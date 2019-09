Oroscopo di oggi 4 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 4 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vuoi fuggire da una situazione stressante. Fai attenzione a non generare ancora più stress mentre cerchi una via d'uscita. Può essere sorprendentemente sereno al centro della tempesta.

Amore / Amicizia: sei al settimo cielo per una relazione. Ciò che immagini potrebbe accadere, ma non ci sei ancora. Molto presto, saprai cosa è reale e cosa è hype. Aspetta che arrivi il verdetto prima di fare un ulteriore investimento emotivo. Con la luna vuota naturalmente nello Scorpione emotivo, nessuno capisce di cosa hai bisogno. Non è un grosso problema a meno che tu non sia disperato che qualcuno ti prenda. Non abbaiare al bersaglio sbagliato.

Carriera / Finanza: con un'opposizione disordinata di Venere / Nettuno in gioco, la tua attenzione ai dettagli di un grande progetto potrebbe sembrare una perdita di tempo. Soprattutto se i superiori sono confusi su ciò che vogliono. La mancanza di direzione unita alla fretta di portare a termine le cose crea una situazione stressante. Non scoraggiarti se devi tornare al tavolo da disegno.

Crescita personale / spiritualità: dov'è il divertimento nel svelare tutti i misteri della vita? Va bene se sei un po' al buio. È buona pratica mantenere il centro in quei momenti in cui nulla ha senso. Una volta che la vista si adatta all'oscurità, vedrai le cose sotto una luce diversa.

Fattore di compatibilità: è una perdita di tempo competere con un Leone. Trova un modo di lavorare insieme.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo desiderio di affetto e piacere eclissa ogni buon senso. Pertanto, potresti essere disposto ad accettare qualcosa di falso come il vero affare. Meriti di meglio e lo sai. Questo non è il momento di abbassare i tuoi standard. Tieni duro per qualcosa di sostanziale.

Amore / Amicizia: se sei alla disperata ricerca di amore, comprerai qualunque cosa il tuo interesse amoroso stia vendendo. La disordinata opposizione di Venere / Nettuno di oggi suggerisce che potresti investire in una finzione. Gioca se vuoi, ma ricorda che questo non è affatto quello che pretende di essere. Diffidare ugualmente di un amico che sta lavorando per farti sentire una star. Non cadere per complimenti falsi o Mi piace sui social media. Questa persona è reale quanto una banconota da 6 euro.

Carriera / Finanza: resisti alle tue entrate. Un acquisto apparentemente glam potrebbe perdere la sua lucentezza entro domani. A volte vuoi comprare qualcosa per rallegrarti. Purtroppo, non otterrai alcuna soddisfazione dalla terapia al dettaglio oggi.

Crescita personale / spiritualità: quando cerchi di renderlo perfetto, potresti perfezionare tutta la magia di un progetto artistico. Lo stesso vale per qualsiasi attività che richiede un tocco creativo. Non lasciare che il perfetto sia nemico del bene.

Fattore di compatibilità: pensi solo di volere ciò che ha un Pesci. Non c'è nient'altro che aria sotto il loro involucro favolosamente lucido.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua determinazione viene messa alla prova quando inizi a sentirti traballante e dubiti che ciò che sai nel tuo cuore sia vero. Ciò che accade intorno a te non convaliderà sempre i tuoi sentimenti. Devi fidarti di quello che sai.

Amore / Amicizia: se ritieni che qualcosa non si stia combinando con un amico o qualcuno con cui sei romanticamente coinvolto, segui il tuo istinto. Questa persona potrebbe essere all'altezza di qualcosa di cui non vogliono che tu sappia nulla. Forse è meglio che tu sia al buio? Scoprire la verità potrebbe farti vedere questa persona sotto una luce diversa. Non cambierà nulla per te se questa è una conoscenza occasionale. Anche se è un problema se questo è qualcuno con cui hai legami forti.

Carriera / Finanza: fai attenzione al lupo travestito da pecora nella tua cerchia professionale. Con Venere che si oppone al malvagio Nettuno, il tuo affetto per un collega potrebbe accecarti alla sua vera natura. Purtroppo, non tutti sono felici di vederti andare avanti. Vale la pena sapere di chi ti puoi fidare.

Crescita personale / spiritualità: è difficile sentirsi al sicuro quando ci sono così tante cose strane nel mondo. Metti il ​​tuo scudo psichico e proteggiti dalle vibrazioni negative. Trascorrere del tempo con qualcuno di cui ti fidi è il tonico perfetto per combattere la tossicità che ti circonda.

