Oroscopo di oggi 31 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 31 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 31 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Luna crescente nel Sagittario vivace ti invita ad esplorare il quadro più ampio relativo a qualcosa che hai iniziato intorno alla Luna Nuova più recente. Raccogli informazioni ed esplora i modi per farlo su una scala più grande. Il contributo di un Sagittario materno potrebbe trasformarti in una nuova e attraente idea.

Amore / Amicizia: Nelle settimane a venire, Mercurio retrogrado nel sondare lo Scorpione ispirerà profonde conversazioni su amore e sesso. Fino al 20 novembre, non saranno solo le chiacchiere sulle chat. Ti immergerai nel nocciolo della realtà mentre tocchi argomenti tabù e vengono svelati segreti. Questo non è per i deboli di cuore. Fai attenzione alle domande che fai. Potresti scoprire più di quello che vuoi veramente sapere.

Carriera / Finanza: il Mercurio retrogrado avrà un impatto sulle risorse comuni (come il denaro che condividi con un altro partner importante o un partner commerciale), nonché su prestiti, tasse e debiti. È il momento ideale per rinegoziare i termini, ma faresti bene a evitare di stipulare nuovi accordi. Piccoli incidenti e ritardi accadranno. E in seguito potresti scoprire di aver accettato termini che non sono a tuo favore. Questo periodo favorisce la revisione, revisione e rifacimento degli affari finanziari.

Crescita personale / spiritualità: allargare i tuoi orizzonti diventa un mezzo per prendersi cura di sé mentre la Sagittario Luna si fonde con espansivo Giove e nutrendo Cerere. Cerca di viaggiare, attività educative e spiritualità per nutrire il tuo cuore e la tua mente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: controlla se un obiettivo che stai perseguendo si allinea alle tue esigenze più interne. Deve avere uno scopo significativo per farti vedere. Gestirlo da uno Scorpione che è a conoscenza dei tuoi piani. Potrebbero avere dei buoni consigli per andare avanti.

Amore / Amicizia: potresti chiederti se tu e il tuo partner avete avuto questa conversazione prima. Sei pronto per un replay di relazione mentre Mercurio diventa retrogrado nello Scorpione e nella tua zona di partnership. Fino al 20 novembre, rivisiterai e rifarai mentre Mercurio sembra muoversi all'indietro attraverso questo segno. La tua relazione potrebbe regredire, sebbene ciò che sta realmente accadendo è che ti è stata data l'opportunità di dare uno sguardo approfondito alla tua connessione e apportare modifiche dove necessario. I single potevano sentire da un ex coniuge o ex partner. È bello visitare la memoria, ma c'è una ragione per cui ti sei trasferito fuori dal quartiere.

Carriera / Finanza: la generosa Sagittario Luna che si fonde con la premurosa Cerere e il sontuoso Giove può ispirare qualcuno a rendere disponibili le sue risorse. Potresti ottenere una protuberanza nella tua linea di credito o un partner (innamorato o aziendale) potrebbe offrire supporto aggiuntivo o denaro extra. Prendi solo ciò di cui hai bisogno. L'indebitamento aumenta l'equilibrio nella tua relazione.

Crescita personale / spiritualità: non vergognarti di avere desideri insoliti. Potrebbero sentirsi amplificati mentre la luna si sincronizza con Eris sfrenata. Trova un modo per soddisfarli mentre adotti misure per sentirti sicuro e protetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: fai attenzione a qualcuno con cui puoi collaborare per raggiungere un obiettivo di lavoro o fitness. Il feedback che contribuiscono può essere assolutamente prezioso. Un Sagittario preoccupato ti esorterà a fare di più, ma non assumere più di quello che puoi gestire.

Amore / Amicizia: le tue opzioni di relazione sembrano un po' extra quando il sole, Cerere e Giove convergono in Sagittario "più è più". Potrebbe significare che il tuo partner è molto attento e generoso. Oppure potrebbe significare che le attività extracurricolari ti stanno tentando di smarrire. Se single, potresti avere una più ampia varietà di opzioni. Scegli la persona che ti prodiga con amorevole cura.

Carriera / Finanza: tutte le piccole cose che possono andare storte andranno male con Mercurio retrogrado nello Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 20 novembre, dovrai rivedere e rivedere attentamente le attività quotidiane. È un momento eccellente per rilanciare un progetto abbandonato. Questa energia è tutta una questione di rifare. Tuttavia, non è bello lanciare un nuovo incarico importante perché i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da errori e ritardi. È comprensibile se non è possibile premere pausa. Cerca solo di stare molto attento.

