Oroscopo di oggi 3 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 3 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Con la luna in Scorpione perspicace, sai molto di più di quello che stai lasciando andare. La tua intuizione sovralimentata ti tornerà utile quando stai cercando di capire le vere intenzioni di qualcuno. Guarda, ascolta e mantieni ciò che impari.

Amore / amicizia: i disordini dietro le quinte di una relazione romantica o di un'amicizia potrebbero metterti al limite. Senti che qualcosa sta succedendo, ma non riesci a capire cosa sia. Non fare ipotesi né pensare al peggio. Questa vibrazione inquietante potrebbe esplodere se non fai qualcosa. Questa persona potrebbe essere associata ad un problema che non ha nulla a che fare con te.

Carriera / Finanza: Sole / Mercurio / Marte si accumulano nell'attenta Vergine che fa impazzire la tua situazione lavorativa. È meglio mantenere la testa bassa e il potere attraverso i tuoi compiti piuttosto che rimanere intrappolati in ciò che sta accadendo intorno a te. Se sei troppo critico o prepotente, potresti entrare in conflitto con un collega. È abbastanza stressante senza che un conflitto ti rovini la giornata.

Crescita personale / spiritualità: sei veloce ad arrabbiarti e veloce a perdonare, anche se una volta che hai causato danni, il danno potrebbe non essere riparato così facilmente. Parola al saggio: non devi far saltare in aria ogni piccola cosa.

Fattore di compatibilità: cerca un Capricorno per suggerimenti su come migliorare le tue capacità di leadership. Questa persona è un maestro di elevarsi al di sopra della mischia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Panoramica generale: ascoltare le persone a cui sei vicino e leggere i segnali che stanno inviando ti dirà cosa devi sapere su come vogliono impegnarsi. È più facile forzare il tuo programma piuttosto che fermarti, guardare e ascoltare, ma la tua strada non ti porterà molto lontano.

Amore / amicizia: un ammasso planetario in cui è difficile compiacere la Vergine ti fa fare di tutto per ottenere una risposta dalla tua cotta attuale. Puoi essere altrettanto invadente quando vuoi che un amico faccia le cose a modo tuo. I tori accoppiati sono leggermente più tranquilli, ma non accettano nemmeno di rispondere. Questo non finirà bene. Bisogna sapere quando rilassarsi.

Carriera / Finanza: qualcosa si sta riscaldando dietro le quinte del tuo posto di lavoro e il barilotto di polvere è pronto per esplodere. Non devi essere la persona che accende la miccia. Non vedere nulla, non sentire nulla, non dire nulla se vuoi evitare il dramma.

Crescita personale / spiritualità: tutta questa energia repressa deve andare da qualche parte. Può funzionare per te piuttosto che contro di te se gli assegni il lavoro giusto. Trova un progetto creativo o un'attività competitiva in cui puoi incanalarlo. La tua attenzione ai dettagli, unita a un'elevata motivazione, può aiutarti a segnare una vittoria.

Fattore di compatibilità: uno Scorpione ha le spalle larghe anche se non ti salverà dai problemi che hai iniziato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: essere produttivi può aiutarti a gestire una giornata potenzialmente folle. Sia che tu sia impegnato sul lavoro o che colpisca la palestra per un allenamento, rimanere concentrati sulle attività con risultati tangibili tiene sotto controllo le emozioni pazze.

Amore / Amicizia: senti odore di fumo? Un fuoco sul fronte di casa esplode quando si tenta di forzare il proprio partner o coinquilini a fare le cose a modo proprio. Un ammasso di pianeti nel perfezionista Vergine ti rende irritabile e super critico. Anche la tua famiglia potrebbe innervosirti. Una volta che hai fatto arrabbiare le persone, non saranno più collaborative. Esci di casa e connettiti con un amico che può offrire una prospettiva obiettiva sul tuo dramma domestico.

Carriera / Finanza: La Luna in Scorpione offre una visione approfondita delle tue attività attuali. Sei totalmente nella zona quando capisci la fine del gioco e puoi indirizzare le tue abilità verso il raggiungimento del risultato desiderato. Se hai bisogno di aiuto per iniziare, un collega altamente motivato può darti la spinta di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: la tua frustrazione è qualcosa di più della situazione che l'ha scatenata. Il tuo bambino interiore sta elaborando una rabbia antica e sta cercando una liberazione. Di cosa ha bisogno il bambino in te per sentirsi sicuro? Fornirlo rende i problemi di superficie molto più facili da gestire.

