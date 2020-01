Oroscopo di oggi 30 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 30 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna è nel tuo segno, Ariete, attivando i tuoi pianeti natali in Ariete e accendendo la tua autostima, fiducia in te stesso ed energia fisica. Con il quadrato lunare Giove, sei allegro e pieno di buona volontà; tuttavia, è necessario evitare una tendenza a indulgere eccessivamente in sostanze e comportamenti che comportano dipendenza. Il tempo trascorso oggi con un Leone può aiutarti a rimanere centrato e a rimanere fermo.

Amore / Amicizia: Marte, il tuo pianeta dominante, è oggi piazza Venere che aumenta il tuo desiderio sessuale ma crea tensione e disarmonia nelle tue relazioni. Evita le discussioni con la persona amata e cerca un terreno comune. C'è anche un avvertimento, se single, di non abbassare i tuoi standard o impegnarti in comportamenti rischiosi solo per soddisfare la tua aumentata libido. Mentre la pazienza potrebbe non essere il tuo punto forte, ora è il momento di impegnare quel muscolo.

Carriera / Finanza: con il quadrato lunare Giove nella tua decima casa di carriera, questo non è il giorno per chiedere attenzione o insistere affinché le cose vadano per il verso giusto. Indietreggia un po', respira e aspetta che le nuvole temporalesche si schiantino. Solo perché hai il potere di far accadere qualcosa o di trasformare le cose a tuo vantaggio, ciò non significa che dovresti, o che andrà bene per te se lo fai.

Crescita personale / spiritualità: pianifica di trascorrere del tempo con i tuoi amici. La tua tribù ti è mancata e mi piacerebbe includerti nelle loro avventure questo fine settimana.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante Venere è quadrata da Marte oggi in modo da poter essere scusato se ti senti un po' furtivamente e fuori di sorta. Prenditi un po' di spazio se ne hai bisogno e fai del tuo meglio per evitare discussioni o uno scontro di volontà. Ciò non significa che perderai, ma sarà così spiacevole che non ne varrà la pena. Chiediti se preferisci avere ragione o essere felice, scegliere felice, quindi andartene.

Amore / Amicizia: il quadrato tra Venere e Marte aumenta la tua energia sessuale, il che può essere divertente, soprattutto perché Marte attiva la tua ottava casa di sesso e intimità. Basta essere consapevoli di non abbassare i propri standard o di svendersi per soddisfare la propria libido. Evita le discussioni con la persona amata e concentrati sulla connessione tra te invece che su lotte o problemi di potere.

Carriera / Finanza: con Giunone in Bilancia nella tua sesta casa di lavoro, il tuo rapporto con i tuoi colleghi e datore di lavoro assume un significato maggiore. Queste relazioni di lavoro hanno un impatto importante sul tuo lavoro e sulle tue prestazioni lavorative, quindi cerca modi per migliorare le cose tra di te e fai quello che puoi fare per creare armonia e supporto reciproco.

Crescita personale / spiritualità: hai un appello all'umanitarismo che ti invita a fare volontariato e condividere il tuo tempo, talento e saggezza con i bisognosi. Segui quella chiamata, aiuterà gli altri, ma ti aiuterà anche.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali, quindi potresti voler riunirti per una cena dopo il lavoro e un drink con colleghi o amici. Un quadrato tra Marte e Venere e Marte e Nettuno rende le interazioni un po' intense, quindi mantieni la conversazione leggera e goditi semplicemente la reciproca compagnia. Un Ariete può contattarti per il supporto emotivo. Non devi riparare nulla, basta ascoltare.

Amore / Amicizia: Venere è oggi Marte quadrata, attivando la tua settima casa di associazione, creando tensione e possibilmente attivando rabbia repressa. Una nota positiva aumenta la tua energia sessuale e la tua libido, quindi se sei un partner, questo è uno sbocco positivo per questa energia. Se sei single, sii saggio e non abbassare i tuoi standard solo per soddisfare i tuoi desideri sessuali.

Carriera / Finanza: Nettuno e Venere in Pesci attivano la tua decima casa di carriera e ti invitano a esplorare la tua connessione emotiva con la tua carriera e il lavoro che stai facendo. Quadrato aggressivo Marte, potresti sentire l'impulso interiore di scappare, lanciare tutto sul mucchio di immondizia e decollare per pascoli più verdi. Resisti all'impulsività e traccia un piano di uscita se non sei soddisfatto. Fai chiarezza su dove sei diretto e su come arrivarci.

