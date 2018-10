Oroscopo di oggi 5 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 5 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Gli influssi planetari in questa giornata ti aiuteranno a trovare validi compromessi nel lavoro per sanare la tua situazione attuale. In ambito affettivo, controlla il tuo entusiasmo ed ogni tanto fingi indifferenza. Un consiglio: tirati indietro quando puoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata dovrai essere molto fiducioso e non farti vincere dal dissenso perché ti avvii verso una lunga fase di crescita professionale e tu stesso potresti compromettere questa fase, forse per sfiducia. In ambito affettivo, Giove vivacizzerà il tuo rapporto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata avrai voglia di rinchiuderti nel tuo mondo fantastico per poter progettare il tuo futuro più prossimo, lasciati cullare dalla tua voglia di fare. In ambito lavorativo, la necessità di rivedere alcuni tuoi recenti atteggiamenti ti sarà di stimolo e ti gioverà.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Gli Astri ti consigliano di fare attenzione a non reagire troppo impulsivamente dinanzi alla provocazione di un familiare. In ambito lavorativo, dovrai essere molto guardingo e tenere gli occhi bene aperti. In ambito affettivo, non avrai bisogno di insistere per convincere la partner a fare quello che vuoi tu.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Una grande carica energetica ti farà affrontare con grinta le problematiche in ambito familiare. Nel lavoro, un incarico ti sarà affidato da un superiore dai modi accattivanti e tu darai il meglio di te stesso. In amore, sarai particolarmente dolce e remissivo con la partner.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata avrai ottime occasioni di guadagno soprattutto se lavori in proprio, mentre se sei dipendente si concretizzano degli accordi. In ambito affettivo, troverai un'intesa più appagante del solito. Un consiglio: tenta la fortuna!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Se vuoi ritrovare la pace e l'armonia in ambito lavorativo dovrai mantenere una certa costanza ed ogni tanto seguire la linea degli altri. In ambito affettivo, vale la stessa regola con in più una dose elevata di sincerità. Un consiglio: dai veramente te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata vorrai mettere ordine ad ogni cosa, ma fai attenzione a non buttar via le opportunità che potrebbero rivelarsi utili nella tua sfera lavorativa... non si ripresenteranno tanto presto! In ambito affettivo, ti sentirai sotto pressione dalle domande della partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Ti troverai forse a sospirare parecchio per una notizia o una telefonata che non arriva e che riguarda il tuo lavoro: se non hai voglia di fare il primo passo, attendi con pazienza. In ambito affettivo qualcuno cerca di complicare la tua situazione, ma senza successo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata ti sentirai un po' nervoso e cercherai di ritagliarti degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterai nessuna critica, anzi cercherai di farne ad altri! In ambito affettivo, dovrai riflettere seriamente sulle decisioni da prendere con lei.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata qualche dissapore con la partner potrebbe farti sentire insofferente a ciò che ti circonda; gli Astri ti suggeriscono di fare appello alla tua disponibilità nei suoi confronti per chiarire i malintesi. In ambito lavorativo, si intravedono nuovi spiragli.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata sarai particolarmente preciso e attento nello svolgere il tuo lavoro ed avrai ottime occasioni per rivalutare la tua posizione. In ambito affettivo, avrai un'ottima armonia e ti godrai questa giornata con la partner; se sei single, buone novità in arrivo.

