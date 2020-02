Oroscopo di oggi 4 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 4 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una felice interdipendenza con amici e colleghi significa che (quasi) tutti possono soddisfare i propri bisogni. Concentrati su ciò che puoi dare, in particolare ad un Acquario che richiede conforto. Faranno entrambi una grandissima quantità di bene.

Amore / amicizia: giocare a mamma / papà a un amico bisognoso può essere terapeutico per entrambe le parti. Una connessione luna / Chirone / Cerere supporta la comunicazione aperta, l'onestà e la cura di se stessi e degli altri. Condividere la tua esperienza ti fa sapere entrambi che non sei solo in ciò che stai vivendo.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere che aspira a Saturno, consapevole dello stato, un ammiratore potrebbe essere desideroso di aiutarti ad andare avanti. Non abbiate paura di attivare il fascino se questo sposterà questa persona a dare il suo sostegno. Potrebbe essere proprio quello che ti serve per raggiungere il traguardo con un progetto o un obiettivo importante. Le persone influenti ora sono più utili, quindi se hai bisogno di una guida esperta o assistenza, potrebbe essere a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: svelare i misteri di chi sei sarà un passatempo preferito con Mercurio in mistici Pesci. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio passerà un lungo periodo a sondare le profondità della tua psiche ed esplorare aspetti nascosti di te stesso. Fino all'11 aprile, contemplerai di più e dirai di meno su ciò che stai pensando. Sarai molto in sintonia con le energie spirituali. Pertanto, i tuoi sogni saranno succosi e istruttivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la sapiente luna in Gemelli in allineamento positivo al sole ti dà un'idea di ciò che è più importante. Quindi, sei in grado di personalizzare le tue azioni per soddisfare le tue esigenze. Se hai bisogno di una direzione, guarda un autorevole Acquario. Questa potrebbe essere un'alleanza utile.

Amore / Amicizia: con Venere affettuosa che contatta l'ampio Giove, sei disposto ad andare lontano (letteralmente) per qualcuno a cui tieni. Ciò potrebbe comportare la pianificazione di un viaggio o il contatto con qualcuno che si trova a una certa distanza. Il tuo entusiasmo avrà probabilmente una risposta positiva; tuttavia, è meglio non avere aspettative su come qualcuno risponderà. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Carriera / Finanza: non ti dispiacerà fare il lavoro sporco mentre l'audace Marte si allinea con il devoto Giunone. Questo aspetto motivante dice che ti impegni a fare tutto il necessario per portare a termine il lavoro. In alcuni casi, potrebbe comportare il fare qualcosa di pericoloso o potrebbe essere necessario approfondire le informazioni riservate. Sei impavido quando sei così determinato. Fai solo attenzione a non fare nulla di stupido.

Crescita personale / spiritualità: impazzire per il futuro è uno spreco di energia. Quando la volubile luna in Gemelli si scontra con il nebuloso Nettuno, è naturale avere dei dubbi. Tuttavia, ciò non significa che le tue paure siano un'immagine precisa della realtà. Il futuro è una storia che deve ancora essere scritta. Possiedi il potere di cambiare la narrazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI martedì 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: senti tutti i sentimenti con la luna nel tuo segno e vuoi esplorare tutte le tue opzioni. Un Toro deciso potrebbe chiamarlo volubilità. Non tutti capiscono che hai bisogno di tempo per esaminare tutte le possibilità che la vita ti offre.

Amore / amicizia: potresti essere incaricato di prendere una decisione finanziaria che riguarda te e il tuo partner mentre Venere si allinea con il sensibile Saturno. Anche se non sei particolarmente bravo con i soldi, troverai un modo per fare delle scelte valide. Per i single, lo status e la ricchezza possono svolgere un ruolo in chi sei attratto. Incontri con un fannullone non fanno parte del programma. Solo un adulto responsabile e laborioso lo farà.

Carriera / Finanza: le tue parole attireranno sicuramente l'attenzione con il tuo sovrano, Mercurio, in Pesci e la tua zona di carriera. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo qui. Fino all'11 aprile, il tuo modo creativo di far conoscere le tue idee può aiutarti a fare progressi nelle trattative commerciali. Puoi anche creare un ronzio attorno a progetti importanti. Che tu sia un portavoce designato o che vendi le tue idee in modo più informale, sarai un successo.

