Oroscopo di oggi 29 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 29 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI mercoledì 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è molto da fare sotto la superficie. Potresti aver bisogno di un po' di tempo fuori dalla tua frenetica giornata per elaborare le tue emozioni. La connessione tra te e un affascinante Pesci può darti spunti di riflessione. È difficile non farsi prendere dal loro fascino.

Amore / Amicizia: resterai o uscirai? È una chiamata difficile mentre il sole in Acquario, orientato alla comunità, è in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona d'origine. Se esci e socializzi, approfitta al massimo della serata. Ti meriti del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso o i tuoi amici. Se rimani dentro, perché non spegnere il telefono e raffreddare correttamente? Non importa quello che scegli, non dovresti farlo a metà strada.

Carriera / Finanza: potresti arrecare un danno finanziario se cedessi alla tentazione di concedervi il lusso. Sontuosa Venere in contrasto con Urano irregolare suggerisce che potresti non pensare in modo sensato quando si tratta di spendere. Concediti un giorno o due per contemplare se vale la pena sguazzare. A quel punto, potrebbe non sembrare così urgente, ma se decidi di farlo, puoi spendere sapendo che stai facendo la mossa giusta.

Crescita personale / spiritualità: la paura accende la difesa mentre il tuo sovrano, Marte, piazza illusoria Nettuno. Sarai pronto a mettere in fila qualcuno se colpisce un nervo. Prima di reagire, chiediti perché il loro comportamento ti fa sentire così insicuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: prendersi una pausa tranquilla per se stessi può aiutare ad alleviare le pressioni della giornata. Una mini-meditazione o un rapido pisolino possono essere riparativi. Può anche aiutarti ad essere più presente per un Cancro che richiede la tua totale attenzione.

Amore / Amicizia: un amico o il tuo interesse amoroso potrebbero pensare che non stai ascoltando quello che stanno dicendo mentre l'egoista Luna dell'Ariete si scontra con i nodi della luna. Sei nel tuo mondo, focalizzato sui tuoi problemi, quindi non ti connetti esattamente. Non è un grosso problema a condizione che tu diventi una priorità tornare a questa persona quando puoi essere più attento e premuroso.

Carriera / Finanza: le tue parole chiariscono che sei dedicato al tuo lavoro. Mentre Mercurio espressivo si allinea con Giunone impegnato, ciò che condividi ha il potere di convincere le persone che sei davvero interessato a ciò che fai. È un ottimo momento per intervistare una nuova posizione o vendere qualcuno a una nuova idea. Potresti anche diventare un eccellente portavoce o capo squadra. È probabile che il tuo approccio lungimirante sia apprezzato.

Crescita personale / spiritualità: una mini-crisi potrebbe farti mettere in pausa mentre la Luna in Ariete si fonde con il guaritore ferito Chirone. Potrebbe sorgere un problema personale che può essere risolto solo da te. Non sottovalutare la tua capacità di conquistarlo. È in un momento come questo che scopri di cosa sei fatto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI mercoledì 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non lasciare che l'impulsiva Luna dell'Ariete ti faccia saltare alle conclusioni sbagliate, in particolare con una Bilancia. Sii determinato a approfondire la questione in modo da rispondere consapevolmente invece di reagire alla cieca. C'è di più nella storia.

Amore / Amicizia: L'amicizia può essere un argomento delicato poiché la sfacciata Luna di Ariete si scontra con Chirone ferito. Un'osservazione ostinata che normalmente non si registra potrebbe essere considerata un affronto personale. Se qualcosa attira i tuoi mutandoni, probabilmente si tratta di qualcosa di più della cosa che lo ha innescato. Contempla se potrebbe esserci un problema più profondo tra di te che richiede di essere affrontato.

Carriera / Finanza: sei entusiasta del futuro e sei ispirato a fare grandi progetti. Tuttavia, l'impulsiva Luna in Ariete che si scontra con i nodi suggerisce che potresti mettere il carro davanti al cavallo. Fai un passo indietro mentre analizzi il costo del finanziamento di ciò che vuoi fare. Fai attenzione a non dare per scontato che qualcuno rileverà il gioco. Il tuo successo può dipendere dalla tua capacità di fare le cose in modo indipendente, quindi agisci come se tutto dipendesse da te.

