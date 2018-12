Oroscopo di oggi 5 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 5 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 5 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata, non vorrai confrontarti molto con le persone che ti circondano e tenderai a parlare soltanto delle tue necessità senza prendere in considerazione le problematiche altrui, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, si prevede un periodo straordinario ed un assestamento del rapporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, un tuo sogno non può essere realizzato in questa fase ma non devi preoccuparti, perché tra poco avrai l'opportunità di migliorare la tua situazione affettiva. In ambito lavorativo, tutto sembra essere a tuo favore soprattutto se rimarrai concentrato sulle mansioni che ti verranno date..

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, cerca di non avere fretta nel rivelare a qualcuno che ti circonda nel lavoro i risultati da te ottenuti, potresti scoprire di non essere appoggiato nelle tue iniziative. In ambito affettivo, un tuo dire potrebbe essere frainteso dalla partner: cerca subito un chiarimento!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, in questa giornata gli influssi planetari ti renderanno particolarmente grintoso: saprai affrontare la fase con un insolito savoir faire che conquisterà chi ti circonda, soprattutto in ambito professionale. In amore, momenti di intimità con la partner.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, dovrai essere molto cauto nel tuo ambito lavorativo perché questa fase non è molto positiva, quindi rimanda le decisioni se sei incerto sul da farsi. In ambito affettivo, chiedi aiuto agli amici più cari e subito vedrai tutto sotto una nuova luce.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, non potrai mutare velocemente la situazione attuale, soprattutto in ambito lavorativo: si prevede una fase stagnante che non coincide con le tue aspettative. In ambito affettivo, è probabile una fase difficile dovuta ad una tua iniziativa arrogante nei suoi confronti; torna sui tuoi passi!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, in questa fase potrai ottenere grossi vantaggi economici, quindi è probabile un aumento di stipendio in ambito lavorativo. In ambito affettivo, non guardare solo alle apparenze ma cerca di guardare in profondità. Un consiglio: fatti un regalo speciale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, le persone che ti circondano nel lavoro hanno una grande stima di te e malgrado tu non sempre possa carpire l'essenza, i loro atteggiamenti sono molto positivi nei tuoi confronti. In ambito affettivo, dovrai essere più saggio del solito e non reagire alle provocazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, in questa giornata riceverai un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se sei single. In ambito lavorativo presta più attenzione al tuo operato, potresti ricevere un rimprovero causato da una piccola distrazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Capricorno, in questa giornata le Stelle ti consigliano di accettare l'invito di un amico che non vedevi da tempo, potrai trascorrere una serata molto piacevole in sua compagnia. In ambito lavorativo, non essere ansioso ma ragiona con calma. In ambito affettivo, vorresti stimoli nuovi nel rapporto con la partner.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, sarai un po' nervoso ed intrattabile, vorrai imporre a tutti i costi il tuo volere; attento perché questo potrebbe crearti delle ostilità nel lavoro. In ambito affettivo, dovrai prendere una decisione in merito ad un importante acquisto da dividere con la tua partner. Un consiglio: valuta bene tutto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, in questa giornata potresti ricevere una notizia che riguarda il tuo ambito lavorativo e che ha dei toni aspri, ed una forma di malcontento ti pervaderà: cerca comunque di essere il più convincente possibile. In ambito affettivo, la serata si prevede romantica e ricca di eros.

