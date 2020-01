Oroscopo di oggi 31 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 31 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 31 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna in Ariete aggiunge energia e fuoco alla tua giornata. Con la pesante energia di Saturno e l'energia di controllo di Plutone che crea quadrati intensi per i tuoi pianeti natali in Ariete e per la luna, la depressione e l'ossessione sono le bandiere rosse a cui prestare attenzione. Sii consapevole delle tue emozioni, evita di essere attratto dal dramma e starai bene. Una Bilancia è una buona compagnia stasera e porta molto divertimento al mix.

Amore / amicizia: il sole e Mercurio illuminano l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta, rendendola una serata meravigliosa per una cena dopo il lavoro e un drink con amici o colleghi. È facile connettersi e le conversazioni sono profonde. La parte della fortuna in Scorpione mette in evidenza l'intimità, quindi è del tutto probabile che non tornerai a casa da solo stanotte.

Carriera / Finanza: Pallade è congiunto al nodo sud e ti ricorda che mentre la tua carriera e il tuo successo sono fondamentali nella tua vita, non sono tutto. Ricorda di dedicare tempo a casa e alla famiglia e di nutrire e prenderti cura delle persone che ti amano. I più grandi riconoscimenti e risultati possono sembrare vuoti se non hai nessuno con cui festeggiare.

Crescita personale / spiritualità: lo sviluppo delle tue capacità intuitive aggiunge una dimensione di potere e comprensione della tua vita che ti gioveranno notevolmente. Tieni un diario dei sogni e registra i tuoi sogni. In poco tempo riconoscerai la guida che li attraversa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Con la luna in Ariete e ovviamente nulla per la maggior parte della giornata, potresti trovare difficile mettersi in marcia e realizzare qualcosa di importante. Non spingerlo; sappi che proprio come le maree dell'oceano, l'energia cambierà e sarai in grado di avanzare di nuovo con facilità. Succede questa sera quando la luna si sposta nel Toro e le sabbie mobili scompaiono. Un Capricorno ha saggezza e consigli pratici da condividere con te.

Amore / amicizia: con la parte della fortuna che attiva le relazioni, la tua connessione con la persona amata si riempie di gioia e rispetto reciproco. Se sei single, puoi usare questa energia per attirare qualcuno di speciale, ma per farlo dovrai uscire dalla tua zona di comfort. L'amore vuole trovarti, quindi mettiti fuori e lascialo.

Carriera / Finanza: Mercurio, il sovrano della tua seconda casa degli affari materiali è in Acquario e attiva il riconoscimento della carriera nella tua carta. Prendi in considerazione la possibilità di scrivere, fare un podcast o coinvolgere qualsiasi metodo di comunicazione che ti dia accesso a un vasto pubblico. La tua mente è acuta, inventiva ed estremamente creativa, quindi gioca con le idee su come condividere al meglio la tua voce con il mondo.

Crescita personale / spiritualità: se il tuo dialogo interiore ti sta abbattendo invece di sollevarti, è tempo di raccontarti una nuova storia. Se non riesci a farlo senza aiuto o supporto, contatta e chiedi un buon consulente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva amicizia e impegni sociali nella tua carta, quindi pianifica la tua tribù per divertirti dopo il lavoro. Fai attenzione agli animi brevi e elude gli argomenti prima che si sviluppino. Anche se la luna è ovviamente nulla per la maggior parte della giornata, ciò non influirà sulla tua capacità di rilassarti, rilassarti e goderti la compagnia dei tuoi amici. Un Sagittario vorrebbe creare e condividere un'avventura con te.

Amore / amicizia: Marte in Sagittario attiva la tua casa di unione e piazza Nettuno in Pesci, quindi potresti sentirti geloso, insicuro o persino vendicativo. Tieni presente che nessun altro sta causando questi sentimenti in te, stanno sorgendo perché stai pensando in un certo modo. Evita di agire su questi sentimenti e, se necessario, contatta un terapista o qualcuno di cui ti fidi per chiedere aiuto. È tempo di curare questo vecchio schema, ecco perché sta arrivando.