Crescita personale / spiritualità: sarai nel tuo elemento quando dedicherai del tempo all'apprendimento di più su un'attività che ti piace. Il tuo sovrano, Mercurio, allineato con Giunone impegnato, dice che ti atterrai fino a quando non acquisirai le conoscenze di cui hai bisogno. Tuffati in hobby, giochi e progetti creativi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei super sensibile ed emotivamente espressivo fino a quando non lo sei. A volte, è fastidioso che tutti si aspettino che tu sia emotivamente disponibile tutto il tempo. Non essere troppo duro con un Capricorno esigente che è alla ricerca di un orecchio comprensivo.

Amore / Amicizia: è difficile capire come ti senti e cosa ti serve quando la Luna dell'Ariete si scontra con i nodi. Ciò rende ancora più stimolante sentirsi emotivamente in sintonia con gli altri. Se non stai attento, il modo in cui rispondi può sembrare più performante che sincero. Forse, non sei in vena di un forte sollevamento emotivo? Va bene fintanto che non fai stare male qualcuno per desiderare una connessione più profonda con te.

Carriera / Finanza: può sembrare che tutti i tuoi difetti ed errori siano visibili al mondo mentre la luna infuocata di Ariete si scontra con Chirone frammentato nella tua zona di carriera. Questo probabilmente non è il caso. Anche se fai un passo falso, è meglio possederlo e fare il possibile per correggerlo. Il fallimento non sta nel cadere. Ti senti così sconfitto che non ti raccogli e non ci provi ancora.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un membro della famiglia amato può essere gratificante poiché Mercurio espressivo si allinea con Giunone devoto nel tuo regno domestico. Potrebbe aiutarti a visualizzare una relazione o una questione personale sotto una luce diversa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: a volte, devi considerare la cosa nonostante tu abbia la sensazione di non sapere dove stai andando o cosa stai facendo. Rallenta e fai le cose un passo alla volta. Non lasciare che un Ariete sconsiderato ti spinga in qualcosa per cui non sei pronto.

Amore / Amicizia: il tuo interesse amoroso dovrebbe ascoltare meglio. Quando dici che ci sei dentro per il lungo raggio, intendi quello che dici. La sincerità è il dono del mercurio espressivo che si allinea con Giunone impegnato. Allo stesso modo, il tuo partner potrebbe dire qualcosa che esprime la sua devozione. Le parole hanno significato anche per i single. Prendilo al valore nominale quando qualcuno dice che gli importa.

Carriera / Finanza: eccellere nelle tue responsabilità può comportare l'allungamento dei muscoli mentali e l'apprendimento di alcuni nuovi trucchi. Può essere difficile avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort poiché l'impaziente Luna dell'Ariete si scontra con i nodi. Vuoi padroneggiare tutti i dettagli e vuoi farlo ieri. Ciò che è richiesto, tuttavia, è impegno, pazienza e perseveranza. Riesci a rimanere con esso fino a quando non acquisisci il know-how di cui hai bisogno?

Crescita personale / spiritualità: la paura di volare via in un territorio inesplorato minaccia di tagliare le ali mentre l'audace Luna Ariete si scontra con l'insicuro Chirone. È difficile sentirsi al sicuro quando non si sa cosa ci aspetta. Ricorda solo che non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di vedere il primo passo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sei molto più sensibile del solito. Quindi, potresti prendere a cuore le cose. Quando ti senti così vulnerabile, è meglio circondarti di persone positive (come un fedele Toro) ed evitare coloro a cui piace diffondere distruzione e oscurità.

Amore / Amicizia: l'appassionata luna in Ariete che si scontra con i nodi ricorda che l'amore e l'amicizia non sono sempre facili. Bilanciare le tue esigenze con quelle di amici e persone care può essere una danza delicata. E non vi è alcuna garanzia che otterrai ciò di cui hai bisogno in cambio. È la possibilità che hai per avere connessioni significative. Non preoccuparti di farlo bene. Il fatto che continui a provare parla di quanto ti importi.

Carriera / Finanza: bollette e più bollette! Potresti chiederti se è tutta quella vita mentre l'ardente Luna di Ariete si scontra con Chirone paralizzante. Sotto questa influenza, anche la più piccola quantità di debito può innescare insicurezza e paura. Non è una bella sensazione dover denaro né essere nel bisogno. Non lasciarti abbattere. Quando ti senti meno emotivo, puoi iniziare a trovare una soluzione per mettere le cose in pista.

Crescita personale / spiritualità: la creatività come mezzo di auto-cura è stata il dono di Cerere che transita nella tua casa di auto-espressione. Come ti sembra? Contempla la domanda mentre Cerere finisce il suo viaggio attraverso questo regno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI mercoledì 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: apporti molte interazioni individuali significative. Quindi, non trattenerti sulla condivisione delle tue idee. Solo perché un Ariete critico trova difetti nel tuo contributo, ciò non significa che abbiano ragione. Abbi fiducia in te stesso e continua.

