Oroscopo di oggi 30 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 30 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sei alla ricerca di uno stile di vita più sano. Mentre la Luna Nuova in Vergine illumina il tuo regno di benessere, nelle prossime due settimane sarai motivato ad analizzare la tua routine di fitness, le abitudini di lavoro e altri elementi che influenzano la tua vita quotidiana, che rivelerà se è necessario apportare alcune modifiche. Inoltre, con le congiunzioni tra Marte e Venere socievole, non lo farai da solo. Prendi in considerazione la possibilità di collaborare con un compagno di esercizi o una comunità di fitness tramite un'app per il supporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La Luna Nuova in Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento sta lanciando un nuovo ciclo di romanticismo, svago e / o creatività. Nelle prossime due settimane sarai ispirato a concentrarti sulle persone e le attività che ami. Ancora meglio, con Marte sexy e Venere seducente sulla scena, sarai una calamita per gli ammiratori che si connettono con la tua passione, giocosità o abilità artistica. Questa è soprattutto una buona notizia se stai cercando di ravvivare la tua relazione o catturare il cuore di un nuovo amante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La Luna Nuova in Vergine nel tuo regno domestico sta portando un nuovo ciclo di attività che coinvolgono la tua vita domestica. E con l'amorevole Venere sulla scena, sarai ispirato a ospitare un raduno dei tuoi amici o familiari preferiti durante le prossime due settimane. Abbellire il tuo ambiente di vita porterà anche soddisfazione. Tuttavia, una fusione con il militante Marte può scatenare la tua rabbia per una situazione che coinvolge la tua famiglia o proprietà. Se si verifica una tale sfida, reprimere la necessità di avere ragione e, invece, parlare dal cuore ti consentirà di risolvere il problema.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Preparati a dire la tua mente mentre la Luna Nuova in Vergine porta un nuovo ciclo intellettuale durante le prossime due settimane circa. Principalmente, si tratta di condividere le tue idee e apprendere nuove cose. E con Marte e Venere armoniosa sulla scena, le tue idee e conversazioni più avvincenti combineranno l'assertività di Marte e l'eloquenza di Venere. Sei come un poeta che disegna un arco e lascia andare le parole invece delle frecce. Inoltre, potresti essere profondamente interessato agli argomenti che coinvolgono relazioni, uguaglianza o rabbia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Una spinta al tuo potere di guadagno è il dono della Luna Nuova in Vergine nel tuo regno di denaro. Durante le prossime due settimane circa, questo nuovo ciclo finanziario focalizzerà la tua attenzione sul manifestare più abbondanza nella tua vita. Inoltre, con Marte e Venere socievole sulla scena, raggiungere le persone che hanno familiarità con le tue abilità e i tuoi obiettivi potrebbe essere la chiave per trovare l'obiettivo giusto su cui puntare. L'uso della tua notevole creatività ti aiuterà anche a raggiungere il risultato ideale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La Luna Nuova nel tuo segno sta lanciando un nuovo inizio nella tua vita personale nelle prossime due settimane. E con Marte appassionato e Venere socievole sulla scena, anche le tue relazioni (e forse qualcuno di speciale) sono al centro della scena nel tuo cuore. Pertanto, questo è il momento ideale per contattare le persone a cui tieni e partecipare alle attività di cui sei entusiasta di fare nuove amicizie. Sarai anche più propenso del solito a chiedere quello che vuoi nelle tue relazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Stai per intraprendere un viaggio interiore. Mentre la Luna Nuova in Vergine illumina il tuo regno inconscio durante le prossime due settimane circa, ti ritroverai a aver bisogno di più tempo da solo del solito per esaminare il tuo mondo interiore. Forse un'emozione che hai accantonato per affrontare in seguito sta attirando la tua attenzione, il che può indicare la necessità di ottenere la chiusura risolvendo il passato. Inoltre, sei una fonte per intuizioni intuitive e, con Marte e Venere sulla scena, alcune di queste intuizioni coinvolgeranno le tue relazioni attuali o precedenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La socializzazione si intensificherà sicuramente mentre la Luna Nuova in Vergine porta un nuovo ciclo nel tuo regno dell'amicizia. Durante le prossime due settimane, sarai motivato a contattare i tuoi amici più vicini e toccare la base con amici che non hai contattato da un po' di tempo. Sarai più propenso del solito a partecipare anche alle attività di gruppo. Inoltre, le congiunzioni con la sexy Marte e l'amore per Venere suggeriscono che un ammiratore che incontri attraverso un amico o un gruppo accenderà una scintilla di attrazione. O forse qualcuno che consideri "solo" un amico ti catturerà il cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Portare i tuoi obiettivi professionali al livello successivo può essere il dono della Luna Nuova in Vergine nel tuo regno di carriera. Durante le prossime due settimane, sarai motivato ad espandere il tuo lavoro raggiungendo il pubblico per promuovere le tue conoscenze e competenze. Inoltre, le congiunzioni con Marte e la socievole Venere indicano che il networking con i tuoi contatti e l'utilizzo dei social media accelereranno il tuo successo. O forse sei nel mezzo di un cambiamento di carriera e sei concentrato sullo sviluppo di un'abilità. Sei chiaro su ciò a cui stai mirando?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Un nuovo ciclo di crescita personale / spirituale è il dono della Luna Nuova in Vergine. Durante le prossime due settimane circa, sarai ispirato a esplorare concetti e attività che parlano alla tua anima. Principalmente, si tratta di acquisire conoscenze più elevate, e con Marte e Venere sulla scena, gli insegnamenti che incontri ti daranno una comprensione più profonda dei tuoi desideri e delle tue pulsioni che coinvolgono le tue relazioni. Conoscere le connessioni dell'anima tra te e le persone che ami potrebbe far parte del processo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Rilasciare le energie negative è la tua missione ora. Mentre la Luna Nuova in Vergine illumina il tuo regno di trasformazione nelle prossime due settimane circa, trascorrerai più tempo da solo del solito per entrare in contatto con la tua vita interiore. Principalmente si tratta di prendere coscienza e rilasciare emozioni, abitudini o comportamenti che ostacolano l'espressione del tuo vero io. Inoltre, con Marte e Venere sulla scena, una relazione intima (o il desiderio di uno) può svolgere un ruolo centrale nel processo, specialmente se hai bisogno di guarire il tuo cuore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Portare una relazione al livello successivo può essere il dono della Luna Nuova in Vergine. Questo nuovo ciclo nelle prossime due settimane illuminerà la tua necessità (o riluttanza) di condividere la tua vita con qualcuno di speciale, che può coinvolgere il tuo compagno attuale o futuro o un amico intimo che è in sintonia con te. L'impegno o l'uguaglianza possono anche essere nella tua mente. Tuttavia, le congiunzioni con Marte appassionato e Venere compiacente suggeriscono che si tratta più di una connessione intima che di una collaborazione con un amico. Sei aperto a condividere il tuo cuore?

