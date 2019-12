Oroscopo di oggi 3 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 3 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i tuoi desideri personali si scontrano con le convenzioni della società mentre la luna umanitaria in Acquario squadra Mercurio appassionato in Scorpione. Sei più investito nei tuoi interessi o nel bene collettivo? Qualunque cosa ti guadagni punti con un Capricorno potrebbe essere il fattore decisivo.

Amore / Amicizia: non c'è dubbio che alcuni attributi attirino l'attenzione. Tuttavia, Venere che si fonde con il nodo sud nel Capricorno consapevole dello stato afferma che stai ponendo troppa enfasi su aspetto e classifica sociale. Questi fattori possono determinare le connessioni che crei e i cerchi in cui ti muovi. Anche se dovresti stare attento a non renderlo un sostituto dell'amore e della vera amicizia. Meriti connessioni in buona fede, cuore a cuore.

Carriera / Finanza: oggi Giove entra nell'ambizioso Capricorno, alimentando il tuo desiderio di guadagnare consensi e successi nel campo che hai scelto. Entro la fine del 3030, cercherai di ampliare i tuoi orizzonti di carriera ed estendere la portata della tua influenza. Con duro lavoro e perseveranza, puoi raggiungere un traguardo importante. È saggio non avere troppi ferri nel fuoco. Restringi la tua attenzione a una ricerca con cui puoi perseverare e le cui potenziali ricompense valgono il tuo tempo e il tuo sforzo.

Crescita personale / spiritualità: ascolta l'impulso di agire rapidamente su una questione di casa e famiglia. I problemi domestici spesso non arrivano in cima alla tua lista. Quindi, è meglio seguire mentre ti senti motivato ad affrontare la questione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ad ogni giro, la vita ti invita ad allungare il tuo cuore e la tua mente. È bello lasciar andare le nozioni preconcette e lasciarti rivivere la vita. Ciò può comportare il rilascio di ciò che pensavi di sapere su uno Scorpione. C'è di più nella loro storia.

Amore / Amicizia: l'amore allarga i tuoi orizzonti, in particolare quando esci al di fuori del tuo solito tipo. Venere, nella tua zona di esplorazione, in cerca di Marte sexy, dà potenza a collaborazioni che sono fuori dai sentieri battuti. Qualcuno che proviene da una cultura o un background diverso potrebbe aprire il tuo cuore a un nuovo amore. Se sei in coppia, organizza una fuga romantica o una gita avventurosa con il tuo partner. Fare qualcosa di diverso può essere esaltante. Ti piacciono le tue routine, ma anche tu hai bisogno di una pausa dalla stessa vecchia cosa.

Carriera / Finanza: la conversazione va oltre le solite battute sul posto di lavoro poiché Mercurio espressivo contatta Plutone persuasivo. Un collega può condividere informazioni super confidenziali con te. Mentre hai l'orecchio di questa persona, è un buon momento per fare domande di sondaggio e scoprire cosa devi sapere. Proteggere la tua fonte richiederà di mantenere la tua discussione sulla caduta.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile aprirsi a un amico, ma a volte è necessaria una connessione più autentica. Cogli l'occasione per parlare di ciò che conta davvero per te. Un vero amico onorerà le tue parole e ti lascerà spazio per esprimere i tuoi sentimenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, attiri l'attenzione. Le persone ti vedono come un visionario che sa come trarre il massimo dalle loro idee. L'intuizione di un Cancro potrebbe aiutarti a trasformare la passione in profitto. Cerca un Cancro esperto.

Amore / Amicizia: buona fortuna a nascondere ciò che senti. È ovvio che qualcosa (o forse qualcuno) ti ha fatto esplodere. Forse sei super eccitato da una persona sexy nelle tue vicinanze? Se decidi di agire su quell'impulso dipende totalmente da te. Se non altro, è bello sapere che ci sono persone che ti eccitano.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio che si riconnette con l'ambizioso Plutone, puoi ottenere un vantaggio sul posto di lavoro mettendo a disposizione informazioni riservate. Potrebbe avere qualcosa a che fare con soldi, trattative segrete o drammi succosi che si svolgono tra colleghi. Osservare attentamente ciò che sta accadendo intorno a te e indagare su cosa fare può rivelare qualcosa che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: esiste una connessione tra essere in forma e sentirsi sexy. Potresti essere ispirato a trovare modi salutari per massimizzare il tuo fascino mentre Venus contatta Marte sexy nella tua zona benessere. Un allenamento mirato che si concentra su aree problematiche potrebbe essere un buon punto di partenza. Aggiungi una dieta nutriente al tuo programma e sei sulla buona strada per renderti più sano. Un regime di bellezza intelligente può completare il tuo piano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è una spinta per provare un maggiore piacere dalla tua vita. Al lavoro e al gioco, cerca i modi per esprimere la tua creatività e divertirti. Un'atmosfera amichevole ma competitiva con uno Scorpione può ispirarti a fare di più.

