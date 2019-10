Oroscopo di oggi 3 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: testare i limiti delle tue conoscenze e del tuo potere rivela cosa puoi fare. Per ora, si tratta di mantenere la tua posizione, soprattutto quando si tratta di uno Scorpione con cui ti senti compatibile. Deve perché sei pronto a muoverti non significa che lo siano. Non spingere. Concedi loro un po' più di tempo.

Amore / Amicizia: Mercurio che si sposta in furtivo Scorpione è pronto a renderti il ​​confidente designato. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questo segno, passando al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questo periodo, le persone condivideranno le informazioni personali perché confidano nel fatto che te lo terranno per te. La conversazione con i cuscini con la tua data o il tuo compagno potrebbe essere particolarmente rivelatrice. Se vuoi riaccendere la passione, inserisci conversazioni sexy nelle tue chat private.

Carriera / Finanza: oggi il potente Plutone in Capricorno termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua casa di carriera, status e reputazione. Si spera che tu abbia completamente digerito le lezioni che sono state presentate sul possesso del tuo potere e sul suo utilizzo per aumentare di livello la tua carriera. La tua istruzione non è ancora finita. C'è altro da imparare su come mantenere la propria tra le persone influenti nel tuo mondo e guadagnarsi il rispetto. Se non hai preso la lezione, hai tempo perché questa lezione sarà in sessione per gli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé equivale all'apprendimento come la luna, alla cura di Cerere e alla saggia comune di Giove in Sagittario. Se uscire dalla tua zona di comfort sembra inquietante, è un segno che stai crescendo nella giusta direzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le tue relazioni più strette possono avere un ruolo nel tuo destino. Sii consapevole di come tratti queste persone, specialmente un Sagittario generoso che vive per dare. È allettante approfittarne, ma non diventare avido. Potresti averne bisogno più di quanto pensi in fondo.

Amore / Amicizia: Farai il tuo miglior brainstorming con il tuo partner o un compagno simile come intrepido Mercurio in Scorpione attraversa la tua zona di partnership. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questo segno, passando al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questo periodo, parlerai più liberamente di argomenti delicati, quindi potrebbero esserci discussioni approfondite con l'altro significativo. È un momento eccellente per mettere insieme la testa su un piano di cui entrambi siete entusiasti. Sarai ispirato dalle idee reciproche.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una notevole quantità di supporto finanziario a tua disposizione mentre i pianeti si accumulano nel generoso Sagittario. Un cenno del malvagio Nettuno avverte che ci sono delle corde attaccate. Stai attento.

Crescita personale / spiritualità: oggi Plutone trasformativo termina il suo mese retrogrado attraverso la tua casa di esplorazione e edizioni superiori. Si spera che le lezioni che hai appreso durante questa fase siano state completamente digerite e sai quali conoscenze ed esperienze valgono per te e quali possono essere scartate. Che tu ottenga le tue informazioni dall'aula o dalla scuola di vita, continuerai ad approfondire la tua saggezza nei mesi e negli anni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: alcune persone faranno del loro meglio per aiutarti. Sii grato e dimostra che te lo meriti. Detto questo, se un Pesci ti sta dando un aspetto divertente, è per una ragione. Hai dimenticato di ringraziarli per l'aiuto cruciale che ti hanno dato di recente?

Amore / Amicizia: oggi, il potente Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso il tuo regno di intimità emotiva e sessuale. Negli ultimi mesi, hai dato uno sguardo più approfondito ai contributi che le persone più vicine a te apportano alla tua vita e al controllo che consente loro. Non si può negare che individui specifici esercitino molta influenza nella tua vita; e, piaccia o no, ne hai bisogno. Nei mesi e negli anni a venire, diventerai più abile nel far funzionare questi scambi di energia e risorse per te piuttosto che contro di te.

Carriera / Finanza: il tuo approccio al lavoro sarà approfondito mentre Mercurio si sposta nell'accorto Scorpione e nella tua zona di lavoro. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Il tuo talento per la ricerca e la tua capacità di spiegare le cose in profondità sosterranno ciò che fai durante questa fase. Se hai bisogno di scrivere relazioni o proposte, avrai una buona conoscenza dei dettagli e potrai comunicare le tue idee con profondità e chiarezza.

