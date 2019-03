Oroscopo di oggi 4 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 4 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 4 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Il cameratismo è ciò che brami quando la Luna è nella tua undicesima casa comune. Non devi fare nulla di speciale. Sarai soddisfatto di passare solo del tempo di qualità con il tuo amico più vicino. Anche partecipare a un'attività di gruppo sarà divertente. Fai attenzione a mantenere i tuoi piani ben all'interno del tuo budget. Potresti avere più spese del solito, quindi dovresti evitare di spendere per qualcosa che non ti puoi permettere. Hai abbastanza da affrontare senza aggiungere guai alle tue preoccupazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei fresco e felice con la Luna in disparte nell'Acquario e nella tua decima casa pubblica. Questo fino a quando non si ottiene una svolta. La Luna che si scontra con il guerriero Marte nel tuo segno suggerisce che vedrai rosso quando qualcuno si oppone alla tua agenda, anche se è più probabile che ti sveglierai piuttosto che essere ostacolato da una forza esterna. Rallenta! Tutti i tipi di incidenti possono accadere quando sei di fretta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Sei in vena di avventura, quindi perché non fare qualcosa che è un po' diverso dalla tua solita routine? Se ti stai avventurando fuori dalla tua zona di comfort, dovresti assicurarti di essere adeguatamente preparato. Con la Luna nella tua casa di esplorazione a squarciare Marte ansioso nella tua dodicesima casa nascosta, un problema inaspettato potrebbe dare una svolta ai tuoi affari. Ciò significa che devi cercare informazioni da qualcuno che possa dirti ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Prendersi un po' di tempo per te ripristinerà e rivitalizzerà la tua energia emotiva. Mentre la Luna attraversa il tuo regno di trasformazione, sarai motivato a chiuderti al mondo per un po' e guardarti dentro. Riguarda principalmente la guarigione, quindi entrare in contatto con un'emozione fastidiosa può scatenare un'intuizione che ti aiuta a risolvere il problema. Inoltre, un cenno di Giove nel tuo regno del benessere rafforza la necessità di prendertu cura di te stesso. In quanto tale, questo non è il momento di concentrarsi su altre persone; nutrire te stesso è quello che serve.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone: La condivisione è il tema di oggi. La Luna che viaggia attraverso la tua zona di partnership ti sta ispirando a connetterti con una persona speciale. Forse inizierai una prova per due con la tua dolce metà o la tua base tattile con un amico intimo di cui non hai parlato da un po'. Questa influenza può anche innescare forti emozioni riguardo l'impegno o il matrimonio. Se stai cercando l'amore, un cenno a Giove nel tuo settore rende questo un ottimo momento per incontrare un potenziale amante. Seguendo il tuo cuore ti guiderà nella giusta direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Nutrirsi è il tema di oggi. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di benessere ti ispira a fare qualcosa di carino per te stesso e/o a qualcuno a cui tieni, o anche uno sconosciuto che ha bisogno di cure amorevoli. Come tale, questo è un momento eccellente per un massaggio, una cena nel tuo ristorante preferito o semplicemente un buon libro. Inoltre, un cenno di Giove nel tuo settore della vita domestica potrebbe ispirarti a passare semplicemente un po' di tempo a casa a ricaricare. Un pasto fatto a mano per due tirerebbe fuori il meglio di te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Condividere ciò che hai nel cuore è la tua missione oggi. La Luna viaggia attraverso il tuo regno di romanticismo e ricreazione rende questo è il momento ideale per connettersi con il tuo amante o un amico che ti fa ridere. Principalmente, ciò di cui hai bisogno è un'interazione significativa con qualcuno che ami. In alternativa, la tua musa interiore potrebbe suggerirti di lavorare su un progetto creativo. Inoltre, un cenno di Giove nel tuo settore intellettuale può ispirarti a scrivere una lettera d'amore, immergerti in un libro o passare del tempo di qualità in famiglia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei ispirato a entrare in contatto con la tua famiglia (o un amico che consideri parte della famiglia). Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo settore di vita domestica, i tuoi istinti di nidificazione verranno fuori per giocare e risvegliare il tuo bisogno di nutrimento. Questo è un momento eccellente per contattare un parente con cui sei vicino o avviare un'attività con i tuoi figli. Principalmente, però, hai bisogno di alcuni tempi di inattività, quindi cerca di evitare situazioni stressanti. Inoltre, un cenno di Giove indica che prestare attenzione al proprio istinto potrebbe indicarti l'opportunità di fare soldi, o almeno darti una dose di positività per quanto riguarda le tue finanze.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Condividere i tuoi sentimenti e le tue opinioni è fondamentale oggi. La Luna che viaggia attraverso il tuo settore dell'intelletto sta risvegliando il tuo bisogno di esprimere te stesso, mentre un cenno di Giove nel tuo segno ti dà la sicurezza di dire ciò che hai bisogno di esprimere. Sei un segno di fuoco sincero, quindi non perdere occasione di dire la tua. Inoltre, è probabile che attirerai persone a te che hanno bisogno della tua saggezza o conoscenza. Questo è un momento eccellente per parlare in pubblico, confrontando idee filosofiche con amici affini o scrivendo un pezzo di opinione per un giornale o un blog.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Stai mostrando il tuo miglior volto ma ancora non ti fidi della tua bellezza o autostima. Con Venere nel tuo segno che si scontra con il disgregatore Urano nella tua zona d'infanzia, un turbamento del passato potrebbe essere al centro del tuo dubbio. Non puoi cambiare ciò che è accaduto, ma puoi cambiare la narrazione attorno ad essa e renderla una storia di trionfo. Dopotutto, è a causa delle perdite che hai sofferto che hai sviluppato i punti di forza che hai oggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Puoi essere lunatico e super sensibile quando la Luna è nel tuo segno. Aggiungi uno scontro Luna/Marte al mix e potresti ritrovarti a recitare in modi sorprendenti. Un familiare o un ricordo d'infanzia potrebbe essere l'innesco che scatena il tuo umore. L'urgenza delle tue emozioni potrebbe sembrare fresca e nuova, anche se è probabile che si tratti di una ripetizione di un tema ricorrente. Non puoi cambiare il passato, ma puoi cambiare il modo in cui permetti di influenzare il tuo presente e il tuo futuro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Il tuo umore è più adatto all'attività da solo che passare il tempo con gli altri. La Luna in Acquario che si scontra con Marte nella tua zona di comunicazione può renderti critico e irascibile, quindi, a meno che tu non riesca a tenere il tuo umore sotto controllo, potresti non essere così felice di trovarti in mezzo alla gente. Il fatto è che potresti non essere sicuro di cosa ti stia davvero preoccupando. Avrai bisogno di un po' di spazio e di tempo privato per arrivare al nocciolo del problema.

