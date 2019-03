Oroscopo di oggi 5 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 5 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 5 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sei abbastanza sicuro di te stesso e solido per molte cose tranne una. Quando si tratta di relazioni romantiche, ti senti un po' inadeguato. Potrebbe essere che sei indeciso su come procedere. C'è un forte impulso a farsi carico, ma anche una tendenza a rallentare le cose e lasciare che gli altri prendano il comando. Capire le tue esigenze prima di fare piani a lungo termine con gli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Raggiungere un amico intimo ti solleverà il morale. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno sociale sta risvegliando il tuo bisogno di entrare in contatto con qualcuno che ti prende. Un amico comprensivo con una forte energia femminile sarebbe l'ideale. Inoltre, un cenno di Giove nel tuo regno di maggiore consapevolezza suggerisce che questo amico fornirà una visione importante della tua vita che ti darà una prospettiva più ampia. Questo è anche il momento ideale per incontrare nuove persone partecipando a un gruppo che si concentra sulla spiritualità o sulla crescita personale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Sintonizzarti sulla tua spiritualità è di cosa si tratta. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di maggiore consapevolezza ti sta spingendo a vedere l'immagine più grande di dove è diretta la tua vita. Sei in contatto con le tue aspirazioni e fiducioso che la tua guida interiore ti porterà nelle giuste circostanze per aiutarti a realizzare un sogno che stai perseguendo - quando è il momento giusto. Inoltre, un cenno di Giove nella tua zona di associazione suggerisce che il tuo amico o un amico intimo offriranno approfondimenti su una questione personale. Forse sei pronto a vederlo da una prospettiva più ampia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei sensibile per natura, ma ancora di più quando la Luna riposa nella tua casa dell'ottava emozione. Non puoi fare a meno di prenderti a cuore quando qualcosa provoca una risposta emotiva. La Luna che si scontra con il potente Marte nella tua zona di amicizia potrebbe metterti in contrasto con un amico. Questo potrebbe farti diventare eccessivamente critico o dare una scossa a qualcuno a cui tieni. Anche se hai una buona lamentela con questa persona, c'è ancora una possibilità che tu stia esagerando.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Le questioni relative all'amore e al romanticismo potrebbero non andare esattamente come vorresti. Potresti essere in attesa che il tuo partner faccia la prossima mossa, dal momento che non sei sicuro di quale direzione stia progredendo la relazione. Allo stesso tempo, potrebbe essere che il tuo partner sia quello che ti aspetta. Tieni aperte le linee di comunicazione e smetti di giocare a giochi mentali confusionari.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Le cose dovrebbero andare bene per te nel reparto amore e romanticismo, ma potresti scoprire che oggi le cose diventano un po' tenui. Mentre vuoi che le cose siano chiare e pianificate, potrebbe essere che il tuo partner desideri più libertà e spontaneità. La tensione può risultare se una delle parti diventa troppo determinata nei loro modi. La tensione può sorgere quando nessuno dei due partner vuole prendere l'iniziativa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Le persone si staranno chiedendo come procedere mentre stai facendo le tue cose. Non andare in una direzione e lasciare dietro qualcun altro. In materia di amore e romanticismo, potresti dover rallentare e comunicare con il tuo partner. Prendi l'iniziativa e cerca di non essere rallentato dall'indecisione degli altri. Tu sai quale direzione andare, quindi vai lì.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : I recenti avvenimenti nel reparto amore e romanticismo potrebbero farti sentire come se non fossi soddisfatto dei tuoi bisogni. Ricorda che le altre persone non sono i lettori della mente come te. Se il comportamento di qualcuno non è giusto con te, dillo. Le collaborazioni romantiche dovrebbero elevare e sostenere i tuoi sogni, non qualcosa che fai sacrifici personali solo per mantenere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Fai attenzione a non manipolare una situazione romantica in modo che il tuo partner perda potere. Potresti pensare che le tue azioni siano nobili e ben intenzionate, ma potresti creare uno scenario che non ha fondamento nella realtà. Le persone potrebbero essere impressionabili, ma ciò non significa che dovresti approfittarne promuovendo i tuoi interessi a spese di quelli altrui.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Le cose nel reparto amore potrebbero cambiare ma stai attento a non farti trascinare. Il tuo partner potrebbe sentire la necessità di una maggiore libertà nella relazione, mentre speri di trovare più impegno. Prendilo un giorno alla volta. Non andare avanti con te stesso proiettando scenari che potrebbero non realizzarsi. Ti stai solo preparando per la delusione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Potresti scoprire che sei indeciso quando si tratta di problemi riguardanti l'amore e il romanticismo. Per qualche ragione, hai la tendenza a tirare in un modo e poi nell'altro, ma nessuno dei due modi sembra molto gratificante. Non sentirti in dovere di agire concretamente in questo momento. In effetti, se lo fai, questo impegno potrebbe causare più frustrazione in seguito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Prova ad avere più basi nelle tue azioni riguardanti l'amore e il romanticismo. Potrebbe essere necessario adottare un approccio più riservato nelle tue azioni al fine di ottenere dove devi andare. Allo stesso tempo, tuttavia, il tuo lato avventuroso e amante della libertà potrebbe sentire il bisogno di vagare più liberamente. Questa è una combinazione difficile di energie con cui lavorare, quindi fai del tuo meglio per trovare un equilibrio.

