Oroscopo di oggi 4 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 4 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, dovrai pensare bene a quello che dirai nell'ambito lavorativo perché potrai suscitare delle maldicenze. In ambito affettivo, non prendere decisioni avventate perché potresti pentirtene amaramente. Un consiglio: rifletti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa fase non ti sentirai molto portato per i contatti sociali e preferirai rilassarti in compagnia dei tuoi familiari. Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, in ambito lavorativo, continua la fase felice ma devi essere in grado anche di sapere investire per il tuo futuro. In ambito affettivo, dovrai darti da fare per conquistarla.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, dovresti dare ascolto ai consigli di chi ha più esperienza di te in ambito lavorativo. In ambito affettivo, non ti sentirai compreso dalla partner e cercherai di sfogare questo malcontento dedicandoti ad un tuo hobby. Un consiglio: dille quello che pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, le stelle in questa giornata ti fanno un omaggio nel tuo ambito affettivo: se sei single avrai l'opportunità di iniziare un nuovo rapporto, se invece sei in coppia andrete d'amore e d'accordo. In ambito lavorativo, potresti essere ripreso a causa di una tua disattenzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, in questa giornata potresti anche ricevere un invito intrigante, fai attenzione però, la partner potrebbe scoprire tutto e rischieresti di compromettere un rapporto solido. In ambito lavorativo, evita di scontrarti con i tuoi colleghi per una divergenza d'idee.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, cerca di mantenere la calma di fronte ad una difficoltà del momento, tutto si risolverà in breve tempo. In ambito lavorativo, rischi di trasferire il tuo malumore su chi ti circonda. In ambito affettivo, se sei single, dovrai cercare al di fuori della solita cerchia di amici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, in questa giornata gli influssi astrali ti daranno una mano per risolvere una problematica nel lavoro. In ambito affettivo, potresti ricevere le attenzioni di una nuova conoscenza che sembra molto attratta da te e dalla tua indole trasgressiva.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, in questa giornata le tue aspettative in ambito lavorativo non saranno deluse, anzi riuscirai ad ottenere più del previsto. In amore, i tuoi ritmi non sempre coincidono con quelli della partner e questo potrebbe causare dei malintesi momentanei. Un consiglio: evita le esagerazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, in questa giornata, alcuni influssi planetari contrastanti potrebbero metterti di fronte ad un ostacolo di difficile soluzione in ambito lavorativo. In ambito affettivo avrai una grande disponibilità da parte della persona amata; se sei single, avrai l'opportunità di fare una conoscenza interessante.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Capricorno, gli Astri influenzano bene il tuo settore affettivo, quindi la fase risulta ottima soprattutto se sei single, un nuovo contatto stimolerà la tua fantasia. In ambito lavorativo, sono probabili guadagni non previsti ed incontri importanti per il tuo prestigio personale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, in questa giornata difficilmente avrai qualcosa di cui lamentarti, continua infatti la tua fase positiva. In ambito lavorativo, dovrai assumerti delle responsabilità circa un nuovo progetto. In ambito affettivo, sarà necessario tacere le tue emozioni più profonde per evitare complicazioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Pesci, gli Astri in questa giornata favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo, sarai più accondiscendente ed in grado di ascoltare le loro necessità. In ambito affettivo, potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 4 dicembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani