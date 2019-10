Oroscopo di oggi 4 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: testare i limiti delle tue conoscenze e del tuo potere rivela cosa puoi fare. Per ora, si tratta di mantenere la tua posizione, soprattutto quando si tratta di uno Scorpione con cui ti senti compatibile. Deve perché sei pronto a muoverti non significa che lo siano. Non spingere. Concedi loro un po' più di tempo.

Amore / Amicizia: Mercurio che si sposta in furtivo Scorpione è pronto a renderti il ​​confidente designato. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questo segno, passando al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questo periodo, le persone condivideranno le informazioni personali perché confidano nel fatto che te lo terranno per te. La conversazione con i cuscini con la tua data o il tuo compagno potrebbe essere particolarmente rivelatrice. Se vuoi riaccendere la passione, inserisci conversazioni sexy nelle tue chat private.

Carriera / Finanza: oggi il potente Plutone in Capricorno termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua casa di carriera, status e reputazione. Si spera che tu abbia completamente digerito le lezioni che sono state presentate sul possesso del tuo potere e sul suo utilizzo per aumentare di livello la tua carriera. La tua istruzione non è ancora finita. C'è altro da imparare su come mantenere la propria tra le persone influenti nel tuo mondo e guadagnarsi il rispetto. Se non hai preso la lezione, hai tempo perché questa lezione sarà in sessione per gli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé equivale all'apprendimento come la luna, alla cura di Cerere e alla saggia comune di Giove in Sagittario. Se uscire dalla tua zona di comfort sembra inquietante, è un segno che stai crescendo nella giusta direzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le tue relazioni più strette possono avere un ruolo nel tuo destino. Sii consapevole di come tratti queste persone, specialmente un Sagittario generoso che vive per dare. È allettante approfittarne, ma non diventare avido. Potresti averne bisogno più di quanto pensi in fondo.

Amore / Amicizia: Farai il tuo miglior brainstorming con il tuo partner o un compagno simile come intrepido Mercurio in Scorpione attraversa la tua zona di partnership. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questo segno, passando al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questo periodo, parlerai più liberamente di argomenti delicati, quindi potrebbero esserci discussioni approfondite con l'altro significativo. È un momento eccellente per mettere insieme la testa su un piano di cui entrambi siete entusiasti. Sarai ispirato dalle idee reciproche.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una notevole quantità di supporto finanziario a tua disposizione mentre i pianeti si accumulano nel generoso Sagittario. Un cenno del malvagio Nettuno avverte che ci sono delle corde attaccate. Stai attento.

Crescita personale / spiritualità: oggi Plutone trasformativo termina il suo mese retrogrado attraverso la tua casa di esplorazione e edizioni superiori. Si spera che le lezioni che hai appreso durante questa fase siano state completamente digerite e sai quali conoscenze ed esperienze valgono per te e quali possono essere scartate. Che tu ottenga le tue informazioni dall'aula o dalla scuola di vita, continuerai ad approfondire la tua saggezza nei mesi e negli anni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tutti i segni indicano un desiderio ardente di ottenere ciò che desideri. Puoi piegare le regole se necessario, ma potrebbero esserci problemi se le infrangi. Tienilo a mente quando vai in trattativa con un Capricorno, ma sappi anche che hanno il loro prezzo.

Amore / Amicizia: non sarai propenso a negare i tuoi desideri ora che Marte audace è in Bilancia e nella zona del romanticismo. Fino a metà novembre, sarai super deciso nella ricerca di ciò che (o meglio, chi) desideri. Puoi essere abbastanza competitivo, quindi farai di tutto per vincere l'affetto di qualcuno. Ovviamente, questo può comportare problemi se questa persona è altrimenti impegnata. Potrebbe anche causare increspature nella tua cerchia sociale. Se abbinato, sarai più motivato a pianificare appuntamenti divertenti e romantici. Inizio partita!

Carriera / Finanza: un bizzarro allineamento tra l'astuto Mercurio in Scorpione e l'inarrestabile Saturno in Capricorno suggerisce che dovrai essere furbo per convincere qualcuno a darti le informazioni o il supporto di cui hai bisogno. Non sarà semplice come chiedere. Forse dovresti fare qualche ricerca e scoprire se ha bisogno di qualcosa che puoi fornire?

Crescita personale / spiritualità: l'ottimista Sagittario che si scontra con Marte sobrio in Vergine potrebbe metterti contro un membro della famiglia o un coinquilino. Potresti combattere per le faccende domestiche o qualcosa di simile in casa. Quando gli animi si raffreddano, sarà più facile risolverlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: passerai dall'essere una dinamo solista alla necessità di collaborare con qualcuno mentre la luna cambia segno oggi. Ascoltare sarà vitale per andare d'accordo con gli altri e fare le cose. Non aspettarti che un Capricorno lo renda facile. Preparati a provare di più.

Amore / Amicizia: se c'è un modo per ottenere sangue da una pietra, lo troverai mentre sondando Mercurio in Scorpione danza con inflessibile Saturno in Capricorno. Ottenere qualcuno (forse il tuo partner o un amico) per aprire e rivelare informazioni cruciali potrebbe essere difficile. Forse dovrai convincere questa persona che la condivisione è premurosa? O forse dovrai dimostrare che sei qualcuno che merita di essere lasciato entrare nel loro mondo interiore.

Carriera / Finanza: sei molto sensibile al tuo lavoro in questo momento, quindi potresti non gestire bene le critiche. L'emozionante Sagittario che si scontra con Marte critico in Vergine può creare una situazione permalosa sul lavoro. Allo stesso modo, dovresti essere sensibile quando critichi le prestazioni di un collega.

Crescita personale / spiritualità: il potente Marte che entra in Bilancia e la tua zona di casa potrebbero farti impazzire. Fino a metà novembre, sarai motivato ad avere la tua casa esattamente come vuoi. È un lavoro facile se vivi da solo. Tuttavia, se condividi il tuo spazio, possono verificarsi conflitti se i coinquilini o i familiari non entrano a far parte dei tuoi piani. In generale, la vita domestica potrebbe essere frenetica e non molto riposante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei la festa, quindi porti il ​​divertimento ovunque tu vada. Tuttavia, potresti aver bisogno di attenuarlo finché non ti occupi degli affari, con cui un Pesci concentrato ti aiuterà felicemente. Si uniranno anche a te per un drink dopo aver finito il lavoro, ma non incolparli se esagererai.

Amore / Amicizia: andare alla grande o andare a casa con appuntamenti, socializzare o fare qualcosa di divertente da soli. Un ammasso di pianeti nel Sagittario avventuroso e generoso può ispirarti a sguazzare. Un cenno del malvagio Nettuno dice che probabilmente andrai troppo lontano e spendi troppo. Oh bene.

Carriera / Finanza: oggi, Plutone potente termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua zona di lavoro e benessere. Spero che tu abbia imparato come la tua routine quotidiana influisce sulla tua salute e vitalità. Tendi a sentirti più forte quando il tuo lavoro ti dà potere. Non è una panacea per gravi problemi di salute, anche se potresti sentirti meno stressato quando ti senti bene in quello che fai. Nei prossimi mesi e anni, ti avvicinerai alla coltivazione di routine quotidiane che ti aiuteranno a prosperare.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio nello Scorpione e nella tua zona di origine, inviteranno a sondare conversazioni su preoccupazioni familiari e private. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà qui un lungo periodo prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre. Durante questa fase, sarai determinato a svelare i misteri e scoprire cosa devi sapere sulla tua famiglia e sui tuoi amici più stretti. Sarai anche molto attento ai piani relativi alla tua casa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: ricevere una sveglia su ciò che è importante per te può accendere il tuo desiderio di garantire ciò di cui hai bisogno. Dovrai trovare l'equilibrio tra l'essere assertivo e l'essere aggressivo per raggiungere ciò che desideri senza creare conflitti. Se hai bisogno di consigli o aiuto per capire qualcosa, chiedi a un Gemelli che è a conoscenza.

Amore / amicizia: il Mercurio inquisitore in Scorpione che aspira inflessibile Saturno nel Capricorno dice che dovrai essere super intelligente per scoprire cosa vuoi sapere su una persona speciale. Sia che tu stia interrogando questa persona direttamente o chiedendo in giro, saranno necessarie pazienza e magistrali capacità di investigare per capire la verità. Tuttavia, non è necessario utilizzare una mazza per rompere un dado.

Carriera / Finanza: denaro! I soldi! I soldi! Stai solo per farcela (e spenderla) mentre Marte veloce si sposta nella Bilancia e nella tua zona finanziaria. Fino a metà novembre, sarai motivato a fare mosse aggressive per aumentare le tue entrate e raggiungere ambiti possedimenti. Potresti avere più spese del solito, quindi i soldi potrebbero riversarsi rapidamente non appena arrivano. Potrebbero esserci anche conflitti su denaro o beni.

