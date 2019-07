Oroscopo di oggi 3 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 3 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 3 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Preparati a festeggiare! Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro significa che la tua casa potrebbe diventare un centro sociale nelle prossime settimane. Soprattutto, sei incoraggiato a condividere la tua dimora con le persone a cui tieni, rendendo questo un momento ideale per ospitare un raduno di amici o una riunione di famiglia. Avrai anche più armonia nella tua casa - dopo tutto Venere è il pianeta dell'amore. È anche il pianeta dell'arte, che rivolgerà la tua attenzione verso il miglioramento o l'abbellimento del tuo ambiente di vita in modo che rifletta il tuo senso dello stile.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Il tuo poeta interiore sta prendendo il centro della scena. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nel tuo settore dell'intelletto risveglierà la tua eloquenza nell'esprimersi. Si tratta di permettere alla tua mente di seguire il tuo cuore. Come tale, ora è il momento di esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni e di offrire parole di gentilezza agli estranei che incontri. Inoltre, se sorge un conflitto, sarai incline al compromesso per mantenere la pace. Assicurati solo che sia nel tuo miglior interesse farlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La rete può portare qualche soldo in più. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nella tua zona finanziaria risveglierà la tua intraprendenza quando si tratta di fare soldi. E dal momento che Venere è il pianeta della socializzazione, la tua migliore risorsa per trovare un'opportunità sono i tuoi contatti. In quanto tale, questo è il momento ideale per raggiungere le persone più sagge che conosci per scambiare idee per fare soldi. Fai solo attenzione all'impulso di comprare qualcosa di lussuoso che non puoi permetterti, almeno in questo momento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Il tuo cuore prenderà il comando nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il tuo segno sicuramente ti circonderà di amore. Questa è una buona notizia se stai cercando un partner perché sarai attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda. Per lo meno ti godrai la compagnia di amici e parenti che ti vogliono bene. Anche i nuovi contatti faranno parte del quadro. Inoltre, dal momento che Venere non è solo il pianeta dell'amore, ma anche dell'arte, questo è il momento ideale per esplorare o sviluppare i tuoi talenti creativi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Le precedenti relazioni saranno nella vostra mente nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere viaggiando attraverso il Cancro vi trascinerà il tuo cuore nel passato. Ora è il momento di chiudersi riflettendo sul perché alcune persone sono entrate nella vostra vita e le lezioni che avete imparato da quelle esperienze. Principalmente, si tratta di rilasciare qualsiasi emozione che abbia ancora un'influenza sulle vostre scelte o comportamenti nelle relazioni. La buona notizia è che lasciare andare la negatività aumenterà il flusso d'amore nella tua vita. Inoltre, stai alla ricerca di intuizioni intuitive che illuminino ciò che devi sapere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Le amicizie saranno una tremenda fonte d'amore nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nella tua zona sociale ti ispirerà ad avviare attività con i tuoi amici e qualsiasi gruppo a cui appartieni. Principalmente, si tratta di soddisfare il tuo bisogno di appartenenza collegandoti con i tuoi colleghi. Inoltre, questo è il momento ideale per incontrare nuove persone per ampliare la tua cerchia di amici e conoscere le questioni sociali e politiche. Partecipare a uno sforzo collaborativo che aiuti chi ha bisogno può essere parte del processo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Socializzare andrà a beneficio del tuo lavoro. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nella tua zona di carriera favorisce il contatto con il pubblico per promuovere i tuoi progetti. Sarai attratto anche da persone disposte ad assisterti. E dal momento che Venere governa l'arte, usare la tua considerevole creatività accelera i tuoi progressi. Sei chiaro su dove sei diretto professionalmente? Se sei certo della tua direzione o nel mezzo di cambi di marcia, un consulente per la carriera può guidarti verso opportunità di condividere i tuoi doni con il mondo. Inoltre, se stai cercando il romanticismo, qualcuno di speciale potrebbe farsi strada attraverso un'attività legata al lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Connessioni affascinanti ti ispireranno nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro significa che sarai attratto da persone che si riferiscono alle tue credenze spirituali o alla ricerca di una conoscenza superiore. Questo può essere un momento eccellente per fare un viaggio con un amico o un gruppo di persone. Esplorare una cultura diversa o studiare concetti spirituali può far parte del quadro. Se stai cercando amore, viaggio, apprendimento o spiritualità potrebbe avere un ruolo nel fare il quadro della situazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : La profondità del tuo cuore sarà rivelata nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nel tuo regno di guarigione risveglierà i tuoi desideri più profondi - insieme a qualsiasi blocco interno che ostacoli il flusso di intimità. Principalmente, sei incoraggiato a intraprendere un viaggio di guarigione eliminando convinzioni, emozioni o comportamenti fuori moda. Se sei disposto a entrare nella tua psiche, questa influenza può trasformare il modo in cui ti avvicini all'essere in una relazione. Inoltre, meditare regolarmente ti farà entrare in contatto con ciò che devi sapere. Sei pronto per esplorare il tuo mondo interiore?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nel regno della tua associazione ti ispirerà a condividere i tuoi sentimenti, i tuoi sogni e le tue preoccupazioni con le persone a te più care. Questo è un momento eccellente per concentrarsi sul miglioramento della connessione tra te e il tuo partner. Se sei da solo, qualcuno compatibile può venire per la tua strada - se il tuo cuore è aperto. Un amico intimo può avere un ruolo nel riunirti. Inoltre, un partner commerciale con eccezionali capacità artistiche o sociali può aiutarti a ottenere il miglior risultato possibile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Nutrire te stesso e gli altri porterà soddisfazione nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere viaggiando attraverso il Cancro ti ispirerà ad assistere una persona cara o ad essere coinvolta in un'organizzazione che aiuta i meno fortunati. Sei anche incoraggiato a prendersi più cura di te coinvolgendo un partner che ti motiverà a migliorare il tuo benessere. Collaborare con un compagno di esercizio sarebbe un passo nella giusta direzione. Inoltre, dimostrare la tua creatività al lavoro può portarti a riconoscere i tuoi talenti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Il tuo cuore è in testa nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro risveglierà il tuo romantico interiore, rendendolo un momento ideale per impegnarsi in attività divertenti e significative con la tua dolce metà. Se sei da solo, Venere getterà un'aura di amore su di te, rendendo probabile che attirerai una serie di ammiratori. Tuttavia, se il romanticismo non è nella tua agenda al momento, attingendo dal tuo artista interiore sprigionerai la tua creatività. Cerca di illuminarti e condividere ciò che hai nel cuore.