Crescita personale / spiritualità: stai entrando in una fase più introspettiva mentre il tuo sovrano, Mercurio, diventa retrogrado. È il momento perfetto per migliorare la tua routine quotidiana. Esplora i modi per eseguire le attività in modo più efficiente. Ottimizzare il regime di fitness può aumentare di livello l'energia e ridurre lo stress.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: oggi si tratta di connettersi con persone che possono aiutarti a decomprimere i tuoi regali unici. Avrai una migliore idea di come usare i tuoi talenti con il feedback di una persona perspicace che ha esperienza con ciò che vuoi fare. La guida di un premuroso Sagittario può essere utile.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa è come una porta girevole che continua a far entrare gli stessi personaggi di Mercurio retrogrado nel tuo Scorpione e nella tua zona sentimentale. Potresti sentire di essere già stato su questa strada prima. I vecchi amori tendono a riapparire durante questa fase di curvatura del tempo. Qualcuno del tuo passato è destinato a recitare una parte nel tuo futuro? Oppure si tratta di ottenere la chiusura e andare avanti? Avrai tempo fino al 20 novembre per capirlo.

Carriera / Finanza: condizioni di lavoro migliorate, progetti più interessanti e relazioni amichevoli con i colleghi possono rendere difficile dire di no a un lavoro aggiuntivo. Una serie di energie planetarie di supporto può migliorare la tua esperienza lavorativa quotidiana, anche se più lavoro è più lavoro e ci sono solo tante ore al giorno. Sii prudente su ciò che dici di sì. Altrimenti, una grande opportunità potrebbe trasformarsi in un incubo.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è forte. Ti divertirai a canalizzare l'energia verso un progetto artistico. Anche se sei un principiante, otterrai soddisfazione provando la tua mano a qualcosa di nuovo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: anche se non sei il tipo artistico, trarrai vantaggio dall'aver portato un tocco creativo e una prospettiva unica a ciò che fai. Hai molti regali che devi ancora attingere. Perché non iniziare a esplorarli oggi? Chiedi a un Sagittario artistico alcuni suggerimenti utili.

Amore / Amicizia: non c'è fine al divertimento che puoi avere mentre la luna, Cerere e Giove si allineano nel vivace Sagittario. Spero che tu abbia grandi progetti. Un appuntamento all'antica, romantico come la cena e un film potrebbe essere davvero speciale. Ti divertirai anche se trascorri del tempo con un amico. Anche il tempo trascorso da solo può essere piacevole se fai piani per fare qualcosa di divertente e ti fa anche sentire bene. Tuttavia, potresti esagerare. Pensa al tuo portafoglio e alla tua vita.

Carriera / Finanza: il Mercurio diventa retrogrado nello Scorpione e il tuo regno domestico significa che potresti essere impegnato a spegnere piccoli incendi sul fronte interno. Fino al 20 novembre, piccoli incidenti potrebbero essere fonte di distrazione. Organizzarsi e rimanere al passo con i propri affari professionali è un buon modo per prepararsi per qualche settimana frenetica. In questo modo sarai in vantaggio sul gioco nel caso di un disastro domestico.

Crescita personale / spiritualità: la tua vibrazione entusiasta e ottimista colora tutto ciò che fai. Non aver paura di brillare. È ciò che è necessario in un mondo che a volte può essere offuscato dall'oscurità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: un membro della famiglia potrebbe essere in grado di offrire suggerimenti e approfondimenti su un piano in sospeso. Potrebbe essere necessario rivedere le opzioni con Mercurio retrogrado in gioco. Anche i consigli di uno Scorpione intelligente potrebbero essere utili, quindi non aver paura di contattarne uno se ti senti perso.

Amore / amicizia: uscire e socializzare potrebbe non essere all'ordine del giorno questa sera. Con una serie di pianeti caldi e invitanti che incidono sulla tua vita domestica, sarà difficile resistere alle comodità di casa. Preparare un delizioso pasto per la famiglia e gli amici potrebbe essere molto soddisfacente. Ti divertirai anche a raggomitolarti sul divano e leggere un libro o recuperare i tuoi spettacoli preferiti. Dopotutto, è solo il pre-fine settimana, quindi c'è ancora molto tempo per organizzare la festa.

Carriera / Finanza: i problemi di comunicazione abbondano quando Mercurio diventa retrogrado nello Scorpione. Fino al 20 novembre, messaggi misti, posta persa e consegne ritardate potrebbero essere presenti nei tuoi affari. Durante questa fase, è consigliabile posticipare la firma di contratti e documenti importanti. Tuttavia, se è necessario, è necessario prendere tempo per assicurarsi di comprendere la stampa fine. E mentre è meglio non lanciare nuovi progetti, è un ottimo momento per rivedere e modificare i lavori che sono già in corso.