Fattore di compatibilità: un Ariete ti farà arrabbiare quando rispecchierà il tuo cattivo atteggiamento. È sempre uno shock quando incontri il tuo gemello malvagio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei sensibile e super emotivo. Non è un punto debole, è la tua superpotenza. Significa che sei in grado di misurare la temperatura di una situazione e modulare immediatamente la tua risposta. È un talento che ti tornerà utile.

Amore / Amicizia: La Luna in Scorpione alimenta il tuo bisogno di romanticismo, gioco e compagnia fantastica. Più profondo è il tuo desiderio, più energicamente esprimerai i tuoi desideri. Il tuo ascoltatore potrebbe non essere sicuro se si tratta di una sfida o di una sfida. Se sei intelligente, sceglierai le tue parole con cura. Puoi catturare più mosche con miele che aceto, quindi sii dolce.

Carriera / Finanza: alla fine della giornata, non c'è dubbio che tutti sapranno esattamente cosa stai cercando. Con un ammasso di pianeti che eccitano la tua comunicazione, non sarai timido quando si tratta di chiarire le tue intenzioni. In effetti, le tue parole potrebbero essere troppo infuocate e potrebbero scatenare una discussione con un collega. Più forte e più aggressivo non è migliore. C'è troppo in gioco per perdere la calma.

Crescita personale / spiritualità: trovare l'umorismo in ciò che sta accadendo può trasformare una situazione stressante in qualcosa di cui riderai in seguito. Puoi ancora giocare e cercare ciò che desideri rimanendo centrato nel tuo cuore e senza prenderlo troppo sul serio.

Fattore di compatibilità: un Acquario può lanciarti una palla curva. Se stai prestando attenzione, puoi buttarlo fuori dal parco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: correre con i cani di grossa taglia e tentare di stabilire il dominio nel branco è estenuante, ma non puoi permetterti di perdere il posto. È un gioco. Gioca secondo le tue migliori capacità, ma non lasciare che questa atmosfera competitiva influenzi la tua vita personale.

Amore / amicizia: una serata accogliente a casa con la tua persona preferita sarà il tonico di cui hai bisogno dopo una giornata stressante. Aiuta a stare vicino a qualcuno che ti capisce e può rassicurarti quando devi prendere una decisione difficile. Rilassati con un delizioso pasto, le tue bevande preferite e mantienilo in forma. Se sei da solo, entrare in contatto con un amico solidale può darti conforto.

Carriera / Finanza: una mossa di denaro aggressiva potrebbe essere giustificata, ma non arriva senza i suoi pericoli. Un ammasso di pianeti nella Vergine esigente ti rende fiducioso che la tua strada è la strada giusta, quindi sei pronto a fare una mossa audace. Agire in fretta può essere rischioso. Non c'è corso di backtracking e correzione in caso di errore.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di vibrazioni domestiche pacifiche e di un sistema di supporto emotivo affidabile per uscire ogni giorno nel mondo e fare ciò che devi fare. Prendersi cura del tuo spazio e delle persone a cui tieni potrebbe sembrare insignificante, ma è la colla che tiene tutto insieme.

Fattore di compatibilità: connettiti con uno Scorpione che comprende le tue ambizioni e ti capisce come nessun altro può fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: leggere i segnali e osservare ciò che sta accadendo nel tuo ambiente è essenziale per potenziare i tuoi piani. Sei esperto quanto la tua capacità di discernere quando potresti dover affrontare le cose in modo diverso.

Amore / Amicizia: il tuo partner potrebbe sentire che vengono lasciati nella polvere mentre carichi avanti un'attività importante. Trova un modo per farlo che ti sembri più inclusivo. Una cotta informale potrebbe trovare la tua sicurezza super sexy. Puoi esplorarlo ulteriormente dopo esserti occupato degli affari personali. Non è il momento di distrarti dal divertimento e dai giochi romantici.

Carriera / Finanza: costruisci su ciò che hai già messo in moto piuttosto che ramificarti in una nuova direzione. La penetrante Luna dello Scorpione può offrire un indizio sulla tua prossima mossa migliore. Parla con le persone e raccogli informazioni in modo da essere pronto quando è il momento di fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: un ammasso di pianeti nel tuo segno ti fa venire forte. Sai chi sei, sai cosa vuoi e sai come far accadere le cose. Questa è la tua luce verde per correre avanti con un importante progetto personale. Non c'è dubbio che sei ben preparato, quindi provaci.