Carriera / Finanza: hai doni e abilità intuitivi e canalizzi energia di guarigione. Giacciono dormienti dentro di te, aspettando che tu li coinvolga. Una volta fatto, puoi decidere di trasformarli in un flusso di entrate. Con il sole e Mercurio in Acquario che attivano l'apprendimento nella tua carta, questo è il momento ideale per studiare e ricevere istruzioni in questioni metafisiche o mistiche.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di dare un'occhiata ai tuoi comportamenti e schemi di dipendenza. Con la parte della fortuna in Scorpione che mette in risalto la tua salute e il tuo benessere, ora è possibile cambiare schemi di autodifesa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La luna in Ariete è quadrata con i tuoi pianeti natali in Cancro e nel Nodo Nord. È difficile alzarsi e andarsene, soprattutto perché la luna è ovviamente vuota per gran parte della giornata. Questa sera quando la luna entra nel Toro, sentirai lo spostamento di energia e scoprirai che questa è una serata ideale da trascorrere con i tuoi amici. Uno Scorpione porta creatività e avventura sul tavolo e puoi davvero usarlo proprio ora.

Amore / Amicizia: ricorda che ti importa. Pallade è congiunto al Nodo Sud e attiva la collaborazione nella tua carta e insiste sul fatto che dai una occhiata dura al tuo comportamento piacevole della tua gente, specialmente nei modi in cui ti svendi per mantenere la pace. Se non puoi essere il tuo vero io con la tua data o il tuo partner, allora potrebbe essere il momento di incassare quei chip e coltivare una relazione con te stesso.

Carriera / Finanza: potresti desiderare ardentemente che qualcuno si prenda cura di te finanziariamente, poiché il sole attiva la condivisione di risorse e beni nella tua carta, ma è improbabile che ciò accada. Mercurio in Acquario evidenzia anche le risorse condivise e ti chiede di essere altruista e generoso nel prendersi cura degli altri. Inizia a cercare modi per condividere le tue risorse, il tuo benessere finanziario migliorerà quando lo fai.

Crescita personale / spiritualità: fai qualcosa di gentile per i tuoi colleghi oggi. Il morale è un po' basso e tutti potrebbero usare un passaggio emotivo e più luce. La tua energia nutritiva fa una differenza enorme.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva l'espansione nella tua carta e trigono i tuoi pianeti natali in Leone, dà una spinta alla tua autostima e fiducia in te stesso. Non preoccuparti di ottenere molto da fare oggi mentre la luna va presto senza rotta, creando energiche sabbie mobili. Tendi semplicemente agli affari di routine ed evita argomenti o conflitti. Un acquario ha più dell'amicizia per la testa.

Amore / amicizia: Marte sexy in Sagittario attiva il romanticismo e praticamente ti supplica di uscire di casa e fare qualcosa di divertente. Con Nettuno in Marte quadrato Pesci potresti non essere in grado di leggere chiaramente i segnali, quindi fai un passo indietro e lascia che qualcun altro prenda il comando. Ricorda solo che se qualcosa non ti fa sentire bene, fidati di te stesso. Un lupo travestito da pecora non è quello che stai cercando.

Carriera / Finanza: la luna si sposta dall'Ariete al Toro nel tardo pomeriggio e congiunge Urano. Nella tua decima casa di carriera e riconoscimento, questo può presagire uno sviluppo a sorpresa o inaspettato. Siediti nel weekend e non prendere decisioni affrettate. Sappi che ogni cambiamento è in definitiva per il tuo massimo bene. Entro lunedì avrai un'idea migliore di come procedere.

Crescita personale / spiritualità: osserva da vicino il tuo stile di vita e prendi la decisione di cambiare eventuali schemi o abitudini che danneggiano la tua salute o la qualità della vita. Devi prosperare, ma ciò non può accadere se stai minando il tuo benessere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La luna in Ariete si annulla ovviamente questa mattina impedendoti di ottenere molto. Non preoccuparti, puoi occuparti delle cose di routine e lasciare le cose importanti per un'altra volta. L'energia si sposterà e presto sarai pieno di energia e vigore. Un Toro è un ottimo compagno di viaggio e non esiste un'avventura troppo grande o troppo piccola per loro.

Amore / amicizia: Nettuno in Pesci attiva la partnership nella tua carta e ti dà l'opportunità di affrontare qualsiasi tendenza tu possa avere di vedere il tuo partner o la tua data o attraverso lenti irrealistiche color rosa, o attraverso la pietà o la simpatia mal riposta. Un partner che ha bisogno di essere salvato non è qualcuno che è pronto per essere un partner. Il miglior uso di questa influenza è cercare un compagno che ti ispiri e ti rallegri. Altrimenti, devi continuare a muoverti.

Carriera / Finanza: Pallade nella tua seconda casa di affari finanziari attiva la tua capacità di manifestare beni materiali e risorse. Se non hai ancora imparato a conoscere la visualizzazione creativa o la manifestazione cosciente, questo passaggio ti invita a farlo ora. Ricorda, anche se la tua abbondanza finanziaria aumenta, i soldi e le cose materiali non ti rendono felice. Possono essere apprezzati, ovviamente, ma la vera felicità è un lavoro interiore.

