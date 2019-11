Oroscopo di oggi 29 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 29 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: al lavoro e nelle relazioni, fai mosse ben calcolate. Può aiutarti a mantenere il controllo su situazioni che sembrano indisciplinate. Se hai bisogno di ispirazione su come tenerlo premuto, cerca un autorevole Capricorno per una guida.

Amore / Amicizia: sembra che indossi il cuore sulla manica. Tuttavia, non rivelerai più dei tuoi sentimenti di quanto desideri che le persone sappiano mentre Luna e Saturno si fondono nel Capricorno controllato. È più probabile che mostri uno spettacolo di forza stoica che lasciare che il contenuto del tuo cuore sia svelato. È una posizione autorizzante se ti senti traballante. Anche se, ad un certo punto, devi possedere le tue emozioni e affrontarle in modo sano.

Carriera / Finanza: la ricerca e la conversazione segreta possono dirti tutto ciò che devi sapere come Mercurio furtivo in Scorpione contatta l'ambizioso Saturno in Capricorno. Bypassa gli intermediari e vai dritto in cima. Parlare con una persona in posizione di autorità potrebbe essere molto utile. Può essere allettante condividere ciò che impari, ma probabilmente dovresti proteggere la tua fonte. Mantenere i tuoi contatti riservati informa le persone che sei qualcuno di cui ci si può fidare.

Crescita personale / spiritualità: il tuo desiderio di apprendimento ha arricchito la tua vita in vari modi. A poco a poco, inizia a restringere la tua concentrazione e determinare quali percorsi hanno valore per te e meritano di essere esplorati più in profondità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la tua mente sarà completamente impegnata nello studio, nella ricerca e in molte conversazioni. C'è molto da accettare e molto che vuoi condividere. Cede il palcoscenico a un Capricorno che è al corrente. Potrebbe essere un'interazione molto istruttiva.

Amore / amicizia: devi avere una conversazione seria? Il mercurio comunicativo che contatta l'autorevole Saturno è il momento perfetto per stabilire le regole di ingaggio. Fai sapere al tuo partner dove sono i tuoi confini. Non è utile supporre che qualcuno sappia dove disegni le linee. È anche utile chiarire le regole di base. Per i tori single, una conversazione con una persona anziana potrebbe aiutare a riformulare la tua narrazione intorno alle relazioni in modo sensato.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di ispirazione, immergiti in profondità in un argomento di cui sei appassionato. Imparare di più su qualcosa che riguarda ciò che fai può essere immensamente gratificante quando Venere e Cerere si fondono nel Capricorno terra-terra. Non ti preoccupare. Non perderai tempo a inseguire un'idea frivola. Questa energia consiste nel dedicarti a qualcosa che avrà un'applicazione pratica nella tua vita.

Crescita personale / spiritualità: ascoltare piuttosto che dominare la conversazione con i tuoi interessi personali è la chiave per andare d'accordo mentre Mercury loquace si oppone a Vesta. Non ti costerà nulla essere pienamente presente per quello che l'altra persona ha da dire. In effetti, l'ascolto potrebbe cambiare la tua storia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, hai bisogno di persone su cui poter contare. Se il tuo sistema di supporto è debole, è un momento eccellente per lavorare sul rafforzamento delle tue connessioni. Un Capricorno utile e amorevole potrebbe rivelarsi un alleato e un amico benefico.

Amore / Amicizia: brami il conforto che solo la vicinanza fisica può offrire come Venere affettuosa e coltivare Cerere si fondono nel terroso Capricorno. Accomodati con il tuo amico di coccole preferito e fatti un po' d'amore. Uscire con un amico peloso o concedersi un massaggio può anche fornire un tocco di guarigione. Dare abbracci alle persone che ne hanno bisogno può essere un'esperienza reciprocamente gratificante.

Carriera / Finanza: una ricerca approfondita unita alla perseveranza e al duro lavoro rendono la giornata soddisfacente mentre il Mercurio esperto si sincronizza con Saturno determinato. Una conversazione con un collega senior o più esperto può fornire un feedback prezioso. Può essere particolarmente utile se sei fuori dalla tua profondità. Questa persona potrebbe essere più propensa ad aiutarti se vedono che stai davvero facendo uno sforzo piuttosto che telefonare.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che un conflitto tra ciò che sai essere informazioni accurate e ciò che potresti sospettare ti rallenti con un progetto. A volte, devi agire e andare con quello che sai. Puoi sempre apportare modifiche in seguito, se necessario.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con così tanta attenzione focalizzata sugli altri, può essere facile perdere di vista te stesso. Presta attenzione ai segnali che indicano che potresti dare troppo. Se non stai attento, qualcuno (forse un Capricorno indipendente) potrebbe sentirsi soffocato dal tuo amore.

Amore / Amicizia: puoi essere divertente e innamorato mentre esprimi ancora pensieri seri su dove stanno le cose con il tuo interesse amoroso. Il mercurio emotivo in Scorpione in linea con il sobrio Saturno può creare un'atmosfera pesante. Le tue parole saranno meglio ricevute se riesci a mantenere la chat ottimizzata. Se stai conoscendo qualcuno di nuovo, ci vuole abilità per fare domande di sondaggio senza arrivare troppo forte. Forse dovresti provare quello che vuoi dire piuttosto che farlo al volo?

Carriera / Finanza: il tuo miglior brainstorming creativo sarà fatto con un partner. Trova una persona di ispirazione con cui collaborare se hai bisogno di nuove idee. Venere appassionata nella tua zona di collaborazione che attira l'immaginativo Nettuno suggerisce che avere qualcuno con cui gestire idee può aiutarti a rimanere in pista. Altrimenti, potresti perderti esplorando tutte le opzioni disponibili.

Crescita personale / spiritualità: provi un'enorme gioia prendendoti cura degli altri mentre Venere affettuosa e coltivando Cerere si fondono nel Capricorno responsabile. Sei un guardiano per natura, quindi questo non è un granché. Tuttavia, fai attenzione a non dare per scontato di sapere cosa c'è nel migliore interesse di qualcuno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: sei molto orgoglioso del tuo lavoro. Questo ti motiva a dare il meglio per il tuo lavoro. Oggi farai il possibile per fare la giusta impressione. Va bene chiedere aiuto se ne hai bisogno. Complimenti a un Pesci potrebbe farli salire a bordo.

Amore / Amicizia: non stai esattamente trascurando la tua gente preferita, ma con un ammasso di corpi planetari nella tua zona di lavoro, hai cose da fare. Quando sei così determinato a fare le cose, non sei così divertente essere in giro. Organizzarsi in anticipo può aiutarti a potenziare i tuoi compiti e avere tempo a disposizione per fare qualcosa di divertente.

Carriera / Finanza: la tua atmosfera utile può convincere i colleghi. Con un nutrimento dell'allineamento di Venere / Cerere che influisce sul lavoro, fai tutto ciò che è necessario e sei disponibile ad aiutarti in modo pratico. È il tuo modo di mostrare quanto ti importa del tuo lavoro. È anche il modo in cui esprimi il tuo affetto per i tuoi colleghi preferiti. Se lavori in modo indipendente, goderti un pasto nutriente e allenarti può aumentare la produttività.

Crescita personale / spiritualità: la ricerca in un progetto domestico può stimolare un piano d'azione mentre Mercurio informativo si allinea con il duro lavoro di Saturno. Questo potrebbe essere uno sforzo a lungo termine. Assicurati di aver compreso tutti i dettagli prima di iniziare. Una preparazione adeguata può aiutare a garantire che i tuoi sforzi producano i risultati desiderati.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: qualcuno (forse un Cancro sensibile) potrebbe trovare la tua vibrazione pesante, ma non dovrebbero confonderla con infelicità. In effetti, l'unica cosa che potrebbe farti cadere è se qualcosa ti impedisce di realizzare ciò che hai deciso di fare.

Amore / Amicizia: contemplare i tuoi sentimenti e pensieri può essere utile preparazione per un discorso serio con il tuo interesse amoroso. Se sei chiaro su ciò che devi dire e sul perché lo stai dicendo, avrai la forza di perseverare mentre Mercurio espressivo si allinea con determinato Saturno. Se sei single e navighi sulla tua app di appuntamenti, invia un messaggio a qualcuno che sembra intenzionato a trovare l'amore.

Carriera / Finanza: Portare tutte le tue abilità al tavolo e spingere per una maggiore espressione di sé attraverso il tuo lavoro è un atto di auto-cura mentre Venere e Cerere si fondono nell'ambizioso Capricorno. In effetti, c'è un gruppo di corpi planetari che navigano attraverso questo segno operoso e ti mettono in controllo dei tuoi doni. Dimostri padronanza con le abilità che hai conquistato. Sei anche in grado di esprimere i tuoi talenti in modi nuovi. Mostra loro come va fatto!

