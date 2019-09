Oroscopo di oggi 30 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 30 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 30 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è una giornata eccellente se sei concentrato e produttivo. È quando la tua mente vaga che potresti ritrovarti in un posto che non ti fa sentire bene. Sai cosa dicono di una mente inattiva. Perché non trasformare la tua energia verso i tuoi soldi? Se vuoi un suggerimento in denaro, chiedi a un Toro.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Scorpione Luna in una strana angolazione rispetto a Chirone ferito nel tuo segno, qualcuno potrebbe ferire i propri sentimenti (forse tu.) Se sei al limite, evitare di sfogarsi eccessivamente è una regola saggia. Può essere allettante tentare di avventurarsi in un territorio sensibile ed emotivo, anche se potresti non avere lo stomaco per quello che scopri.

Carriera / Finanza: Non importa quale sia il tuo attuale incarico, porterai l'unità necessaria per portare a termine il lavoro. Soprattutto se c'è un obiettivo finanziario che sei motivato a raggiungere. Un potente allineamento tra Marte produttivo in Vergine e Vesta nel Toro materialista afferma che nulla è un motivatore più grande del denaro. Se stai cercando un giorno, identifica un oggetto ambito o una pietra miliare finanziaria che un piccolo sforzo extra può aiutarti a raggiungere. Ad ogni costo.

Crescita personale / spiritualità: se hai intenzione di guardare il pelo nell’uovo, concentrati sul positivo invece di ossessionarti su tutte le tue carenze. Il cambiamento deve essere affrontato da un luogo di accettazione di sé, quindi abbraccia tutte le tue stranezze.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: potresti non essere dell'umore giusto per trattare con i tuoi simili. La tua giornata andrà a gonfie vele se puoi operare come agente solista. Altrimenti, non punire le persone, specialmente quello Scorpione di tua conoscenza, solo perché sei di cattivo umore.

Amore / Amicizia: da che parte stai? Con Marte che aspira a Vesta dedicato nel tuo segno, sei quello per cui stai combattendo. Quindi, una storia d'amore o di amicizia dovrà ospitarti. Non è egoismo. A volte, è importante che tu sostenga te stesso. Soprattutto se hai perso molto terreno accettando le richieste degli altri. Non sentirti in colpa se tieni duro e chiedi quello che vuoi.

Carriera / Finanza: collaborare con un collega o trattare con un cliente può essere un po' difficile poiché l'astuta Luna Scorpione si scontra con Urano indisciplinato e Chirone ferito. Sorprendentemente, potresti essere quello che all'improvviso decide di non andare d'accordo con il programma. Forse non ti senti sicuro di te stesso? In tal caso, prova a organizzare un'uscita aggraziata piuttosto che un ritiro dirompente.

Crescita personale / spiritualità: con un nervoso allineamento di Nettuno / Giunone in gioco, potresti chiederti se qualcuno ti prende veramente e se i tuoi desideri saranno mai soddisfatti. È sconcertante, sicuramente. Ma non ti sentirai bene se ci andrai. Concentrati sul positivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: non ci sono uscite facili, ma ciò non significa che non puoi trarre il massimo da quella che potrebbe essere una giornata difficile. Trova un modo di essere al servizio di qualcuno che sta lottando. Beneficerà sia il donatore che il ricevente. E se hai bisogno di una spalla su cui piangere alla fine della giornata, chiama un Cancro.

Amore / amicizia: evitare un problema con un amico rende le cose imbarazzanti mentre lo si confronta significa che qualcuno potrebbe finire per farsi male i propri sentimenti. Essere amici non è sempre facile. A volte anche le migliori relazioni richiedono manutenzione per mantenerle in equilibrio. Se non lo senti, rimanda la faccenda oggi. Tuttavia, non puoi evitarlo per sempre.

Carriera / Finanza: con un'opposizione stressante Nettuno / Giunone, potresti sentirti scoraggiato se i superiori non apprezzano la tua dedizione al tuo lavoro o riconoscono i tuoi contributi. Potresti avere ragione. Potresti sbagliarti. Una cosa è certa: essere emotivi rende difficile vedere le cose in modo obiettivo. Presenta la questione per ora e rivisitala quando hai più chiarezza.

