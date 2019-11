Oroscopo di oggi 4 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 4 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 4 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai una mentalità imprenditoriale e super scaltro mentre la Luna in Capricorno influenza i tuoi affari. Lascia che il tuo intuito ti guidi nelle decisioni che prendi oggi. Se hai bisogno di assistenza, chiedi a un Toro. Il consiglio senza fronzoli del Toro sarà puntuale.

Amore / Amicizia: oggi l'attrattore Venere entra nel Sagittario avventuroso. Fino al 25 novembre, la tua vita amorosa potrebbe assumere un sapore estraneo. Potrebbe presentare una persona intrigante che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Se accoppiati, tu e il tuo altro significativo potreste partire per una vacanza romantica. Anche una relazione amorosa a distanza potrebbe svolgere un ruolo nell'immagine. I single potrebbero incontrare un potenziale partner a scuola o in un ambiente spirituale. La compatibilità intellettuale aumenterà il tuo interesse reciproco.

Carriera / Finanza: si tratta di mosse furtive mentre il sole in segreto Scorpione danza con Plutone affamato di potere. Se vuoi far avanzare i tuoi interessi, dovrai farlo da dietro porte chiuse. Quindi, è meglio mantenere i tuoi piani su una base strettamente necessaria per conoscere. Anche la minima rivelazione potrebbe invitare l'opposizione e rendere più difficile realizzare ciò che hai deciso di fare.

Crescita personale / spiritualità: oltre a indicare chi ami, Venere rivela anche ciò di cui sei appassionato. Mentre Venere si muove attraverso il Sagittario esperto, i viaggi, l'educazione e la spiritualità potrebbero essere importanti aree di interesse. Perché non iscriversi a un corso o fare piani di viaggio? Otterrai un'enorme soddisfazione allargando i tuoi orizzonti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: fare attenzione a non rubare il posto di qualcuno. È anche molto importante dare credito quando il credito è dovuto. Potrebbe esserci uno Scorpione nel tuo campo che merita di essere riconosciuto. Non essere timido nel cantare le lodi di questa persona.

Amore / amicizia: qualcuno che ti ama esattamente come te è un custode. Adorare Venere che si sincronizza con Chirone ferito suggerisce che rivelare i tuoi difetti e le informazioni che normalmente nasconderesti al tuo interesse amoroso potrebbe ispirare un livello più profondo di accettazione e fiducia. Se vuoi che qualcuno ami il vero te, devi lasciarlo vedere come sei invece di provare a recitare un ruolo. Anche loro non sono perfetti e potrebbero apprezzare l'opportunità di rilassarsi e di essere più autentici.

Carriera / Finanza: quando ti attacchi a un concetto interessante, sei desideroso di esplorarlo. Tuttavia, potrebbe essere una distrazione se non pertinente ai tuoi compiti attuali. Non lasciare che il primo quarto di luna nell'Acquario ribelle ti porti su una strana tangente. C'è ancora molto lavoro da fare su un progetto in corso e potrebbero esserci altre persone coinvolte che si aspettano che tu tocchi la linea. Attenersi al programma. Successivamente, puoi decidere se ciò che hai scoperto può essere integrato in ciò che stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: essere un buon ascoltatore richiede prestare attenzione a ciò che viene detto. Può aiutarti a rispondere in modo appropriato anziché offrire informazioni estranee o irrilevanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: al lavoro e durante il gioco, le persone saranno desiderose di collaborare con te quando vedranno quanto sforzo fai in quello che fai. Un Capricorno può trovare particolarmente stimolante. Anche l'influenza sensibile e costante della capra potrebbe esserti utile.

Amore / amicizia: oggi Venere entra nel Sagittario entusiasta e nella tua zona di associazione. Fino al 25 novembre, relazioni serie come il matrimonio e le unioni domestiche saranno probabilmente più felici e armoniose del solito. Questo è un momento eccellente per fidanzarsi o sposarsi. È anche un momento propizio per impegnarsi in un esclusivo appuntamento. Se sei single, questa energia non garantisce che troverai il tuo compagno ideale. Tuttavia, le condizioni planetarie sono giuste per incontrare qualcuno che è pronto per l'impegno.

Carriera / Finanza: l'attrattore Venere nella tua casa di interazioni individuali può aiutare a migliorare le relazioni con i clienti e importanti alleanze commerciali. Può anche rendere il pubblico molto ricettivo verso te e i tuoi talenti. Se stai pensando di stipulare un accordo commerciale formale, questo è un ottimo momento per firmare sulla linea tratteggiata. Le partnership a cui ti impegni durante le prossime tre settimane sono probabilmente amichevoli e reciprocamente vantaggiose.

