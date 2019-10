Oroscopo di oggi 30 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 30 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ci sono potenti energie in gioco che faranno sapere al mondo chi sei. Sii consapevole di ciò che metti là fuori. Non lasciare che il tuo lato oscuro prenda il controllo. Tuttavia, con la guida di un Sagittario, crescerai e starai più che bene.

Amore / Amicizia: eleverai le chiacchiere dei cuscini a una forma d'arte mentre Mercurio e Venere si incontrano nell'afoso Scorpione. Uno scambio avanti e indietro di testi sexy o sussurri di desideri cattivi può preparare il terreno per una serata romantica. Questo livello di fiducia intima può portare alla condivisione di informazioni profondamente personali. Assicurati che ciò che viene rivelato nella camera da letto rimanga in camera. Gli arieti non accoppiati potrebbero anche diventare innamorati e optare per il divertimento sexting. Assicurati di tenere il telefono nascosto da occhi indiscreti.

Carriera / Finanza: il lato ribelle della tua natura viene amplificato di dieci volte mentre Giove espansivo attiva il guerriero Eris nel tuo segno. Ciò significa che dovrai essere chi sei davvero; buono, cattivo e brutto. La tua energia infuocata può infiammarsi senza controllo ed essere autodistruttiva, oppure puoi usarla per mostrare al mondo che non sei venuto a giocare. Sarai una forza potente per la trasformazione sul posto di lavoro quando possiedi la tua energia anziché lasciarla possedere.

Crescita personale / spiritualità: la giornata termina con una nota emotivamente estenuante mentre la Luna del Sagittario quadra Nettuno sensibile. Chiamalo una notte in cui inizi a sentirti scoraggiato e svuotato. Una buona notte di sonno sarà rigenerante.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: al lavoro e durante il gioco, otterrai i benefici delle tue relazioni. Se non ti piace ciò che ottieni, rifletti su ciò che stai contribuendo. Ciò che dai è spesso ciò che ricevi in ​​cambio. Nel frattempo, tu e uno Scorpione andrete avanti come una casa in fiamme.

Amore / Amicizia: la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nelle relazioni quando Mercurio incontra Venere nello Scorpione trasformativo. Anche se pensi di conoscere il tuo partner dentro e fuori, una discussione approfondita può scoprire intuizioni nuove e intriganti. Invece di aspettare che il tuo compagno faccia rotolare la palla, chiedi loro cosa vuoi sapere. È un ottimo momento per i single per conoscere meglio qualcuno a cui sono interessati. Ciò che scopri ti aiuterà a decidere se vuoi andare oltre.

Carriera / Finanza: molta fiducia è stata riposta in te. Alcune persone ti hanno persino affidato denaro o lavori redditizi. Può essere spaventoso pensare a cosa potresti fare con così tante risorse a tua disposizione. Questa è la tua occasione per dimostrare che sei un investimento utile. Regna nelle tue paure e in ogni tendenza incontrollata all'auto-sabotaggio. Stabilisci dei limiti in modo da onorare ciò che ti è stato affidato.

Crescita personale / spiritualità: sapere quando uscire con grazia sarà la tua grazia salvifica stasera quando l'esuberante Luna Sagittario si scontrerà con il malvagio Nettuno. Presta attenzione al tuo intuito quando l'atmosfera diventa strana.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: le connessioni recentemente coltivate stanno iniziando a dare i suoi frutti. Coltivali con cura e attenzione. Potrebbe anche essere necessario potarli se si stanno sviluppando in modo malsano. Quindi, attenzione al Sagittario che porta le cose troppo lontano.

Amore / amicizia: gli amanti selvaggi e gli amici selvaggi sembrano particolarmente allettanti quando Giove esagerato si allinea con Eris senza legge. Non ne hai mai abbastanza di persone a cui piace mettere alla prova i propri limiti e sfidare lo status quo. Certamente rende la vita eccitante. Ed è divertente vivere in modo vicario attraverso le loro imprese; tuttavia, ci sono probabilmente dei limiti a quanto puoi impazzire. Potresti essere in procinto di scoprire quanto puoi tollerare.

Carriera / Finanza: le relazioni amichevoli con i colleghi e la comunicazione disinvolta preparano il terreno per una giornata produttiva. Puoi ringraziare una fusione di supporto Mercurio/ Venere nella tua zona di lavoro per aver portato un'atmosfera positiva sul posto di lavoro. Perché non conoscere meglio un collega con il quale senti una connessione? Avere un amico sul posto di lavoro può rendere la tua esperienza di lavoro quotidiana molto più piacevole. Perché non pranzare insieme o fare un happy hour dopo il lavoro?

