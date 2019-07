Oroscopo di oggi 31 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 31 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 31 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Preparati ad alleggerirti e divertiti! La Luna Nuova in Leone sta portando una nuova energia alla tua quinta casa amante del divertimento. Nelle prossime due settimane, aspettati che il tuo interiore romantico o artista prenda l'iniziativa e ti ispiri ad esprimerti con stile. Se sei alla ricerca di amore, un evento di intrattenimento può portare un ammiratore che apprezza la tua gioia di vivere. Tuttavia, un cenno del radicale Urano nella tua zona finanziaria può innescare la tua incoscienza quando gestisci il denaro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Un nuovo inizio per la tua vita domestica sarà il dono della Luna Nuova in Leone. Nelle prossime due settimane, sarai ispirato a lanciare nuove attività che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Forse organizzerai una gita in famiglia o contatterai i parenti lontani per riconnetterti. Inoltre, questo è un momento eccellente per abbellire il tuo ambiente di vita pulendo, organizzando o riorganizzando l'arredamento per migliorare il flusso di energia nella tua casa. Tuttavia, un cenno di Urano nel tuo segno suggerisce che resisterai alla tradizione a favore di fare le cose nel modo in cui mostri la tua individualità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Aumentare la tua potenza cerebrale sarà il dono della Luna Nuova in Leone. Nelle prossime due settimane, un nuovo ciclo intellettuale risveglierà la tua curiosità e il tuo amore per l'apprendimento, che potrebbe inviarti in una missione per ottenere informazioni, controllare un nuovo locale o partecipare a un'attività che stimola il tuo interesse. Inoltre, un cenno di Urano nel tuo regno inconscio indica che è tempo di prendere coscienza di eventuali emozioni nascoste che ti stanno influenzando. Impegnarsi nella meditazione quotidiana o nel diario illuminerà il tuo mondo interiore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Stai entrando in un nuovo ciclo finanziario. Durante le prossime due settimane, la Luna Nuova in Leone nel tuo regno di denaro risveglierà il tuo potere di guadagno, quindi cerca le opportunità per mostrare le tue abilità. Lo sviluppo di uno dei tuoi talenti può far parte del processo. Principalmente, è importante concentrarsi sull'abbondanza e sulla gratitudine anziché sulla mancanza, specialmente se hai avuto difficoltà a pagare le bollette. Tale positività preparerà il terreno per manifestare prosperità. Tuttavia, un cenno di Urano nel tuo regno sociale può innescare una decisione avventata o un conflitto che coinvolge denaro e amicizia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Preparati a seguire il tuo cuore. Nelle prossime due settimane, la Luna Nuova nel tuo segno rinnoverà / rivedrà le tue aspirazioni. È tempo di ottenere una nuova prospettiva sulla tua vita per chiarire ciò che vuoi, lasciando andare i sogni non più sul tuo cammino. Cosa c'è in cima al tuo elenco di priorità da perseguire o rilasciare? Un cenno di Urano ti chiederà di apportare una modifica, che potrebbe influire sul tuo lavoro. Assicurati solo di pensarci bene. E mentre ci sei, sii consapevole della tua volontà con autorità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La Luna Nuova in Leone annuncia un ciclo di chiusura per te. Durante le prossime due settimane, i tuoi pensieri verranno trascinati nel passato in modo da poter risolvere tutte le emozioni che ancora ti trattengono. Riflettendo su precedenti relazioni o situazioni che erano o sono importanti per te, razionalizzerai il tuo percorso verso un nuovo inizio, tra quattro settimane. Inoltre, un cenno di Urano può innescare una sveglia sul tuo futuro, che può comportare un rilancio inaspettato in un sogno che stai inseguendo. Rivalutare le tue credenze spirituali può far parte del quadro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La Luna Nuova in Leone annuncia un nuovo ciclo sociale. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a entrare in contatto con vecchi amici per rivitalizzare quelle relazioni. Questo è anche il momento ideale per partecipare alle attività di gruppo per stabilire nuovi contatti, alcuni dei quali saranno sulla tua lunghezza d'onda, mentre altri saranno diversi da te in qualche modo. In ogni caso, socializzare porterà nuove esperienze nella tua vita. Basta essere consapevoli del fatto che un cenno di Urano può suscitare un problema emotivo o un'abitudine che devi liberare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La tua ambizione è al centro della scena. Nelle prossime due settimane, la Luna Nuova in Leone nella tua zona di carriera ti motiverà ad ampliare la portata del tuo lavoro o chiarire i tuoi obiettivi. Adottare un approccio proattivo ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, un cenno del radicale Urano nel tuo regno di partnership può indicare che il tuo compagno/a o partner commerciale non è favorevole al tuo piano. Sarai tentato di andare avanti nonostante tutto ma seguire il corso potrebbe rivelare in seguito un compromesso che funziona per tutti i soggetti coinvolti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : La Luna Nuova in Leone sta risvegliando il tuo bisogno di esplorazione. Nelle prossime due settimane, approfondirai i concetti spirituali, contemplerai un viaggio in una terra straniera o studierai un argomento che ti ispira. Concentrarsi sulle tue pratiche spirituali rafforzerà la tua fede. Principalmente, si tratta di acquisire conoscenze che alimentano la tua anima, tuttavia, un cenno del ribelle Urano può scatenare la tua angoscia con la vita quotidiana, compreso il tuo lavoro. Mentre la tua anima si innalza fino alle alte altezze, ti annoierai intensamente con cose banali. Riesci a trovare un equilibrio che funzioni per te?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La libertà emotiva può essere il dono della Luna Nuova in Leone. Durante le prossime due settimane, diventerai probabilmente consapevole di un'emozione, una convinzione o un'abitudine che ostacola l'espressione del tuo vero io. Potrebbe essere coinvolta una ferita al cuore. Come tale, questo è il momento ideale per impegnarsi in qualche ricerca di anima o terapia per scoprire cosa (se non altro) è necessario rilasciare per guarire. Inoltre, un cenno di Urano può risvegliare il tuo romantico interiore, ma il tuo approccio distaccato o impulsivo all'amore può ostacolare il flusso dell'intimità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Un nuovo inizio in una relazione può essere il dono della Luna Nuova in Leone. Durante le prossime due settimane, un nuovo ciclo di partnership può ispirare interazioni significative con il tuo partner o il tuo amico più caro. Principalmente, si tratta dello scambio di sentimenti per approfondire il legame. Se stai cercando l'amore e il momento è giusto, c'è la possibilità che tu possa incontrare la tua metà ideale. Tuttavia, un cenno di Urano può innescare un conflitto tra ciò che vuoi e le esigenze di qualcun altro. Potrebbe essere coinvolto un problema di famiglia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Tra qualche settimana scoprirai opportunità per promuovere / espandere i tuoi progetti, sviluppare un'abilità o trovare un lavoro. Questo è anche il momento ideale per portare il tuo programma di fitness al livello successivo (o almeno iniziare ad allenarti regolarmente!) Ridurre lo stress gestendo il tempo in modo più efficiente farà parte del quadro. Tuttavia, un cenno di Urano, il pianeta degli estremi, può spingerti a esagerare quando persegui i tuoi obiettivi.