Fattore di compatibilità: vuoi stare con l'Ariete accattivante che ha la tua attenzione? Non sarà facile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: se sei stressato, trova un modo per rilassarti. Fai finta che siano i giorni pre-internet e oscura la tecnologia per un po'. Semplifica la gestione di ciò che accade quando ricolleghi.

Amore / Amicizia: è difficile trovare il tuo punto d'incontro tra le persone quando sospetti delle motivazioni di tutti. Solo perché sei paranoico, ciò non significa che qualcuno non sia pronto a prenderti, anche se probabilmente non è il tuo altro significativo o i tuoi amici. Se sei single, la persona su cui stai schiacciando non è nemmeno un sospetto praticabile in questo crimine immaginario. È un ammasso planetario nella Vergine ipercritica che ti spinge a trovare qualcosa di sbagliato.

Carriera / Finanza: il tuo livello di stress sale alle stelle quando incontri un compito che non sei sicuro di sapere come fare. Sei abbastanza sicuro che qualcuno ti stia aspettando per riprenderti quando fai un errore. Respira, prenditi un momento di meditazione e non lasciare che la paura prenda il sopravvento. La luna in Scorpione perspicace può aiutarti a capire ciò che è importante in questo progetto. Devi solo essere abbastanza freddo per sintonizzarti.

Crescita personale / spiritualità: ci sono momenti in cui essere attivi e momenti in cui cercare l'immobilità. Comprendere e onorare il tuo ritmo particolare ti aiuta a rimanere in tuo potere piuttosto che a scartarlo.

Fattore di compatibilità: un fastidioso Pesci rappresenta tutto ciò che pensi di essere contro. Tuttavia, non puoi fare a meno di chiederti se questa persona non è interessata a qualcosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sviluppare le capacità di leadership implica mettere in attesa il proprio programma personale e lavorare per il bene della squadra. Sembra poco saggio quando vuoi avere successo da solo, ma non puoi arrivare dove vuoi andare da solo.

Amore / Amicizia: Opzione A: costringi un amico a fare le cose a modo tuo. Opzione B: unisci le tue idee e conquista il mondo. Non c'è spazio per partner e appuntamenti in questo scenario. Questa missione è rigorosamente per gli amici. Mentre sei in giro, potresti incontrare alcuni personaggi pazzi. Fai un passo indietro se incontri qualcuno che ha l'imbarazzo della lotta.

Carriera / Finanza: un progetto di squadra può essere stimolante con così tanti ego e programmi coinvolti. La concorrenza è feroce e sorgeranno conflitti. Tuttavia, devi farlo funzionare. Se non riesci a concordare un obiettivo condiviso, identifica un nemico comune che tutti vogliono battere. Forse è un dipartimento o un'azienda rivale? Qualunque cosa serva per motivare le persone a lavorare insieme.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno, sei in tuo potere. L'atmosfera che emetti dà il tono al modo in cui le persone risponderanno. C'è un'atmosfera caotica nell'aria che minaccia di creare disagi. Usa il tuo potere per mantenere le cose fresche. Quando sei calmo, tutti pensano che le cose siano sotto controllo.

Fattore di compatibilità: i modi prepotenti di un Ariete ti infastidiranno, anche se lui o lei ha quello che serve per fare le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: non è il momento di esitare. Se hai intenzione di fare una grande mossa, fai un salto. Mantieni i tuoi piani in base alle necessità. Non tutti supportano il tuo successo.

Amore / Amicizia: con la luna in segreto Scorpione, sembra che stai nascondendo qualcosa. Lo sei, ma non ha nulla a che fare con gli amici o con la tua vita amorosa. Stai conservando energia emotiva per concentrarti sulla tua carriera. Se ritirarsi non è il tuo solito stile, dovresti capire perché qualcuno potrebbe pensare che qualcosa non vada. Indicalo sulle tue mosse di carriera, quindi si sentono come se fossero in segreto.

Carriera / Finanza: con o senza una rete di sicurezza, sei pronto a fare un salto audace. Con un ammasso di pianeti nella Vergine strategica che eleva il tuo profilo professionale, è un momento eccellente per salire di livello. Le tue mosse possono ferire un ego o due, quindi fai attenzione a non diventare nemico di qualcuno di cui avrai bisogno come alleato. Non importa se ti piace la competizione. Merita il tuo rispetto.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di strumenti per darti chiarezza e aiutarti a mantenere la calma. È particolarmente importante ora che ci sono così tanti cambiamenti significativi in ​​sospeso. Scarica un mp3 di meditazione guidata o fai una tranquilla passeggiata nella natura. È la medicina mentale di cui hai bisogno.