Crescita personale / Spiritualità: la Sagittario che si scontra con Marte angoscia nel tuo segno può renderti un po' nervoso. Sei sensibile e permaloso, soprattutto quando si tratta di questioni private. Non mordere la testa di qualcuno semplicemente perché ti chiedono cosa c'è che non va.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: oggi porta una lezione su come possedere la tua energia e farla funzionare per te piuttosto che contro di te. Ci vorrà pratica per farlo bene ma attenersi ad esso. Che l'Ariete non sarà in grado di rimanere sotto la pelle più a lungo se continui a provare.

Amore / Amicizia: Marte che si muove nel tuo segno aumenta il tuo coraggio e motivazione. Fino a metà novembre, sarai assertivo nella ricerca di ciò (o chi) che desideri. Niente è più sexy della fiducia. Questo audace, nuovo ti farà girare la testa. Alcune persone (come il tuo partner, se sei accoppiato) potrebbero trovarti meno piacevole perché sarai insistente nel fare le cose a modo tuo. Non calpestare troppe dita dei piedi o spezzare troppi cuori.

Carriera / Finanza: questo non è il momento di mosse di denaro appariscenti. Un bizzarro allineamento tra accorto Mercurio e costante Saturno ti consiglia di considerare ciò che servirà al meglio i tuoi interessi nel lungo periodo. Il finanziamento creativo potrebbe aiutarti a ottenere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: la Sagittario Luna può farti mettere una faccia allegra per nascondere i tuoi veri sentimenti. Quando la luna si scontrerà con l'angoscia di Marte in Vergine, sarà evidente che qualcosa non va. Potrebbe non riguardare ciò che pensi. La colpa potrebbe essere la rabbia non riconosciuta o il risentimento sepolto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le tue parole hanno un potere tremendo, quindi è fondamentale che tu sia consapevole di ciò che dici. Parlare senza pensare può fare del male. Inoltre, diffidare di un Sagittario alla deriva. Più tempo passi con loro, meno soldi ti allontani.

Amore / Amicizia: sopravvalutare la quantità di tempo o denaro che potresti portare a fare una promessa che non puoi mantenere. Potrebbe essere meglio dire di no fino a quando non capisci le tue circostanze. Se sei alla fine di una delusione, non prenderlo a cuore. Non è cattiveria. È un errore.

Carriera / Finanza: oggi, il tuo sovrano, Plutone, termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua zona di comunicazione. Per mesi hai esplorato il potere del linguaggio e in che modo ciò che pensi e dici modella la tua realtà. Può essere difficile credere in che modo determinati schemi mentali influenzano la tua vita fino a quando non ti fermi e dai uno sguardo più approfondito. Nei mesi e negli anni a venire, svilupperai lentamente un controllo più magistrale sulla comunicazione sia nel dialogo personale sia nel modo in cui esprimi le tue idee al mondo.

Crescita personale / spiritualità: sarai più loquace del solito mentre Mercurio loquace viaggia attraverso il tuo segno. Tuttavia, non sarai meno scaltro o riservato. Il tuo stile di comunicazione prevede di porre domande di sondaggio. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo qui prima di passare al Sagittario all'inizio di dicembre, dandoti tutto il tempo per scoprire ciò che devi sapere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: una volta che sei consapevole delle tue esigenze, puoi iniziare a contattare le persone che possono aiutarti. Non sei destinato a fare tutto da solo. Accetta l'assistenza di persone che sono sinceramente interessate ad aiutarti ed evita il petulante Ariete che è determinato a buttarti giù.

Amore / Amicizia: vuoi il tuo domani luminoso e lo vuoi ieri. Con Marte nella Bilancia socievole e il tuo gruppo e la tua zona di amicizia, avrai bisogno di amici e conoscenti a bordo per farlo accadere. Sarebbe bello potere e fare le cose a modo tuo. Tuttavia, ci vorrà un villaggio per costruire il cambiamento monumentale che desideri. Fino a metà novembre, trarrai beneficio dalla collaborazione con persone altrettanto motivate e operose. Certo, farai il culo, ma ti avvicinerai molto di più al raggiungimento del tuo sogno.

Carriera / Finanza: è meglio mantenere i tuoi piani finanziari per te. Un bizzarro allineamento tra il furtivo Mercurio in Scorpione e lo stoico Saturno in Capricorno suggerisce che dovrai lavorare in segreto se vuoi evitare di attirare l'opposizione. Questa non sarà una soluzione rapida o semplice, quindi accontentati del lungo raggio.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno ti rende super sensibile. Aggiungi un cenno del fuoco di Marte al mix e potresti infastidirti piuttosto rapidamente. Senti i tuoi sentimenti, ma non lasciare che un piccolo fastidio si trasformi in un grosso problema. Lascialo andare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ti stai preparando per fare grandi mosse. Ciò significa che devi essere centrato, focalizzato e senza problemi di fronte a piccoli errori. Non sudare le piccole cose e non arrabbiarti con un Ariete che ti colpisce al pugno. Impara da esso e aumenta leggermente il ritmo.