Crescita personale / spiritualità: oggi porti intensità, concentrazione e senso dello scopo in tutto ciò che fai. Queste qualità possono tornare utili quando si affrontano questioni relative al benessere. Approfondisci il tuo regime di auto-cura e determina dove il tuo programma di fitness può beneficiare di alcune utili modifiche.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non importa quante volte cadi. Ciò che conta è che ti alzi, rispolverati e vai avanti. È l'unico modo per arrivare dove vuoi andare nella vita. Cerca un Toro per l'incoraggiamento di cui hai bisogno per andare avanti.

Amore / Amicizia: le cose potrebbero diventare imbarazzanti tra te e il tuo interesse amoroso sotto i raggi della Luna del Primo Quarto nell'acquario senza tatto. Potresti cavalcare i sentimenti o trattare un argomento delicato con una mancanza di cura e rispetto. Se l'altra persona non sembra apprezzare la tua interazione, è un segno sicuro che hai portato le cose troppo lontano. Se i ruoli sono invertiti, indica con calma i tuoi confini e vai avanti. Nessuno dovrebbe rivelare più informazioni di quante siano pronte a condividere.

Carriera / Finanza: possedere un errore ed essere appassionato di ottenere le cose giuste può farti diventare una stella mentre Venere si allinea con Chirone ferito. Nessuno è perfetto. E non puoi negare le tue azioni se hai fatto un passo falso pubblico. Dimostra che non solo puoi imparare dai tuoi errori, ma anche che puoi lavorare sodo per rafforzare le tue abilità e tornare in pista.

Crescita personale / spiritualità: fidarsi di te stesso e di cosa sei capace non è sempre facile. Soprattutto quando senti di avere molto di più da imparare. Sei un work in progress e lo sarai sempre. Tuttavia, puoi riconoscere ciò che ottieni lungo la strada.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: lascia che le cose che ti sfregano nel modo sbagliato ammorbidiscano i bordi irregolari e rivelino i tuoi punti di forza piuttosto che essere una fonte di irritazione. È come un grumo di carbone si trasforma in un diamante. Fai attenzione a non lasciare che un Cancro ti passi sotto la pelle.

Amore / Amicizia: una relazione potrebbe diventare imbarazzante se ritieni che l'altra persona non arrivi da dove vieni. Puoi incolpare la Luna del Primo Quarto nel lontano Acquario per aver evidenziato una disconnessione. Forse stai mettendo troppo peso sulla loro opinione? Il tuo background e le esperienze che ti rendono ciò che sei. Fanno per te. Non è qualcosa che qualcuno deve rassegnare per farti andare d'accordo. Tutto ciò che conta davvero è che onori chi sei. I Leo singoli non saranno contenti se compromettono i loro valori a favore della connessione.

Carriera / Finanza: quello che sembra essere un errore nel tuo lavoro potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie se dai uno sguardo approfondito a ciò che questa deviazione porta alla luce. Venere allineata con Chirone ferito potrebbe rivelare un modo per far funzionare un falso passo per te. Potrebbero venire alla luce informazioni cruciali che non avresti mai preso in considerazione se non avessi cambiato rotta. Dare una svolta creativa alle cose può trasformare un disastro in qualcosa fatto dal design.

Crescita personale / spiritualità: trova un modo per mostrarti agli altri senza compromettere la necessità di riposare. Non è egoistico prendersi cura di te stesso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: potresti non essere completo come pensi di essere. È meglio scavare i talloni e impegnarsi completamente con i tuoi compiti piuttosto che sorvolare e potenziare. Se hai bisogno di aiuto per rimanere concentrato, rivolgiti a un Toro di fiducia per il supporto.

Amore / amicizia: entrare in contatto con un caro membro della famiglia può essere la cura per ciò che ti affligge quando Venere amorevole si allinea con il guaritore ferito Chirone. Può essere utile condividere la tua storia con qualcuno che può reindirizzare la narrazione verso i tuoi punti di forza. Non esiste un segreto così oscuro né sbagliato così imperdonabile che non puoi essere amato e accettato come sei.

Carriera / Finanza: agire su un progetto prima di aver raccolto tutti i dati rilevanti potrebbe essere un po' prematuro. È fantastico che tu sia motivato ad andare avanti, ma ci sono sicuramente dei passi che ti mancano mentre il tuo lavoro è influenzato dalla Luna del Primo Quarto. Un'azione che intraprendi oggi potrebbe rivelare dove è necessario apportare modifiche ai tuoi piani. Questo non è un difetto fatale, né è un fallimento. In effetti, ciò che impari potrebbe rivelarsi di grande aiuto.