Crescita personale / spiritualità: se stai cercando un miglioramento dell'umore, trova un modo per offrire un supporto tangibile a un'organizzazione di beneficenza o a un individuo bisognoso. Un potente allineamento tra Marte guidato in Vergine e Vesta dedicata in Toro suggerisce che sarai abbastanza motivato a lasciarti coinvolgere se le tue azioni possono fare la differenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le tue vibrazioni sono intense e influenzano le persone intorno a te, quindi fai attenzione all'energia che stai inviando. Puoi avere un impatto se sei consapevole di ciò che stai facendo, ma puoi essere un incubo totale se ti comporti in modo inconsapevole. Possiedi la tua energia e non farla ingarbugliare con quella di un Acquario che vaga in giro. Non andrà bene per nessuno dei due.

Amore / Amicizia: sei un buon amico. E con il difensore Marte che aspira a Vesta dedicato, sarai veloce a proteggere qualcuno a cui tieni o a dare loro il tuo supporto. Farai il sollevamento pesante (letteralmente) necessario per toglierli da un ingorgo e non ti lamenterai se si tratta di sporcarti le mani. Hai dato un ottimo esempio di cosa significhi davvero l'amicizia.

Carriera / Finanza: con la luna in Scorpione che attacca Urano e il ferito Chirone, le tue stravaganti buffonate potrebbero essere troppo per il posto di lavoro. Potresti attirare l'attenzione indesiderata se lasci volare la tua strana bandiera. Non è possibile cancellare un'impressione sfavorevole né spiegarla. Sii professionale sul posto di lavoro e risparmia le tue stranezze per i tuoi tempi di fermo.

Crescita personale / spiritualità: una crisi esistenziale potrebbe farti domande sul tuo scopo o sull'esistenza di Dio. Potresti davvero metterti in uno stato se scendi in questa tana del coniglio. È la calma, non il caos, che ti aiuterà a scoprire la tua verità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: c'è una strana atmosfera nell'aria ed è un po' snervante. Gravita verso le persone e le cose che alimentano il tuo spirito anziché essere attratto dal caos. Se le cose diventano troppo, rivolgiti a un Toro di fiducia per incoraggiarti e consigli pratici.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Luna dello Scorpione nel tuo regno domestico, desidererai il conforto silenzioso che solo la casa può offrire. Tuttavia, non è esattamente accogliente in quanto la luna si scontra con Urano turbato e ferito Chirone. Se ti ritrovi ad allenarti piuttosto che a rilassarti, potrebbe essere saggio uscire di casa. Perché non connettersi con un amico allegro?

Carriera / Finanza: se ci sono soldi da guadagnare, ci sei. Con Marte motivato in Vergine che si allinea con Vesta dedicata in Toro, stai cercando di raggiungere obiettivi con premi tangibili. Se non puoi portarlo in banca, non vale la pena dedicare tempo e fatica. Salva grandi schemi e concetti sperimentali per una un’uscita successiva. In questo momento, l'atmosfera è tutta per mettere i soldi in tasca. È l'unico modo per mettere un cuscino tra te e cose che non puoi controllare.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti vuoto, potrebbe essere perché stai trascurando la tua vita interiore. Qual è la cosa che ti dà significato? Spiritualità? Creatività? Trascorrere del tempo in natura? Identificalo e immergiti in esso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: Un'atmosfera spigolosa può farti decentrare o può motivarti a fare tutto il necessario per rimanere in pista. Hai una scelta, tuttavia, francamente, dovresti occupartene solo se un Toro si dimostra corretto e si dimostra errato.

Amore / Amicizia: non importa quanto tu sia utile, potrebbe non essere abbastanza per compiacere il tuo partner poiché Giunone impegnato si oppone a Nettuno disilluso. Non è che stai facendo la cosa sbagliata. Non importa cosa fai, non è mai giusto. Questa è una battaglia che non vincerai mai, quindi, per ora, smetti di provarci. Se i ruoli vengono invertiti, potrebbe essere necessario abbassare gli standard. Non puoi essere sempre così esigente su tutto.

Carriera / Finanza: ciò che pensi di sapere potrebbe rivelarsi scadente quando qualcuno mette le tue idee a confronto con dati all'avanguardia. Potrebbe pungere un po', ma non prenderlo sul personale se sei un po' indietro rispetto ai tempi. Considera questo un invito per aggiornarti sulle notizie e le informazioni relative a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la ricerca del significato è iniziata! Mentre Marte guidato nel tuo segno si allinea con il devoto Vesta in Toro, hai bisogno di prove tangibili del tuo scopo o, almeno, il più vicino possibile ad esso. Una pratica spirituale, accademici o viaggi potrebbe fornire pezzi chiave per il tuo puzzle. Se ciò che scopri mette in pratica i tuoi talenti, sei sulla strada giusta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: qualunque cosa accada oggi, cerca di non prenderla a cuore. Salire di livello nella vita richiederà di non farti cullare da strane vibrazioni e situazioni che non puoi né prevedere né controllare. Un Gemelli è la soluzione migliore per capire cosa diavolo sta succedendo.

