Oroscopo di oggi 29 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 29 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Tempismo e imprevedibilità lasceranno disorientata la tua preda, quindi se qualcuno ti interessa approfitta di questo momento e fatti avanti senza timore. In ambito affettivo, la pazienza è la virtù dei forti. Un consiglio: non esagerare.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Avrai voglia di startene un po' da solo, magari di passare una serata davanti alla televisione, cerca di reagire e non perderti occasioni valide. In ambito affettivo dovrai rinunciare a qualcosa che sembrava cosa fatta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In amore si avrà l'opportunità di sperimentare giornate interessanti con qualcuno di nuovo in un ambiente esclusivo e di godere alcune serate molto romantiche. Al lavoro sarà difficile da tollerare il tono che usa una vecchia conoscenza verso di voi. Un consiglio: essere furbo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Avrai voglia di confidare alle persone care i tuoi malesseri e le cose che ti rendono la vita difficile. In ambito lavorativo, sfogherai il tuo malcontento con una cara amica. In ambito affettivo, riuscirai a destreggiarti bene e a scavalcare gli ostacoli.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Gli influssi astrali ti aiuteranno soprattutto nel settore affettivo: l'intesa con la persona amata è più che buona ed avrai anche l'opportunità di organizzare dei piccoli viaggi. Nell'ambito delle amicizie, le Stelle ti consigliano cautela per evitare sorprese spiacevoli.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Hai ottime opportunità di incontrare l'anima gemella se non l'hai ancora trovata, mentre i rapporti di coppia vivranno una fase felice nel focolare domestico. Nel tempo libero, avrai un'idea vincente. Un consiglio: non fare troppo il prezioso!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Potrai fare ingelosire la partner grazie ad una nuova conoscenza comune, evita però di esagerare. Nell'ambito delle amicizie, una persona ti aprirà gli occhi verso chi ti circonda. Un consiglio: proponile una passeggiata in mezzo al verde.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Avrai davvero un'ottima grinta e sarai perspicace e dirompente, tal da coinvolgere tutti. Nel settore affettivo, potrai guardarti meglio attorno perché sarai più libero del solito. Un consiglio: non lasciare il vecchio per il nuovo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Avrai occasione di farti delle lunghe chiacchierate con una persona cara e sfogarti dei tuoi malesseri in ambito affettivo. Nel tempo libero, valuterai dei piccoli passi che però risultano essere delle salde fondamenta per il tuo futuro. Un consiglio: sii determinato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Tutto sarà facilitato dalle energie planetarie positive che ricevi. In ambito lavorativo ti prenderai delle rivincite verso chi ha cercato di danneggiarti; in amore avrai voglia di prenderti cura della tua partner, di coccolarla e di viziarla.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Avrai varie occasioni per frequentare amici di vecchia data e trascorrere con loro dei bei momenti. Nel tempo libero, le tue idee risulteranno vincenti. In ambito affettivo, dovrai tenere a freno le tue battute per evitare litigi inutili..

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Sarai stressato per i vari impegni, ma grazie al Sole riuscirai a risalire la china e fronteggiare tutti gli eventi. In amore, ogni tanto un po' di gelosia migliora le cose. Un consiglio: chiedile qual è l'argomento che la rende felice.