Amore / Amicizia: con Venere e Marte che eccitano la tua vita amorosa, dovresti essere entusiasta del romanticismo. È un giorno ideale per un appuntamento divertente. Se tu e il tuo partner state insieme da un po', puoi riaccendere la scintilla godendoti una notte in città. I single non dovrebbero essere timidi nel perseguire l'amore. Se hai un occhio su qualcuno, non c'è momento migliore del presente per fare una mossa. Se esci e fai qualcosa di divertente, l'amore potrebbe trovarti.

Carriera / Finanza: un'idea creativa può dare una spinta quando ti connetti con qualcuno che possiede una conoscenza più approfondita sull'argomento. L'intuitivo allineamento del Mercurio con il potente Plutone supporta un'intensa ricerca e dialogo che ti ispirano a esplorare i fattori sottostanti. C'è molto di più in ciò che non sembra.

Crescita personale / spiritualità: la tua passione per un nuovo hobby o area di interesse è palpabile. Oltre a essere una ricerca divertente, imparare di più su di esso può anche aiutarti a sbloccare nuove abilità. È bello avere qualcosa di cui essere entusiasti. Segui questo e vedi dove ti porta.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: attenzione al mondo! È chiaro che non sei qui per giocare. Porterai molto cuore e seria attenzione a tutto ciò che fai oggi. Una persona altrettanto motivata (forse uno Scorpione) troverà la tua spensieratezza molto impressionante.

Amore / Amicizia: presta attenzione al modo in cui il tuo cuore sente mentre fai le cose in casa mentre Venere contatta Marte. Avrai un grande amore per qualcuno che si occupa delle faccende e dei progetti senza che ti venga chiesto. Alla ricerca di una relazione seria? Scegli la persona che fa della casa e della famiglia una priorità. Il modo in cui vivono e con chi rimangono in contatto ti diranno tutto ciò che devi sapere.

Carriera / Finanza: Mercurio ricollegandosi con l'astuto Plutone dice che sei meglio informato su ciò che sta accadendo sul posto di lavoro di quanto pensi. Quello che sai può darti un vantaggio sui colleghi. Ripiega sul tuo istinto quando devi colmare le lacune. Qualcosa con cui hai a che fare potrebbe essere un replay di eventi recenti. Ciò che è diverso ora è che sei meglio informato e, quindi, hai un maggiore controllo su ciò che accade.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'intensità che porti a progetti creativi e attività divertenti che ti dicono di prenderlo molto sul serio. Dice molto di te che porti tutto in ciò che fai. L'espressione di sé sembra vitale. Trova uno sbocco per passione e gioia.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: oggi siete tutti a fuoco. Le tue parole e azioni ispirano le persone e le motivano ad agire. Se hai bisogno di qualcuno che ti rallegri, contatta un Cancro premuroso. Puoi contare sul Cancro per potenziarti e incoraggiarti a fare del tuo meglio.

Amore / Amicizia: se hai un amore folle per qualcuno, non essere timido. Venere affettuosa che contatta Marte autorizzate nella tua zona di comunicazione potrebbe farti gridare al mondo. Anche tu potresti ricevere un messaggio che non lascia dubbi sul modo in cui qualcuno si sente su di te. La vita è breve e l'amore è fugace, quindi perché battere il cespuglio? L'approccio diretto può essere un'enorme svolta.

Carriera / Finanza: con l'ossessivo Mercurio in Scorpione che si riconnette con il persuasivo Plutone in Capricorno, la tua passione per un'idea può far entrare le persone. Hai avuto un sacco di tempo per cercare questo, quindi probabilmente capisci tutti i dettagli. Se non è passato prima, potrebbe ottenere la luce verde ora. Se sei completamente preparato, presenta la tua idea a un decisore. Le attività che coinvolgono la ricerca, l'indagine e la scrittura sono preferite.