Fattore di compatibilità: un Leone te lo dirà dritto in faccia, anche se affrontare la realtà potrebbe non essere qualcosa per cui sei pronto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è difficile prendere le cose sul serio, anche il tuo umore che cambia. È meglio non lasciarsi coinvolgere troppo dal dramma. Rimani in silenzio su alcuni problemi fino a quando la verità non viene rivelata.

Amore / Amicizia: non puoi fidarti che qualcuno significhi ciò che dicono mentre Venere affettuosa si oppone allo schifoso Nettuno. Potrebbero significare sul momento, ma è probabile che le promesse fatte non vengano mantenute. Forse questa persona non vuole essere il cattivo dicendoti "no"? Se ciò che senti sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. In alternativa, se la verità è una pillola che non puoi ingoiare, sentirai ciò che vuoi sentire.

Carriera / Finanza: Fare un investimento aggiuntivo in un progetto su cui non hai ancora visto un ritorno potrebbe essere un errore. Qualcuno non ti sta dicendo qualcosa e potrebbe influenzare i tuoi profitti. Tieni i soldi in tasca fino a quando non sai esattamente cosa.

Crescita personale / spiritualità: una voce potrebbe far oscillare la tua barca per un minuto, ma non lasciarti gettare in mare. Se vuoi sapere cosa è reale, sintonizza le chiacchiere oziose e sintonizzati nel tuo cuore. Ciò potrebbe rimettere in discussione il personaggio di qualcuno con cui hai un legame solido. Non importa se non hai i tuoi dubbi su questa persona. O no?

Fattore di compatibilità: cerca uno Scorpione maturo per fornire l'influenza costante di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non essere accecato da una pallina scintillante che qualcuno promette di consegnarti. Se non stai attento, i segni del dollaro nei tuoi occhi potrebbero accecarti a un affare totalmente falso. Qualcosa di legittimo sta arrivando presto, quindi sii paziente.

Amore / amicizia: prima di vantarti di una nuova storia d'amore sui social media, dovresti assicurarti che sia costruito per durare. Tu e la tua cotta potreste avere idee molto diverse su ciò che sta accadendo e dove dovrebbero andare le cose da qui. Se sei accoppiato, il tuo partner potrebbe leggere i segnali sbagliati nella camera da letto e farti sentire insoddisfatto. Forse lui o lei non è dell'umore giusto?

Carriera / Finanza: un investitore o un partner in un'impresa commerciale potrebbe non essere così arrossato come si immaginano di essere. Con Venere che si oppone al malvagio Nettuno, è un caso di fumo e appare nella migliore delle ipotesi e un inganno nel peggiore dei casi. C'è sempre qualcuno che ha un ponte che vuole venderti. Fai la tua dovuta diligenza e scopri cosa è cosa.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti come se fossi in un buon posto con una faccenda domestica o familiare, lascia stare abbastanza bene da solo. Scavare più a fondo nel problema potrebbe scoprire qualcosa che non è necessario affrontare in questo momento.

Fattore di compatibilità: se hai bisogno di analisi di esperti, una Vergine nerd può fornire dati e cifre precisi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: chiamate perse e messaggi misti potrebbero mandarti fuori rotta, sebbene, in alcuni casi, il significato sia palesemente evidente. È una questione di se sei disposto a vederlo per quello che è.

Amore / Amicizia: vedi solo quello che vuoi vedere quando si tratta del tuo partner. Con Venere fedele nel tuo segno che si oppone al malvagio Nettuno in Pesci, i confini sono sfumati tra ciò che è reale e ciò che è immaginato. Il tuo altro significativo potrebbe mentire o negare la verità. Potrebbe essere qualcosa che non è un problema, o potrebbe essere un grosso problema. Se sei più in una situazione, non illuderti nel pensare che questo sia qualcosa di più, anche se l'altra persona suggerisce che potrebbe essere.

Carriera / Finanza: ti aspetta una giornata frenetica. Con così tante cose in corso, devi essere organizzato. Inizia eliminando le attività non essenziali dall'elenco delle cose da fare. Ci sono solo così tante ore al giorno e devi dare la priorità alle cose che contano.

Crescita personale / spiritualità: non c'è momento migliore per lavorare su te stesso e perfezionare le tue abilità uniche. I progetti di auto-miglioramento ottengono un supporto significativo da una serie di pianeti nel tuo segno. Chi vuoi essere e come vuoi muoverti nel mondo?