Crescita personale / spiritualità: hai capacità comunicative che sono dormienti. Prendi in considerazione l'idea di seguire un corso di improvvisazione o di comunicazione. Mettiti comodo sotto i riflettori e nel parlare con gli altri e guarda come ti aprono nuove porte!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, la luna, oggi è quadrato benevolo Giove, creando una sensazione generale di benessere con sacche di umore qua e là. Siate consapevoli di non esagerare e di tenere un guinzaglio nella mente perché è un potente generatore di emozioni. Controlla il tuo pensiero e il tuo spirito rimarrà vivace e sollevato. Un Toro sa come darti il ​​supporto di cui hai bisogno, basta chiedere a loro.

Amore / amicizia: con la luna quadrata Giove e Venere quadrata Marte, vorrai evitare discussioni, lotte di potere e comportamenti controversi con il tuo partner o la tua data. Anche se vinci, la relazione perderà. È meglio aspettare fino a quando non sei riposato e rilassato per discutere di qualsiasi cosa abbia un costo, quindi aspetta fino al fine settimana per discutere di argomenti delicati. Questo non è evitare le responsabilità, la sua saggezza è avvolta dalla pazienza.

Carriera / Finanza: La luna in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e illumina come ti senti per il lavoro che stai facendo. Ti chiede di contemplare se ti eccita, ti stimola e ti soddisfa, o se stai lavorando solo per uno stipendio? Marte nella tua sesta casa di lavoro, crea passione e movimento, quindi presta attenzione alle idee, intuizioni, emozioni e possibilità che sorgono ora. Evita l'impulsività ma abbraccia e sii aperto al cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: trascorri un po' di tempo nella natura e lascia che rinnova il tuo spirito. Anche una breve passeggiata nell'arboreto rimetterà il passo nel tuo passo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva l'avventura, i viaggi e l'espansione nella tua carta e nelle piazze di Giove, creando un impulso a esagerare, come mangiare troppo, spendere troppo, bere troppo. Ottieni l'immagine. Quindi ora che sei consapevole della spinta in quella direzione, puoi essere consapevole e percorrere la via di mezzo della moderazione oggi. Una Bilancia vorrebbe che tu ti unissi a loro ed esplorasse invece la nuova libreria che ha aperto di recente.

Amore / Amicizia: oggi con la piazza tra Marte in Sagittario e Venere in Pesci, le energie sessuali sono forti e la libido alta, ma lo sono anche gli animi e i comportamenti impulsivi e autodistruttivi. Mantieni le cose amichevoli ed evita la tentazione di imbrogliare con il tuo partner o la tua data. È troppo facile lasciarsi catturare dalle polarità dell'amore e dell'odio, quindi datevi reciprocamente spazio e aspettate che le passioni si raffreddino.

Carriera / Finanza: La luna in Ariete piazza Giove, attivando la tua sesta casa di lavoro, quindi astieniti da decisioni affrettate, reazioni guidate emotivamente e atti impulsivi. Non importa quanto ti senti intensamente riguardo a qualcosa nel momento, concediti il ​​dono del tempo e aspetta che tu sia calmo e centrato per fare qualcosa che avrà un impatto su di te, sul tuo lavoro, sui colleghi e sulla tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: sposta la tua creatività sul fuoco frontale. Non trascurare i tuoi regali: cerca modi per esprimere e condividere le tue espressioni creative con un pubblico più ampio. Ciò non solo aumenterà la tua gioia, ma aumenterà anche quella degli altri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La luna in Ariete trigona il Sagittario nella tua casa di famiglia e di oggi, rendendola un'ottima serata per trascorrere del tempo con i propri cari. Prepara la cena, gioca ai giochi da tavolo, fai qualcosa di divertente. Tutti possono ritirare nuovamente i loro dispositivi elettronici al mattino. Un Capricorno ha importanti consigli e indicazioni da condividere con te, quindi metti da parte ogni difesa e ascolta.

Amore / Amicizia: oggi la luna quadra Giove e Marte quadra Venere, e mentre ciò aumenta la tua energia sessuale e la tua libido, agita anche gli animi, aumenta la rabbia e fa sembrare l'impulsività una buona idea (cosa che non lo è)! Invece, cerca dei modi per essere gentile e premuroso con il tuo partner o la tua data e decidi adesso, non importa quale, non ti lascerai trascinare in una discussione. Salva discussioni importanti per un'altra volta.

Carriera / Finanza: la luna in Ariete sestile il sole e Mercurio oggi e mette in evidenza il lavoro nella tua carta. Presta attenzione ai tuoi sentimenti e idee e considera di farli rimbalzare da qualcuno di cui ti fidi. Questo è un periodo positivo per te al lavoro, quindi sfruttalo al meglio. E tieni presente che se non sei soddisfatto o soddisfatto del tuo lavoro, questo è il momento giusto per cercare un aggiornamento.

