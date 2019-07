Oroscopo di oggi 29 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 29 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Non sei propenso a seguire le regole. Mentre il sole nella tua quinta casa amante del divertimento si scontra con il ribelle Urano, nulla ostacolerà la tua ricerca di divertimento. Chiunque provi a reprimerti probabilmente riceverà una dimostrazione del tuo sovrano Marte incline alla battaglia. Tale volontà non è nuova per te, ma con Urano in transito attraverso la tua zona monetaria, la tua impulsività potrebbe costarti più di quanto ti aspettassi. Prova a incanalare la tua ribellione in un progetto artistico o in un appuntamento esotico con il tuo tesoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Un'attività di routine può avere dei nervi. Il sole nel tuo settore della vita domestica si scontra con il ribelle Urano significa provare qualcosa di nuovo quando si tratta della tua famiglia o proprietà. Il passaggio potrebbe essere qualcosa di semplice, come rinunciare a cena a casa con la tua famiglia a favore di uscire a mangiare con un amico. È possibile, tuttavia, che questa influenza possa innescare la necessità di un cambiamento più profondo, soprattutto se sei stato bloccato in una carreggiata o sovraccarico di responsabilità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo ribelle interiore sta prendendo il comando. Mentre il sole nel tuo regno mentale si scontra con Urano rinnegato, puoi andare su una tangente se una conversazione ti preme i pulsanti. Principalmente, hai una visione estrema di qualcosa che ha catturato la tua attenzione e ha poco interesse a considerare un altro punto di vista. Non sarai nemmeno delicato. Tuttavia, se riuscirai a mantenere una prospettiva equilibrata, avrai maggiori possibilità di ricevere una soluzione brillante, insolita o innovativa che funzioni per tutti i soggetti coinvolti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Respingere la voglia di spendere è la tua sfida. Mentre il sole nella tua zona monetaria si scontra con il ribelle Urano, sei tentato di mettere dei paletti quando si parla delle tue finanze. Forse sei tentato di acquistare qualcosa di cui non hai davvero bisogno e che non puoi permetterti, ma sei comunque in vena di provarlo. Un altro scenario potrebbe trovarti a cogliere l'opportunità di fare soldi senza conoscere tutti i fatti. Tuttavia, è possibile trovare una strada inaspettata o insolita attraverso la quale utilizzare le tue abilità. Riesci a rimanere abbastanza radicato da prendere una decisione saggia?

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Il tuo ribelle interiore sta prendendo il comando. Mentre il sole nel tuo segno si scontra con Urano rinnegato, sarai tentato di buttare via le redini del senso comune e fare qualcosa di folle - o almeno fuori dal comune, per te. Esplorare una nuova attività o posizione stimolerebbe la tua creatività. Principalmente, Urano si basa sull'autenticità, quindi ora è il momento di chiederti quale parte di te sta aspettando nelle ali per essere espressa. Ascoltare il tuo cuore ti fornirà la risposta e ti condurrà nella giusta direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : I tuoi poteri di percezione possono sorprenderti. Mentre il sole nel tuo regno inconscio si scontra con Urano, stai attento a una svolta improvvisa che coinvolge una questione con cui stai lottando. Urano è il pianeta della libertà, quindi forse sei pronto a liberarti di una limitazione che hai posto su te stesso. Cosa ti blocca? Stai cercando le circostanze perfette (più soldi, istruzione, sicurezza) prima di perseguire il tuo sogno? Prendersi del tempo per introspezione o meditazione illuminerà ciò che devi sapere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Un'attività sociale può portare una sorpresa. Mentre il sole nel tuo regno sociale si scontra con l'eccentrico Urano, probabilmente ti connetterai con un amico che ha qualcosa di perspicace, insolito o scioccante da dirti. Nel profondo sei in vena di un'interazione bizzarra e probabilmente cercherai un amico intelligente con una prospettiva diversa (strana?) Sulla vita. Sappi solo che le idee espresse possono spingere i pulsanti se una certa verità colpisce il segno. Al contrario, i consigli di questa persona potrebbero non essere adatti a te, almeno in questo momento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Fare le cose a modo tuo è l'unico modo, oggi. Almeno è quello che penserai mentre il sole nella tua zona di carriera si scontra con Urano rinnegato. Fondamentalmente, la tua serie intenzionale prenderà il comando e resisterà a chiunque ti dica cosa fare. Guai al capo, politico, genitore o coniuge che brandisce la sua autorità su di te. Manovrerai la domanda fino a quando il risultato è quello che volevi da sempre. Ma davvero vale la battaglia? Forse un compromesso può essere raggiunto - se riesci a far smettere il tuo ego.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Se improvvisamente ti senti traballante su dove sta andando la tua vita, è a causa di uno scontro tra Urano e Sole nel tuo regno di consapevolezza superiore. Molto probabilmente ti stai chiedendo se uno dei tuoi ideali o credenze spirituali suona ancora vero per te. Va tutto bene. Un giro di ricerca dell'anima di tanto in tanto significa che stai controllando con il tuo sé superiore per essere sicuro di essere diretto nella giusta direzione. Inoltre, la voglia di avventura in una terra straniera può colpire anche te. Ad ogni modo, il tuo esploratore interiore è vivo e vegeto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Un'intuizione improvvisa faciliterà la guarigione. Mentre il sole nel tuo regno di trasformazione si scontra con Urano, un'intuizione può indurre un cambiamento nel modo in cui vedi la tua vita personale, incluso il modo in cui gestisci l'intimità, la vulnerabilità o il potere personale. Potrebbe essere un sottile cambiamento, ma può aiutarti a esprimere ciò che hai nel cuore. Inoltre, dedicare tempo alla riflessione migliorerà la tua ricettività alla guida. Basta essere consapevoli del fatto che Urano può suscitare una reazione estrema a qualunque cosa stia succedendo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Il tuo ribelle interiore può scuotere una relazione. Mentre il sole nella tua zona di associazione si scontra con Urano mutevole, potresti improvvisamente cambiare idea, temporaneamente, riguardo al tuo compagno o impegno in generale. La cosa con Urano, tuttavia, è che spesso richiede una reazione estrema al problema in questione. Nel tuo caso, si tratta di libertà. Hai bisogno di molta autonomia per esprimere il tuo vero io. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra le tue esigenze e quelle del tuo altro significativo (o futuro partner).

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Stai desiderando una pausa dalla routine. Mentre il sole nel tuo regno di lavoro e benessere si scontra con il ribelle Urano, ti fermerai ai soliti compiti banali (noiosi!) Nella tua agenda. Potresti persino resistere a prenderti cura di te (di nuovo, noioso). Per soddisfare il tuo bisogno di qualcosa di diverso, cerca di cambiare il tuo modo di fare le cose o fare qualcosa di stimolante dopo il lavoro. Un'attività che eccita la tua creatività o una conversazione animata con un amico sulla tua lunghezza d'onda sarebbe l'ideale.