Crescita personale / spiritualità: l'auto-cura può comportare la comprensione del tuo scopo e dei tuoi obiettivi mentre la luna nel tuo segno contatta Chirone e Cerere. Sai cosa stai cercando e perché? Esplorare queste domande può portarti sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la fede non è un'assenza di paura. È fiducioso che le cose funzioneranno senza prove a sostegno della tua richiesta. Un felice allineamento tra la Luna Gemelli e il Sole dell'Acquario dice che qualcuno (forse un influente Acquario) potrebbe starti cercando da dietro le quinte.

Amore / Amicizia: l' amore è sinonimo di avventura in quanto Venere affettuosa nella tua zona di esplorazione si sincronizza con l'ampio Giove. L'Universo ti sta chiamando per ampliare i tuoi orizzonti romantici. I single potrebbero trovare il vero amore con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Anche uscire al di là del tuo solito tipo potrebbe essere gratificante. Per i tumori accoppiati, viaggiare o condividere una nuova esperienza potrebbe dare una spinta alla tua relazione. Perché non provarci?

Carriera / Finanza: se hai bisogno di motivazione per affrontare un compito impegnativo, pensa al tuo fine del gioco. L'ambiziosa Marte che si sincronizza con il devoto Giunone suggerisce che i tuoi piani per la casa e la famiglia potrebbero ispirarti a dare tutto il compito estenuante di oggi. Ricordare perché fai ciò che fai può aiutarti a rimanere concentrato quando scopri che il tuo alzarsi e andare si è alzato e se ne è andato.

Crescita personale / spiritualità: la volubile Luna dei Gemelli che squarcia il disorientante Nettuno mette in guardia contro la metafisica o la spiritualità. Concediti il ​​tempo di integrare ciò che hai imparato prima di fare un tuffo profondo. Assumere troppo presto può essere inquietante. Calmati.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la collaborazione con i gruppi e le interazioni individuali vanno a gonfie vele mentre la versatile luna in Gemelli si allinea al sole nell'acquario inventivo. Le tue conoscenze e talenti combinati sono una ricetta per il successo. Un acquario lungimirante può essere il tuo miglior alleato.

Amore / Amicizia: fai di tutto per esprimere il tuo affetto come contatti assertivi su Marte dedicati a Giunone nella tua zona di comunicazione. Il tuo intento dovrebbe essere totalmente privo di conoscenza (o, forse, disinteressato) affinché il messaggio non affondi. Ad ogni modo, mette i tuoi desideri là fuori e fa sapere all'altra persona dove ti trovi. Ci vuole coraggio per esprimerti così coraggiosamente. La tua volontà di rischiare è ciò che ti rende così adorabile.

Carriera / Finanza: puoi fare molto usando il supporto a tua disposizione. L'amichevole Venere che si sincronizza con il generoso Giove ci ricorda che l'assistenza di cui hai bisogno potrebbe essere proprio sotto il tuo naso. Dai un'occhiata in giro e vedi chi potrebbe essere in possesso di ciò di cui hai bisogno. Sotto questa influenza, le persone tendono ad essere super utili; tuttavia, non dovresti aspettarti che l'aiuto ti cada magicamente in grembo. Chiedi quello che ti serve.

Crescita personale / spiritualità: un amico potrebbe sembrare inaffidabile mentre i quadranti mutevoli della Luna Gemelli schivano Nettuno; tuttavia, la paranoia non è un'indicazione della verità. Potrebbe essere necessario il supporto che questa persona non è in grado di fornire. E questo potrebbe essere ciò che scatena la tua paura.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: un buon lavoro vecchio stile può farti notare mentre la sapiente Luna Gemelli si sincronizza con l'Acquario inventivo. La tua capacità di dare una svolta alle cose può anche essere impressionante. Un accorto Gemelli nel tuo campo potrebbe piacere a quello che vedono.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa sembra dolce mentre Venere affettuosa si allinea con entusiasta Giove. Fare il possibile per il tuo partner può avere i suoi vantaggi. Premi pausa sui problemi mentre ti godi la reciproca compagnia. Per i single, è un momento eccellente per essere proattivi nella ricerca dell'amore. Una persona che lavora sodo per divertirsi potrebbe essere la tua coppia ideale. È bello stare con qualcuno che alleggerisca l'atmosfera.

Carriera / Finanza: la necessità di provvedere alla vita familiare o domestica è tutta la motivazione necessaria per fare soldi. Mentre Marte guidato si allinea con Giunone impegnato, farai tutto il necessario per garantire che le tue esigenze e quelle dei tuoi cari siano prese in considerazione. Più urgente è la tua situazione, più sei motivato a far accadere le cose. È un potente promemoria di ciò che puoi realizzare quando sei determinato a riuscire.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro di luna disordinata / Nettuno potrebbe ispirare invidia da parte di qualcuno a cui sei vicino. Oppure potresti sentirti geloso di ciò che qualcuno ha realizzato. Non nutrire questa sensazione. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: un tocco creativo e un senso di avventura danno una sensazione di divertimento alle attività di oggi. È il dono della curiosa Luna Gemelli che si allinea al sole nell'innovativo Acquario. Un Gemelli che risuona con la tua vibrazione felice potrebbe essere uno spirito affine.

