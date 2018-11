Oroscopo di oggi 30 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 30 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Ariete, dovrai affrontare una situazione affettiva un po' complessa e contenere il tuo istinto per risolverla al meglio. In ambito lavorativo gli Astri suggeriscono prudenza e cautela nelle nuove iniziative. Un consiglio: guardati bene attorno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, avrai una grande ed energia fisica in questa giornata così speciale. In ambito affettivo si prevede prosperità e benessere, sarai l'artefice di un grande miglioramento nel rapporto ed avrai modo di farti perdonare alcuni errori commessi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, in questa giornata supererai varie difficoltà, tornerai in forma, affronterai meglio le problematiche nel tuo ambito lavorativo e sarai più discreto e puntuale. In ambito affettivo, avrai forti emozioni e constaterai il suo grande sentimento nei tuoi confronti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, buoni gli aspetti astrali di questa giornata, quindi soprattutto sotto il profilo sentimentale tutto procederà per il meglio. In ambito lavorativo, dovrai pazientare ancora un po' per vedere realizzate tutte le tue aspirazioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, sarai bersagliato da ostilità ma il tuo intimo positivo avrà la meglio. In ambito lavorativo, rischierai di commettere degli errori per distrazione. In ambito affettivo, sarai un po' impulsivo e difficilmente riuscirai a non dire ciò che pensi. Un consiglio: allarga le tue prospettive.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, ti sentirai un po' stanco e nel settore lavorativo una forma di pigrizia ti pervaderà e ti porterà a trascurare momentaneamente i tuoi impegni. In ambito affettivo, sarai molto disponibile verso le esigenze di chi ti vuole bene e ti ama.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, una donna cercherà di metterti in cattiva luce con una persona che ti interessa sentimentalmente, non cadere nella sua trappola. In ambito lavorativo, non reagire se un tuo superiore ti farà un'osservazione. Un consiglio: non preoccuparti, chi la fa l'aspetti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, una seccatura in ambito lavorativo rischia di condizionare la tua giornata, cerca di non prendertela ed invece concentra le tue attenzioni sulla tua sfera privata che in questo momento risulta essere molto promettente, soprattutto nel campo dei sentimenti

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, riuscirai a realizzare i tuoi obiettivi e a prenderti una soddisfazione nei confronti di chi non ha creduto nei tuoi progetti lavorativi. In ambito affettivo, manchi di equilibrio e vorresti qualcuno che riempie tutti i tuoi spazi. Un consiglio: dedicati al tuo benessere personale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, il creativo che è in te ti conduce verso un nuovo inizio vantaggioso, l'opera si compie e finalmente potrai gioire degli sforzi fatti nel lavoro. In ambito affettivo, il tuo seminato sta per generare la nascita di un nuovo amore. Un consiglio: accetta le trasformazioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, potrai ascoltare i consigli che ti vengono dati in ambito lavorativo perché si riveleranno disinteressati e giusti. In ambito affettivo, è possibile una critica per una tua cattiva gestione delle cose. Un consiglio: accetta la critica e migliorerai l'economia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, ti sentirai un po' giù di tono ma avrai una buona lucidità mentale ed un'ottima prontezza di riflessi. In ambito lavorativo, dovrai mantenere gli impegni presi onde evitare critiche o sanzioni. In ambito affettivo, il tuo perfezionismo subirà un contraccolpo.

