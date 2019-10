Oroscopo di oggi 29 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 29 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi promette il tipo di intensità che ti fa sentire vivo. Puoi ringraziare la feroce Luna in Scorpione per aver elevato il coinvolgimento emotivo. Se preferisci un'atmosfera più spensierata, la otterrai dopo che la luna salperà nel vivace Sagittario e nella tua casa d'avventura. E se sei dell'umore giusto, parlare con uno Scorpione può essere molto rivelatore.

Amore / Amicizia: è difficile muovere una relazione decisiva quando non sei sicuro di te stesso. Con Marte assertivo in contrasto con Nettuno inafferrabile, potresti far cadere la palla o superare il segno. Non correre rischi se non è necessario. Forse è meglio aspettare un momento più opportuno per agire? Non è mai una buona idea fare un grande spettacolo quando non ti senti completamente sicuro di ciò che stai facendo.

Carriera / Finanza: mostrare la sensibilità alle preoccupazioni dell'altra persona è la soluzione migliore quando si negoziano risorse condivise. La perspicace Luna dello Scorpione che si fonde con Venere amichevole e Mercurio comunicativo crea un'atmosfera rilassata che rende entrambe le parti suscettibili di reperire una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Un piccolo fascino potrebbe fare molto per spostare il quadrante a tuo favore, quindi sii dolce.

Crescita personale / spiritualità: puoi essere molto seducente e super persuasivo quando vuoi. Ancor di più quando uno stuolo di pianeti in Scorpione ti sintonizza su ciò di cui qualcuno ha bisogno. È allettante tentare di abusare dei propri poteri, ma ciò può mettere a rischio la fiducia guadagnata duramente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: ti senti bene con te stesso quando hai interazioni positive con le persone intorno a te. Alimenta le connessioni che funzionano, ma non sprecare troppa energia nel tentativo di entrare in contatto con qualcuno che è resistente al tuo fascino. E ti perderai solo se guardi un Pesci per la direzione.

Amore / amicizia: prestare tutta la tua attenzione a qualcuno a cui tieni e connetterti in profondità con loro ti viene naturale mentre un gruppo di pianeti nello Scorpione eccita la tua zona di partenariato. Comprendi ciò di cui una persona ha bisogno e sai come relazionarti con loro in un modo che li faccia sentire bene. Questo, a sua volta, li rende più sensibili a te. È una notte ideale per un appuntamento o un incontro informale con qualcuno che vuoi conoscere meglio.

Carriera / Finanza: o sei troppo assertivo quando interagisci con una squadra o non fai abbastanza rumore per essere notato. Trovare il tuo ritmo con le interazioni di gruppo può essere difficile mentre Marte guidato è in contrasto con Nettuno sfuggente nella tua casa del lavoro di squadra. Potrebbe essere saggio sedersi e osservare le dinamiche di gruppo prima di lanciarsi con il proprio contributo. Ti sentirai più sicuro una volta capito come funzionano le cose.

Crescita personale / spiritualità: mentre distribuisci amore agli altri, assicurati di salvarne alcuni per te stesso. Meriti le stesse cure e coccole che dai così liberamente ai tuoi cari e amici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: quando eccelli in ciò che stai facendo, aumenta la tua sicurezza. Quindi, ti sentirai bene con l'assunzione di rischi. Il coraggio è una buona cosa! Fai del tuo meglio per temperarlo con buon senso. E ricorda, al lavoro, uno Scorpione sarà il tuo miglior alleato.

Amore / Amicizia: esiste una linea sottile tra essere creativamente innamorati e fare qualcosa di folle mentre Marte si mette a scontrarsi con il malvagio Nettuno. Quello che ritieni sia un gesto audace e romantico potrebbe essere visto come una mossa strana e confusa. Sotto questa influenza, o colori troppo al di fuori delle linee o non sei abbastanza fantasioso per fare un'impressione. Forse dovresti gestire il tuo piano da un amico prima di procedere?

Carriera / Finanza: i tuoi livelli di produttività aumentano grazie a un ammasso di pianeti nello Scorpione determinato e nella tua zona di lavoro. Questo download di energia ti mette in sintonia con i tuoi compiti e ti ispira ad eseguirli al meglio delle tue capacità. È una buona giornata per fare progressi con le attività di routine. È anche un momento eccellente per cercare una nuova posizione se sei nel mercato per fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: se il tuo programma di fitness potrebbe utilizzare un riavvio, è un ottimo momento per farlo. Sei in sintonia con il tuo corpo e sai di cosa hai bisogno, e questo rende più facile fare scelte di benessere che funzioneranno per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: alcune persone prenderanno te e le tue idee, altre no. Allineati con i tuoi sostenitori e non perdere tempo a cercare di vendere non credenti ai tuoi talenti. Nel frattempo, un Ariete che ha superato le difficoltà può essere un mentore eccellente.

