Oroscopo di oggi 5 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 5 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 5 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Numerosi pensieri, soprattutto di tipo lavorativo, rischiano di toglierti il tempo e la concentrazione; non farti condizionare e se necessario prenditi una pausa! In ambito affettivo, la partner comprenderà le tue esigenze e ti lascerà tranquillo

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Nel tuo ambito affettivo avrai un'ottima intesa con la partner e passerai dei momenti di grazia con lei. Nell'ambito delle amicizie, sarai in grado di stupire chi ti circonda grazie al tuo estro e alla tua positività. Potrebbero arrivare notizie dal tuo passato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Farai fatica ad alzarti presto e non avrai voglia di andare al lavoro ed anche i tuoi colleghi se ne accorgeranno. In amore, non avrai voglia di attendere gli eventi e farai il primo passo. Un consiglio: ammaliala.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Continua la fase di lento miglioramento, assaporerai dei piccoli successi che ti rimetteranno in forma. In ambito affettivo, malgrado il momento non molto felice lei ti dimostrerà il suo affetto e cercherà di darti delle spiegazioni circa il vostro rapporto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Gli gli influssi planetari ti infondono un grande coraggio e sarai in grado di ridimensionare chiunque cerchi di sminuire le tue potenzialità. In amore, sarai più convincente del solito. Un consiglio: falle un regalo intimo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Potrai scegliere se preferisci la compagnia delle tue amicizie e dei tuoi cari o se desideri passare un po' di tempo da solo con te stesso. In ambito affettivo, sembra ancora presto per definire il tuo rapporto di coppia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Le Stelle attenuano numerose difficoltà, ti sentirai in grado di risolvere qualsiasi evento ed un'energia positiva ti aiuterà in vari ambiti, sia nel tempo libero che negli affetti. Un consiglio: utilizza a dosi quest'energia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Gli influssi planetari suggeriscono un'ottima fase dal punto di vista economico, con l'opportunità di nuovi guadagni. In ambito affettivo, avrai la possibilità di rinnovare il rapporto con la tua partner. Un consiglio: cerca il suo sostegno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Avrai una grande inventiva ma dovrai attendere per i guadagni e per i miglioramenti economici e lavorativi. In ambito affettivo un sogno potrebbe diventare realtà, quindi non esitare ma mostrati determinato in quello che vuoi ottenere. Un consiglio: invitala ad uscire.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Hai bisogno di trascorrere del tempo con le tue persone care e potrai dedicarti serenamente a quello che più ti piace fare. Nell'ambito delle amicizie, instaurerai con chi ti circonda un ottimo dialogo. Un consiglio: ascolta chi ne sa più di te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Questo periodo si presenta piuttosto contrastante nell'ambito delle amicizie, settore in cui potresti innervosirti per un appuntamento mancato. In ambito affettivo, potresti commettere un errore verso la persona amata. Un consiglio: cerca di rimediare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI 5 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Avvertirai il desiderio di ricontattare e riavvicinare alcune persone che avevi perso di vista. In ambito affettivo, avrai bisogno di coccole e di delicatezze dalla partner. Un consiglio: scrivile una lettera.