Crescita personale / spiritualità: sentirsi bisognosi o scoraggiati potrebbe essere un segno che sei esausto. Le tue difese emotive subiscono un colpo quando la luna quadra la nebbia di Nettuno a fine giornata. Sapere quando chiamarlo una notte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: divertirsi è carburante per la produttività. Più sei felice, più sarai ispirato al lavoro e nel portare a termine le cose sul fronte interno. Trova il tempo per la ricreazione. In effetti, uno Scorpione sarà il tuo migliore compagno di giochi, quindi connettiti con loro se devi scaricare un po' di rabbia.

Amore / Amicizia: sei una gioia assoluta essere presente mentre Mercurio loquace e affettuoso Venere convergono. Tutta la tua vibrazione urla amore e un genuino interesse per la vita degli altri. Quando ti impegni in un modo così caloroso e genuino, tutti vogliono averti intorno. Uscirai per un appuntamento divertente? O tu e la tua squadra raggiungerete il vostro hot spot preferito? Se segui dove ti porta il cuore, non puoi sbagliare. Potrebbe essere una serata fantastica!

Carriera / Finanza: opportunità non convenzionali che sfidano lo status quo sono molto interessanti. Ci sono molte tra cui scegliere poiché Giove abbondante si allinea con Eris sfrenato. Tuttavia, dominare questa energia e farla funzionare per te piuttosto che contro di te è una storia completamente diversa. È bello essere visto come un anticonformista. Ma non vuoi essere un ribelle senza una causa. Restringi la tua attenzione a posizioni o progetti che promuovono cambiamenti significativi.

Crescita personale / spiritualità: la produttività diminuisce quando lavori fino a notte fonda per un'attività. Perderai sicuramente la trama quando l'entusiasta Sagittario Luna si scontrerà con il malvagio Nettuno. Sapere quando chiamarlo si chiude.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: avere una solida base emotiva fornisce la sicurezza necessaria per mettere in gioco i tuoi talenti. È uno dei tanti motivi per cui dovresti dedicare tempo al rafforzamento dei legami con la famiglia e gli amici. Può anche essere semplice come connettersi con uno Scorpione per una notte di streaming TV e relax.

Amore / amicizia: Mercurio espressivo e Venere socievole che si fondono nella tua zona di casa lo rendono un momento eccellente per intrattenere la famiglia e gli amici. Una conversazione significativa durante un pasto condiviso può rendere felici i ricordi. Un incontro intimo di due potrebbe anche essere dolce. Puoi avvicinarti al tuo interesse amoroso senza le distrazioni che incontri quando sei fuori ad un appuntamento. Perché non preparare un pasto delizioso e renderlo una serata speciale? Anche cenare sul divano è speciale quando si sintonizza il mondo e lo si fa per voi due.

Carriera / Finanza: la tua creatività è in fiamme! Con l'entusiasmo di Giove in linea con Eris sfrenato, sei particolarmente attratto dalle idee che scuotono le cose. Sembra tutto molto intrigante, ma dovrai dimostrare che il mondo (o il tuo pubblico previsto) è ricettivo a tale cambiamento monumentale. Non lasciare che le tue idee scappino con te. Indica ciò che è pratico e può essere applicato a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata a tarda notte con un amico può portarti sulla rotta se sei andato fuori strada con un progetto. Aiuta un nuovo paio di occhi a rivedere i tuoi piani.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: una conversazione significativa porta a connessioni più profonde. Non ti pentirai del tempo che hai investito nell'ascolto e nella conoscenza di qualcuno meglio. Tuttavia, prendi le parole dei Pesci con un granello di sale, poiché potrebbero abbellire ciò che ti stanno dicendo.

Amore / Amicizia: il tuo appetito per la connessione emotiva e sessuale non conosce limiti. Potrebbe diventare pazzesco intenso poiché Giove si allinea con Eris sfrenato nella tua zona di intimità. Soddisfare i tuoi bisogni non fa che aumentare il tuo desiderio di più. Dipendenza da sesso e amore? Può essere molto per il tuo partner (presente o futuro). Forse è il momento di guardare ad altri canali per soddisfare il tuo bisogno di brividi e alta intensità? Certamente toglierebbe la pressione da una relazione e ti aiuterebbe a connetterti in un modo più equilibrato.

Carriera / Finanza: sei la persona delle idee mentre Mercurio intelligente si fonde con l'attrattore Venere nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Le tue intuizioni ispiratrici attireranno l'attenzione e la tua passione per la condivisione di idee renderà le persone desiderose di seguire i tuoi progetti. Se hai bisogno di vendere qualcuno su qualcosa, ora è il momento. Perché non inviare un'esplosione sui social media e far sapere al mondo cosa stai facendo? Potrebbe generare un grande ronzio.