Amore / amicizia: la Luna in Scorpione che si fonde con l'espressivo Mercurio e adorando Venere ti mette a tuo agio nell'esprimere il tuo affetto. Se trascorri del tempo con il tuo interesse amoroso, i bambini o un amico, ti consigliamo di stare con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Questa atmosfera spensierata lo rende un momento eccellente per un appuntamento o una gita divertente. Se sei single, la tua atmosfera giocosa e vivace ti renderà super attraente. Potrebbe essere la tua notte per incontrare qualcuno di nuovo!

Carriera / Finanza: non prenderla sul personale se un'idea visionaria vola sopra le teste dei tuoi colleghi. Con Marte insistente in una strana angolazione rispetto al fantasioso Nettuno, può essere difficile trovare il veicolo adatto per liberare la tua creatività. O spingi un'idea per la quale il tuo pubblico non è pronto o non riesci a metterti abbastanza dietro per avere un impatto reale. Essere sulla difensiva riduce solo ciò che stai tentando di fare, quindi osserva il tuo carattere. Forse questo non è il momento migliore per andare avanti con il tuo piano?

Crescita personale / spiritualità: invece di soffermarti sulle tue debolezze, contempla i modi per trasformarle in punti di forza. Sei debole quanto la tua riluttanza a lavorare per il cambiamento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non puoi sempre ottenere ciò che desideri. Non lasciarti sfuggire se le tue esigenze non vengono soddisfatte oggi. Considera le tue relazioni con gli altri e se dai tanto quanto ti aspetti di ricevere. E se trovi un modo per sostenere un Ariete, potresti essere sorpreso da ciò che ti torna in seguito.

Amore / amicizia: chiedere l'intimità che brami può essere una danza delicata. Non puoi essere troppo esigente, né puoi sederti e sperare che il tuo amante intuisca i tuoi bisogni. Elaborare l'approccio appropriato può essere complicato in quanto assertivi scontri su Marte con Nettuno sensibile. I tuoi sentimenti potrebbero essere feriti se i tuoi desideri non vengono esauditi mentre il tuo partner potrebbe sentirsi a disagio se non riconosci i loro bisogni. Questa può essere una giornata frustrante per single. Perché non sfogarti con un amico fidato?

Carriera / Finanza: è frustrante quando non ricevi supporto. Sembra che i tuoi colleghi non sappiano cosa stanno facendo, o non puoi fare affidamento su di loro per seguire. Naturalmente, questo ti rende frustrato e può metterti di cattivo umore. Fai attenzione a non criticare o lamentarti. Puoi catturare più mosche con miele che aceto. Trova un modo gentile per incoraggiare i colleghi a farsi avanti.

Crescita personale / spiritualità: la luna nello Scorpione sensibile e la tua zona familiare incoraggia il legame con i coinquilini e la famiglia e l'interesse per i loro affari. Se sei da solo, ti divertirai a dedicare tempo ai progetti domestici e alle tue attività soliste preferite.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: questo non è il momento di imbottigliare pensieri e sentimenti. Sarà un sollievo far uscire tutto. Alcuni individui potrebbero essere sensibili a ciò che dici, quindi fai attenzione a come le tue parole influenzano gli altri. Ti divertirai al passo con uno Scorpione che la pensa allo stesso modo, quindi cercali oggi per uno sfogo tanto necessario.

Amore / Amicizia: diventa strano e stressante quando tu e il tuo partner vi scontrate con denaro o valori. È allettante tentare di colpire il punto di vista del tuo partner mentre Marte ostile si scontra con il nebuloso Nettuno nella tua zona di relazione, sebbene non sia un'idea saggia. Potrebbe sembrare che stai facendo soldi più importanti dell'amore, o che non sei disposto a capire la posizione del tuo compagno. A meno che questo non sia un rompicapo, è meglio lasciarlo da solo. I single potrebbero non ottenere il valore dei loro soldi con i soldi spesi per le app di appuntamenti, quindi optare per l'iscrizione gratuita.