Crescita personale / spiritualità: nei giorni e nelle settimane a venire, sarai più attento a ciò che dici. Presterai inoltre maggiore attenzione al dialogo interiore. Se non ti piace quello che ascolti, cambia la trama per riflettere una storia più potente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: raccogliere informazioni e parlare con le persone giuste può aiutarti a dare forma alle tue opzioni con un piano finanziario. Ti consigliamo di controllare e ricontrollare i tuoi piani ora che Mercurio è retrogrado. Fai check-in con un esperto Toro per qualche consiglio in denaro.

Amore / Amicizia: sgorgherai per le persone a cui tieni mentre la vivace Sagittario Luna si connette con Cerere premuroso e Giove dal cuore grande. Esprimere il tuo affetto e il tuo apprezzamento può ispirarli a rispondere in natura. Non ci provi per suscitare complimenti, anche se non eviterai di riceverli. È un ottimo momento per far sapere a qualcuno come ti senti. Fai solo attenzione a non renderlo imbarazzante o imbarazzante. Potresti essere tentato di esagerare.

Carriera / Finanza: vorrai essere vigile sul bilanciamento del tuo libretto degli assegni e attenersi alle ricette ora che Mercurio è retrogrado nello Scorpione e nella tua zona finanziaria. Fino al 20 novembre, piccoli incidenti e ritardi potrebbero mettere a dura prova il flusso di cassa. È meglio evitare acquisti importanti, in particolare cose come automobili, computer e telefoni cellulari. Ottenere un affare del culo è la parità per il corso sotto questa influenza traballante. Quando qualcuno dice "l'assegno è nella posta" lo intendono, anche se probabilmente non arriverà in tempo.

Crescita personale / spiritualità: che tu sia un partner, un genitore o un amico, ottieni un senso di scopo giocando un ruolo importante nella vita di qualcuno. Se ti senti disconnesso, sappi che ognuno è qualcuno. E questo include te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: fare attenzione a non confondere il desiderio emotivo con i bisogni materiali. Se c'è un buco nel tuo cuore, gli acquisti di lusso non lo riempiranno. Perché non investire in un'esperienza che fornirà significato e ricordi? Un Sagittario materno può avere delle idee.

Amore / Amicizia: non saprai se stai arrivando o andando con Mercurio retrogrado nel tuo segno. Fino al 20 novembre avrà un impatto notevole sul modo in cui comunichi con il tuo partner e su come pensi alle relazioni. Ci saranno molte rivisitazioni di vecchie conversazioni, la riproduzione di vecchi scenari nella tua testa e ti chiederai se hai fatto o detto la cosa giusta. Ciò potrebbe significare che non sei completamente presente per ciò che sta accadendo nel qui e ora.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di fare acquisti, trascorrerai come se non ci fosse un domani con un ammasso di pianeti in stravagante Sagittario che ti spinge a spasso. Questa è la terapia al dettaglio portata all'estremo. Il denaro non può comprare la felicità, ma può darti grandi emozioni. Almeno, fino a quando le bollette non si riverseranno.

Crescita personale / Spiritualità: nessuno può difendere i tuoi interessi meglio di te, quindi non aver paura di suonare il tuo corno e far sapere al mondo cosa puoi fare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei in sintonia con la sofferenza degli altri e hai un forte desiderio di aiutare. Essere alla ricerca di opportunità per eseguire atti casuali di gentilezza. Uno Scorpione che minimizza i loro problemi potrebbe richiedere la tua cura, quindi non cancellarli a causa del loro atteggiamento.

Amore / Amicizia: sei di buon umore mentre la luna, generoso Giove e coltivando Cerere convergono nel tuo segno. Questa feroce energia dell'orso mamma ti rende super amorevole, gentile e protettivo nei confronti delle persone che ti sono care. Ai tuoi amici piacerà essere coccolati. Anche se il tuo interesse amoroso potrebbe trovarlo soffocante se lo porti troppo lontano. L'atto materno è dolce, ma non è esattamente sexy.

Carriera / Finanza: affrontare la realtà non sarà il tuo punto di forza poiché Mercurio diventa retrogrado nello Scorpione e nella tua mistica dodicesima casa. Fino al 20 novembre, sarai impegnato a decodificare i sogni ricorrenti e ad investigare come i ricordi recuperati cambiano la narrazione della tua vita. Questa profonda immersione nella tua psiche potrebbe essere molto più interessante di ciò che sta accadendo sul posto di lavoro. Tuttavia, dovrai prestare attenzione perché errori e ritardi minori potrebbero interrompere il flusso di lavoro. Questo periodo sarà più adatto alle attività che richiedono revisioni e ripetizioni.

