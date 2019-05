Oroscopo di oggi 31 maggio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 31 maggio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 31 maggio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: A volte meno è meglio quando si tratta di informazioni. Con un sovraccarico di Mercurio / Giove che intercetta il flusso, con più persone parli e più informazioni ottieni, ma ti rendi conto che le tue opzioni creano confusione. Potrebbe essere meglio agire su ciò che già sai e vedere come funziona per te prima di aggiungere ulteriori informazioni al processo. L'input di un insegnante o di un mentore potrebbe apparire utile in superficie, ma potrebbe in definitiva complicare eccessivamente quello che stai facendo. In tutte le aree, cerca di mantenerlo semplice.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Si è tentati di spingere per maggiori e migliori quando si tratta di negoziazioni finanziarie o di effettuare un acquisto importante. Tuttavia, con un'opposizione di Mercurio / Giove che crea problemi nelle zone finanziarie, il più grande non è sempre il migliore. Qualcuno potrebbe promettere più di quanto possa offrire, quindi non dare la tua parola finché non vedi la merce. Dovresti anche fare attenzione a non prendere decisioni basate sul supporto che ritieni di ricevere dagli altri (e questo include anche le istituzioni finanziarie). Impegnati solo su ciò che puoi gestire da solo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Un rapporto tra te e una persona importante nella tua vita potrebbe lasciarti con più informazioni di quelle che hai davvero bisogno di sapere. Con Mercurio chiacchierone nel tuo segno opposto a Giove espansivo in Sagittario, c'è la tendenza a rivelare tutto invece di considerare attentamente ciò che l'ascoltatore può essere pronto o in grado di accettare. Allo stesso modo, uno sforzo collaborativo potrebbe produrre più idee di quante ne hai il tempo o le risorse esplorare. Meno è meglio, soprattutto se lavori in una scadenza o entro un budget limitato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Potresti non sentirti all'altezza di un lavoro intenso, specialmente se non ti senti sicuro di sapere cosa stai facendo. Con un'opposizione di Mercurio / Giove pazza che colpisce la tua zona di lavoro, aspettative gonfiate potrebbero significare che senti una tremenda pressione per esibirti. Non hai la situazione chiare e potrebbero passare diversi giorni prima di averla, quindi fai attenzione a non impegnarti in qualcosa che non sei sicuro di poter realizzare. Fallo passo dopo passo fino a quando non avrai chiarezza.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : C'è qualcosa di affascinante in te, quindi non c'è dubbio che attirerai l'attenzione. Venere è a casa nel Toro sensuale e ama stare in cima alla tua classifica delle preferenze. Mentre è lì, si sincronizza con il magico Nettuno e ti dà un bagliore magnifico. Userai la tua magia per abbagliare colleghi e superiori? È un momento eccellente per socializzare con colleghi professionisti e creare connessioni più personali. A volte, andare avanti è tutto su chi conosci. Non fa mai male avere amici in posizioni di rilievo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Ci vuole tatto per affrontare il pubblico nel modo giusto. Fornisci le informazioni rilevanti per la tua attività senza ricorrere alle tue opinioni personali. Con l'opposizione di Mercurio / Giove "rivelatrice" in gioco, è difficile essere consapevoli dei limiti. Prestare particolare attenzione a non inserire informazioni personali in una conversazione con il proprio capo o colleghi. Anche se hai una relazione amichevole, è comunque nel tuo migliore interesse mantenere il dialogo strettamente commerciale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Una piccola e intelligente idea può diventare una grande impresa sotto l'influenza di un'opposizione Mercurio / Giove tra le più alte. Oggi, non esiste una cosa come attenersi a un piano semplice. Anche se le tue intenzioni sono umili, potresti scoprire che le circostanze o altre persone rendono le cose molto più impegnative di quanto debbano essere. Prima che tu te ne renda conto, avrai più informazioni e suggerimenti di quanti ne sai cosa fare. Premi la pausa e concediti un momento per ordinare i dati prima di fare il passo successivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Che si tratti di amore o affari con cui hai a che fare, sei seriamente coinvolto in partnership e collaborazione. Con la leale Venere in Toro in sincronia con Saturno in Capricorno, sei pronto a impegnarti per un accordo reciprocamente vantaggioso. L'altra parte può fidarsi del fatto che tu dica cosa intendi e farai del tuo meglio per onorare gli impegni presi. È anche un momento eccellente per elaborare i dettagli e assegnare le responsabilità a un progetto importante. Lavorerai instancabilmente per assicurare che entrambe le parti ottengano ciò che desiderano.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : È molto più facile dire "sì" a tutte le richieste fatte da te (specialmente per il tuo partner o un importante contatto commerciale), ma dovresti davvero dire "no" se ciò che ti viene chiesto di fare è più di quello che puoi gestire. Con un'opposizione Mercurio / Giove sei sicuro di sopravvivere. Nessuno vuole essere la persona che rifiuta una richiesta apparentemente semplice. Tuttavia, l’effetto potrebbe essere molto peggio se non si riesce a consegnare ciò che hai promesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Non c'è dubbio che sei intelligente e hai delle abilità pazze. Fai attenzione che un'opposizione Mercurio / Giove esagerata non ti induca a sovrastimare ciò che puoi realizzare. Nella maggior parte degli scenari, è possibile capire cosa è necessario e portare a termine il lavoro. Tuttavia, sotto questa influenza, l'entusiasmo gonfiato accoppiato con cieco ottimismo potrebbe significare che ti metti d’impegno nelle cose, soprattutto sul lavoro. È qui che la cautela può davvero tornare utile e salvare la situazione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Se ti senti ispirato a ridipingere, prova! Venere in Toro e la tua zona di casa in sincronia con il glamour di Nettuno è tutto incentrato sul tuo posto con arredi sontuosi. È un investimento che non ti dispiacerà fare se aumenta il comfort e la bellezza nel tuo spazio vitale. Ti sentirai anche più ispirato a intrattenere familiari e amici quando il tuo posto emana un'atmosfera accogliente. Piuttosto che dai grandi raduni, riceverai più piacere da feste intime o serate in coppi a casa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : I piani che avete per la vostra casa o famiglia richiederanno di fare grandi mosse per finanziarli. Mercurio strategico nella tua zona di origine opposta all'entusiasmo di Giove suggerisce che potresti impegnarti a più responsabilità professionali di quelle che puoi realisticamente gestire. È bello che tu sia ambizioso e disposto a lavorare per ottenere ciò di cui hai bisogno, ma ci sono solo tante ore al giorno. Dai priorità ai tuoi piani e prendili passo dopo passo invece di caricarti di un'importante impresa.

