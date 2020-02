Oroscopo di oggi 5 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 5 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 5 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una felice interdipendenza con amici e colleghi significa che (quasi) tutti possono soddisfare i propri bisogni. Concentrati su ciò che puoi dare, in particolare ad un Acquario che richiede conforto. Faranno entrambi una grandissima quantità di bene.

Amore / amicizia: giocare a mamma / papà a un amico bisognoso può essere terapeutico per entrambe le parti. Una connessione luna / Chirone / Cerere supporta la comunicazione aperta, l'onestà e la cura di se stessi e degli altri. Condividere la tua esperienza ti fa sapere entrambi che non sei solo in ciò che stai vivendo.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere che aspira a Saturno, consapevole dello stato, un ammiratore potrebbe essere desideroso di aiutarti ad andare avanti. Non abbiate paura di attivare il fascino se questo sposterà questa persona a dare il suo sostegno. Potrebbe essere proprio quello che ti serve per raggiungere il traguardo con un progetto o un obiettivo importante. Le persone influenti ora sono più utili, quindi se hai bisogno di una guida esperta o assistenza, potrebbe essere a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: svelare i misteri di chi sei sarà un passatempo preferito con Mercurio in mistici Pesci. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio passerà un lungo periodo a sondare le profondità della tua psiche ed esplorare aspetti nascosti di te stesso. Fino all'11 aprile, contemplerai di più e dirai di meno su ciò che stai pensando. Sarai molto in sintonia con le energie spirituali. Pertanto, i tuoi sogni saranno succosi e istruttivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Con la luna in Ariete e ovviamente nulla per la maggior parte della giornata, potresti trovare difficile mettersi in marcia e realizzare qualcosa di importante. Non spingerlo; sappi che proprio come le maree dell'oceano, l'energia cambierà e sarai in grado di avanzare di nuovo con facilità. Succede questa sera quando la luna si sposta nel Toro e le sabbie mobili scompaiono. Un Capricorno ha saggezza e consigli pratici da condividere con te.

Amore / amicizia: con la parte della fortuna che attiva le relazioni, la tua connessione con la persona amata si riempie di gioia e rispetto reciproco. Se sei single, puoi usare questa energia per attirare qualcuno di speciale, ma per farlo dovrai uscire dalla tua zona di comfort. L'amore vuole trovarti, quindi mettiti fuori e lascialo.

Carriera / Finanza: Mercurio, il sovrano della tua seconda casa degli affari materiali è in Acquario e attiva il riconoscimento della carriera nella tua carta. Prendi in considerazione la possibilità di scrivere, fare un podcast o coinvolgere qualsiasi metodo di comunicazione che ti dia accesso a un vasto pubblico. La tua mente è acuta, inventiva ed estremamente creativa, quindi gioca con le idee su come condividere al meglio la tua voce con il mondo.

Crescita personale / spiritualità: se il tuo dialogo interiore ti sta abbattendo invece di sollevarti, è tempo di raccontarti una nuova storia. Se non riesci a farlo senza aiuto o supporto, contatta e chiedi un buon consulente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: senti tutti i sentimenti con la luna nel tuo segno e vuoi esplorare tutte le tue opzioni. Un Toro deciso potrebbe chiamarlo volubilità. Non tutti capiscono che hai bisogno di tempo per esaminare tutte le possibilità che la vita ti offre.

Amore / amicizia: potresti essere incaricato di prendere una decisione finanziaria che riguarda te e il tuo partner mentre Venere si allinea con il sensibile Saturno. Anche se non sei particolarmente bravo con i soldi, troverai un modo per fare delle scelte valide. Per i single, lo status e la ricchezza possono svolgere un ruolo in chi sei attratto. Incontri con un fannullone non fanno parte del programma. Solo un adulto responsabile e laborioso lo farà.

Carriera / Finanza: le tue parole attireranno sicuramente l'attenzione con il tuo sovrano, Mercurio, in Pesci e la tua zona di carriera. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo qui. Fino all'11 aprile, il tuo modo creativo di far conoscere le tue idee può aiutarti a fare progressi nelle trattative commerciali. Puoi anche creare un ronzio attorno a progetti importanti. Che tu sia un portavoce designato o che vendi le tue idee in modo più informale, sarai un successo.

Crescita personale / spiritualità: l'auto-cura può comportare la comprensione del tuo scopo e dei tuoi obiettivi mentre la luna nel tuo segno contatta Chirone e Cerere. Sai cosa stai cercando e perché? Esplorare queste domande può portarti sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti aver bisogno di una notevole quantità di solitudine per fare le cose. Nonostante ciò che pensa un Acquario, non sei triste o lunatico. Semplicemente lavori in modo più efficace e ottieni molto di più quando sei libero di agire in modo indipendente.