Crescita personale / spiritualità: le questioni relative al benessere sono in discussione. È un momento eccellente per parlare con un allenatore o un professionista della salute della tua dieta e delle tue esigenze di fitness.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è molto da imparare sulle persone più vicine a te e su come influenzano la tua vita. La lezione inizia oggi, quindi coccola un Sagittario caloroso e accogliente, che è l'orso mamma / papà di cui hai bisogno. Inizieranno le cose delicatamente, ma ti porteranno anche sulla strada giusta.

Amore / amicizia: con Mercurio curioso che si trasferisce nello Scorpione e nella tua zona sentimentale, la curiosità per il tuo interesse amoroso può rasentare il sospetto. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre, quindi ci sarà un sacco di tempo per leggere. Anche se sei felicemente accoppiato, potrebbero esserci delle domande a cui vuoi risposte. Ricorda che la tua data o il tuo compagno sono innocenti fino a prova contraria. Puoi scoprire cosa devi sapere senza trasformarlo in un'indagine criminale.

Carriera / Finanza: i tuoi occhi sono più grandi della tua capacità di gestire tutto ciò che stai raggiungendo come un ammasso di pianeti in abbondanti scontri del Sagittario con Nettuno insicuro in Pesci. C'è solo così tanto che puoi gestire.

Crescita personale / spiritualità: oggi, Plutone persuasivo termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua zona di partnership. Negli ultimi mesi, hai studiato l'equilibrio di potere nelle tue connessioni personali e professionali più importanti per determinare se ti senti autorizzato o controllato. Hai scoperto quello che dovevi sapere? Le lezioni saranno in corso su questo argomento per gli anni a venire, quindi avrai tempo per imparare a mantenere la tua posizione con le persone imponenti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: sei la festa, quindi porti il ​​divertimento ovunque tu vada. Tuttavia, potresti aver bisogno di attenuarlo finché non ti occupi degli affari, con cui un Pesci concentrato ti aiuterà felicemente. Si uniranno anche a te per un drink dopo aver finito il lavoro, ma non incolparli se esagererai.

Amore / Amicizia: andare alla grande o andare a casa con appuntamenti, socializzare o fare qualcosa di divertente da soli. Un ammasso di pianeti nel Sagittario avventuroso e generoso può ispirarti a sguazzare. Un cenno del malvagio Nettuno dice che probabilmente andrai troppo lontano e spendi troppo. Oh bene.

Carriera / Finanza: oggi, Plutone potente termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua zona di lavoro e benessere. Spero che tu abbia imparato come la tua routine quotidiana influisce sulla tua salute e vitalità. Tendi a sentirti più forte quando il tuo lavoro ti dà potere. Non è una panacea per gravi problemi di salute, anche se potresti sentirti meno stressato quando ti senti bene in quello che fai. Nei prossimi mesi e anni, ti avvicinerai alla coltivazione di routine quotidiane che ti aiuteranno a prosperare.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio nello Scorpione e nella tua zona di origine, inviteranno a sondare conversazioni su preoccupazioni familiari e private. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questa fase, sarai determinato a svelare i misteri e scoprire cosa devi sapere sulla tua famiglia e sui tuoi amici più stretti. Sarai anche molto attento ai piani relativi alla tua casa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: cerca un'opportunità per utilizzare le tue conoscenze e dimostrare le tue abilità. Ne farai sempre di più nelle settimane e nei mesi a venire, quindi non lasciare che una triste Pesci piova sulla tua sfilata. Sei sulla strada giusta; fidati di te stesso per primo.

Amore / Amicizia: oggi, il potente Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua divertente e civettuola quinta casa. Per mesi, hai dato uno sguardo più approfondito a ciò che ti porta felicità e a come ottenere di più dalle attività e dalle relazioni che più ti piacciono. Nei prossimi mesi e anni svilupperai un approccio magistrale per rivendicare la tua felicità. Fai solo attenzione a non diventare troppo controllato con gli amici, il tuo interesse amoroso o i tuoi figli.

Carriera / Finanza: Il tuo mojo mentale sale di livello mentre il comunicatore Mercurio si sposta nell'accorto Scorpione. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questa fase, sarai anche più intelligente del solito e potrai eccellere in attività che coinvolgono la scrittura, la ricerca e il parlare in pubblico. Questo può essere un momento frenetico pieno di riunioni, viaggi locali e un enorme volume di chiamate e messaggi. Organizzarsi ti aiuterà a gestire il flusso.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'atmosfera calda e accogliente mentre un gruppo di pianeti nutritivi attraversa la tua zona di casa. È un ottimo momento per intrattenere, ma non essere deluso se qualcuno vicino a te non sente l'amore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: vale la pena capire cosa vuoi e perché lo vuoi. Il tuo potere sta nella scelta consapevole. Potresti essere invadente per alcuni, ma non c'è niente di sbagliato nel sapere cosa vuoi. Tuttavia, una chiacchierata con un Sagittario che la pensa allo stesso modo può essere rassicurante, se gli odiatori iniziano a buttarti giù.

