazione sta per salire alle stelle. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine ti renderà una calamita per gli amici che desiderano i tuoi consigli, informazioni che puoi fornire o semplicemente per connetterti con te. In realtà, potresti finire per organizzare un incontro di gruppo, che non solo farà risparmiare tempo speso per i messaggi, ma ti circonderà anche di persone che adorano la tua amicizia. Inoltre, questo è il momento ideale per partecipare a un gruppo di discussione o utilizzare i social media per spargere la voce su una causa che ti appassiona.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : L'uso della tua potenza cerebrale accelererà il tuo successo nelle prossime settimane. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nella tua zona di carriera sta dando energia alle tue conversazioni e idee sul tuo lavoro, rendendolo un momento ideale per raggiungere i tuoi contatti per promuovere il tuo progetto o ottenere un lavoro. Anche la creazione di nuovi contatti è favorita. O forse sei motivato ad iscriverti a un programma di apprendimento per sviluppare un'abilità. Naturalmente, dovrai fare chiarezza sul tuo percorso professionale per fare le scelte giuste.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : L'acquisizione di conoscenze più elevate accelererà la tua crescita personale nelle prossime settimane. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine ti motiva a saperne di più sulla tua vita spirituale, cultura o scopo della vita. In quanto tale, questo è il momento ideale per iscriversi a un programma di apprendimento avanzato per portare le tue conoscenze al livello successivo. Anche la connessione con un mentore o la partecipazione a un gruppo di discussione sono opzioni eccellenti. A un livello più profondo, diventerai consapevole di come i tuoi pensieri e le tue parole influenzano il corso degli eventi nella tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Un mistero è nella tua mente. Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine può scatenare la tua curiosità su un elemento nascosto della tua vita. Forse studierai / discuterai il significato di un'esperienza psichica che hai avuto o esplorerai il motivo per cui sei attratto da un certo tipo di persona. Inoltre, poiché questo è il tuo regno di trasformazione, potresti essere motivato a esaminare un'emozione o un'abitudine limitanti e quindi ad adottare misure per liberare la presa che ha su di te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Da oggi fino al 13 settembre, Mercurio che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno di coppia ti farà pensare al ruolo che il matrimonio e / o l'impegno hanno nella tua vita - o non hanno, se sei contento di essere single. In ogni caso, questo è il momento ideale per discutere le tue idee su questi argomenti con un confidente per ottenere una comprensione più profonda delle tue esigenze o problemi in questo settore. Se stai cercando amore, un'introduzione o una fonte online potrebbero metterti in contatto con qualcuno compatibile.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 29 agosto 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.