Amore / Amicizia: ci vuole più della chimica fisica per costruire una relazione. Venere nella tua casa di coscienza superiore in linea con lo stabilizzatore Saturno suggerisce che una connessione spirituale o ideali condivisi possono cementare il tuo legame. Sei automaticamente simpatico quando sei sulla stessa pagina. Trova un terreno comune e lascia che questo sia il tuo fondamento. Per i Cancro accoppiati e che hanno incontri rari, è un ottimo punto di partenza.

Carriera / Finanza: affrontare tranquillamente i problemi da dietro le quinte potrebbe essere più il tuo stile oggi poiché la versatile Gemini Moon si collega con Chirone frammentato e nutrire Cerere. Ti sentirai più a tuo agio assumendo un ruolo pubblico una volta che determinati nodi sono stati risolti.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità è piena di mercurio in Pesci e la tua casa di istruzione superiore. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo che ti chiederà di saperne di più sugli argomenti di interesse. Fino all'11 aprile, potresti essere ispirato a seguire una lezione o a viaggiare in un luogo lontano. Imparare di più su un percorso spirituale potrebbe anche essere di interesse. Se possiedi già conoscenze di esperti, è un ottimo momento per insegnare o essere coinvolti con la pubblicazione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: a casa e al lavoro, passare del tempo con le persone preferite aiuta a ridurre la pressione. Hai molto supporto intorno a te, in particolare da un attento Acquario. Non essere timido nel usarlo. Hai bisogno di tutto l'amore che puoi ottenere.

Amore / Amicizia: sarai il custode segreto designato mentre Mercurio si trasferisce in Pesci e nella tua misteriosa ottava casa. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questo regno di intense esperienze e grande emozione. Fino all'11 aprile, le conversazioni con argomenti tabù saranno presenti nella tua comunicazione con gli amici e nel tuo interesse amoroso. Quelli più vicini a te confidano che lo manterrai confidenziale.

Carriera / Finanza: i colleghi sono disposti ad aiutare con progetti stimolanti perché piaci a te. Questo è il dono dell'attrattore Venere in linea con il duro lavoro di Saturno nella tua zona di lavoro. Se hai bisogno di qualcuno che ti aiuti con il sollevamento pesante, non aver paura di chiedere assistenza. Puoi fare molto quando un collega interviene. Potresti essere sorpreso di scoprire che sono felici di aiutarti.

Crescita personale / spiritualità: con il supporto di qualcuno vicino a te, potresti sentirti ispirato a fare qualcosa che non pensi di poter fare. La linea di vita scorre in entrambi i modi. Puoi anche aiutare questa persona ad essere più coraggiosa. Le paure reciproche possono essere conquistate quando la luna nella tua zona di collaborazione contatta Chirone e Cerere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Essere al centro dell'attenzione è imbarazzante mentre la Luna Gemelli dispersa è ovviamente nulla. Rivolgiti a un Pesci di fiducia se vuoi sapere se stai facendo la giusta impressione. Hai bisogno di qualcuno che ti tenga in pista.

Amore / Amicizia: chi dice che devi giocare con regole di relazione obsolete? L'intelligente Mercurio, nella tua zona di associazione, aspettando Urano non convenzionale è un invito a conversare con il tuo partner su ciò che funziona per voi due. Un accordo che onori l'individualità e le esigenze uniche di ogni persona può essere più adatto di qualcosa di tradizionale. Ciò che conta è che funzioni per te. I single potrebbero beneficiare di un approccio più illuminato. Sii aperto a persone non convenzionali e modi insoliti di connessione.

Carriera / Finanza: la conoscenza potrebbe essere la tua nemesi mentre il Sole dell'Acquario si confronta con Vesta iper-focalizzato. Sarebbe bello se tu potessi integrare tutto ciò che conosci e stupire tutti con la tua saggezza. Tuttavia, potrebbe non essere pratico, in particolare se l'attività può essere eseguita correttamente senza l'uso di informazioni estranee. È più importante portare a termine il lavoro piuttosto che aggiungere campane e fischietti non necessari.