Crescita personale / spiritualità: il conforto compromettente a favore della realizzazione è un sacrificio che non ti dispiace fare mentre la luna si fonde con il Capricorno responsabile. Essere dedicati ai tuoi obiettivi ora significa che ci sarà più tempo per rilassarti e goderti i frutti del tuo lavoro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: è utile dare uno sguardo più approfondito a quello che stai facendo piuttosto che girare la tua giornata in auto-pilota. Con chiarezza, sarai pronto a prendere la ruota e guidare la tua vita nella giusta direzione. Lascia che un Cancro ti mostri come è fatto.

Amore / Amicizia: avere una vita amorosa soddisfacente richiede di essere in contatto con i tuoi bisogni più profondi. Significa anche che devi capire il tuo endgame. Il tuo stile di appuntamenti e i partner che scegli sono in linea con la relazione che vuoi coltivare? In altre parole, sei su una strada che ti porterà dove vuoi andare? Altrimenti, correggi la disconnessione tra ciò che fai e ciò che desideri.

Carriera / Finanza: ci vuole ricerca e pianificazione per finanziare una casa o un piano familiare a lungo termine. L'accorto Mercurio che si allinea con Saturno costante lo rende un momento eccellente per tracciare i passi. Una volta che hai un piano di lavoro, puoi iniziare a fare progressi verso il tuo obiettivo. Potrebbe sembrare impossibile ora, ma devi iniziare da qualche parte. Il supporto sorge quando fai piccoli passi nella giusta direzione.

Crescita personale / spiritualità: le connessioni familiari e domestiche possono essere fonte di conforto e stress allo stesso tempo. Nel bene e nel male, queste relazioni ti influenzano profondamente. Prendi l'amore che ti viene offerto mentre premi pausa sul gioco della vergogna e della colpa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sai di cosa ti occupi, Scorpione. Anche in un momento di dubbio, dovresti ancora credere in te stesso. È il tipo di fiducia irremovibile che guadagnerà il rispetto di un Capricorno e dirà loro che sei qualcuno di cui si possono fidare.

Amore / amicizia: esprimere il tuo affetto è un affare complicato con così tanti pianeti nel Capricorno riservato. La fusione di Venere con la nutrice Cerere porta un caso di amore soffocante, mentre la luna che unisce stoico Saturno ti incoraggia a trattenerti. La tensione è palpabile. Anche se le tue parole non dicono molto, i tuoi sentimenti potrebbero essere evidenti quando sei in compagnia di qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: è un momento eccellente per attività che implicano ricerche o indagini approfondite. Con l'intelligente Mercurio nel tuo segno che aspira a lavorare sodo Saturno in Capricorno, hai ciò che serve per restare con esso fino a quando non ottieni le informazioni di cui hai bisogno. Sarai paziente e accurato quando devi trasmettere informazioni e spiegare cose agli altri. Anche lo studio, l'apprendimento e l'insegnamento andranno bene.

Crescita personale / spiritualità: è meglio avere fiducia in te stesso e correre un rischio piuttosto che lasciare che il dubbio non ti impedisca di fare una mossa. È l'unico modo per crescere. È bello prendere tempo per prepararsi, ma alla fine, devi agire su ciò che sai. Se hai perso qualcosa, puoi riempire gli spazi vuoti mentre procedi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: che tu abbia pochi o molti soldi, ne sei ossessionato. Hai bisogno di denaro per vivere comodamente e prendersi cura delle tue esigenze, ma non dovrebbe controllarti. Chiedi a un saggio Capricorno di aiutarti a spostare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza.

Amore / Amicizia: ti fa piacere rovinare qualcuno a cui tieni. Anche se può anche portare fatture se spendi più di quello che puoi permetterti. Considera i tuoi motivi prima di spenderli inconsapevolmente. Lo stai facendo per gentilezza? O ti aspetti qualcosa in cambio? Il denaro può attirare l'attenzione, ma non comprerà l'amore.

Carriera / Finanza: fare i compiti su una questione finanziaria ha i suoi vantaggi poiché il mercurio accorto si allinea con Saturno costante. Ciò che scopri può aiutare a far avanzare le cose con un piano a lungo termine. La discrezione può prevenire interferenze. Meno persone sanno cosa stai facendo, maggiori sono le possibilità di produrre i risultati desiderati.

