Oroscopo di oggi 30 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 30 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 30 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa giornata il tuo fiuto per gli affari ti farà concludere una trattativa veramente vantaggiosa, i tuoi superiori apprezzeranno il tuo tempismo. In ambito affettivo, se sei single, avrai l'opportunità di conoscere gente nuova in un contesto insolito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata devi fare attenzione alle invidie che puoi suscitare in ambito lavorativo, il tuo modo affabile e la tua capacità di concludere potrebbero scontentare chi cerca di coglierti in fallo. In ambito affettivo, la partner ti rimprovererà una dimenticanza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai un po' scontento perché ancora non intravedi una pausa lavorativa e ti senti stanco ed affaticato. In ambito affettivo, troverai molto piacevole la compagnia di una nuova conoscenza. Un consiglio: ascolta gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Dovrai avere molta pazienza se vorrai realizzare un tuo progetto lavorativo che in questo momento ti sta molto a cuore. In ambito affettivo, i tuoi stati d'animo non coincidono con quelli della partner e rischi di deludere le sue aspettative. Un consiglio: mettiti in gioco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Gli influssi planetari rendono questa fase molto positiva per te, soprattutto in ambito lavorativo: le tue intuizioni ti porteranno al successo personale. In amore, sarai attento alle esigenze emotive della partner. Un consiglio: contatta un vecchio amico.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata le stelle ti rendono piuttosto difficile da gestire per chi ti circonda e soprattutto nel rapporto affettivo. In ambito lavorativo, riceverai una comunicazione che ti gratificherà e ti metterà addosso una grande voglia di fare. Un consiglio: non lasciare nulla d'intentato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata sarai portato a dare meno importanza alle cose solite, mentre riverserai i tuoi interessi su eventi più stimolanti dal punto di vista sentimentale. In ambito lavorativo, dovrai rispettare delle regole troppo rigide per la tua personalità. Un consiglio: fai una gita fuoriporta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Cerca di fare buon viso a cattivo gioco perché uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. In ambito lavorativo, devi mantenere la calma dinanzi alle difficoltà. In ambito affettivo, stai attraversando un momento delicato che nel tempo ti donerà grandi soddisfazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Tutti abbiamo dei limiti, quindi cerca di non pretendere da te stesso cose impossibili e cerca di rilassarti per vivere meglio la tua situazione lavorativa. In ambito affettivo, avrai dei preziosi consigli da un genitore che ha una lunga esperienza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Starai talmente bene con te stesso che niente e nessuno riusciranno a sconvolgere la tua tranquillità. In ambito affettivo, sta per iniziare una nuova relazione che ti coinvolgerà a lungo. In ambito lavorativo, fai in modo che i numerosi impegni non ti innervosiscano!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Tutto procede a meraviglia, soprattutto nel settore affettivo: evita però di danneggiare la situazione con parole ingiuste o troppo dure! In ambito lavorativo, torna il sereno e potrai concederti delle piccole spese che da tempo desideravi fare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata le Stelle ti consigliano di essere più ordinato e meticoloso se vorrai smaltire il tuo lavoro senza perdere tempo inutilmente. In ambito affettivo, riceverai un invito che risulta essere molto promettente. Un consiglio: non rifiutare.