Crescita personale / spiritualità: mentre i quadrati lunari schivano Nettuno stasera, qualcuno (forse tu) potrebbe mentire o nascondere la verità. Soprattutto se sono troppo stanchi o stressati per gestire la divulgazione. La verità prevarrà domani.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: prendere la temperatura della stanza prima di negoziare può aiutarti a determinare il modo migliore per gestire i problemi finanziari. Parla con le persone e raccogli informazioni prima di procedere. Un sagittario esperto può avere utili notizie e approfondimenti.

Amore / amicizia: la vita della tua relazione spesso sembra davvero folle. Ci sono sempre colpi di scena che non puoi né prevedere né controllare. Deve esserci un significato più profondo dietro questi shake-up. Il saggio Giove che si allinea con l'Eris discordante nella tua zona di partenariato può ispirare una discussione che ti aiuta a comprendere meglio le forze più profonde sul lavoro. Potresti scoprire di essere attratto da persone che incarnano la tua paura non riconosciuta di stabilirsi e rifiutarsi di sostenere lo status quo.

Carriera / Finanza: la posizione con cui gestisci una questione finanziaria può aiutare una transazione a procedere più agevolmente. La tua simpatia aumenta di livello come mercurio espressivo e Venere socievole si fondono. Le persone tendono ad essere più disponibili quando si negozia con qualcuno che sembra accomodante. Con questa fusione planetaria che ha luogo nell'acuto Scorpione, sei furbo quanto viene. La tua cordialità può essere il foglio perfetto per una manovra accuratamente studiata. Potrebbe essere il momento giusto per chiedere un aumento.

Crescita personale / spiritualità: stress e stanchezza possono manifestarsi come confusione o insicurezza mentre la Sagittario si scontra con Nettuno, alla fine della giornata. È il tuo segno chiamarlo notte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: conoscere te stesso e ciò che è importante per te è la base per ottenere ciò che desideri. Verifica che le tue azioni siano allineate al tuo scopo. E mentre puoi sicuramente divertirti con un Pesci, non dovresti prenderli troppo sul serio.

Amore / Amicizia: il tuo fascino e i silenziosi poteri di seduzione aumentano di livello come espressivo Mercurio e adorabile Venere sincronizzata nel tuo segno. In modo naturale, porti piacere a te stesso e agli altri. È il tipo di sensualità senza sforzo che ti rende una cattura desiderabile. Se sei in giro, sei sicuro di girare alcune teste. Se sei accoppiato e vuoi qualcosa dal tuo partner, basta chiedere. In questo momento, è difficile dirti di no.

Carriera / Finanza: Sfruttare le opportunità senza entrare in testa è una lezione che dovrai imparare mentre Giove abbondante si sincronizza con Eris discordante. Più soldi possono significare più problemi se non sei equipaggiato per gestire tutto il caos che può portare un lavoro extra. Sii realistico su quanto puoi gestire e scegli di conseguenza.

Crescita personale / spiritualità: essere ottimisti è positivo, ma non lasciarti sorprendere dai dettagli che richiedono uno sguardo più attento. Essere sciatti potrebbe essere un segno che sei stressato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la tua sensibilità può essere più o meno a seconda di quanto onori ciò che provi. Non spingerti se la tua energia sta calando. Puoi ancora essere produttivo senza sforzarti troppo. Nel frattempo, un Ariete selvaggio potrebbe farti appello.

Amore / Amicizia: Al cuore, sei un animale da festa. Anche se non lo stai vivendo in questi giorni, ti piace ancora vivere per procura attraverso amici disinibiti e interessi amorosi. L'espansivo Giove nel tuo segno che si allinea con l'Eris sfrenata è destinato a scatenare la tua bestia interiore, in un modo o nell'altro. Dovresti trovare un modo per farlo uscire. Altrimenti, potresti provocare ogni sorta di caos (specialmente nella tua vita amorosa) quando la pressione per essere un centauro educato e ben educato diventa troppo da sopportare.

Carriera / Finanza: sarai più produttivo quando lavori dietro le quinte, quindi non perdere tempo a fare il giullare per essere notato. C'è qualcosa da dire per abbassare la testa e portare a termine il lavoro piuttosto che attirare sempre l'attenzione e cercare l'approvazione per quello che fai. Puoi imparare qualcosa di utile sul funzionamento interno del tuo ambiente quando ti colleghi a un collega che rimane fuori dalla mischia.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera lunatica può farti scoraggiare da un problema di casa o famiglia quando la luna nel tuo segno si scontra con il disorientante Nettuno stasera. Una buona notte di sonno può rinfrescare il tuo punto di vista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: puoi interagire con gli altri in modo significativo senza essere emotivamente faticoso. È facile andare d'accordo con le persone con cui ti senti a tuo agio, ma è necessario uno sforzo maggiore con quelli che non conosci. Sii civile e cooperativo con conoscenti e colleghi, ma invita solo amici fidati nel tuo mondo interiore. E se un Pesci ti dà vibrazioni strane, non ignorarlo.