Amore / Amicizia: sei l'adulto nella stanza, quindi i tuoi amici si fidano di te per dare loro dei buoni consigli. Tuttavia, potrebbe non essere sempre quello che vogliono sentire. Un bizzarro allineamento tra espressivo Mercurio in Scorpione e autorevole Capricorno nel tuo segno ti consiglia di adottare un approccio creativo per elargire consigli sgraditi. Forse puoi trovare un modo per far pensare al tuo amico che la tua dura guida d'amore sia davvero una sua idea?

Carriera / Finanza: la tua ambizione prende il massimo mentre Marte spinge la Bilancia e la tua zona di carriera. A metà novembre, lavorerai sodo per completare un progetto in grado di attirare l'attenzione e migliorare la tua reputazione. Il conflitto può sorgere se le persone si sentono minacciate dalle tue azioni o, forse, credono che stai invadendo il loro territorio. Fai attenzione a non calpestare troppi piedi nella tua ricerca per andare avanti. Hai bisogno di cooperazione, non di competizione.

Crescita personale / spiritualità: ciò che non sai non può farti del male, ma può renderti arrabbiato e frustrato. Non essere a conoscenza di ogni piccolo dettaglio non è certo un motivo di grande preoccupazione. Tutti hanno i loro punti ciechi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: può essere difficile vedere oltre il tuo punto di vista, soprattutto se ti vedi come qualcuno che pensa fuori dagli schemi. È fondamentale lasciare spazio alle persone per condividere idee in conflitto con le tue. Quindi fai attenzione alle parole di uno Scorpione che sta dicendo la stessa cosa.

Amore / Amicizia: una mancanza di consapevolezza attorno a un argomento di cui qualcuno si sente sensibile potrebbe portare a ferire i sentimenti mentre la luna sensibile si scontra con l'irritante Marte. Potresti essere insensibile se non capisci perché questo problema è un grosso problema. Se sei la parte offesa, attendi che le cose si raffreddino prima di far sapere all'altra persona che hanno superato un limite.

Carriera / Finanza: sai di cosa stai parlando anche se non pensi di farlo. Un bizzarro allineamento Mercurio / Saturno dice che la saggezza che cerchi giace dormiente in te. Sbloccarlo è una questione di fiducia in ciò che sai. Potrebbe non essere finché non inizi a parlare e non entri in un flusso che inizi a sentirti sicuro di ciò che stai dicendo.

Crescita personale / spiritualità : con Marte forte in Bilancia e la tua casa di credenze, il tuo ego si identifica con i tuoi ideali. Fino a metà novembre, sarai veloce a difendere il tuo punto di vista e potresti persino provare a forzarlo sugli altri. Potrebbero sorgere dibattiti accesi su politica, religione e altri argomenti di attualità. Non sei quello in cui credi. Si spera che i controargomenti ti aprano gli occhi su visioni alternative.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: i tuoi desideri sono super intensi e vuoi quello che vuoi. Ecco la cosa: ottenerlo richiederà la collaborazione di una parte esterna. Ciò significa che devi essere super dolce invece di essere impaziente ed esigente. Un amico Capricorno può avere una visione interessante della tua situazione attuale.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale potrebbe diventare eccitante ora che Marte sexy sta entrando in Bilancia e nella tua zona di intimità. Fino a metà novembre, sarai piuttosto perseguitato nella ricerca dei tuoi desideri. Sembra che il tuo ego abbia bisogno di convalida della tua desiderabilità. Può essere un pesante fardello affidarsi a una storia d'amore, quindi cerca di non impazzire troppo. Tuttavia, il sesso potrebbe essere piuttosto caldo quando lo ottieni.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso Marte che raccoglie risorse condivise fino a metà novembre, potrebbero sorgere conflitti attorno al denaro degli altri. Tu e il tuo partner (innamorati o di affari) potete combattere per le finanze. Oppure potresti incorrere in problemi con prestiti o debiti. Meno dipendi finanziariamente, più facile sarà la tua vita. Durante questo periodo, è meglio usare il proprio denaro.

Crescita personale / spiritualità: non ci vorrà molto perché gli animi si accendano mentre l'ardente Sagittario si scontra con Marte pedante in Vergine. Non puoi fare a meno di perdere la calma quando ti senti frustrato. Una manifestazione pubblica di rabbia potrebbe essere imbarazzante, quindi cerca di sfogarti in privato.