Amore / amicizia: una serata rilassata con il tuo interesse amoroso o un amico diventa super speciale quando fai uno sforzo extra per rendere le cose belle. Venere affettuosa che contatta entusiasta Giove è un invito a fare il possibile. Perché non preparare una deliziosa cena o ordinare dal tuo ristorante preferito? Non si tratta dei soldi che spendi, ma del tempo e dell'attenzione che dedichi per ottenere le cose giuste. Non è probabile che le tue cure passino inosservate.

Carriera / Finanza: con Marte ambizioso nella tua zona di comunicazione che aspira a Giunone dedicato nel tuo segno, la tua parola è il tuo legame. Ti dedicherai instancabilmente alla causa di qualcuno, a condizione che siano ugualmente devoti a te. Lo spirito, l'integrità e l'impegno che porti sono impressionanti. Queste qualità da sole possono essere più che sufficienti per convincere qualcuno che dovrebbero offrirti il ​​loro supporto.

Crescita personale / spiritualità: la noia potrebbe distrarti da un compito importante mentre l’irrequieta Luna in Gemelli disorienta Nettuno. Se cadi nella tana di un coniglio, potrebbe essere difficile uscirne. Concentrati prima sull'attività da svolgere e sogna ad occhi aperti una volta terminato il lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: il tuo cuore e la tua mente si allineano mentre la Luna in Gemelli osserva il sole in Acquario. È il tipo di energia stimolante che ti fa sentire sicuro di ciò che stai facendo. La tua vibrazione può riaffermare la fiducia che un Gemelli esperto ha riposto in te.

Amore / amicizia: esprimere il tuo affetto in modo creativo può attirare l'attenzione di qualcuno. Venere affettuosa che si allinea all'entusiasta Giove dice che non dovresti trattenerti. Le tue parole hanno un impatto enorme quando parli dal tuo cuore. Allo stesso modo, dovresti credere a qualcuno quando ti sgorgano addosso. Non lasciare che il tuo scetticismo ti accechi su come si sente qualcuno. Solo perché è un po 'esagerato, non significa che le parole non siano vere.

Carriera / Finanza: Marte in linea con il devoto Giunone nella tua casa di esilio afferma che sei pronto a venire in aiuto di qualcuno nel bisogno. Sotto questa influenza, la difesa del perdente arriva naturalmente. Ciò potrebbe significare aiutarli finanziariamente o donare a una causa di beneficenza. Non indovinare la situazione se c'è un'urgente necessità che tu sia qualificato in modo univoco per soddisfare.

Crescita personale / spiritualità: con la volubile luna in Gemelli che squarcia disorientando Nettuno, la paranoia o l'invidia potrebbero minacciare di rovinare un buon momento. Solo perché senti qualcosa di profondamente, non significa che sia vero. Non lasciare che le emozioni negative sabotino la tua felicità. Non tutto ciò che accade è causa di drammaticità e turbamento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ottenere la vita domestica in ordine è cruciale. Potrebbero essere necessarie decisioni importanti su casa e famiglia. Un Gemelli pieno di risorse può avere utili spunti che possono aiutarti a fare le scelte giuste. Bilancia i loro consigli con le tue idee.

Amore / Amicizia: prendersi cura delle persone preferite è una priorità poiché l'amichevole luna in Gemelli si allinea con Chirone ferito e cura di Cerere. Saprai esattamente cosa dire per confortare qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Se hai bisogno di supporto, chiedilo.

Carriera / Finanza: Venere in cerca della bellezza che aspira responsabile Saturno nella tua zona monetaria rende questo il momento perfetto per investire nella vita domestica e familiare. Ciò che acquisti potrebbe essere di lunga durata o aumentare di valore nel tempo. Se stai acquistando mobili o decorazioni, scegli look classici o vai con oggetti d'antiquariato. Spendi i soldi extra per acquistare cose ben fatte anche se ciò significa che alcuni acquisti dovranno aspettare. Apprezzerai il possesso di articoli di qualità.