Crescita personale / spiritualità: più soldi crea più problemi quando si equivalgono denaro o proprietà con autostima. La misura di te come persona non può essere definita da quanto guadagni o da ciò che hai. Comprendere il tuo valore è un lavoro interno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: c'è molto di più per te di quanto sembri. Anche tu potresti essere sorpreso quando apprendi cose di te che non sapevi. Un amico scorpione esperto può avere una prospettiva interessante che ti aiuta a vederti sotto una nuova luce.

Amore / Amicizia: interpretare il ruolo di fornitore ti dà piacere quando Venere e Cerere si fondono nel Capricorno responsabile. Sei lì per dare a un amico o al tuo interesse amoroso qualunque rapporto abbia bisogno. Questo potrebbe andare dal dare abbracci alla preparazione di deliziosi pasti fino a offrire supporto materiale. È un bellissimo atto d'amore, indipendentemente dalla forma che assume. Fai solo attenzione a non compromettere le tue esigenze nel processo. Non otterrai punti extra per essere un martire.

Carriera / Finanza: sei la voce dell'autorità di cui le persone possono fidarsi per guidare un progetto di squadra mentre Mercurio intelligente si allinea con il magistrale Saturno nel tuo segno. Sotto questa costante influenza, le tue parole hanno molto peso. Un incarico che richiede ricerca e approfondite capacità investigative può essere gestito con facilità. Se c'è qualcosa che non conosci, sarai perseguitato nella ricerca di informazioni. La pazienza è il nome del gioco.

Crescita personale / spiritualità: comprendere ciò di cui qualcuno ha bisogno implica essere un buon ascoltatore. È meglio non presumere che tu afferri i desideri di qualcuno o che tu sappia cosa è meglio. È un'abitudine che non ti serve e che può minare le tue relazioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: c'è molto da fare sotto la superficie e influenza tutto ciò che fai. È conveniente schiacciare le emozioni con le quali non sai cosa fare, ma non fa bene. L'apertura a un confidente del Capricorno potrebbe essere terapeutica.

Amore / Amicizia: potresti sentirti costretto a tenere qualcosa che il tuo cuore desidera ardentemente mentre Venere e Cerere convergono nel cauto Capricorno. Potrebbe comportare una cotta segreta o un desiderio di un amore perduto. O, forse, sei coinvolto in una relazione complicata che non è saggio rivelare. Aggiungi un collegamento Luna / Saturno al mix e la solitudine sorge quando i tuoi desideri non vengono soddisfatti. Fai attenzione a non mettere il cuore in pericolo.

Carriera / Finanza: le persone ascoltano ciò che dici, quindi le tue informazioni devono essere puntuali. Con il mercurio comunicativo sincronizzato con l'autorevole Saturno, hai accesso alla saggezza interiore. Potresti non sapere di avere le risposte, ma una volta che ti trovi nella sedia calda, potresti scoprire che puoi offrire ciò che la gente si aspetta. La tua esibizione dirà al mondo che sei una persona da non sottovalutare.

Crescita personale / spiritualità: anche se non ti senti in contatto con la tua forza interiore, dovresti fidarti che è lì. Fingi finché non senti che è una strategia eccellente. Quando la tua vibrazione dice che credi in te stesso, lo faranno anche tutti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: nel bene e nel male, i tuoi amici hanno molta influenza nella tua vita. Può essere difficile discernere dove finiscono e inizi. La familiarità può suscitare disprezzo tra te e un Capricorno. Prendi spazio dall'amicizia se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: l'attenzione che un amico ti mostra può essere intensa quando convergono Venere affettuosa e nutrono Cerere. Se non ti interessa, può sembrare iperprotettivo e soffocante. Se i ruoli sono invertiti, fai attenzione ai confini di un amico. Non dare per scontato che tu capisca i loro bisogni meglio di loro. Cerca di essere d'aiuto senza diventare troppo forte.

Carriera / Finanza: se devi studiare o fare un brainstorming di un'idea, è meglio lavorare con un gruppo. La conoscenza approfondita del mercurio con l'autorevole Saturno nella tua zona di lavoro di gruppo suggerisce che lavorare con persone esperte nell'argomento in questione può essere utile. Potresti trovare più facile allacciarsi in compagnia di persone concentrate e dotate della determinazione necessaria per vedere le cose. Diventi la compagnia che tieni. Cerca i tipi intelligenti nel tuo cerchio.

Crescita personale / spiritualità: l'interesse per un argomento spirituale o metafisico potrebbe ispirarti a studiarlo in un modo più formale. Il collegamento con una classe o un mentore esperto potrebbe essere utile. Otterrai molto dalla connessione con le persone che condividono i tuoi interessi.