Carriera / Finanza: la perspicace Luna in Scorpione che si fonde con l'espressivo Mercurio e la socievole Venere rende la comunicazione facile con i tuoi colleghi. È un momento eccellente per il brainstorming di nuove idee. Le attività che coinvolgono la ricerca, la scrittura e il parlare in pubblico sono preferite. È anche un momento eccellente per recuperare il ritardo sulla posta elettronica e rispondere a chiamate e messaggi.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata a tarda notte può fornire la chiusura mentre la saggia Sagittario si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Sotto la copertura dell'oscurità, ti sentirai sicuro aprirti e condividere qualcosa che ti preoccupa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: il tuo atteggiamento gioca un ruolo importante nell'attirare l'abbondanza. Non importa quanto poco hai, trarrai beneficio dalla coltivazione di un atteggiamento di gratitudine. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Nel frattempo, uno scorpione accorto può avere le risposte su un problema finanziario.

Amore / Amicizia: potresti essere ispirato ad esprimere il tuo amore in modo tangibile mentre l'emozionante Luna in Scorpione si fonde con Mercurio e Venere nella tua zona monetaria. Sorprendere qualcuno con un regalo premuroso o una serata divertente in città è un ottimo modo per mostrare quanto ti importa. Non si tratta di quanto spendi. Si tratta di prendersi cura abbastanza da fare qualcosa che faccia stare bene una persona e mostri loro che sono apprezzati.

Carriera / Finanza: l'esecuzione di un piano creativo può essere una faccenda imbarazzante mentre la dinamo Marte si scontra con Nettuno inafferrabile nella tua zona di lavoro. O sei troppo aggressivo nel tuo approccio e disorienta le persone o non ci metti abbastanza energia per ispirare i tuoi colleghi a sostenere le tue idee. Se oggi fallisci, potresti non ottenere un secondo colpo. Quindi, potrebbe essere prudente fare un passo indietro e ripensare la tua strategia. È fondamentale che tu abbia capito bene.

Crescita personale / spiritualità: aprirsi su una questione delicata può sembrare terapeutico poiché la Sagittario Luna si sincronizza con il guaritore ferito Chirone alla fine della giornata. Scegli un confidente di cui ci si può fidare per mantenere i tuoi segreti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ci sono molte cose in cui sei bravo. Nutri la tua attenzione su queste cose piuttosto che ossessionarti sulle aree in cui sembri essere bloccato. È una questione di tempistica e di sviluppo di punti di forza prima di poter superare alcuni ostacoli, quindi non aver paura di chiedere aiuto all'Ariete se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: non è mai una buona idea fare una mossa romantica se non sei sicuro di te stesso. Con Marte assertivo in una strana angolazione rispetto a Nettuno sensibile, diventerai troppo forte o il tuo gioco sarà così debole che il tuo interesse non riuscirà a registrarsi. Forse dovresti sederti su questo ballo? Oggi, il DJ cosmico non gira la tua melodia.

Carriera / Finanza: una serie di pianeti nel tuo segno evidenzia i tuoi talenti unici e segnala che il mondo è ricettivo ai tuoi doni. Considera i modi per attribuire il tuo segno unico a ciò che fai oggi. La tua personalità può vendere idee, mentre le tue abilità porteranno la sostanza che ti fa prendere sul serio.

Crescita personale / spiritualità: la strategia a tarda notte può aiutarti a risolvere un problema mentre la Luna in Sagittario si allinea al guaritore ferito Chirone. Possedere un errore e lavorare per correggerlo non può che renderti più forte.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la tua atmosfera è dolce, quindi apprezzerai il tempo trascorso in spazi sereni e con persone tranquille. Il tuo spirito ti ringrazierà se trovi un modo per incorporare la serenità nella tua giornata. Anche i piccoli momenti di pace faranno la differenza. Sarebbe quindi consigliabile dare ad alcune persone un ampio ancoraggio. Inviterai guai solo se provocherai un Ariete suscettibile.

Amore / amicizia: non esagerare se non puoi prenderlo è una buona regola empirica quando si commenta il background di un amico o la vita familiare. Sei piuttosto sensibile alla tua vita personale, quindi non prenderai gentilmente le critiche reciproche. È difficile sapere dove siano i confini mentre l'aggressivo Marte si imbatte in un inafferrabile Nettuno. Quindi, è meglio rimanere nella tua corsia e pensare ai fatti tuoi.

Carriera / Finanza: con una manciata di pianeti nello Scorpione sensibile e la tua dodicesima casa solitaria, farai il tuo meglio quando puoi lavorare in silenzio e senza interferenze. È un giorno eccellente per la ricerca perché ti divertirai ad approfondire le idee e a reperire informazioni pertinenti. Se devi impegnarti attivamente con i colleghi, assicurati di prendere dei time out durante il giorno per ricostituire la tua energia.