Fattore di compatibilità: un Capricorno otterrà la tua attenzione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: se è difficile parlare dei tuoi sentimenti, non farlo. Potrebbe essere necessario attendere e vedere come si svolge uno scenario prima di decidere come ti senti. Non otterrai l'intera immagine, ma lo farai prima di troppo tempo.

Amore / Amicizia: se stai mantenendo la tua vita amorosa al ribasso, è una mossa intelligente. Sta succedendo qualcosa di veramente strano, e non è tutto solo nella tua mente. Con Venere che si oppone allo schifoso Nettuno, puoi essere sicuro che qualcuno non sia diretto con te. Potresti avere a che fare con una persona che sta mentendo sul loro stato di relazione o che usa il lavoro come scusa per evitarti. Faresti meglio a scoprire che succede.

Carriera / Finanza: sei sicuro di sapere cosa stai facendo? Una strategia "fingi fino a quando non ce la fai" potrebbe ritorcersi contro, quindi assicurati di avere un piano B. Non cercare un collega per salvarti. In effetti, lui o lei potrebbe essere la persona che soffia il fischio sulla tua truffa. Se i ruoli sono invertiti, non vedere nulla, non dire nulla se vuoi evitare uno scandalo.

Crescita personale / spiritualità: le parole prudenti di una figura genitoriale avranno un effetto duraturo. Forse non per sempre, ma è abbastanza per aiutarti a mantenere il tuo agire insieme se le cose impazziscono oggi. Potresti odiare ammetterlo, ma questa persona potrebbe conoscerlo meglio.

Fattore di compatibilità: puoi fidarti di uno Scorpione per mantenere il tuo segreto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei seriamente lunatico, ma nessuno dovrebbe confonderlo con volubilità. Sai esattamente come ti senti e cosa vuoi e farai sapere alle persone cosa sono quando sei pronto.

Amore / Amicizia: un amico può dirti cosa pensa di voler sentire se pensa di non poter gestire la verità. Puoi ringraziare un'opposizione disordinata Venere / Nettuno per aver ispirato un amico a ricorrere a falsità. Potrebbe avere qualcosa a che fare con la tua vita amorosa. Nessuno vuole essere la persona a sottolineare l'inganno. Se i ruoli sono invertiti, potresti trovare ugualmente difficile essere sincero. Lo hai in te per essere brutalmente onesto, ma non avresti mai ferito intenzionalmente un amico.

Carriera / Finanza: un progetto di gruppo potrebbe essere distrutto se i colleghi chiudessero un occhio sui problemi. Tutti vogliono andare d'accordo e renderlo un'esperienza positiva, quindi nessuno vuole essere il cattivo che annuncia che le cose sono andate terribilmente fuori strada. Il supporto promesso da una fonte esterna potrebbe non concretizzarsi, quindi assicurati che sia presente un'alternativa affidabile.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa sai, quindi ti senti a tuo agio nel condividere la tua saggezza. Che le persone intorno a te lo capiscano o no, sei la voce dell'autorità di cui hanno bisogno.

Fattore di compatibilità: la tua fede non sarà fuori luogo con un confidente del Capricorno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se ti senti stanco o emotivamente stressato, mantieni un profilo basso. Affrontare una questione di soldi potrebbe essere la cosa che ti prosciuga, ma una volta terminato, puoi rilassarti e rilassarti sapendo che hai fatto la mossa giusta.

Amore / Amicizia: vuoi che il mondo pensi che la tua vita amorosa sia perfetta anche se non lo è. Il vero problema è che sei preoccupato per quello che pensano gli altri. Se il tuo attuale scenario romantico è triste, non è necessario dipingere un bel quadro. Forse stai cercando di convincerti che sei forte con una situazione che non ti sembra del tutto giusta?

Carriera / Finanza: sei vestito per la parte, ma è falsa pubblicità se non puoi sostenere lo stile con la sostanza. Potresti trovarti nel posto caldo se non puoi consegnare la merce. In alternativa, l'adulazione potrebbe farti credere che qualcuno stia tifando per il Team Sagittario solo per scoprire che questa persona ti sta soffiando il posto che desideri. Non essere un falso.

Crescita personale / spiritualità: sei attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è estenuante. Non sentirti in colpa se devi lasciare il lavoro in anticipo o rifiutare un invito a una riunione divertente. Potresti usare una serata tranquilla e senza stress.