Crescita personale / spiritualità: penserai in modo straordinario da dove vieni con Mercurio nei mistici Pesci e nel tuo regno domestico. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo ispirandoti a esplorare ciò che la casa e la famiglia significano per te. Fino all'11 aprile, sarai occupato con le preoccupazioni domestiche. Potresti telelavorare o la tua casa potrebbe essere il punto di ritrovo centrale per i propri cari.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le questioni pratiche, come il lavoro e il denaro, sono principalmente nella tua mente. Fortunatamente, queste sono aree che sei qualificato in modo univoco per gestire. Con così tanto da fare, potresti sentirti un po' stressato. Un Acquario può fornire utili consigli su benessere e cura di sé.

Amore / Amicizia: sei super affascinante quando fai flirtare. L'amorevole Venere che aspira a Saturno maturo nel tuo segno fa sapere all'oggetto del tuo affetto che intendi affari. Se questa persona non ti ha preso sul serio prima, è probabile che lo faranno ora. Non è garantito che i tuoi sentimenti siano ricambiati, ma almeno sapranno che non stai giocando.

Carriera / Finanza: il tuo status mentale raggiungerà il picco ora che Mercurio è in Pesci introspettivi e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio passerà un lungo periodo a potenziare la tua voce (sia verbale che scritta). Pertanto, avrai un sacco di tempo per condividere le tue idee. Fino all'11 aprile, eccellerai con progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico e l'apprendimento.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé dovrebbe essere una priorità, non un'opzione. Soprattutto se ti senti stressato. La sapiente luna in Gemelli che contatta Chirone ferito e nutre Cerere può aiutarti a valutare i tuoi bisogni. I soldi spesi per provvedere ai tuoi bisogni saranno un investimento saggio, quindi non aver paura di pagare un piccolo extra per stare bene e sentirti bene.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti essere ispirato a compiere un atto casuale di gentilezza mentre l'amore di Venere si allinea con il generoso Giove. Che tu lo stia rimborsando o pagando in avanti, sei tu (e forse un Capricorno nel bisogno) che alla fine riscuoti i benefici.

Amore / Amicizia: sei pronto a difendere i tuoi ideali così come gli amici che li condividono mentre il guerriero Marte si allinea con Giunone impegnato nella tua casa di credenze. Fai attenzione che la tua fedeltà alla banda non ti accechi ad altri punti di vista. Non fa male ascoltare idee che contraddicono la tua posizione.

Carriera / Finanza: La volubile luna in Gemelli che squarcia l'illusoria Nettuno ti consiglia di essere attento ai soldi e di tenere d'occhio le tue transazioni. Potresti essere imbrogliato da qualcuno o potresti essere vittima di un errore costoso. È probabile che possa essere evitato se sei consapevole delle tue spese e presta attenzione a quello che sta succedendo. Se qualcosa sembra impreciso, probabilmente lo è.

Crescita personale / spiritualità: la saggia luna in Gemelli che contatta il sole nel tuo segno aumenta il tuo conforto con chi sei. Pertanto, la tua fiducia e il potere di auto-espressione sono alti. Fidati di te stesso e dei tuoi talenti mentre affronti la giornata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non è necessario agire in modo vistoso per dimostrare di avere fiducia. Mentre la luna si allinea al sole nella tua casa di emozioni, c'è una calma stabilità che è disponibile per attingere. La tua sicurezza di sé in tono basso impressionerà un Acquario.

Amore / Amicizia: vorrai trascorrere del tempo con gli amici mentre Venere socievole nel tuo segno si connette con Giove entusiasta. Non sai mai chi potresti incontrare quando sei in giro con i tuoi amici. Perché non dare un'occhiata a un posto nuovo invece di andare ai soliti ritrovi? Potrebbe darti la possibilità di incontrare persone nuove ed eccitanti. Quest'anno si tratta di ampliare il proprio circolo sociale e creare nuovi legami.

Carriera / Finanza: sei piuttosto motivato. Tuttavia, ciò non significa che puoi arrivare dove vuoi per conto tuo. Aiuta ad avere alleati che sono investiti nel vederti avere successo. L'aggressivo Marte che si allinea con il devoto Giunone suggerisce che fai uno sforzo per avvicinarti a una persona simile. Cerca qualcuno nel tuo campo che sembra conoscere tutti i dettagli. Potrebbe essere una relazione reciprocamente vantaggiosa.

Crescita personale / spiritualità: la squamosa Luna dei Gemelli che squarcia il disorientante Nettuno mette in guardia dal permettere al passato di influenzare il tuo presente in modo negativo. Quei giorni sono finiti e non sei la stessa persona che eri allora. Impara dai tuoi errori e vai avanti.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 4 febbraio 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.