Amore / Amicizia: c'è un cameratismo senza sforzo tra te e i tuoi amici mentre Mercurio loquace si collega con Venere affettuosa. Non importa se esci in un hot spot locale o se vai in giro a casa di qualcuno purché passi il tempo con la tua gente preferita. Naturalmente, la conversazione si trasformerà nella tua vita amorosa. Un amico può avere utili spunti sulla tua situazione attuale.

Carriera / Finanza: il tuo serbatoio emotivo è basso, quindi potresti non essere dell'umore giusto per collaborare a un compito. Darai troppo e prosciugherai la tua energia o darai così poco da sprecare i tuoi sforzi. Cercare un approccio equilibrato.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere un sostenitore più grande del cambiamento nel tuo scenario familiare e di quello che sei disposto ad ammettere. Con l'entusiasmo di Giove nella tua dodicesima casa nascosta allineandoti con la discordante Eris, manterrai un freno al tuo desiderio di uno shake-up. Nessuno deve sapere che hai segretamente aggiunto carburante al fuoco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: raggiungi la tua cerchia interna di amici e familiari. Sarà bello avere il loro supporto mentre persegui un grande progetto o un obiettivo di carriera. Ti sentirai più sicuro quando saprai che le persone fanno il tifo per il tuo successo. Quindi, tieni gli occhi aperti per uno Scorpione che devi conoscere.

Amore / Amicizia: c'è qualcosa che non dirai? Probabilmente non come Giove esagerato si allinea con l'inferno Eris. I tuoi amici possono sicuramente fidarsi che non tratterrai le tue opinioni, non importa quanto caos possano causare. Alcuni troveranno la tua schiettezza rinfrescante mentre altri possono rabbrividire ad alcune delle cose che dici. Non ti costerà nulla essere gentile e attento a come le tue parole influenzano le persone intorno a te.

Carriera / Finanza: diventerai una persona affascinante o un rappresentante pubblico per il tuo posto di lavoro mentre Mercurio comunicativo si allinea con Venere socievole. C'è qualcosa in te che attira le persone e le rende incuriosite nel sentire quello che hai da dire. Una figura influente potrebbe trovarti difficile resistere. È un momento eccellente per conoscere meglio qualcuno che può aiutarti a perseguire i tuoi obiettivi, ma fai attenzione a non mescolare affari e piacere.

Crescita personale / spiritualità: la riflessione a tarda notte sul futuro potrebbe iniziare a farti crollare mentre la Luna del Sagittario piazza l'oscuro Nettuno. Reindirizza i tuoi pensieri a ciò che sta accadendo giusto invece che a quello che sembra stia andando storto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: hai imparato alcune cose nuove e hai avuto esperienze interessanti. Ciò può ispirare un nuovo piano audace. Prendi la temperatura del tuo ambiente e determina se le persone sono ricettive a ciò che hai in mente. Uno Scorpione apprezzerà il modo in cui pensi.

Amore / amicizia: Mercurio e Venere che si fondono nello scorpione penetrante potrebbero ispirare una discussione su religione, politica e altri argomenti di attualità. Potrebbe essere una rivelazione per scoprire dove si trova il tuo interesse amoroso su questioni importanti. Se scopri di non essere interamente nella stessa pagina, indirizza la discussione su dove convergono i tuoi interessi piuttosto che concentrarti sulle tue differenze.

Carriera / Finanza: c'è sempre un elemento di caos collegato ai tuoi affari finanziari. Nel cuore, sei molto spirituale, quindi potresti non vedere il materialismo come una nobile ricerca. Ad ogni modo, devi ancora prosperare. Il benevolo Giove in allineamento con la discordante Eris ti invita a cercare modi per beneficiare dell'instabilità e del cambiamento. Non nel senso di trarne vantaggio, ma usando i tuoi talenti per servire il mondo in modo utile. Potresti prosperare da un lavoro che aiuta le persone a trovare un equilibrio in un mondo caotico e imprevedibile.

Crescita personale / spiritualità: essere sempre attivi può essere faticoso. Avrai voglia di oscurare la tua luce e ricostituire la tua energia stanotte quando la Sagittario si scontra con Nettuno sensibile nel tuo segno. Fallo presto se ne hai bisogno.