Fattore di compatibilità: un Pesci intorno a casa potrebbe agire un po' sospetto. Non lasciare che questa persona rimanga in attesa oltre la data di scadenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: trattare con i gruppi può farti mettere in discussione ciò che pensi di sapere. Forse non sei abbastanza sicuro di certe cose come pensavi? Non è una brutta cosa. È un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: sii saldo con un amico ma non essere inflessibile. Sai dove ti trovi su una questione particolare. Attenersi a ciò, ma mantenere una mente aperta se nuove informazioni emergono in seguito. Prendi un messaggio dal tuo interesse amoroso con un granello di sale. Con un'opposizione Venere / Nettuno che confonde la comunicazione, lui o lei è o troppo eccessivamente ottimista riguardo alle loro intenzioni, o sono completamente distesi. Ad ogni modo, rimani deluso. Se i ruoli sono invertiti, non fare false promesse.

Carriera / Finanza: fare attenzione quando si tratta di accordi, contratti e documenti importanti. Un affare dolcissimo potrebbe farti sentire amaro se ti innamori. È necessaria una missione conoscitiva, anche se oggi potresti non avere accesso a informazioni accurate.

Crescita personale / spiritualità: potresti dubitare che tu sia sulla buona strada con i piani futuri. Ciò di cui ti sei sentito sicuro un po' di tempo fa può improvvisamente sembrare traballante. È utile considerare le tue opzioni, ma non dovresti cambiare rotta in base a ciò che provi oggi. Fidati del tuo istinto più profondo.

Fattore di compatibilità: osserva le mosse compiute da uno Scorpione fiducioso. Imparerai qualcosa o due su come mantenere la tua posizione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ci sono molte cose sulla linea e ci sono molte parti mobili che non puoi controllare. Mantieni la calma quando le cose si scaldano. Come ti gestisci può determinare cosa succede in futuro.

Amore / Amicizia: c'è un momento e un luogo dove chiedere la perfezione, ma non è stasera nella tua camera da letto. I sentimenti teneri possono essere schiacciati quando qualcuno esprime delusione per un incontro romantico. Potresti essere ugualmente disilluso se qualcuno ti oppone o rifiuta i tuoi progressi. Fai attenzione a non tentare di afferrare qualcuno che ti vede come un'opzione dell'ultimo minuto e non una priorità.

Carriera / Finanza: una politica del tipo "ciò che è tuo è mio" non regge mentre un'opposizione Venere / Nettuno confonde gli affari finanziari. La persona o istituzione da cui si richiede supporto può avere dubbi sul fatto che sia possibile mantenere la propria parte dell'accordo. Non è solo uno scontro con i contanti. Riguarda anche una differenza di valori. Crea a modo tuo, se puoi.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare che tu abbia bisogno di altre persone per rinunciare alle tue scelte prima di poter fare una mossa. Puoi sentirti frustrato, oppure puoi essere grato di avere le connessioni necessarie per fare ciò che vuoi fare. Lavora con quell'attitudine di gratitudine.

Fattore di compatibilità: sii gentile con un Vergine. Sono quelli che hanno ciò di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la curva di apprendimento è ripida quando stai cercando di capire come andare d'accordo. Continua fino a quando non ottieni la lezione.

Amore / amicizia: con Venere critica in Vergine che si oppone a Nettuno nel tuo segno, la tua vibrazione Pesci difficile da definire diventa ancora più scivolosa quando hai a che fare con un partner che preferisce l'ordine alla vaghezza. Probabilmente pensi di essere solo te stesso (e lo sei), quindi questo può rendere difficile riconoscere il problema. I ruoli potrebbero essere invertiti, ma nessuno è realista su chi sia l'altra persona e su cosa siano capaci. Ci vogliono due per giocare a questo gioco. Non farti diventare la vittima. I Pesci single non sono immuni dall'illusione. Vedrai cosa vuoi vedere.

Carriera / Finanza: sdraiati mentre la persona più bossi nella stanza prende il comando con un progetto. Oggi, la tua atmosfera è più adatta a fare ricerca che a guidare una squadra. Puoi imparare una cosa o due guardando questa persona in azione.

Crescita personale / spiritualità: sembra che il mondo sia contro di te solo se non vedi te stesso e le altre persone come parti uguali del tutto. Conflitti apparenti e competizione ti mostrano dove devi sviluppare i tuoi punti di forza e coltivare nuove abilità. L'attrito ammorbidisce i bordi irregolari e ti aiuta a brillare.

Fattore di compatibilità: è un sollievo trascorrere del tempo con un Capricorno perché ciò che vedi è ciò che ottieni.