Amore / Amicizia: sei determinato a soddisfare i tuoi bisogni emotivi e sessuali. Tuttavia, con la sensuale Scorpione in Luna in contrasto con Urano e il ferito Chirone, i tuoi progressi potrebbero essere respinti se ti avvicini al tuo amante nel modo sbagliato. È quasi impossibile leggere i segnali. Pertanto, tutto ciò che fai suscita una risposta sorprendente. Buona fortuna a capirlo. Se sei da solo stasera, potrebbe essere per il meglio.

Carriera / Finanza: se ti senti perso sul lavoro, puoi incolpare un'opposizione inquietante di Giunone / Nettuno per aver rovinato le cose. Sotto questa influenza, può essere difficile trovare il punto debole tra le competenze che hai da offrire e ciò che il lavoro richiede. Potresti anche chiederti se la tua posizione attuale o incarico è davvero la soluzione giusta. Non hai bisogno di prendere una decisione oggi. Guarda come ti senti nei giorni e nelle settimane a venire.

Crescita personale / spiritualità: non otterrai la convalida di cui hai bisogno da fonti esterne. Dovrai consegnare i tuoi piani. Molto presto saprai se hai preso le giuste decisioni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: L'ultima notte della luna oscura ti invita a esaminare dove sei stato e cosa hai realizzato dalla precedente Luna Nuova. Domani il ciclo ricomincia, quindi dovrai avere una direzione. Nel frattempo, non lasciare che un Sagittario alla deriva ti attiri a far saltare il tuo budget.

Amore / Amicizia: potresti non essere all'altezza di una data esagerata o di un evento di grande valore se ciò significa spendere molti soldi. Con la Luna in Vergine che ama la routine che attiva un ammasso planetario nel Capricorno, puoi preferire attività che sai che ti piaceranno. Uscire con la tua squadra e fare qualcosa di casual potrebbe essere più di tuo gradimento. Domani puoi provare qualcosa di folle se hai bisogno di emozioni.

Carriera / Finanza: per rimanere competitivi è necessario aggiungere nuovi trucchi al tuo bagaglio di esperienze. Le persone stanno sparando per quello che hai, quindi devi essere all'avanguardia. Con un allineamento creativo Marte / Nodi in gioco, un'azione rapida può metterti sulla strada dell'acquisizione di conoscenze utili. Non puoi più permetterti di navigare.

Crescita personale / spiritualità: è bello essere ambiziosi e andare dietro ciò che vuoi. È anche bello sapere quando è abbastanza. È utile impostare obiettivi facili da identificare in modo da poter riconoscere quando li hai raggiunti. Altrimenti, diventa un inseguimento senza fine che ti lascia per sempre insoddisfatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: un minuto ti alzi ed eccitato, il successivo, sei prosciugato e ti senti basso. Non andare agli estremi. Trova il tuo centro, rimani lì e lontano da altre persone che stanno cedendo agli estremi come quel Toro laggiù. Chi sa davvero cosa succede con loro comunque?

Amore / amicizia: se non sei dell'umore giusto per le sorprese, dovresti probabilmente andare da solo. L'incomprensibile Luna dello Scorpione che ferisce Chirone e il disgregatore Urano dice che qualcuno ti farà innervosire. Ciò di cui hai bisogno è la pace e la tranquillità, non le persone che portano caos e imprevedibilità nel tuo mondo privato. Anche la persona più affidabile e sana che conosci potrebbe scuoterti, quindi sii molto, molto selettivo su chi passi il tempo.

Carriera / Finanza: ognuno dovrebbe fare un passo avanti e farsi strada. Con Marte guidato in Vergine che aspetta Vesta in Toro dedicato, non sei venuto a giocare. Sia che intraprenda un compito fisicamente impegnativo o un incarico che richiede strategia e intelligenza, questa dinamica coppia planetaria ti consente di avere un impatto enorme. Volete vedere risultati misurabili, quindi continuerete a farlo fino al termine del lavoro. Non sarai tremendamente flessibile. Speriamo che tutti siano pronti ad andare d'accordo con il tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: quando la tua energia emotiva è bassa, cerchi le fessure nella tua armatura. Dio proibisca che qualcosa ti danneggi quando ti senti già vulnerabile. Non ti preoccupare, Sagittario. Sei al sicuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: segui ciò di cui ti senti fiducioso e non lasciare che un Pesci ti confonda più di quello che sei già o sei troppo distratto dalle cose che devi ancora capire. C'è troppo da fare oggi per perdersi nelle astrazioni. Rimanere concentrati.