Crescita personale / spiritualità: trova il tempo per i tuoi amici. La tua tribù ti manca e ti piacerebbe organizzare un incontro. Capiscono che sei occupato, ma non farli essere sempre quelli che coltivano l'amicizia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la luna in Ariete si svuota naturalmente questa mattina creando una sorta di modello di presa che ti dà una pausa necessaria dall'azione. Tutta l'energia cardinale che porti può essere estenuante, quindi concediti il ​​dono del riposo. Prenditi cura delle questioni di routine oggi e attendi che il prossimo scoppio di energia ad alta potenza ti spinga di nuovo avanti. Un Pesci può mostrarti come divertirti senza fare nulla.

Amore / amicizia: tendi a buttarti nella relazione e a sparire. Il sole in Acquario attiva l'amore e il romanticismo nella tua carta, permettendoti di rivalutare la tua individualità, la libertà personale, i bisogni unici e il sé autentico. Che tu sia partner o single, devi sapere chi sei prima di poter essere un partner sano o creare una relazione felice.

Carriera / Finanza: L’incrocio con lo Scorpione attiva affari finanziari, dandoti l'opportunità di entrare in contatto con ciò che apprezzi veramente. Sviluppare la tua integrità personale in linea con il modo in cui guadagni, risparmi e spendi denaro, rafforza il tuo core e aumenta la tua stabilità interiore. Quindi non sarai più scacciato dal centro dai bisogni e dai desideri degli altri.

Crescita personale / spiritualità: ricorda di divertirti. Immergiti nella creatività, meno per il risultato finale e più per la gioia del processo. Goditi il ​​viaggio e la destinazione arriva automaticamente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la luna in Ariete attiva la salute e il benessere nella tua carta. Guarda come ti stai prendendo cura di te stesso e se le tue abitudini e routine ti stanno danneggiando, quindi traccia un piano per cambiare ciò che devi cambiare. Vale la pena il tempo, l'attenzione e lo sforzo, e se la tua autostima dice il contrario, allora è lì che devi iniziare la tua guarigione. Un Cancro sa come coltivare e può insegnarti come è fatto.

Amore / Amicizia: mentre la luna si sposta nel Toro questa sera, attiva la collaborazione e congiunge Urano, il Grande Risveglio e Agente del Cambiamento. Una sorpresa emotiva o un cambiamento inatteso possono manifestarsi e sebbene possa inizialmente suscitare resistenza, riflettendo vedrai che è per il bene supremo di tutti gli interessati. Appoggiandosi sapendo che il tuo paradigma di partnership sta ricevendo un aggiornamento.

Carriera / Finanza: il sole governa carriera e risultati nella tua carta ed è in Acquario, attivando le tue radici. Hai l'opportunità di vedere cosa ti trattiene, cosa ti trattiene e di cosa hai bisogno per essere libero di proseguire il tuo lavoro e la tua carriera senza restrizioni. Sia che tu stia vivendo il sogno di qualcun altro o sia vincolato dal pensiero di qualcun altro, è tempo di tagliare le corde che ti legano e librarti.

Crescita personale / spiritualità: alimenta la tua curiosità e seguila in un nuovo territorio. Persegui le tue conoscenze, lasciati studiare nuovi argomenti con abbandono e vedi dove ti guidano. Goditi il ​​viaggio!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva la creatività nella tua carta e, anche se questa mattina è ovviamente vuota, ti invita comunque a perseguire i tuoi interessi. Lascia andare ogni pensiero che non sei abbastanza bravo o non hai il talento per perseguire ciò che ami. È un virus mentale che hai catturato da qualcun altro e non è vero. Un Ariete crede in te e può aiutarti a vederti attraverso i loro occhi.

Amore / Amicizia: sei una palla di fuoco e costantemente in movimento. Questo ti rende molto divertente, ma non sempre si presta a profonda connessione e intimità. Il nodo nord in Cancro ti suggerisce di rallentare un po' ed essere presente quando sei con il tuo partner o la tua data. Invece di pensare a quello che vuoi fare dopo, resta fermo e ascolta davvero.

Carriera / Finanza: la luna si trasferisce nel Toro questa sera e congiunge Urano nella tua casa di lavoro e occupazione. Il cambiamento è in corso! Presta attenzione ai tuoi sentimenti e poniti le domande difficili sul lavoro che stai facendo. Ti soddisfa? Ami il tuo lavoro, i tuoi colleghi e il tuo compenso? Se le risposte sono no, allora inizia a pensare a cosa puoi fare per cambiare le cose.

