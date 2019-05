Oroscopo di oggi 30 maggio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 30 maggio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 maggio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Non c'è nulla di futile nel spendere soldi per soddisfare un desiderio segreto. Venere nella tua zona finanziaria in sincronia con il mistico Nettuno è un invito a realizzare i tuoi sogni più sfrenati. Qual è il punto di lavorare duro per fare soldi se non riesci a spenderli per qualcosa che vuoi davvero? Basta frenare i tuoi desideri e iniziare a investire nella tua felicità. Non importa quanto sia ridicolo o sublime il tuo sogno, sarà un saggio investimento se ti porterà gioia.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Non c'è limite all'affetto che provi quando passi il tempo con un amico con cui entri in risonanza. Potresti creare legami su interessi artistici, o forse sei sulla stessa lunghezza d'onda spirituale. Con l'adorazione di Venere nel tuo segno di sincronizzazione con simpatico Nettuno nella tua zona di amicizia, le differenze si dissolvono e ti concentri sulle cose che hai in comune. Ti sentirai come se fossi parte di un gruppo o un'organizzazione che condivide i tuoi interessi. Nuove conoscenze troveranno il tuo calore particolarmente piacevole.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Un sogno segreto relativo alla tua carriera non dovrebbe essere relegato nel regno della fantasia. Venere in puro Toro, sincronizzandosi con il magico Nettuno in Pesci, è un'occasione per scoprire se esiste un modo per manifestare il tuo piano nel mondo materiale. Ogni grande idea inizia con un sogno. Il tuo compito è portarlo a qualcuno che è qualificato per valutare se ha un potenziale. Con la giusta guida, potrebbe esserci un modo per farlo accadere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Conoscere una persona interessante che viene da uno sfondo diverso può essere un'esperienza di apertura di cuore. Con l’affezionato Venere nella tua zona di amicizia sincronizzata con Nettuno, troverai un terreno comune con qualcuno diverso piuttosto che in zone in cui le tue strade divergono. Ascoltare la storia di questa persona può darti una prospettiva affascinante sulla vita e può ispirarti ad esplorare nuove possibilità. Se la connessione è platonica o romantica, dovrebbe rivelarsi estremamente interessante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : C'è qualcosa di affascinante in te, quindi non c'è dubbio che attirerai l'attenzione. Venere è a casa nel Toro sensuale e ama stare in cima alla tua classifica delle preferenze. Mentre è lì, si sincronizza con il magico Nettuno e ti dà un bagliore magnifico. Userai la tua magia per abbagliare colleghi e superiori? È un momento eccellente per socializzare con colleghi professionisti e creare connessioni più personali. A volte, andare avanti è tutto su chi conosci. Non fa mai male avere amici in posizioni di rilievo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La tensione tra l'adempiere ai propri doveri professionali e la cura delle questioni sul fronte interno può essere esasperante. Non dovrebbe essere così, ma con il Sole che si oppone al coltivatore Cerere nel tuo regno domestico, tu (o un membro della famiglia) potresti sentire che il tuo lavoro sta interferendo con la tua vita personale. Probabilmente non è un problema in corso, ma per oggi è necessario decidere dove si trovano le tue priorità. Non puoi essere in due posti contemporaneamente, quindi vai dove il tuo cuore ti guida.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : L'intimità non è una taglia adatta a tutti. A volte, devi lavorare per capire il ritmo che funziona meglio per te e il tuo partner. Un dolce allineamento tra Venere nel Toro sensuale e Nettuno mistico è un'opportunità per esplorare modi più profondi per connettersi. Puoi anche rafforzare la tua connessione fuori dalla camera da letto lavorando a un progetto insieme. Legare un'esperienza che non è direttamente correlata al romanticismo può aiutare a migliorare la relazione. Se sei single, potresti sentirti ispirato a flirtare con un collega con cui condividi una connessione speciale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Questa è una delle notti più romantiche dell'anno grazie ad un dolce allineamento tra Venere nel sensuale Toro e Nettuno nei mistici Pesci. Questi pianeti si stanno attualmente connettendo dalle rispettive posizioni nelle tue zone di intimità e romanticismo, creando momenti estremamente magici. Se sei accoppiato, non vorrai perderti questa nottata stellare, quindi organizza piani speciali per la serata. Se sei single, sai cosa fare. Mettiti lì fuori in modo da poter incontrare qualcuno di speciale.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : L'unità è totalmente cool fino a quando non interferisce con la tua capacità di prendersi cura di te stesso. Un'opposizione tra il Sole nella tua casa di parenti e allevatori Cerere nel tuo segno suggerisce che il tuo partner o un'altra persona importante potrebbe chiamarti se la tua relazione prende un posto indietro per occuparsi del numero uno. Non c'è "noi" sotto questa influenza disordinata, quindi dovrai decidere se è "tu" o "loro". Cosa è più importante per te adesso? Sta a te decidere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Tutto il lavoro e il tempo libero speso per la cura di sé rendono chiunque esausto e super stressato. L'odierna opposizione tra il Sole nella tua zona di lavoro e benessere e l'assistenza nutrizionale Cerere evidenzia come essere più produttivi equivale a prendersi meno tempo per te stesso. È ora di ribaltare lo script su questo programma. Contrariamente a ciò che potresti credere, essere riposati e soddisfare i tuoi bisogni emotivi significa che avrai l'energia e la concentrazione necessarie per dare il meglio in quello che fai. Cambierete la routine una volta compresi i vantaggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Se ti senti ispirato a ridipingere, prova! Venere in Toro e la tua zona di casa in sincronia con il glamour di Nettuno è tutto incentrato sul tuo posto con arredi sontuosi. È un investimento che non ti dispiacerà fare se aumenta il comfort e la bellezza nel tuo spazio vitale. Ti sentirai anche più ispirato a intrattenere familiari e amici quando il tuo posto emana un'atmosfera accogliente. Piuttosto che dai grandi raduni, riceverai più piacere da feste intime o serate in coppi a casa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Hai molto da dare alla tua carriera e ti senti appagato quando i dirigenti rispondono positivamente ai tuoi contributi, quindi è naturale che tu voglia fare il tuo lavoro al meglio. Tuttavia, potresti sentirti in conflitto se ti allontana dalle responsabilità familiari. Il Sole opposto Cerere nella tua zona di carriera suggerisce che potresti sentirti strappato se non puoi essere tutto per tutte le persone, specialmente se ci sono individui da entrambe le parti che hanno bisogno della tua attenzione.