Crescita personale / spiritualità: hai molto amore da dare. Invece di versarlo in una persona, perché non diffonderlo? Ci sono anche persone e piante e animali che hanno fame di cure amorevoli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: Prendersi del tempo per un check-in può aiutarti a valutare i tuoi desideri più profondi e se vengono soddisfatti o meno. La cura di sé emotiva è estremamente importante in questo momento, quindi è una priorità dare a te stesso ciò di cui hai bisogno. Un amico Scorpione può avere spunti sulla tua vita che saranno particolarmente utili.

Amore / amicizia: riconnettersi con vecchi amici e conoscere meglio le persone che hai incontrato di recente farà parte del programma ora che Mercurio è retrogrado nello Scorpione e nel tuo settore sociale. Fino al 20 novembre, puoi aspettarti un sacco di messaggi provenienti da persone del tuo passato. Potrebbero esserci anche interazioni con gruppi o club a cui partecipavi. Queste reintroduzioni riveleranno quanto sei cresciuto. Ti sentirai più vicino ad alcune persone e più lontano dagli altri.

Carriera / Finanza: Nei giorni e nelle settimane a venire, sarai ispirato a rivisitare i tuoi obiettivi futuri e determinare se sono ancora pertinenti. In tal caso, controlla se ciò che stai facendo è in linea con ciò che aspiri a raggiungere. Apportare le modifiche ove necessario.

Crescita personale / spiritualità: fare qualcosa per nutrire il tuo spirito e riempire il tuo serbatoio emotivo sarà immensamente soddisfacente mentre la Luna del Sagittario converge con Cerere premuroso e Giove abbondante. La meditazione, una passeggiata nella natura o trascorrere del tempo in contemplazione silenziosa sono alcuni dei modi in cui puoi ricaricare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: parlare con gli amici può aiutarti a ottenere chiarezza e approfondimenti sui tuoi attuali obiettivi di carriera. Ottenere feedback da persone che hanno familiarità con i tuoi talenti può essere utile. La guida di un materno Sagittario potrebbe essere particolarmente utile.

Amore / Amicizia: non c'è niente di più affermativo dell'anima che passare del tempo con un amico che ti ama. Con la vivace Luna del Sagittario che si fonde con il nutrimento di Cerere e il generoso Giove, sei naturalmente attratto dalle persone che riempiono il tuo serbatoio emotivo e ti fanno sentire bene. Anche tu puoi essere molto amorevole. Perché non inviti il ​​tuo amico per un pasto delizioso? Riempirà i tuoi cuori e la tua pancia.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado nella tua zona di carriera fino al 20 novembre è un invito a rivedere i tuoi recenti risultati, rivedere e rivedere i progetti già in corso e riconnetterti con figure influenti nel tuo campo. Questo non è il momento di colpire con un nuovo, audace obiettivo. Fare un tuffo profondo nel luogo in cui sei stato e riesaminare le esperienze recenti può aiutarti a prepararti a fare un salto in avanti al termine di questa fase retrograda. Puoi sfruttare al massimo quello che può essere un momento difficile, concentrandoti sulle ripetizioni.

Crescita personale / spiritualità: c'è un rilascio di tensione quando dici ciò che qualcuno sta pensando ma ha paura di esprimere. Hai una prospettiva più obiettiva rispetto alla maggior parte delle persone, quindi è facile per te essere reale. Il tuo candore sarà apprezzato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: prendere la temperatura delle tendenze nel tuo campo ti darà la sensazione di dove dirigere al meglio i tuoi sforzi. Ti informerà anche di dove è necessario aumentare le tue conoscenze e abilità. Una discussione con un mentore Scorpione può offrire utili indicazioni.

Amore / amicizia: alcune persone potrebbero sentirsi trascurate con così tanta attenzione rivolta verso la tua carriera. Sei naturalmente attratto dall'area che ti sembra più promettente. E con l'ampia Luna del Sagittario che si fonde con il nutrimento di Cerere e Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale, è la tua carriera che ottiene tutto l'amore. Tuttavia, non puoi permetterti di trascurare le persone che ti forniscono supporto emotivo. Trova il tempo per i tuoi cari.

Carriera / Finanza: espandere ciò che sai è essenziale per la crescita della carriera. Il mercurio retrogrado nella tua casa di conoscenza superiore ti invita a rivedere la tua istruzione e le tue abilità. Non è il momento di espandersi in nuove aree. Fino al 20 novembre, sei incoraggiato ad approfondire ciò che già conosci. È un momento eccellente per un corso di aggiornamento. Colmare le lacune può renderti più produttivo e aiutarti a prepararti per ciò che ci aspetta. Dopo una recensione, sarai pronto per un apprendimento più avanzato.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi valori sono fuori dagli schemi e va bene. Fornisce un esempio che consente alle persone di sapere che è bello fare le proprie cose piuttosto che sentirsi obbligati a sostenere lo status quo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 31 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.