Crescita personale / spiritualità: non è troppo presto per iniziare a pianificare le tue vacanze, soprattutto se vuoi viaggiare all'estero, cosa che Urano in Toro nella tua nona casa ti sta pregando di considerare. Inizia subito per realizzare i tuoi sogni di viaggio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva la partnership nella tua carta, è di fronte ai tuoi pianeti natali in Bilancia, piazza Giove nella tua quarta casa di casa e famiglia e crea una tensione interiore che può farti sentire come fuggire da tutte le relazioni e entrare in un monastero! Non impacchettare i bagagli, tuttavia, questo passerà abbastanza rapidamente. Fai un respiro profondo e prendi tutto lo spazio di cui hai bisogno per rimanere equilibrato e sano. Un amico Leo vorrebbe trascorrere del tempo con te.

Amore / Amicizia: l'obiettivo principale di oggi è evitare discussioni, lotte di potere e grandi disaccordi, dato che Marte è Venere quadrata, rendendo brevi gli animi. La luna è quadrata di Giove che può far sembrare estremi attraenti, ma di solito provoca rimpianti e la necessità di fare ammenda in seguito, quindi stai calmo e vai avanti.

Carriera / Finanza: Il Nodo Nord in Cancro attiva la tua decima casa di carriera ed è di fronte a uno stellium di pianeti nella tua quarta casa di famiglia e casa. Per quanto ti sembri difficile, devi concentrarti sullo sviluppo del tuo lavoro, carriera e vocazione. Con il quadrato lunare Giove oggi potresti provare emozioni dolorose e la sensazione di essere tirato fuori rotta. Questo passerà; ricorda solo che la tua carriera conta tanto quanto quella di chiunque altro.

Crescita personale / spiritualità: più tardi oggi la luna trenta Marte e attiva la comunicazione e l'apprendimento nella tua carta. Considera di iscriverti al corso online a cui stai pensando. Sarai contento di averlo fatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la tua missione, se scegli di accettarla, è quella di evitare discussioni, disaccordi e lotte di potere oggi, qualunque cosa accada! Con Marte quadrate Venere e Nettuno e la luna quadrata Giove, ci sono molte provocazioni per te, soprattutto al lavoro, ma non andrà bene per te a lungo termine, quindi scegli la pace. Lo spirito gentile di un Pesci può lenire la bestia in te e ti sentirai meglio trascorrendo del tempo con loro.

Amore / Amicizia: Nettuno attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è Vesta sestile nella tua settima casa di associazione, creando un'incantevole energia di compassione e gentilezza. Questo serve come una sorta di scudo protettivo contro le energie più aggressive che vengono generate oggi, quindi puoi rivolgerti al tuo appuntamento o partner per una connessione profonda e consolazione se ne hai bisogno.

Carriera / Finanza: la luna in Ariete sta attraversando la tua sesta casa di lavoro oggi e sta formando un quadrato duro con Giove. Marte attiva la tua seconda casa di soldi ed è quadrato tra Venere e Nettuno, quindi evita azioni impulsive, suscitando sentimenti duri, così come parole dure verso i colleghi o il tuo datore di lavoro. Siediti, sdraiati e aspetta che questa energia passi!

Crescita personale / spiritualità: è facile mettersi a proprio agio con la routine e trascurare la necessità di cambiamenti, viaggi e avventure. Con il Nodo Nord che attiva la tua nona casa e di fronte a uno stellium di pianeti nella tua terza casa, organizza un viaggio e scappa.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, quadrerà la luna in Ariete oggi, quindi ti consigliamo di stare molto attento a non esagerare con qualsiasi cosa possa causare problemi lungo la strada. Giove attiva la tua seconda casa degli affari finanziari, che di solito è una benedizione, ma arriva con un avvertimento per tenere le tue carte di credito nel tuo portafoglio e il tuo portafoglio in tasca oggi. Incontra un amico Bilancia a pranzo o cena e immergiti nella calma energia che portano a condividere con te.

Amore / Amicizia: oggi con un quadrato tra Venere e Marte scoprirai che mentre la tua libido ed energia sessuale sono in alto, questa è l'unica cosa positiva che sia. Lo stesso transito crea tensione emotiva, discussioni e comportamento impulsivo, quindi l'armonia con la persona amata è un po' complicata oggi. Se sei single, aspetta fino al fine settimana per incontrare la tua data; andrà molto meglio se lo fai.

Carriera / Finanza: il quadrato tra la luna e Giove attiva la tua seconda casa di affari materiali. Il modo migliore per utilizzare questa energia per concentrarsi su espressione creativa e progetti e pratiche è fiscalmente conservatore. Inoltre, controlla se la tua spesa è allineata con le tue convinzioni e i tuoi valori fondamentali e se scopri qualche disallineamento, modificalo.