Amore / Amicizia: oggi Plutone termina il suo lungo periodo retrogrado nella tua zona domestica. Per mesi, hai studiato i doni e gli oneri che hai ereditato dall'infanzia e come ti influenzano. Identificare la fonte di atteggiamenti e comportamenti compulsivi implica uno sguardo più approfondito. Nei prossimi mesi, imparerai come abbracciare l'eredità energetica che ti dà potere mentre scarti ciò che è distruttivo. Questo significa che farai scelte più consapevoli riguardo alle relazioni e alla tua vita privata piuttosto che mettere in scena vecchi schemi che non ti servono più.

Carriera / Finanza: il tuo esperto di questioni finanziarie ottiene una spinta mentre Mercurio si sposta nell'accorto Scorpione. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Puoi aspettarti molte conversazioni e trattative sul denaro. Aumentare le tue entrate potrebbe essere nella tua mente, quindi potresti essere ispirato a richiedere un aumento.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole possono essere super incoraggianti, ma fai attenzione a non essere sincero. Il tuo equipaggio può individuare un falso a miglia di distanza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le tue parole hanno un potere tremendo, quindi è fondamentale che tu sia consapevole di ciò che dici. Parlare senza pensare può fare del male. Inoltre, diffidare di un Sagittario alla deriva. Più tempo passi con loro, meno soldi ti allontani.

Amore / Amicizia: sopravvalutare la quantità di tempo o denaro che potresti portare a fare una promessa che non puoi mantenere. Potrebbe essere meglio dire di no fino a quando non capisci le tue circostanze. Se sei alla fine di una delusione, non prenderlo a cuore. Non è cattiveria. È un errore.

Carriera / Finanza: oggi, il tuo sovrano, Plutone, termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua zona di comunicazione. Per mesi hai esplorato il potere del linguaggio e in che modo ciò che pensi e dici modella la tua realtà. Può essere difficile credere in che modo determinati schemi mentali influenzano la tua vita fino a quando non ti fermi e dai uno sguardo più approfondito. Nei mesi e negli anni a venire, svilupperai lentamente un controllo più magistrale sulla comunicazione sia nel dialogo personale sia nel modo in cui esprimi le tue idee al mondo.

Crescita personale / spiritualità: sarai più loquace del solito mentre Mercurio loquace viaggia attraverso il tuo segno. Tuttavia, non sarai meno scaltro o riservato. Il tuo stile di comunicazione prevede di porre domande di sondaggio. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo qui prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre, dandoti tutto il tempo per scoprire ciò che devi sapere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: scopri di più su chi sei e di cosa sei capace quando ti dai spazio per crescere. Se inciampi, rialzati. Puoi imparare molto da un giovane e audace Ariete in questa particolare area. Prendi nota e prova a prestare attenzione.

Amore / Amicizia: la vulnerabilità non solo ti rende paragonabile, ma è anche super sexy. La luna nel tuo segno che si allinea al guaritore ferito Chirone ti incoraggia a celebrare i tuoi difetti piuttosto che a coprirli. Qualcuno che vuole avvicinarti a te ti troverà più facile avvicinarti quando sarai reale invece di fingere di essere perfetto. Se ti ritrovi a ricoprire il ruolo di un ruolo, sgattaiola fuori da esso.

Carriera / Finanza: sembra che tu sia collegato all'intelligenza collettiva. Quindi, potresti avere una visione fantastica del flusso finanziario. Puoi ringraziare un potente allineamento tra lo stratega Pallas in Scorpione e l'ambizioso Saturno in Capricorno per averti dato un vantaggio in più. Monitorare i mercati e osservare le tendenze generali può dirti quali sono le mosse da compiere con le tue finanze.

Crescita personale / spiritualità: sai che hobby o progetto divertente hai abbandonato perché non eri bravo a farlo? Perché non provarlo? Potresti avere un'idea di ciò che non avevi prima, e questa volta potresti trovare il tuo ritmo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la fede cieca può darti la spinta emotiva di cui hai bisogno, ma non lasciare che informi le tue decisioni. Con un piccolo sforzo, puoi scoprire cosa devi sapere. Ma se tutto si rivela troppo emotivamente drenante, chiama un Sagittario per far piangere una spalla.

