Oroscopo di oggi 4 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 4 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro rivolgerà la tua attenzione verso la tua vita domestica. Forse pianifichi una riunione di famiglia o raggiungi i parenti di cui non hai parlato da un po'. O forse sei più incline a raccogliere informazioni per un progetto di miglioramento domestico. Ad un livello più profondo, questo è un momento eccellente per ricercare la storia e le tradizioni della tua famiglia, che sicuramente fornirà spunti per i tuoi sogni e le tue sfide. Puoi usare queste informazioni per abbracciare le benedizioni che hai guadagnato dalla tua famiglia e rilasciare i limiti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro darà energia al tuo intelletto e alla tua auto-espressione. Ora è il momento di usare il cervello per formulare idee o imparare qualcosa di nuovo. Essere alla ricerca di un'idea particolarmente intrigante oggi. Mercurio attiverà anche il tuo bisogno di sapere di più su qualunque cosa ti concentri, il che potrebbe portare a un lungo giro di ricerche. Inoltre, il tuo desiderio di esprimere te stesso ti spingerà a entrare in contatto con persone che stimolano il tuo intelletto o la tua curiosità. Assicurati di ascoltare con la stessa attenzione di quando parli.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro nella tua zona finanziaria risveglierà il tuo cervello quando si tratta di fare soldi. In quanto tale, stai alla ricerca di un'idea redditizia con cui poter correre nelle prossime settimane, che potrebbe derivare da una conversazione o scrivere i tuoi pensieri. Un'idea del genere potrebbe venire a te oggi, grazie alla spinta innovativa di Urano, ma dovrai prestare attenzione al tuo istinto per prenderla. Questo è anche un momento eccellente per scambiare idee per fare soldi con qualcuno esperto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Parlare con la tua verità ti darà potere nelle prossime settimane. Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il tuo segno risveglierà sicuramente il tuo desiderio di esprimere te stesso, il che ti motiverà a condividere le tue idee con le persone che contano per te. Potresti anche ampliare la portata del tuo pubblico scrivendo un blog, postando la tua opinione sui social media o contattando il tuo giornale locale su un argomento di cui ti senti fortemente coinvolto. In altre parole è il momento di dire quello che devi dire. Questo è anche un momento eccellente per chiarire i tuoi obiettivi personali.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Si tratta di socializzare nelle prossime due settimane. Mentre la Luna Nuova in Gemelli porta un nuovo ciclo di amicizia, il tuo desiderio di entrare in contatto con i tuoi amici rende questo momento eccellente per incontri amichevoli. Anche incontrare persone nuove farà parte del quadro. Inoltre, sarai più propenso a partecipare alle attività di gruppo, che porteranno nuove esperienze e ti presenteranno a persone che amplieranno la tua prospettiva. Tuttavia, gli aspetti di accompagnamento di Nettuno e Giove suggeriscono che dovrai discernere su chi hai lasciato entrare nella tua vita, quindi presta attenzione al tuo intuito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro nella tua zona sociale accelererà le tue comunicazioni con amici e gruppi. Sarai ispirato a raggiungere i tuoi amici per aggiornarti sulle notizie personali e parlare di quello che sta succedendo nel mondo. Inoltre, questo è il momento ideale per partecipare a un gruppo di discussione o uno sforzo collaborativo che aiuti chi ha bisogno. Con Mercurio intellettuale come governante, saresti un leader naturale nel riunire le persone attraverso lo scambio di idee e informazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio in viaggio attraverso il Cancro susciterà idee e conversazioni che coinvolgono il tuo lavoro. Trovare strade per promuovere il tuo lavoro ti verrà spontaneo. Potresti anche prendere in considerazione le idee che nascono da un brainstorming con un collega per scoprire nuovi modi di usare le tue abilità. E poiché Mercurio è il pianeta dell'intelletto, anche lo sviluppo di un'abilità è favorito. Questo è anche un momento eccellente per rivedere il tuo piano di gioco professionale e rivedere i tuoi obiettivi, se necessario.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro risveglierà il tuo bisogno di acquisire conoscenze più elevate. È probabile che ti imbarchi in una ricerca di informazioni per migliorare la tua vita spirituale, la crescita personale o la visione di come funziona il mondo. Questo processo amplierà la tua prospettiva sulla tua vita - se sei in contatto con la tua guida interiore. A livello pratico, potresti essere motivato a iscriverti a un programma di apprendimento avanzato o a pianificare un viaggio all'estero. Sei pronto per un giro di esplorazione?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Un nuovo inizio in una partnership può essere il regalo della Luna Nuova in Gemelli. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a fare coppia con il tuo dolce partner, il tuo migliore amico o socio in affari per dedicarti ad attività piacevoli o produttive. Principalmente, questo sarà un momento di condivisione, cooperazione e / o compromesso. Inoltre, l'atmosfera armoniosa ti aiuterà a risolvere tutti i problemi che stai vivendo con il tuo compagno/a. Assicurati di vedere chiaramente la situazione. Se stai cercando una relazione e il tuo cuore è aperto, sarai naturalmente attratto da persone che sono compatibili con te. La tua anima gemella è diretta nella tua direzione?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Migliorare il tuo benessere sarà il dono della Luna Nuova in Gemelli. Durante le prossime due settimane, sarai motivato a cercare metodi per migliorare la tua vita quotidiana. Valutare la routine di fitness e l'efficienza nel fare le cose sarebbe un passo nella giusta direzione. Se il tuo programma è pieno, considera di alleggerire il carico delegando alcune delle tue attività. Questo può anche essere un buon momento per iniziare una dieta o un progetto di lavoro. Tuttavia, con Nettuno e Giove sulla scena, mantenere le tue aspettative realistiche sarà difficile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio in viaggio attraverso il Cancro ispirerà idee per migliorare la tua vita quotidiana. Tali idee possono comportare la riduzione dello stress, il miglioramento della dieta e il regime di fitness o la revisione del programma di lavoro per darvi più tempo libero. Si tratta di migliorare il tuo benessere. Inoltre, questo è un momento eccellente per esplorare le opzioni di lavoro o creare materiali per promuovere il nostro lavoro. E poiché Mercurio regola le comunicazioni, le tue interazioni con il pubblico ti aiuteranno a raggiungere il tuo risultato ideale - se sei chiaro su cosa stai mirando.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Tra oggi e il 25 giugno, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro rivolgerà la tua attenzione verso attività centrate sul cuore che ti portano gioia. Ad esempio, questo è un momento eccellente per ravvivare la connessione tra te e dolcezza. Se sei aperto a una nuova relazione, potresti incontrare qualcuno di speciale online o attraverso una presentazione. Ma se il romanticismo è sul tuo radar o no, sarai ispirato a condividere il tuo cuore con le persone che ami. Per di più, Mercurio farà scoppiare la tua creatività mentale, quindi stai alla ricerca di idee su come condividere / promuovere il tuo talento artistico.