Crescita personale / spiritualità: potresti davvero beneficiare di una bella risata di pancia in questo momento. Aggiungi un film divertente o una commedia alla tua lista. Riavvia totalmente la tua gioia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: La luna in Ariete è Giove quadrata nel segno del Capricorno, creando una certa tensione tra i bisogni personali e quelli della casa e della famiglia. La chiave qui non è reagire in modo eccessivo o comportarsi impulsivamente. Prendi nota di ciò che sta per accadere e considera come gestire al meglio le cose senza indebite emozioni. Un amico Scorpione ha a cuore i tuoi migliori interessi anche se potresti non voler sentire quello che hanno da dire.

Amore / amicizia: oggi c'è un bel trigono tra Vesta che sta attivando l'amore e il romanticismo nella tua carta e Nettuno che mette in evidenza la comunicazione. Dedica un po' di tempo oggi a connetterti con il tuo partner di cuore, che sia il tuo appuntamento o il tuo coniuge, e vedi come si sentono. La tua gentilezza farà una profonda impressione e andrà sicuramente nella casella "Sono così fortunato a stare con loro" quando ti pensano.

Carriera / Finanza: Giove in Capricorno è un vantaggio per la tua carriera e il tuo successo, non c'è dubbio. Tuttavia, oggi è al quadrato della luna, e Venere al quadrato di Marte, creando un po' di impulsività, malumore e il potenziale per decisioni imprudenti. È meglio sdraiarsi ed evitare di essere trascinati in discussioni, disaccordi e drammi.

Crescita personale / spiritualità: ascolta ciò che i tuoi sentimenti stanno cercando di dirti. Pensa a loro come amici perspicaci pieni di informazioni importanti e smetti di provare a reprimere e scappare da loro. Tutta la tua vita cambierà quando sarai in grado di farlo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Questo non è il giorno in cui spingere o esigere che le cose vadano per la tua strada, poiché le emozioni sono alte con Marte, Piazza Venere, e la Luna, Piazza Giove. Questo è un grande giorno per esercitarsi a guardare "la tv della vita”. Tieni il telecomando a portata di mano e, se non ti piace la stazione, modificala o spegnila e allontanati.

Amore / Amicizia: Marte quadrerà Venere oggi, creando passione e alta energia sessuale ma rendendo difficile controllare le emozioni ed evitare le lotte. Che tu stia frequentando o single, questo non è il giorno per avere una conversazione importante. Meglio aspettare che le energie si calmino e che l'armonia venga ripristinata.

Carriera / Finanza: hai un bel sestile tra Nettuno nella tua seconda casa di affari materiali e Vesta che attiva le tue radici. Questo rafforza e approfondisce la tua intuizione e compassione e potresti trovarti chiamato al servizio mondiale o a lavorare per affari umanitari. Segui quelle briciole di pane. Conducono a un pasto profondamente appagante.

Crescita personale / spiritualità: stabilendo una pratica meditativa scoprirai che le cose che ti davano fastidio ora rotolano giù dalla tua schiena e che sei centrato e calmo anche nel mezzo del caos.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La luna in Ariete sta mettendo in evidenza ciò che conta davvero per te, i tuoi valori più profondi, ed è Giove quadrato che attiva amici e impegni sociali nella tua carta. Tocca la base con i tuoi amici più cari oggi, fai sapere loro quanto ti importa e che contano per te. Un acquario capisce il tuo amore per la bellezza e la spiritualità e ne condividerebbe felicemente di più con te.

Amore / Amicizia: Marte in Sagittario è oggi piazza Venere in Pesci, creando disarmonia e tensione, forse persino una sorta di dominio e bullismo. Allontanati dall'equazione se ciò accade e prendi nota del fatto che nessuna relazione vale la pena tollerare l'abuso. Ti meriti di essere felice e transiti come questo rendono evidente dove è possibile e dove non lo è.

Carriera / Finanza: La luna in Ariete nella tua seconda casa di affari materiali è quadrata Giove in Capricorno, suggerendo che oggi non è il giorno di abbandonarsi alla terapia al dettaglio perché è troppo facile esagerare. Tieni i tuoi soldi e la tua carta di credito in tasca e quando le bollette arriveranno il mese prossimo, sarai felice di aver praticato la moderazione.

Crescita personale / spiritualità: pianifica alcuni viaggi e modifica le tue routine. La crescita si verifica quando apriamo nuove porte, proviamo nuove cose, incontriamo nuove persone e la Parte della Fortuna nella tua nona casa di espansione indica che questo è il momento ideale per quello.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 30 gennaio 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.