Crescita personale / spiritualità: il tuo auto-amore sale di livello durante la giornata in cui la luna si muove nel tuo segno. L'auto-accettazione diventa anche una parte del pacchetto quando la luna si allinea con il guaritore ferito Chirone. Afferma che sei adorabile esattamente come sei.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, diventi più forte quando metti insieme i tuoi talenti con persone altrettanto capaci. Non c'è niente che non puoi fare quando sei in coppia con la squadra giusta. In effetti, andrai lontano quando attacchi il tuo carro a una stella dello Scorpione.

Amore / Amicizia: con una manciata di pianeti nello Scorpione nel tuo settore sociale, stai per passare il tutto il tempo con la tua squadra. Ti senti potenziato quando sei con persone che ti fanno sentire come se appartenessi. Se non hai ancora trovato la tua tribù, lasciati coinvolgere dalle attività di gruppo e dai un'occhiata agli eventi interessanti. Con così tanto supporto planetario positivo, sei destinato a incontrare qualcuno con cui risuoni. Devi solo metterti là fuori e far vedere al mondo quanto sei fantastico.

Carriera / Finanza: gestirai lo spettacolo? O lo spettacolo ti farà correre? È una chiamata difficile mentre la dinamo Marte è in contrasto con Nettuno. Un inizio forte potrebbe concludersi con un finale poco brillante. Potrebbe essere prudente rivedere la tua agenda e assicurarti di poter mantenere ciò che hai promesso. Sotto questa influenza stressante, c'è una disconnessione tra ciò che immagini di poter fare e ciò che realmente accade.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata a tarda notte con un amico potrebbe far luce su una questione personale preoccupante. Mentre la benevola Sagittario Luna si allinea con il guaritore ferito Chirone, ti sentirai al sicuro aprendoti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: celebra i tuoi punti di forza pur essendo consapevole delle tue debolezze. È facile sentirsi invincibili quando la tua stella è in aumento. Non lasciare che il tallone d'Achille ti inciampi. Nel frattempo, una discussione delicata con un Ariete può guarire a vicenda.

Amore / Amicizia: quando c'è qualcosa di pesante nella tua mente, aiuta avere un amico a cui puoi aprirti. Ti sentirai ascoltato e avrai la rassicurazione che dice che sarai amato, non importa cosa succederà quando la benevola Luna in Sagittario si sincronizzerà con il guaritore ferito Chirone alla fine della giornata. Telefona a qualcuno che si prende cura di te e libera i tuoi problemi.

Carriera / Finanza: un'azione rapida su una questione monetaria non denota necessariamente una mossa saggia mentre Marte veloce si scontra con il nebuloso Nettuno nella tua zona monetaria. Se sei stato sul recinto per una grossa spesa, potrebbe essere saggio rimanere lì fino a quando non sei sicuro che si tratti di un investimento intelligente. Sotto questa oscura influenza, o non otterrai il valore dei tuoi soldi, o non ci metterai abbastanza per rendere utile il ritorno. Attendere qualche giorno, quindi riesaminare il problema.

Crescita personale / spiritualità: con una serie di pianeti in forte Scorpione nella parte superiore della mappa, puoi tenere il tuo quando sei sotto i riflettori. La tua visibilità è in aumento, quindi la tua sicurezza e equilibrio torneranno utili.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: solo perché sei bravo a fare lo stupido, non lo rende una virtù. Presentarsi, alzarsi in piedi ed essere responsabile non è sempre facile per te. Anche se è una cosa bellissima quando fai lo sforzo per farlo accadere. In effetti, una lunga chiacchierata con uno Scorpione sarà molto affascinante.

Amore / Amicizia: potrebbe sembrare che tu sia ignaro delle regole del fidanzamento intimo o, forse, che non ti interessi semplicemente come lussurioso Marte si scontra con sfuggente Nettuno nel tuo segno. Né il pilota automatico è una velocità adatta per la camera da letto. Se i ruoli sono invertiti e il tuo partner è cieco alle tue esigenze, potrebbe essere prudente annunciare che senti venire un mal di testa. Entrambi meritate un amante che sia sensibile, consapevole e attento. Un aggancio casuale potrebbe essere pericoloso per i Pesci singoli e sensibili.

Carriera / Finanza: non aspettare che qualcuno ti chiami per un errore. Intensifica e sii responsabile. La Luna in Sagittario di grandi dimensioni che si allinea con il guaritore ferito Chirone può aiutarti a vedere i vantaggi di assumerti la responsabilità e trovare una soluzione al tuo passo falso. Perché andare in giro aspettando che l'altra scarpa cada? Risolvere la situazione arriverà come un grande sollievo.

Crescita personale / spiritualità: con una serie di pianeti nello Scorpione trasformativo e la tua casa di saggezza superiore, ampliare i tuoi orizzonti mentali sarà incredibilmente potenziante. È un momento eccellente per esplorare un argomento di interesse.