Amore / Amicizia: le relazioni sono un argomento delicato mentre la appassionata Luna di Ariete si scontra con Chirone ferito. Non importa quale sia il problema, potrebbe sembrare che ricada su di te, e solo tu, per risolverlo. Il tuo partner potrebbe spostare la colpa, aggiungendo ai tuoi oneri. Se sei single, una mancanza di collaborazione può farti sentire insicuro. Non giudicare te stesso o la tua situazione. Determina quali semplici passaggi puoi prendere per iniziare il processo di guarigione.

Carriera / Finanza: qualcuno con cui stai lavorando a stretto contatto potrebbe perdere la trama mentre l'appassionato Luna d'Ariete si scontra con i nodi. Può sembrare che stiano facendo le loro cose piuttosto che andare d'accordo con il programma. In effetti, potrebbero non capire quale sia il piano. Non essere timido nel farti valere. Potrebbe essere compito tuo risolvere il problema e portare le cose sulla strada giusta.

Crescita personale / Spiritualità: che tu sia sposato con una persona o il tuo lavoro, le tue parole ti identificano come profondamente impegnate mentre Mercurio contatta Giunone nel tuo segno. È molto rassicurante per gli altri sapere che ci sei dentro. Anche se questo non riguarda loro. Riguarda la realizzazione del tuo karma.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: c'è un tempo per parlare e un tempo per agire. Oggi le tue parole avranno un impatto molto maggiore delle tue azioni. Una Bilancia travagliata potrebbe davvero beneficiare di ciò che hai da dire. Tutto quello che devi fare è ascoltare e rispondere dal tuo cuore.

Amore / Amicizia: con l'impulsiva luna in Ariete nella tua zona di produttività, desideri ardentemente giocare al fissatore; tuttavia, ciò di cui un amico o il tuo partner potrebbe aver bisogno è che tu ascolti piuttosto che agire. Con la luna a quadratura dei nodi, può essere impegnativo. Saltare per offrire una soluzione è nobile, ma non è quello che serve. Questa persona probabilmente ha solo bisogno che tu ti occupi dello spazio per condividere ciò che stanno provando.

Carriera / Finanza: potresti non essere sicuro delle tue abilità mentre l'orgogliosa luna in Ariete si scontra con Chirone ferito. Non importa quello che fai, sembra che i tuoi sforzi non siano all'altezza. Questo potrebbe non essere effettivamente il caso; tuttavia, è un momento eccellente per prestare attenzione alle abilità che potrebbero utilizzare un aggiornamento. Lucidarli alla perfezione è il miglior rimedio per superare l'insicurezza che senti.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole possono fare molto per sollevare qualcuno che soffre. L'accurato allineamento di Mercurio con Giunone ti aiuta a far sapere a qualcuno che sei devoto alla sua causa. Se è una situazione delicata, sappi che ti stai fidando per mantenerlo riservato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non lasciare che l'impulsività ti inciampi oggi. È fondamentale che tu prenda il tempo per riflettere sulle cose prima di agire. Una conversazione con un amico Bilancia premuroso può evidenziare i tuoi punti ciechi e aiutarti a fare le mosse giuste.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt colpisce un ostacolo mentre l'impaziente Aries Moon si scontra con Chiron ferito. Vuoi quello che vuoi e lo vuoi ieri; tuttavia, quando è coinvolto il cuore di un'altra persona, non puoi spingere. Bene, potresti, e così facendo, potresti prepararti per il rifiuto che temi. Ciò di cui hai più bisogno in questo momento è la pazienza. Fai finta di essere un tenace Toro e aspetta questo.

Carriera / Finanza: una situazione finanziaria potrebbe causare problemi quando l'Ariete Luna si scontra con i nodi. Potresti essere pronto ad assumere un onere finanziario che merita di essere condiviso. Potrebbe esserci un po 'di imbarazzo nell'avvicinarsi all'altra parte, in particolare se sei quello che di solito paga il conto. Rivolgiti a un amico fidato per consigli prudenti su come gestire la questione.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un amico può essere reciprocamente gratificante quando Mercurio riflessivo si allinea con devoto Giunone. È rassicurante sapere che c'è qualcuno là fuori che è impegnato nel tuo benessere e ha le spalle. Tutti hanno bisogno di un amico così. Trova un modo per pagare in avanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: sii gentile con te stesso oggi, capra. Non soddisfare i tuoi bisogni emotivi può tornare all'infanzia in modo scomodo. Può anche creare problemi con un cancro. Metti le mutande della tua ragazza grande / ragazzo grande e affrontalo.

