Oroscopo di oggi 30 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 30 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 30 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Non sei propenso a seguire le regole. Mentre il sole nella tua quinta casa amante del divertimento si scontra con il ribelle Urano, nulla ostacolerà la tua ricerca di divertimento. Chiunque provi a reprimerti probabilmente riceverà una dimostrazione del tuo sovrano Marte incline alla battaglia. Tale volontà non è nuova per te, ma con Urano in transito attraverso la tua zona monetaria, la tua impulsività potrebbe costarti più di quanto ti aspettassi. Prova a incanalare la tua ribellione in un progetto artistico o in un appuntamento esotico con il tuo tesoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La tua auto-espressione sta prendendo un colpo. Una fusione luna-Mercurio nel tuo regno mentale normalmente libererebbe il flusso delle tue parole - se non fosse per le forti vibrazioni dello stoico Saturno e del segreto Plutone. Forse quello che devi davvero fare è sfogarti su qualcosa nella tua mente. Cosa ti dà fastidio? Mettere da parte il problema non farà che intensificare i tuoi sentimenti al riguardo, quindi potresti anche parlarne. C’è comunque un lato positivo, queste influenze miglioreranno i tuoi poteri di percezione su argomenti di natura seria.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo ribelle interiore sta prendendo il comando. Mentre il sole nel tuo regno mentale si scontra con Urano rinnegato, puoi andare su una tangente se una conversazione ti preme i pulsanti. Principalmente, hai una visione estrema di qualcosa che ha catturato la tua attenzione e ha poco interesse a considerare un altro punto di vista. Non sarai nemmeno delicato. Tuttavia, se riuscirai a mantenere una prospettiva equilibrata, avrai maggiori possibilità di ricevere una soluzione brillante, insolita o innovativa che funzioni per tutti i soggetti coinvolti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Parlare può essere scoraggiante per te oggi. Una fusione luna-Mercurio nel tuo segno normalmente ti spingerebbe ad esprimere i tuoi sentimenti. Tuttavia, aspetti sfidanti di Saturno e Plutone sovversivo nel tuo regno di coppia possono scatenare la paura del rifiuto o delle critiche da parte del tuo confidente. Forse stai pensando che il tuo partner o amico intimo abbia già sentito tutto prima e non voglia affrontare di nuovo i tuoi problemi. Potrebbe non essere la verità e l'unico modo per scoprirlo è chiedere. Qualunque sia la tua preoccupazione, parlarne è l'opzione migliore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Il tuo ribelle interiore sta prendendo il comando. Mentre il sole nel tuo segno si scontra con Urano rinnegato, sarai tentato di buttare via le redini del senso comune e fare qualcosa di folle - o almeno fuori dal comune, per te. Esplorare una nuova attività o posizione stimolerebbe la tua creatività. Principalmente, Urano si basa sull'autenticità, quindi ora è il momento di chiederti quale parte di te sta aspettando nelle ali per essere espressa. Ascoltare il tuo cuore ti fornirà la risposta e ti condurrà nella giusta direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Una conversazione con un amico o un amante può diventare complicata. Una fusione luna-Mercurio nella tua zona sociale ti sta ispirando a contattare qualcuno a cui tieni. Probabilmente stai mirando a uno scambio spensierato di notizie personali, ma con Saturno cupo e Plutone sovversivo sulla scena, l'interazione sarà più profonda, più strana o più rivelatrice di quanto immaginassi. Forse questa persona condividerà un segreto o offrirà consigli che ti sorprenderanno. O verrai chiamato per aiutarti a risolvere un problema serio. Qualunque cosa accada, sforzati di ascoltare con consapevolezza e di avere un cuore aperto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Affrontare consapevolmente le critiche è la tua missione. Una fusione luna-Mercurio nella tua zona di carriera normalmente ti farebbe entrare nel flusso delle tue idee e conversazioni sul posto di lavoro. Tuttavia, con stoico Saturno e Plutone sovversivo sulla scena, un'interazione con qualcuno autorevole può diventare decisamente cattiva. Per lo meno sentirai che questa persona non ti approva, anche se la disapprovazione non viene notata. Sei pronto per un lavoro investigativo? Arrivare alla fonte del problema comporterà alcune indagini.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Fare le cose a modo tuo è l'unico modo, oggi. Almeno è quello che penserai mentre il sole nella tua zona di carriera si scontra con Urano rinnegato. Fondamentalmente, la tua serie intenzionale prenderà il comando e resisterà a chiunque ti dica cosa fare. Guai al capo, politico, genitore o coniuge che brandisce la sua autorità su di te. Manovrerai la domanda fino a quando il risultato è quello che volevi da sempre. Ma davvero vale la battaglia? Forse un compromesso può essere raggiunto - se riesci a far smettere il tuo ego.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : La guarigione è il tema di oggi. Normalmente, la luna che si fonde con Mercurio nel tuo regno di trasformazione consiste nel rivelare le tue emozioni più profonde, sia per migliorare l'intimità con il tuo partner o sollevare un peso dal tuo cuore. Tuttavia, le sfide dello stoico Saturno e Plutone sovversivo possono scatenare la paura di essere vulnerabili. Quindi, invece di contattare qualcuno a cui tieni di condividere ciò che ti sta succedendo, le tue difese potrebbero farti chiudere. La buona notizia è che hai la possibilità di arrivare alla fonte del problema in modo da poterlo lasciare andare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Superare la resistenza all'apertura è la tua missione. Una fusione luna-Mercurio nel tuo regno di associazione normalmente ti spingerebbe a condividere i tuoi sentimenti e idee con la persona più vicina a te. Tuttavia, le sfide dello stoico Saturno e Plutone sovversivo nel tuo segno possono innescare la tua cautela nelle questioni del cuore. Tutto dipende da quanto sei disposto a essere vulnerabile, cosa raramente facile per te. La ricerca del controllo ti viene naturale ma la vera intimità consiste nel rilasciare il controllo e aprire il tuo cuore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Il tuo ribelle interiore può scuotere una relazione. Mentre il sole nella tua zona di associazione si scontra con Urano mutevole, potresti improvvisamente cambiare idea, temporaneamente, riguardo al tuo compagno o impegno in generale. La cosa con Urano, tuttavia, è che spesso richiede una reazione estrema al problema in questione. Nel tuo caso, si tratta di libertà. Hai bisogno di molta autonomia per esprimere il tuo vero io. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra le tue esigenze e quelle del tuo altro significativo (o futuro partner).

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La luna che si fonde con Mercurio nella quinta casa amante del divertimento normalmente risveglierebbe il tuo romantico interiore. Per lo meno avresti preso un amico e uscito a cena; tuttavia, con i fulminanti Saturno e Plutone sulla scena, un momento spensierato non è nelle stelle per te oggi. Invece, probabilmente affronterai tutte le paure che hai sull'aprire il tuo cuore o far uscire il tuo bambino interiore per giocare. Il lato positivo è che in realtà è un momento eccellente per fare qualche ricerca di anima su ciò che (se non altro) ti impedisce di fare ciò che ami.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 30 luglio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.