Crescita personale / spiritualità: è importante dare priorità ai tuoi amici, ma potresti sentirti in conflitto se interferisce con il tuo lavoro o un'attività personale. Non deve essere tutto o niente. Ciò che conta di più è che gli fai sapere che ti interessa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le questioni del cuore e della casa hanno la precedenza con la terrena Luna Capricorno nel tuo regno domestico. Questa energia riguarda la costruzione di cose e la creazione di una maggiore stabilità nel tuo mondo. La consulenza finanziaria di un astuto Scorpione potrebbe aiutarti con i tuoi piani.

Amore / Amicizia: oggi Venere entra nel Sagittario entusiasta e nella tua casa di comunicazione. Fino al 25 novembre sarai affettuoso e generoso con i tuoi complimenti, anche se non sarai sincero. In effetti, sarai piuttosto schietto nelle tue lodi. Venere tempererà l'onestà con dolcezza, rendendoti piacevole e tollerante dal punto di vista di tutti. Ciò che va, torna. Puoi aspettarti che anche gli ammiratori riconoscano le tue buone qualità. Quindi, un sacco di messaggi dolci potrebbe venire dalla tua parte.

Carriera / Finanza: con i soldi così frequentemente in mente, vale la pena comprendere i fattori che influenzano la tua prosperità. Con un allineamento creativo sole / Plutone in gioco, il tuo potere finanziario potrebbe risiedere nell'investire nella tua casa e nella vita familiare. Determina dove la tua vita personale richiede rigenerazione e cerca modi per finanziare questi progetti. Pensa a una revisione a lungo termine. Non si tratta di inseguire una soluzione rapida.

Crescita personale / spiritualità: Venere nel tuo regno mentale migliora la creatività, specialmente per scrittori, cantanti e oratori pubblici. È probabile che i lettori avidi aggiungano alcuni nuovi titoli ai loro e-reader o alla loro pila di libri sul comodino. Entrare a far parte di un club del libro potrebbe farti piacere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: essere sempre attivi può essere estenuante. Potresti aver bisogno di maggiore cura di te se ti stai esercitando più del solito. Uscire con un Acquario inquieto non sarà rilassante, quindi evita il portatore d'acqua questa sera. Cerca una compagnia più rilassante.

Amore / Amicizia: non sentirti in colpa se tutto ciò che vuoi fare è trascorrere una serata rilassante a casa. La Luna dell'Acquario nella tua zona di casa segnala la necessità di ricaricare. Appendi con un compagno a bassa manutenzione o trascorri una notte tranquilla da solo.

Carriera / Finanza: il denaro può essere un grande motivatore. Con l'attrattore Venere che si sincronizza con Chirone ferito nella tua zona di lavoro, potrebbe esserci un modo per trarre profitto dalla correzione di un errore. Reindirizza la tua attenzione verso l'approvvigionamento di una soluzione a un problema piuttosto che perdere tempo a discutere su chi è responsabile di ciò che è andato storto. Potrebbe mettere soldi extra in tasca o guadagnare vantaggi sul lavoro.

Crescita personale / spiritualità: è più sicuro nascondersi piuttosto che lasciare il raggio di luce luminoso nel mondo. La Luna del Primo Quarto nell'acquario irritabile può innescare le tue insicurezze se lo lasci e ti fa paura di avventurarti oltre la tua zona di comfort. Non è un modo per crescere. È tempo di festeggiare chi sei.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: fare soldi e spenderli in cima alla tua agenda per il giorno. Va bene se fai una pazzia. Sarai super intelligente quando si tratta di trovare modi per recuperare ciò che paghi. Un suggerimento di un Cancro dal denaro intelligente potrebbe aiutarti a ottenere un accordo.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa e la socializzazione con gli amici non sono una grande priorità, quindi potresti posticipare grandi progetti a più tardi nel fine settimana. Tuttavia, prepararsi per un appuntamento caldo o una serata divertente con la tua squadra potrebbe essere una delle preoccupazioni principali. Potresti preferire aspettare fino a quando il tuo look non è completo prima di fare il tuo debutto.

Carriera / Finanza: quando si tratta di soldi, hai qualche asso nella manica. Se vuoi che paghino, tienili per te. Un allineamento creativo tra il segreto Scorpione Sole e l'astuto Plutone incoraggia mosse furtive, quindi mantieni i tuoi piani sulla necessità di conoscerli. Non si sa mai chi potrebbe sparare per lo stesso premio su cui si punta.