Crescita personale / spiritualità: non è facile per te passare il tempo in solitudine, ma ti gioverebbe molto in questo momento. Valuta di fare un ritiro di meditazione silenziosa o di scollegarti dai social media. Beneficerai del riavvio in tanti modi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La luna in Ariete piazza Saturno e Plutone in Capricorno, che fanno parte di uno stellium di pianeti che attivano la tua prima casa di autostima, autostima e come cammini nel mondo. Potresti sentirti un po' crudo e fuori posto oggi, ma non preoccuparti, passa mentre la luna si sposta nel Toro questa sera. Un Pesci sa sempre come farti sentire meglio; trascorrere del tempo con loro e lasciare andare piccoli fastidi.

Amore / amicizia: il tempo trascorso con amici intimi è proprio quello di cui hai bisogno. Vedi se riesci a incontrarti dopo il lavoro stasera e rilassarti e divertirti. Con Urano che attiva l'amore e il romanticismo nella tua carta, potresti incontrare qualcuno di punto in bianco. Se sei un partner, il time out in città accenderà una scintilla di romanticismo. Cambia la tua routine e divertiti.

Carriera / Finanza: Pallade in Capricorno congiunse il nodo sud, attivando carriera, riconoscimento e successo nella tua carta, indicando che la tua autostima è sposata con il tuo senso di successo. Il nodo sud ti ricorda che il lavoro non è tutto e che le relazioni personali, compresa la famiglia, sono ciò che conta alla fine della giornata.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​weekend libero. Lascia il tuo lavoro in ufficio, prenota un massaggio, tuffati nel libro che hai salvato. Non puoi bruciare la tua candela ad entrambe le estremità senza finire in una stanza buia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva la comunicazione nel tuo diagramma e nelle piazze di Plutone, quindi ti consigliamo di essere consapevole delle tue parole, di fare o dire qualsiasi cosa dovrai fare ammenda per dopo. Mentre la luna si sposta nel Toro questa sera, illumina la casa e la famiglia, quindi potresti voler rimanere e goderti il ​​tuo nido e i tuoi cari. Un Leone porta saggezza sul tavolo, ascolta quello che hanno da dire.

Amore / amicizia: il sole governa la tua settima casa di associazione, rendendo le relazioni importanti per te. Con il sole in Acquario che attiva la tua prima casa di te, ti viene chiesto di esplorare i temi della libertà e dell'impegno, di sé e dell'altro, del romanticismo e dell'amore per te stesso. Prenditi il ​​tempo per guardare davvero questi temi. Portandoli nella consapevolezza consapevole, le tue relazioni miglioreranno.

Carriera / Finanza: L’incrocio con Scorpione attiva la tua decima casa di carriera indicando che la tua intuizione è una grande parte del tuo successo. Continua a sviluppare i tuoi sensi sottili e permetti loro di guidarti. Quando ti fidi di te stesso e delle tue conoscenze, sei rock stabile e irremovibile

Crescita personale / Spiritualità: per te è facile pensare a come attraversare le cose, ora devi imparare come sentirti attraverso le cose. Il QI emotivo è estremamente importante e sviluppandolo la tua vita fiorirà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna in Ariete è ovviamente nulla oggi, il che rende difficile realizzare molto, quindi non spingerti. Con Plutone e Saturno quadrano la luna che vorrai evitare di aggrovigliare con nessuno. Prendi lo spazio di cui hai bisogno per rimanere stabile. Le cose si calmano stasera quando la luna entra nel Toro amante della pace. Un Cancro vuole condividere un progetto creativo con te; la loro eccitazione è contagiosa, quindi vai avanti e salta con entrambi i piedi.

Amore / amicizia: i tuoi amici sono la tua famiglia trovata e con uno stellio di pianeti nel Capricorno che attivano l'amicizia nella tua carta, la loro importanza per il tuo benessere non può essere sopravvalutata. Sei una persona gentile e generosa, ma in materia di cuore puoi essere un po' critico. Ricorda che tratti il ​​tuo amante così come tratti i tuoi amici.

Carriera / Finanza: dì sì ai viaggi per lavoro o al trasferimento se ne hai la possibilità. Con Marte in Sagittario che attiva la carriera e la Parte di fortuna attiva l'espansione e il viaggio, sei in una spirale di crescita verso l'alto. È naturale provare un po' di paura quando la tua vita cambia, ma non lasciarti fermare.

Crescita personale / spiritualità: lascia che il sole e il mercurio nella tua dodicesima casa di introspezione ti offrano l'opportunità di rallentare un po'. Esamina la tua vita e valuta cosa funziona bene e cosa no, quindi traccia un piano d'azione e occupati.