Amore / Amicizia: se hai una data in fila o ti stai riunendo con un amico, non dovresti aspettarti che qualcosa andrà secondo un piano. Una luna dirompente / l'opposizione di Urano suggerisce che qualcuno potrebbe sfaldarsi all'ultimo minuto o potresti dover fare un improvviso cambio di sede. Avere in mente un'alternativa può aiutare a prevenire il disastro. Trasforma il motto del Boy Scout nel tuo mantra, sempre pronto.

Carriera / Finanza: cogli l'attimo e metti in pratica ciò che sai. Marte produttivo in Vergine sincronizzato con Vesta devota in Toro è un invito a condividere un'abilità o un progetto che hai lavorato duramente per sviluppare. La passione che hai messo in questo risplenderà. Dirà al mondo qualcosa su chi sei e cosa puoi fare. È un momento eccellente per le attività che mettono in mostra le tue capacità creative.

Crescita personale / spiritualità: un'epica opposizione Giunone / Nettuno potrebbe innescare una crisi spirituale, ma è solo se hai già dei dubbi sulle tue convinzioni. In tal caso, fai domande, leggi libri e parla con qualcuno che può offrire una nuova prospettiva.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non essere il tuo peggior nemico. La gente sta guardando, è una saggia idea tenere sotto controllo strani impulsi. Non è sempre a tuo vantaggio interpretare il ribelle. A volte, può essere a tuo danno. Cerca una Vergine per un'influenza costante.

Amore / amicizia: potresti chiederti se stai guadagnando il valore dei tuoi soldi dalle tue relazioni più strette mentre Giove impegnato in scontri con la Vergine con Nettuno in Pesci. In altre parole, le persone sono attente ai tuoi bisogni emotivi, sessuali e finanziari come lo sei tu? Una domanda ancora migliore da porsi è se sei davvero generoso come pensi. La risposta potrebbe sorprenderti. Forse il tuo gioco di dare potrebbe usare un aggiornamento?

Carriera / Finanza: con una luna stravagante / l'opposizione di Urano che getta un'ombra sulla tua immagine, potresti non essere pienamente consapevole di come sei percepito. Un comportamento bizzarro potrebbe sembrare immaturo o inappropriato. Aggiungi un cenno del ferito Chirone al mix e potresti dire o fare qualcosa che ti mette in una posizione vulnerabile. Potrebbe essere meglio volare sotto il radar. Meno persone ti vedono, meglio è (soprattutto i superiori).

Crescita personale / spiritualità: sei profondamente protettivo nei confronti della tua vita privata e delle persone a te più vicine e care. Se c'è un problema, non perderai tempo a cercare una soluzione. C'è qualcosa da dire per essere necessario. Ti fa sentire come se ci fosse un posto a cui appartieni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei contento di vivere nel tuo mondo. È quando il tuo mondo si scontra con ciò che esiste al di fuori di esso che le cose diventano un po' traballanti. Non puoi sempre vivere dentro la tua bolla. Indossa il tuo equipaggiamento protettivo, prendi uno Scorpione per il supporto e avventurati.

Amore / Amicizia: una disconnessione tra il modo in cui percepisci una relazione e la realtà può essere vertiginosa a causa dell'impegno di Giunone in Vergine che si oppone a Nettuno illusorio nel tuo segno. Nella migliore delle ipotesi, le idee non realistiche portano alla delusione mentre, nella peggiore delle ipotesi, qualcuno potrebbe finire ingannato a fondo. È tempo di rimuovere gli occhiali color rosa e vedere cosa c'è davanti ai tuoi occhi. Se singole idee romantiche idealistiche potrebbero essere ciò che si frappone tra te e un'autentica collaborazione. Controllo della realtà, forse?

Carriera / Finanza: nella tua testa, sembra un'idea geniale. Ma quando lo fai uscire nel mondo, sembra totalmente fuori di testa. Puoi ringraziare una luna distruttiva / influenza di Urano per aver confuso il tuo flusso mentale. Forse è una questione di tempismo e le persone non sono pronte per le tue idee inventive? O forse non ha davvero senso? Eseguilo da un collega prima di rilasciarlo al pubblico.

Crescita personale / spiritualità: non tutti parlano. Quando dai la tua parola, le persone possono fidarsi che la manterrai. Guadagnerai punti oggi camminando per i tuoi discorsi.