Crescita personale / spiritualità: strette connessioni richiedono vulnerabilità. La sensibile Luna cancerosa che si allinea con Chirone e Mercurio consiglia di parlarne piuttosto che ritirarsi quando qualcuno tocca un nervo. La comprensione può risiedere dall'altra parte.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non lasciarti andare alla testa con grandi concetti. Le informazioni vengono confuse al mattino mentre la Luna Gemelli è ovviamente vuota. Più tardi, quando la luna si sposta in Cancro, puoi mostrare il tuo grande cervello. Un Pesci può essere colpito dal tuo know-how.

Amore / Amicizia: i desideri sessuali o emotivi super intensi possono portare il divertimento fuori dal romanticismo mentre l’irritabile solo in Acquario quadra esigendo Vesta. Il divertimento può essere tenuto in ostaggio fino a quando le richieste non vengono soddisfatte. Quando l'atmosfera è egoista, non è una sorpresa che qualcuno non voglia arrendersi. Non lasciare che i tuoi desideri ti trasformino in un fantasma affamato. Se i ruoli sono invertiti, esercita il tuo potere per dire "no". Connettersi dovrebbe essere una gioia, non un obbligo.

Carriera / Finanza: le idee fuori dagli schemi sono accolte quando Mercurio informato si connette con l'inventivo Urano. Preparati a stupire tutti con tutti i concetti geniali che hai nascosto. Questa energia super creativa può ispirarti a vedere il tuo lavoro sotto una luce fresca. Come puoi innovare ciò che fai e portarlo a un nuovo livello? Parlarne con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: la tua conoscenza potrebbe non riuscire a gestire una persona meglio informata. L'allineamento della Luna / Chirone / Mercurio di oggi ti invita ad aggiornare le tue conoscenze piuttosto che a renderlo un aspetto negativo. C'è sempre altro da imparare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: informazioni penetranti ti aiutano a leggere tra le righe e scoprire tutto ciò che devi sapere. Può essere particolarmente utile quando si ha a che fare con un Ariete che richiede assistenza. Non è necessario che tu sappia che cosa è cosa.

Amore / Amicizia: prendi sul serio l'espressione del tuo affetto mentre Venere si allinea con Saturno. È chiaro che non stai giocando quando dici a qualcuno quanto ti importa. Se sei il destinatario di un messaggio d'amore, sappi che i pensieri espressi sono deliberati e ben ponderati. Queste sono emozioni che puoi portare in banca.

Carriera / Finanza: poiché capisci il retroscena, sarai bravo a risolvere un problema sul lavoro, The Gemini Moon che contatta Chirone e Cerere fornisce l'intelligenza e la sensibilità necessarie per stroncare una cosa delicata sul nascere prima che sfugga di mano.

Crescita personale / spiritualità: il tuo pensiero sarà super creativo e ti esprimerai con un talento drammatico ora che Mercurio è nei Pesci e il regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio trascorrerà un lungo periodo in questa zona gioiosa. Fino all'11 aprile, sarai impegnato a interagire con persone, progetti e passatempi che ti daranno gioia. Esprimerai il tuo affetto liberamente e porterai un senso dell'umorismo a tutto ciò che fai. Queste qualità ti rendono una buona preda, quindi mescola se sei single.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non si può parlare con le persone (specialmente con un Gemelli) mentre la luna è ovviamente vuota. Nessuno dice cosa significano, né intende ciò che dicono mentre influenza le interazioni. Più tardi, quando la luna si sposta in Cancro, puoi connetterti dal cuore.

Amore / Amicizia: la vulnerabilità può essere conquistata iniettando la logica in un momento emotivo. La Luna in Cancro contatta simultaneamente Chirone frammentato e Mercurio razionale afferma che è fattibile. Fai un passo indietro mentre consideri cosa sta scatenando la tua insicurezza. Stai reagendo a fatti o sentimenti? La conversazione può aiutarti a gestire la situazione. Se non riesci a parlare del tuo interesse amoroso, commenta cosa sta succedendo con un amico.

Carriera / Finanza: con l'inflessibile sole in Acquario che quadra Vesta, la tua mente è super impegnata a fare le cose a modo tuo. La tua dedizione per fare le cose nel modo più efficiente possibile è ammirevole. Sebbene possano sorgere problemi se si trova difficoltà a comunicare il proprio processo in modo che i colleghi possano capire. Se devi coordinare i tuoi sforzi, è fondamentale aiutare le persone a capire cosa stai facendo e come lo stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: l'acquisto di un telefono cellulare, un computer o un'elettronica di casa potrebbe essere all'ordine del giorno poiché il comunicatore Mercury si allinea con il futuro tecnologico Urano. Se sei ancorato al passato, questa energia potrebbe ispirarti ad essere aggiornato con gli ultimi dispositivi elettronici.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: piccoli incidenti potrebbero gettare una chiave nelle opere mentre il vuoto, ovviamente, la luna mette le cose a posto. Potresti pensare che la colpa sia di un Gemelli, anche se probabilmente non è colpa sua. Quando la luna si sposta in Cancro, avrai aiuto per correggere gli errori.