Amore / Amicizia: con Mercurio che si sposta in esplorazione dello Scorpione e della tua zona di amicizia, vorrai saperne di più su amici e conoscenti. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questo periodo, la tua curiosità può ispirare discussioni approfondite progettate per far aprire i tuoi amici più vicini. È bello fintanto che rispetti i confini e sei disposto a essere altrettanto disponibile.

Carriera / Finanza: Mercurio che entra nella tua zona di lavoro di squadra lo rende un momento eccellente per la collaborazione. Soprattutto su progetti che coinvolgono la ricerca, la scrittura o il parlare in pubblico. Nelle settimane a venire, sarai un asso e potrai eccellere nell'organizzazione di idee in una presentazione coerente.

Crescita personale / spiritualità: oggi Plutone trasformativo termina il suo lungo retrogrado attraverso il tuo segno. Per mesi, hai esplorato dove si trova il tuo potere e come esercitarlo. Non sempre capisci bene, ma almeno stai cercando di scoprire chi sei e di cosa sei capace. Se non hai ancora sfruttato il tuo potere, concentrati su dove ti senti più competente. Negli anni a venire, puoi fidarti che verrai da solo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: prestare la tua attenzione alle persone e alle situazioni che rafforzano la tua sicurezza può essere la tua grazia salvifica. Ci sono alcune persone con cui non dovresti avere a che fare e luoghi pericolosi in cui non devi avventurarti, quindi non andarci. Chiedi a uno Scorpione la conferma dei tuoi sospetti.

Amore / Amicizia: c'è una battaglia per vedere se le tue speranze o le tue paure emergono vittoriose mentre Venere armoniosa va in punta di piedi con Plutone discordante. Questo brutto allineamento può invitare gelosia, ossessione e dramma pazzo. Se sei accoppiato, stai ancora aggrappato a un ex o sei ossessionato da qualcuno che non è interessato, potresti diventare intenso e forse un po' paranoico. È meglio non indulgere a pensieri oscuri a meno che non ci siano prove sostanziali a giustificare i tuoi sospetti. Una volta scesi su questa strada, è difficile trovare la rampa.

Carriera / Finanza: la tua capacità di risposta a ciò di cui le persone hanno bisogno ti mette in una buona posizione sul posto di lavoro. Puoi ringraziare un allineamento di luna / Nettuno di supporto per aumentare il tuo intuito e aiutarti ad affinare ciò che è cruciale. Un effetto radicale dei pianeti in Capricorno ti terrà in realtà quando prendi troppa licenza creativa con i tuoi compiti.

Crescita personale / spiritualità: stai facendo delle scelte solide sulla tua casa e vita familiare? O stai giocando troppo piccolo? È qualcosa da considerare mentre mediti su una decisione critica. Attendi che siano disponibili ulteriori informazioni prima di prendere una decisione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: essere fedeli a se stessi durante il gioco per andare avanti richiede un'enorme saggezza. A poco a poco, stai imparando le corde. Sii paziente con te stesso. Tuttavia, se c'è qualcosa che devi sapere, contatta uno Scorpione ben informato.

Amore / Amicizia: il tuo attivista piegato sveglia i membri della tua squadra che non sembrano essere troppo consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo. È quello che succede quando la regina guerriera Pallas si allinea alla figura di autorità Saturno. Puoi farli conoscere per accelerare ciò che sta accadendo in politica, ambiente e questioni cruciali. Se sei quello a cui sei stato istruito, ascolta un problema che influisce sulla tua vita. Questa potrebbe essere la tua chiamata per essere coinvolto e fare la tua parte per apportare una modifica.

Carriera / Finanza: non puoi nascondere nulla, quindi è meglio essere trasparenti quando si tratta di figure influenti o si negoziano accordi importanti. Ciò significa essere onesti sull'aspetto finanziario di ciò che stai affrontando. Se sei in svantaggio, è quello che è. Meglio rivelarlo ora che coprirlo e far emergere problemi in seguito. L'integrità è tutto.

Crescita personale / spiritualità: stare con persone divertenti e creative può essere d'ispirazione. Potrebbe trasformarti in un nuovo modo di esprimere i tuoi talenti. Potresti chiederti perché non ci hai pensato prima!

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 3 ottobre 3019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.