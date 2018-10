Oroscopo di oggi 31 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 31 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 31 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua giornata prevede momenti particolarmente stimolanti dal punto di vista affettivo, la tua fantasia favorirà l'intesa con la partner. In ambito lavorativo, gli astri ti consigliano di attendere nuove opportunità. Un consiglio: gioca a farti sedurre.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Dovrai contenere i tuoi entusiasmi se vorrai adempiere con serenità ai tuoi impegni lavorativi. In ambito affettivo, la tua partner cercherà di distoglierti dal lavoro proponendoti una serata romantica. Un consiglio: accontentala!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata potresti ricevere l'aiuto di un tuo familiare riguardo ad un investimento, se hai in mente qualche acquisto questo potrebbe essere il momento adatto. In ambito lavorativo, un nuovo incarico ti entusiasmerà: fai attenzione perché nasconde risvolti impegnativi. Bene in amore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Continua il tuo momento di grande fortuna in amore, approfittane. In ambito lavorativo, dovrai affrontare con più durezza un partner che critica ogni tua iniziativa e dirgli chiaro e tondo il fatto suo. Un consiglio: organizza una cenetta intima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

I buoni influssi di questa giornata ti daranno grande vigore e carica: sarai più in forma del solito, soprattutto in ambito lavorativo. In ambito affettivo, puoi ricevere una dichiarazione d'amore da una nuova conoscenza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata è possibile che tu sia il capro espiatorio di una problematica che si è venuta a creare in ambito lavorativo. In amore, dovrai accendere una candela e pregare che lei ti creda. Un consiglio: accendine due!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata, una grande prontezza mentale ti aiuterà a cogliere le giuste occasioni nel tuo ambito lavorativo e a gestirle nel modo più consono. In ambito affettivo, nulla potrà distoglierti dalle tue convinzioni ed avrai anche l'appoggio di un tuo familiare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Finalmente, in questa giornata speciale un banco di prova verrà superato energicamente e determinerà solidità e sicurezza economica per il futuro. In amore, una tua malizia può essere scoperta e conseguentemente rischi di pagarne il dazio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata sarai più intrigante del solito e con quell'alone di mistero susciterai le attenzioni di chi ti circonda. In ambito lavorativo, le tue idee saranno apprezzate. In ambito affettivo, avrai modo di fare nuove conquiste o di trasformare in meglio il tuo rapporto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Dovrai accantonare il tuo astio nei confronti di qualcuno che ti ha molto ferito nel lavoro. In ambito affettivo ti si presenta un incontro inatteso, magari con una persona con la quale ritenevi impossibile un rapporto. Un consiglio: definisci bene i tuoi obiettivi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Con i favori delle Stelle, in questa giornata abbatterai le difficoltà in ambito lavorativo e sarai più loquace e determinato. In ambito affettivo, sono probabili delle gelosie da parte della tua partner. Un consiglio: non alimentarle.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Purtroppo gli Astri in questa giornata non ti ti influenzano molto positivamente, fai attenzione perchè il tuo fare dispotico potrebbe irritare la partner. In ambito lavorativo, affronterai e risolverai energicamente un problema causato da altri. Un consiglio: modera le tue espressioni.