Amore / Amicizia: il comunicatore Mercurio che contatta il tecnico all'avanguardia Urano lo rende un momento eccellente per cercare l'amore online. Accendi la tua app di appuntamenti preferita e dai un aggiornamento al tuo profilo o consulta gli amici degli amici sui social media. Non sai mai chi potresti trovare. Questa energia eccentrica può ispirare i Capricorno accoppiati a condividere idee stravaganti con il loro partner.

Carriera / Finanza: con il Sole dell'Acquario che si scontra con l'asteroide Vesta, potresti risentirti del costo del vino e della cena o della preparazione della data. Non sei uno a fare le cose a metà. Fai tutto per assicurarti di apparire al meglio e che tutti si divertiranno. Quindi, pianificare la data perfetta può essere costoso. Ti andrebbe bene se sapessi che otterrai un ritorno sul tuo investimento. Purtroppo, con amore, non esiste tale garanzia.

Crescita personale / spiritualità: puoi essere chiuso da un problema o puoi parlarne fino a quando non raggiungi una soluzione. L'emotiva Luna Cancro che contatta contemporaneamente Chirone ferito e scaltro Mercurio suggerisce che è possibile cambiare marcia e affrontare qualcosa che non pensi di poter gestire.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti non sentirti molto ispirato mentre la luna è ovviamente vuota. Un esperto Gemelli potrebbe chiedersi se hai perso la tua scintilla. Non ti preoccupare. Una volta che la luna si sposta nel Cancro coscienzioso, vedrai il valore nel prendere una virata più pratica.

Amore / Amicizia: i tuoi interessi personali (compresa la tua vita sentimentale) potrebbero essere compromessi da obblighi a casa e in famiglia. Il sole nel tuo segno che quadra Vesta dedicato nel tuo regno domestico dice che nonostante la tua devozione per i tuoi cari, non è possibile soddisfare ogni loro desiderio. Potrebbe essere necessario decidere quali esigenze vengono prima.

Carriera / Finanza: se hai fatto i compiti, potresti essere pronto ad acquistare un nuovo telefono cellulare, un computer o altri dispositivi elettronici per la tua casa. L'allineamento odierno tra Mercurio ben informato e Urano tecnologicamente avanzato rende un grande momento per fare il grande passo. Potrebbe essere difficile trattenere una volta a conoscenza di tutte le specifiche e le funzionalità. Vai avanti e divertiti!

Crescita personale / spiritualità: non aver paura di chiedere aiuto per un progetto frustrante. Ci vuole una persona intelligente per ammettere che sono sopra la loro testa. I consigli che ricevi possono riempire i tuoi punti ciechi e metterti in cammino.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: potresti aver bisogno di una pausa dai doveri domestici mentre la luna è ovviamente nulla nella tua zona domestica e familiare. Non importa quanto ci provi, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Un Ariete può metterlo in discussione, ma c'è solo così tanto che puoi fare.

Amore / Amicizia: non lasciare che i soldi ti impediscano di divertirti con qualcuno a cui tieni. Una mancanza di denaro potrebbe sembrare un problema quando la luna contatta l'insicuro Chirone; tuttavia, alcuni aspetti di Mercurio e Urano suggeriscono che hai opzioni. Perché non focalizzare l'attenzione sull'intrattenimento e dedicarlo a trascorrere del tempo insieme? Darsi reciprocamente la tua totale attenzione potrebbe essere la cosa più elettrizzante che potresti fare.

Carriera / Finanza: sei pieno zeppo di idee brillanti mentre Mercurio esperto si connette con Urano lungimirante. Non essere timido. Fai conoscere al mondo ciò che sai. Internet o i social media potrebbero essere un modo eccellente per condividere informazioni e attirare le persone sui tuoi concetti. Uno schema rivoluzionario potrebbe metterti davanti al gruppo. Eseguilo dai tuoi coorti e vedi cosa ne pensano.

Crescita personale / spiritualità: l'autocritica può essere paralizzante quando l'intellettuale Sole Acquario fa quadrare Vesta nella tua terza casa mentale. Non importa quanta conoscenza possiedi, ti senti sotto pressione per saperne di più. Potresti essere l'unica persona che non si rende conto di quanto sei forte.