Fattore di compatibilità: un avversario Scorpione potrebbe aiutarti inavvertitamente a giudicare erroneamente le tue mosse. Siediti e guarda che succede.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: l'istruzione è la chiave per ampliare i tuoi orizzonti. Un gruppo o un'organizzazione può aiutarti a trovare le informazioni di cui hai bisogno. La perspicace Luna in Scorpione è il momento ideale per fare brainstorming con persone che conoscono le loro cose.

Amore / Amicizia: ti senti profondamente legato alla tua tribù. Ti hanno preso quando hai bisogno di backup e anche tu sei lì per loro. Tuttavia, dovresti diffidare di un amico che rassegna le tue peggiori abitudini. Non è un segno di lealtà. È il segno di qualcuno che è un pessimo amico. Allo stesso modo, dovresti essere abbastanza forte da mettere in chiaro le cose con un amico quando ne ha bisogno.

Carriera / Finanza: il tempo scorre e devi acquisire informazioni vitali su uno sviluppo della carriera in corso. Quanto più sai quando inizia questa nuova fase, tanto meglio sarai in grado di abbagliare i piani alti. Fai qualche ricerca da solo o entra in contatto con un mentore ben informato che può darti un suggerimento.

Crescita personale / spiritualità: se l'argomento è la religione, la politica o gli eventi attuali, senti che la tua posizione è quella giusta. Con un ammasso di pianeti nella Vergine pedante, logorerai tutti con la tua retorica infuocata e l'analisi critica. Potrebbe sembrare una vittoria, ma hai perso l'argomento se non hai considerato il punto di vista di un'altra persona.

Fattore di compatibilità: fai attenzione a Pesci che ti avverte che non tutto è in bianco e nero.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: ti stai muovendo rapidamente verso un finale. Potresti pensare di sapere dove è diretto, ma non sei quello al posto di guida. Una volta che lascia la stazione, non è possibile fermare questo treno in corsa. Pensa a come vai.

Amore / Amicizia: la passione raggiunge la febbre con un ammasso planetario nella tua zona di intimità. Soddisfare i tuoi bisogni sessuali è urgente, quindi eviterai il riscaldamento e proseguirai subito per uccidere. È bello se tu e il tuo amante operiate sulla stessa frequenza. Tuttavia, se sono di tipo romantico, il tuo approccio aggressivo non aiuterà. Se sei single, un collegamento potrebbe essere piuttosto emozionante, ma è un errore trarne più di quello che è.

Carriera / Finanza: più sei impigliato con i soldi degli altri, più problemi dovrai affrontare. Le istituzioni finanziarie potrebbero darti grossi problemi se giochi in modo rapido e libero con i loro fondi. Parla ai saggi: paga con i tuoi soldi.

Crescita personale / spiritualità: un atteggiamento di gratitudine può aiutare a ridurre l'attrito tra te e le persone importanti della tua vita. Potresti non essere felice del fatto che ne hai bisogno, ma lo fai. È tempo di far sapere a qualcuno quanto li apprezzi.

Fattore di compatibilità: una Vergine ti ascolterà, ma la risposta è ancora no.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesc i:

Panoramica generale: non permettere a nessuno di tarparti le ali. Devi vagare liberamente per valutare dove stai andando da qui. Non significa che stai volando sulla gabbia. Significa che devi espandere i tuoi confini e avere più spazio per operare.

Amore / Amicizia: tu e il tuo partner dovreste essere una squadra, ma è difficile incontrarsi quando un ammasso di pianeti nella Vergine critica e la vostra zona di associazione creano problemi. Capovolgi la sceneggiatura identificando un nemico comune che puoi sconfiggere. O, meglio ancora, incanalare le energie verso il raggiungimento di un obiettivo condiviso. Se sei single, dovresti apprezzare il tuo stato da solista. Significa che nessuno ti guida e critica ogni tua mossa.

Carriera / Finanza: le tue possibilità di successo sono migliori quando lavori da solo. I partner commerciali, i clienti e il pubblico potrebbero essere difficili da affrontare, così come i bulli che hanno un programma. Tuttavia, se tu e un alleato siete sulla stessa pagina, potete farcela e fare molto.

Crescita personale / spiritualità: sei un visionario, quindi sei sempre curioso di esplorare nuovi modi di crescere. Cerca un amico o un gruppo per radicarti e dare forma alle tue idee. Hai la visione, ma non sai sempre come farlo funzionare.

Fattore di compatibilità: non odiare unAacquario per averti espulso dalla tua zona di comfort. È quello che ti serve.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 3 settembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.