Amore / Amicizia: un desiderio di essere neonati può interrompere una relazione o un'amicizia mentre la Luna in Ariete immatura piazza i nodi. Non c'è niente di sbagliato nel volere attenzione; tuttavia, affrontarlo in modo infantile può essere scoraggiante. Non è salutare per te o le tue relazioni. Dai un'occhiata obiettiva al tuo comportamento. Ciò potrebbe provocare un cambiamento. C'è un modo migliore per ottenere l'amore che brami.

Carriera / Finanza: un'idea intelligente per fare soldi o risparmiare denaro può farti guadagnare punti con i poteri che sono. Puoi ringraziare un accorto allineamento Mercurio / Giunone per averti aiutato a dimostrare che sei dedicato al tuo lavoro. Di conseguenza, qualcuno potrebbe essere spostato per discutere di un possibile aumento o promozione. Non è una cosa certa, anche se questa discussione potrebbe aprire le porte.

Crescita personale / spiritualità: presentarsi per la vita potrebbe essere la cosa più lontana dalla tua mente mentre la petulante Luna in Ariete si scontra con Chirone frammentato. È difficile impegnarti quando sei impegnato a leccarti le ferite. Essere pienamente presenti per ciò che sta accadendo è esattamente ciò di cui hai bisogno. Può distogliere la mente dai tuoi problemi. Almeno per un po '.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la tua mente può essere il tuo nemico o può essere il tuo amico. Fai uno sforzo consapevole per concentrarti sul positivo, specialmente quando hai a che fare con un Ariete che vuole abbatterti. Se dai alla negatività un pollice, ci vuole un miglio. Sii forte.

Amore / amicizia: con Mercurio che si allinea con Juno impegnato, sei pronto a scrivere qualcuno nel tuo futuro. Il pensiero generale può ispirarti a fare progetti audaci. È probabile che l'altra persona condivida la tua visione e veda le cose mentre fai. Se è ancora all'inizio, potrebbe essere saggio trattenere ciò che hai in mente.

Carriera / Finanza: può sorgere una disconnessione tra conoscenza e abilità mentre l'impulsiva Luna dell'Ariete quadra i nodi. Anche se stai andando raramente, potresti non avere tutte le informazioni necessarie per agire in modo efficace. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche o studi per fare le cose nel modo giusto. Prenditi il ​​tuo tempo.

Crescita personale / spiritualità: il pessimismo si insinua mentre la vivace Ariete Luna si scontra con Chirone ferito. Ricorda che sei il padrone della tua mente e che non devi credere a tutto ciò che pensi. Questa nuvola scura passerà prima che tu la conosca.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: non spingerti ad assumere più di quello che pensi di poter gestire. La tua energia vitale è più bassa del solito, quindi potresti dover prendere la vita a un ritmo più rilassato. Se hai bisogno di assistenza, chiedi a un ambizioso Capricorno di recuperare il gioco.

Amore / Amicizia: i desideri segreti possono essere espressi quando i contatti loquaci di Mercurio hanno commesso Giunone nella tua zona di intimità. Che tu sia l'oratore o l'ascoltatore, dovresti apprezzare il livello di fiducia che è stato raggiunto affinché questo momento possa accadere. Quindi, ciò che è condiviso tra voi dovrebbe essere tenuto tra voi. Lo stesso vale se un amico rivela un segreto. Onora la tua amicizia tenendola per te.

Carriera / Finanza: è difficile sentirsi fiduciosi riguardo ai soldi quando la luna emotiva si fonde con l'insicuro Chirone. Sotto questa influenza, tendi a fissarti su ciò che non hai piuttosto che fare il punto sulle molte benedizioni della tua vita. Non è mai una buona idea prendere decisioni finanziarie da un luogo di paura. Pertanto, potrebbe essere saggio posticipare transazioni e acquisti importanti fino a quando non si ha una visione più solare.

Crescita personale / spiritualità: lascia che un amico o il tuo interesse amoroso prendano l'iniziativa con la pianificazione di un'attività divertente. Oggi, sembra che manchi la barca nell'interpretazione dei desideri e degli interessi delle persone. Metti qualcun altro al comando mentre ti siedi e vai avanti per la corsa.