Crescita personale / spiritualità: la compassione, unita alla franchezza, crea buoni rapporti con le persone intorno a te. Il modo gentile in cui affronti BS ti fa sentire qualcuno di cui ti puoi fidare. Potrebbe essere necessario chiamare qualcuno in modo gentile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: grandi progetti sono in preparazione. Più sono grandi, più fondi avrai bisogno per eseguirli. Un ambizioso Scorpione potrebbe darti alcuni consigli utili. Qualunque cosa serva per accendere un fuoco sotto di te. Hai bisogno di tutte le motivazioni che puoi ottenere.

Amore / amicizia: le preoccupazioni sul denaro potrebbero essere alla base dell'indecisione su una data o una gita divertente. Il tuo cuore e la tua mente ne sono in contrasto mentre la luna emotiva si scontra con il mercurio mentale. Se è qualcosa che ti interessa, dovresti trovare un modo per farlo funzionare. Tuttavia, se non è qualcosa di cui sei entusiasta, siediti e risparmia i tuoi soldi per un'attività più eccitante.

Carriera / Finanza: più hai fame di mettere soldi in tasca, più assertivo sarai nella ricerca di potenziali opportunità. Aiuta a tenere d'occhio il premio mentre Marte spinto contatta il Nodo Nord. I contatti che prendi ora ti torneranno utili quando deciderai di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è pronta per un aggiornamento mentre l'ampio Giove si sposta verso il Capricorno stabilizzante. Nel corso del prossimo anno, un trasloco in un luogo più grande o in un quartiere più prestigioso potrebbe essere inserito nei tuoi piani. Un altro membro potrebbe unirsi alla tua famiglia. Oppure potresti apportare miglioramenti al tuo attuale spazio di vita. Visualizza il tuo scenario domestico ideale e inizia a fare piani.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la tua creatività e lo spirito di divertimento malizioso che porti possono rendere piacevole una giornata. Puoi essere decisamente seducente. Un Capricorno riservato potrebbe trovarti difficile resistere. Chiedi quello che vuoi mentre hai l'attenzione del Capricorno.

Amore / Amicizia: i tuoi poteri di persuasione sono al punto in cui il comunicatore Mercurio contatta il potente Plutone. Puoi facilmente convincere qualcuno a vedere le cose dal tuo punto di vista. Il tuo tono, le tue parole e le domande che poni hanno un impatto e ti aiutano a scoprire ciò che vuoi sapere. Quindi, se c'è una conversazione critica che devi avere, ora è il momento. Per i single, una vasta ricerca sui social media potrebbe rivelare qualcosa che una recente conoscenza non ti sta dicendo.

Carriera / Finanza: è facile essere motivati ​​quando si ha un atteggiamento positivo. Venere armoniosa, guidata da Marte, ti offre tutto il necessario per alzarti e andare. Indipendentemente da ciò che hai in agenda, andrà più agevolmente quando la tua vibrazione è ottimista. Quello che pensi e dici imposta il tono energetico per le tue attività. Aggiorna la tua storia in modo energico prima di iniziare la giornata.

Crescita personale / spiritualità: sei eccitato ed è super stimolante. Le persone si divertono un mondo quando ti lasciano andare. Perché modificare le tue parole o azioni? È bello essere il tuo sé autentico piuttosto che recitare un ruolo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la fiducia acquisita mentre esuberante Giove era nel tuo segno fornisce una solida base per i risultati futuri. Spero che ti rendi conto che puoi essere e fare molto di più. Se non sei sicuro di te stesso, chiedi a un Sagittario di ricordarti i tuoi punti di forza.

Amore / Amicizia: sei tutto su di te mentre il sole e l'asteroide Pallas si fondono nel tuo segno. Il tuo obiettivo è quello di esprimere la tua indipendenza ed esplorare modi per coltivare le tue abilità. Quindi, sei troppo coinvolto con gli interessi personali per rendere l'amore o l'amicizia una priorità. Sfrutta al massimo il tuo "me time".

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Giove, inserendo il magistrale Capricorno segnala un aumento delle tue finanze per l'anno a venire. Un aumento significativo o un'opportunità più redditizia potrebbe essere all'orizzonte. In alcuni casi, più denaro può significare più spesa. Non lasciare che il desiderio di uno stile di vita di lusso saboti la tua prosperità.