Crescita personale / spiritualità: oggi, Venere deliziosa entra nel tuo segno. Fino al 25 novembre, sarai super cordiale e innamorato. E poiché vuoi fare la giusta impressione, sarai attento al tuo aspetto. Se stai pensando a un nuovo audace taglio di capelli o un nuovo tocco di colore, fallo. Il tuo guardaroba potrebbe beneficiare di un aggiornamento. Scegli gli elementi che aggiornano il tuo stile. Non si tratta di essere schiavi della moda. Si tratta di apportare miglioramenti che migliorano la tua autostima.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la creazione di una comunità richiede un duro lavoro e un compromesso, ma ne vale assolutamente la pena. Fai delle pause quando trovi difficile connetterti e ritorna al processo quando ti senti energizzato. Perdonare un Ariete può riempire il tuo serbatoio emotivo.

Amore / Amicizia: ci sono molte profonde guarigioni in corso nella tua vita amorosa. Venere in saggio Sagittario in linea con Chirone ferito in Ariete è un appello a cercare la chiusura intorno a qualcosa che ti ha causato dolore. Non è necessario concedersi una brutta sensazione. Basta riconoscere ciò che hai vissuto, dire addio e andare avanti. Può essere semplice come quello a condizione che tu sia pronto a lasciarlo andare e andare avanti con la tua vita.

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna che incide sul flusso di cassa, una spesa frivola potrebbe portare i fondi a un piano a lungo termine. Se ti sei impegnato in un budget, è meglio attenersi al tuo piano. Il problema potrebbe non riguardare effettivamente i soldi né quanto spendi. Potrebbe essere più per onorare gli obiettivi che hai fissato. Se non riesci a rimanere in pista ora, è dubbio che puoi mantenerlo in futuro. È tempo di mettere al lavoro la tua leggendaria autodisciplina.

Crescita personale / spiritualità: lasciarsi affidare agli altri non è una cosa facile. Non importa quanto sei indipendente, hai ancora bisogno e meriti supporto. Esercitati a chiedere ciò di cui hai bisogno. Potrebbe offrire a qualcuno l'opportunità necessaria per dare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: essere onesti su cosa puoi fare e quanto puoi gestire è il modo migliore per evitare di commettere un errore enorme. A uno Scorpione potrebbe non piacere, ma è meglio che deluderli. Se non vuoi deludere, prova ad intensificare il gioco.

Amore / amicizia: i veri amici si chiamano a vicenda quando avvertono un problema durante la preparazione. Venere affettuosa che si allinea con il guaritore ferito Chirone può segnalare la necessità di una discussione seria. Sii onesto e gentile quando affronti un amico. Se i ruoli sono invertiti, non sparare al messaggero. Ci vuole molto coraggio e amore per tentare di correggerti quando sbagli. Non c'è nulla che non possa essere risolto tra di voi quando agite tenendo a mente gli interessi degli altri.

Carriera / Finanza: la Luna del Primo Quarto nel tuo segno può ispirare comportamenti sfacciati. Non lasciare che le tue buffonate distraggano da qualcosa che hai deciso di realizzare. Questo non è il momento di lasciare che le stranezze della tua personalità facciano dubitare a qualcuno se sei pronto per il compito da svolgere. Entro la fine della giornata, avrai un'idea di dove potresti dover apportare modifiche per consegnare la merce.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere meglio non fare altro che tentare con tutto il cuore un compito importante. Va bene se non lo senti. Sei un essere umano, non una macchina.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: i dolori della crescita possono essere scomodi. Lascia che servano da promemoria del lavoro che stai svolgendo per vivere la tua vita migliore. La vita non sarà sempre così impegnativa come sembra oggi. Non arrabbiarti con uno Scorpione che ti sfida a rimanere sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: andare agli appuntamenti e divertirsi è qualcosa di cui dovresti fare di più. Anche se non dovresti spingerti se non sei dell'umore giusto per questo oggi. Un tentativo sincero di essere socievole non sarà divertente per nessuno, almeno per te. Va bene se tutto ciò che vuoi davvero fare è rilassarti. Se il tuo serbatoio emotivo si sta esaurendo, concediti una notte libera per ricaricarti.

Carriera / Finanza: la tua popolarità è in aumento nella tua cerchia professionale. La tua simpatia potrebbe portare una nuova opportunità a modo tuo. L'attrattore Venere in linea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona monetaria suggerisce che ciò potrebbe aiutarti a invertire le tue finanze. Lavora con i tuoi contatti e non aver paura di chiamare un favore per ottenere un vantaggio. A volte, mettere il piede nella porta si riduce a chi conosci.

Crescita personale / spiritualità: una ricerca di significato potrebbe rivelarsi vuota a causa dell'influenza della Luna del Primo Quarto. Non è che la tua vita non abbia uno scopo, ma potrebbe richiedere un'esplorazione più approfondita prima che tu possa capire. Continua a cercare. Il tuo viaggio è appena iniziato.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 4 novembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.