Oroscopo di oggi 5 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 5 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La luna senza vuoti nel tuo regno romantico significa che è tempo di pensare alla tua vita amorosa. Questo può includere entrare in contatto con le tue esigenze coinvolgendo l'amore ed esaminando le lezioni che hai imparato dalle precedenti relazioni. Se stai cercando una relazione, sei incoraggiato a chiarire il tipo di partner che sarebbe giusto per te. Inoltre, questo è anche il settore della creatività e dei bambini, quindi potresti essere ispirato a fare una revisione simile di queste aree della tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La luna vuota del corso significa che è tempo di riflettere sui tuoi sentimenti riguardo alla tua vita domestica. Ad esempio, potresti essere ispirato ad analizzare il tuo ambiente di vita per scoprire aree che non si sentono più che armoniose, il che potrebbe spingerti a sbloccare il flusso di energia. Inoltre, il pensiero sulla tua famiglia risveglierà le intuizioni su quelle relazioni e ti darà una comprensione più profonda delle tue radici. Questa sera, la luna che transita in Vergine ti ispirerà ad avere un po' di divertimento e ad esprimere ciò che hai nel cuore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Aspettatevi un periodo particolarmente entusiasmante. Quando la luna si connette con il percorso Urano nella tua zona mentale, probabilmente riceverai un'informazione insolita che rivelerà ciò che devi sapere. Ciò sarà particolarmente utile se la soluzione a un problema che funziona per tutti i soggetti coinvolti è rimasta nascosta. Inoltre, un cenno del lungimirante Giove in seguito farà luce su come andare avanti su ciò che hai imparato. Principalmente, si tratta di vedere qualsiasi cosa su cui ti concentri in una luce diversa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : La luna del vuoto nella tua zona finanziaria significa che è il momento perfetto per rivedere come ti senti riguardo al denaro. Ad esempio, sei sicuro della tua capacità di manifestare i soldi di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno, o il senso di mancanza proietta un'ombra sul tuo guadagno / potere di spesa? Rilasciando qualsiasi negatività aumenterai il flusso di denaro che entra nella tua vita. Basta non effettuare un acquisto importante o una decisione finanziaria fino a quando la luna transita in Vergine questa sera.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : La luna vuota del tuo segno significa che è tempo di rivedere la tua vita personale. Soprattutto, sei incoraggiato a chiarire cosa ti porta soddisfazione personale, che può includere l'amore, la sicurezza e tutti i sogni che stai perseguendo. Che tipo di realizzazione stai mirando? Entrare in contatto con i tuoi bisogni e desideri sarebbe un buon primo passo per realizzare i tuoi sogni. Inoltre, è necessario prendere coscienza delle limitazioni interne che ostacolano i tuoi progressi e alla fine li rilascia.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La luna priva di corso può provocare una profonda pulizia del tuo regno inconscio. Soprattutto, sei incoraggiato ad andare verso l'interno per entrare in contatto con tutte le emozioni fastidiose o nascoste che richiedono la tua attenzione. Ciò sarà particolarmente utile se hai a che fare con una limitazione autoimposta che ostacola una certa parte della tua vita. Inoltre, prendere coscienza delle influenze del tuo passato può portare a intuizioni che ti aiutano ad andare avanti. Allora sarai pronto per un nuovo inizio dopo che la luna transita nel tuo segno questa sera.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La luna del vuoto nella tua zona di amicizia significa che è il momento di analizzare la tua vita sociale. Questo può includere il tempo che passi con conoscenti superficiali contro amici che amano il tuo vero sé. Ti stai connettendo con persone che alimentano un senso di appartenenza in te? Potresti anche riflettere su quanto sei disposto o resistente a condividere i tuoi sentimenti all'interno di un contesto di gruppo, specialmente tra persone di differenti credenze o background. A tuo credito, sei il segno della correttezza e di solito sei disposto a sentire la storia di qualcuno prima di esprimere un giudizio su di loro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La luna vuota della tua zona di carriera incoraggia una revisione di come ti senti riguardo al tuo lavoro. Ad esempio, cerca di diventare consapevole delle emozioni che limitano la tua capacità di impostare o raggiungere i tuoi obiettivi. Definire la tua percezione del successo e del fallimento può essere parte del processo. Quanto sei disposto a condividere i tuoi doni con il mondo? Il tuo bisogno di espandere la tua influenza ti sposterà in avanti, ma la parte eremitica di te ha bisogno di tempo da solo. Un consiglio di carriera può essere utile per trovare un equilibrio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : La profondità del tuo cuore sarà rivelata nelle prossime settimane. Tra oggi e il 27 luglio, Venere che viaggia attraverso il Cancro nel tuo regno di guarigione risveglierà i tuoi desideri più profondi - insieme a qualsiasi blocco interno che ostacoli il flusso di intimità. Principalmente, sei incoraggiato a intraprendere un viaggio di guarigione eliminando convinzioni, emozioni o comportamenti fuori moda. Se sei disposto a entrare nella tua psiche, questa influenza può trasformare il modo in cui ti avvicini all'essere in una relazione. Inoltre, meditare regolarmente ti farà entrare in contatto con ciò che devi sapere. Sei pronto per esplorare il tuo mondo interiore?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: La luna senza vuoti nel tuo regno di intimità significa che è il momento di riflettere sui tuoi desideri più profondi - insieme a qualsiasi blocco interno che ostacoli il flusso dell'amore nella tua vita. È un ordine alto per un'influenza relativamente minore, ma se riesci a ottenere un vantaggio nella risoluzione di eventuali problemi con cui stai lottando, avrai una maggiore possibilità di andare avanti in una relazione, quando sarà il momento giusto. Inoltre, sei incoraggiato a pensare alle tue esperienze psichiche e al ruolo che hanno giocato nella tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La luna vuota della tua zona di partnership significa che è tempo di riflettere su come ti senti nei rapporti a lungo termine, nel matrimonio, nella condivisione e nell'impegno. In che modo le tue relazioni più profonde hanno influenzato la tua vita? Se sei da solo, analizzare i vantaggi e gli svantaggi dell'essere da solo porterà chiarezza sulla tua situazione. Soprattutto, hai bisogno di molta libertà e solo chi è disposto a lasciar andare il controllo in modo da poter essere fedele a te stesso sarebbe giusto per te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La luna vuota del corso incoraggia una revisione di quanto bene ti stai prendendo cura di te stesso. Ciò può comportare l'analisi del programma giornaliero, come le abitudini di lavoro e la dieta e il reggimento di esercizio. Sei stressato al massimo e ti rivolgi al cibo o alle bevande per il comfort, o vivi uno stile di vita equilibrato che supporti il ​​tuo benessere? Sapere quando dire no a una richiesta di tempo, energia o denaro farà parte del processo. Questa sera, la luna che si muove in Vergine favorisce la connessione con il tuo amico o un amico intimo.