Crescita personale / spiritualità: è bello identificare chi sei indipendente dalle tue relazioni e scoprire cosa sei capace di fare da solo. Sei più di un semplice partner, genitore, figlio o amico. Chiedi a te stesso superiore di svelare la tua identità più profonda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ora tutto sembra diverso. In effetti, tutto sta guardando in alto. Questa non è fede cieca né falso ottimismo. C'è un cambiamento nell'aria, e dice che la tua vita migliora da qui in poi. L'influenza di un Sagittario entusiasta potrebbe avere qualcosa a che fare con esso.

Amore / Amicizia: a poco a poco, le persone inizieranno a vederti sotto una luce diversa. Alcuni dei tuoi muri stanno crollando. Questo ti rende più accessibile, più socievole e ti rende più facile conoscerti. Questa facilità crescente con te stesso e gli altri renderà le relazioni più felici. Fidati della buona atmosfera che senti e sappi che è sicuro per te rilassarti e aprirti.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Marte guidate che si collegano ai nodi lunari è una chiamata per identificare potenziali alleati e stabilire un contatto. Anche se sei super capace, non è prudente portare sempre tutto da solo. In futuro, trarrai vantaggio dall'avere persone intelligenti nel tuo campo con cui puoi collaborare a grandi progetti.

Crescita personale / spiritualità: sei serio per natura. La tua atmosfera si alleggerirà notevolmente con l'ottimista Giove che entra nel tuo segno. Fino alla fine del 3030, il tuo comportamento sarà colorato da entusiasmo, generosità e spirito di avventura. Questa energia promuove l'ampliamento dei tuoi orizzonti. Questa spinta di positività cambierà radicalmente il tuo approccio alla vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: quando c'è qualcosa di importante sulla linea, non lasci le cose al caso. Il tuo spirito combattivo prende la marcia più alta e fai ciò che deve essere fatto. Ciò include venire in soccorso di qualcuno (forse un Sagittario) che ha bisogno del tuo aiuto.

Amore / Amicizia: quando dici di essere un amico ride-o-die, intendi. Oggi potresti essere chiamato a difendere un amico. Sei un feroce protettore dei tuoi amici mentre il sole converge con la dea guerriera Pallas. La tua profonda conoscenza della situazione ti aiuterà a elaborare la giusta strategia per disinnescare un problema.

Carriera / Finanza: non sono sempre i compiti glamour a catturare l'attenzione. Affermare il riconoscimento che stai cercando richiederà di essere più abile con le attività lavorative quotidiane. Il possente Marte che aspira ai nodi lunari è una chiamata a connettersi con qualcuno che può aiutarti a far salire di livello le tue abilità. Avere una conoscenza più solida delle basi può aiutarti a stupire quando ti espandi con sforzi più grandi e, si spera, più impressionanti.

Crescita personale / spiritualità: una maggiore compassione per te stesso e per gli altri sarà uno dei tanti doni che ricevi mentre Giove benevolo attraversa il Capricorno terra-terra. Fino alla fine del 3030, la profonda guarigione emotiva e l'armonia con il tuo lato oscuro saranno presenti nella tua crescita. La sensazione che tutto andrà bene permea la tua visione e ti solleva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è eccitante pensare a cosa ci aspetta. Ci sono così tante possibilità da esplorare. Sarà divertente connettersi con qualcuno che è esperto di qualcosa in cui ti trovi. Trascorrere del tempo con questa persona (forse un Cancro) sarà di ispirazione.

Amore / Amicizia: non ci saranno più persone che desiderano che ci sia qualcosa di divertente da fare. La tua vita sociale si arricchisce con l'entusiasmo di Giove che entra nel Capricorno e nel tuo settore sociale. Nel corso del prossimo anno, ci saranno abbondanti opportunità di incontrare persone affascinanti di ogni estrazione sociale. Ci saranno anche tantissimi eventi interessanti da scoprire e attività di gruppo entusiasmanti con cui partecipare. Le relazioni con vecchi amici miglioreranno e puoi anche invitare nuove persone nella tua cerchia.

Carriera / Finanza: non stai scherzando quando si tratta di adempiere al tuo destino professionale e ottenere il rispetto che meriti. Un potente allineamento sole / Pallade accende la tua ambizione e ti aiuta a creare la strategia perfetta per andare avanti. Dove c'è una volontà, c'è un modo. Un'azione che intraprendi oggi può avvicinarti al raggiungimento di un traguardo.

Crescita personale / spiritualità: se c'è un hobby, un mestiere o uno sport in cui vuoi entrare, provalo. Marte allineandosi con i nodi della luna è una chiamata per connettersi con qualcuno che può insegnarti ciò che devi sapere. Questa potrebbe essere un'esperienza piacevole.

